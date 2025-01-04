Telegram to MT5 Coppy

Telegram zu MT5: Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen

Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz.

[Instructions and DEMO]

Hauptmerkmale

Direkte Telegram-API-Integration Authentifizieren Sie sich über Telefonnummer und Sicherheitscode.

Verwalten Sie Chat-IDs ganz einfach über eine benutzerfreundliche EXE-Brücke.

Fügen Sie mehrere Kanäle/Chats hinzu, löschen und aktualisieren Sie sie, um Signale gleichzeitig zu kopieren. Signalanalyse mit erweiterten Filtern Überspringt unerwünschte Signale, die Ausnahmewörter enthalten (z. B. „Bericht“, „Ergebnis“).

Unterstützt flexible SL- und TP-Formate: Preis, Pips oder Punkte.

Berechnet automatisch Einstiegspunkte für Signale, die Punkte statt Preise angeben. Auftragsanpassung und Flexibilität Konfigurieren Sie die Auftragsgröße mit mehreren Modi: Feste Lose, dynamische Lose (% Risiko) oder symbolspezifische Lose.

Passen Sie SL/TP mithilfe von Signaldaten oder benutzerdefinierten Parametern an.

Legen Sie Slippage-Limits, Ablaufzeiten für ausstehende Aufträge und Wiederholungsparameter für eine reibungslose Ausführung fest. Umfassende Symbolverwaltung Schließen Sie bestimmte Symbole aus oder ordnen Sie sie brokerspezifischen Symbolen zu.

Passen Sie die Symbolzuordnung zwischen Signalen und Brokersymbolen an (z. B. GOLD=XAUUSD). Erweitertes Risiko- und Handelsmanagement Legen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Verlustlimits in Prozent oder Währung fest.

Beenden Sie das Kopieren automatisch, wenn die Verlustgrenzen erreicht sind.

Aktivieren Sie Breakeven und dynamische Trailing Stops für optimierte Gewinne. Zeit- und Handelsfilter Verwalten Sie Handelszeiten und zulässige Tage.

Begrenzen Sie die maximale Anzahl an Trades oder Verlusten pro Tag. Nahtlose Integration und Einrichtung Benutzerfreundliche EXE-Schnittstelle für sichere Telegram-Anmeldung und Chat-/Kanalverwaltung.

Kopieren Sie Signale von mehreren Kanälen gleichzeitig, indem Sie das Dienstprogramm auf separaten Diagrammen bereitstellen. Flexible Befehlserkennung Erkennt Befehle zum Schließen, Ändern oder Löschen von Aufträgen anhand von Signaltexten.

Unterstützt Ausdrücke wie „alle Positionen schließen“, „SL auf Breakeven bringen“ und mehr.

Für wen ist dieses Dienstprogramm?

Dieses Tool eignet sich perfekt für Händler, die ihre Strategien oder Signalabonnenten automatisieren möchten. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche, den umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und der zuverlässigen Signalverarbeitung ist Telegram to MT5 ein unverzichtbarer Assistent.

Keine DLLs erforderlich, wodurch maximale Sicherheit und Kompatibilität gewährleistet wird.

Vollständig anpassbare Einstellungen, die Ihrem Handelsstil und Ihrer Risikotoleranz entsprechen.

Zuverlässige Verarbeitung auch komplexer Signale und ungewöhnlicher Formate.

Beginnen Sie noch heute

Revolutionieren Sie Ihren Handelsansatz mit Telegram zu MT5. Erreichen Sie Effizienz, Genauigkeit und Vertrauen bei jedem Handel.

Sie haben das Programm nicht als Administrator ausgeführt. Führen Sie für einen korrekten Betrieb die EXE-Datei (Bridge to Telegram) als Administrator aus.

Wenn Telegram in Ihrem Land blockiert ist, sollten Sie auf dem gesamten PC ein VPN verwenden, das die Verbindung der EXE-Bridge-Datei mit Telegram ermöglicht. Eine Lösung besteht darin, den Kopierer auf einem VPN zu platzieren, auf dem Telegram nicht blockiert ist.

Der automatische Handel ist nicht aktiviert. Sie müssen den automatischen Handel in den Terminaleinstellungen aktivieren.

