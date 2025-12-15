Virtual SL TP Trailing Pro - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Handelsmanagement

Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich:Virtual SL TP Trailing Pro MT4

Virtual SL TP Trailing Pro ist ein Handelsverwaltungsprogramm für MetaTrader, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und sichtbare Kursniveaus verwendet.

Das Dienstprogramm kann die Marktrichtung nicht vorhersagen und trifft keine Handelsentscheidungen für Sie. Es kann das Verlustrisiko nicht ausschalten. Es befolgt nur die Regeln, die Sie für Ihre Positionen konfigurieren. Sie bleiben für jeden Handel und für alle Endergebnisse voll verantwortlich.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung mit Screenshots und einer Demoversion sowohl für MT4 als auch für MT5 finden Sie im folgenden Artikel auf MQL5:

Virtual SL TP Trailing Pro - Benutzerhandbuch und Demo (MT4 & MT5 )

Was das Dienstprogramm tut

Wenn Sie das Dienstprogramm mit einem Chart verbinden, beginnt es mit der Überwachung offener Positionen (und, wenn Sie es zulassen, schwebender Aufträge) für das ausgewählte Symbol oder eine Liste von Symbolen. Für Trades, die noch keine Exit-Levels haben, kann das Tool virtuelle SL und TP entsprechend Ihren Abstandseinstellungen zuweisen. Bei Geschäften, die bereits Ausstiege haben, kann es den Gewinn verfolgen und den virtuellen SL entsprechend den Break-even- oder Trailing-Regeln verschieben.

Virtuelle SL- und TP-Levels werden in lokalen Dateien gespeichert und auf dem Chart als editierbare Linien gezeichnet. Wenn das Terminal oder Ihr VPS neu gestartet wird, liest das Tool die gespeicherten Daten und stellt die Verwaltung für die noch offenen Positionen wieder her. Das Tool eröffnet keine neuen Aufträge und ändert auch nicht die Positionsgröße. Es schließt nur Positionen oder ändert deren Ausgänge, wenn die von Ihnen festgelegten virtuellen Niveaus oder Bedingungen erreicht werden.

Hauptmerkmale

Virtuelle SL und TP: Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden vor dem Broker verborgen gehalten und nur auf der Client-Seite verarbeitet.

Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden vor dem Broker verborgen gehalten und nur auf der Client-Seite verarbeitet. Automatische Zuweisung: Optionale automatische SL/TP-Zuweisung für neue Positionen, die ohne Exit-Levels eröffnet werden.

Optionale automatische SL/TP-Zuweisung für neue Positionen, die ohne Exit-Levels eröffnet werden. Break-even-Logik: Verschieben Sie SL auf den Einstiegskurs, nachdem sich der Kurs um eine konfigurierbare Strecke zu Ihren Gunsten bewegt hat, mit einem optionalen Gewinnausgleich.

Verschieben Sie SL auf den Einstiegskurs, nachdem sich der Kurs um eine konfigurierbare Strecke zu Ihren Gunsten bewegt hat, mit einem optionalen Gewinnausgleich. Zwei Trailing-Modi: Risk-Reward-Trailing auf der Basis von R-Multiples und Average True Range (ATR)-Trailing, das sich an die aktuelle Volatilität anpasst.

Risk-Reward-Trailing auf der Basis von R-Multiples und Average True Range (ATR)-Trailing, das sich an die aktuelle Volatilität anpasst. Kompaktes On-Chart-Panel: Verwalten Sie Module, ändern Sie Einstellungen und passen Sie die Sichtbarkeit direkt über ein einfaches grafisches Panel an.

Verwalten Sie Module, ändern Sie Einstellungen und passen Sie die Sichtbarkeit direkt über ein einfaches grafisches Panel an. Dauerhafter Status: Speichern und Wiederherstellen von virtuellen SL/TP-, Break-even- und Trailing-Zuständen über Terminal-Neustarts hinweg.

Speichern und Wiederherstellen von virtuellen SL/TP-, Break-even- und Trailing-Zuständen über Terminal-Neustarts hinweg. Symbol-Filter: Wenden Sie die Verwaltung nur auf das aktuelle Symbol oder auf eine ausgewählte Gruppe von Symbolen an, wenn Sie mehrere Strategien parallel ausführen.

Wie es in der Praxis funktioniert

Das Chart-Panel zeigt die aktiven Module und die wichtigsten Parameter für den aktuellen Chart an. Sie können wählen, ob das Tool nur bereits bestehende Positionen verwalten oder auch neue Trades mit virtuellen Ausstiegen versehen soll, sobald sie erscheinen. Virtuelle SL- und TP-Linien können direkt auf den Chart gezogen werden, wenn Sie die Levels manuell anpassen möchten.

Für das Break-Even-Management definieren Sie einen Gewinntrigger und einen optionalen Offset. Wenn der Kurs den Auslöser erreicht, wird die virtuelle SL auf das neue Niveau verschoben und das Dienstprogramm verfolgt die Position weiter. Für das Risk-Reward-Trailing definieren Sie das Anfangsrisiko in Punkten und ein oder mehrere R-Levels, auf die der Stop verschoben werden soll. Beim ATR-basierten Trailing wird der Stop-Abstand anhand des aktuellen ATR-Werts berechnet, so dass sich der Abstand automatisch vergrößert oder verkleinert, wenn sich die Volatilität ändert.

Das Dienstprogramm kann für jedes Symbol verwendet werden, das Ihr Broker anbietet, einschließlich Forex-Paare, Indizes, Rohstoffe, Aktien und Differenzkontrakte (CFDs). Handelsausführung, Spreads, Swaps und alle Kontobedingungen werden vollständig von Ihrem Broker kontrolliert. Das Dienstprogramm verwaltet nur Ausstiege nach Ihren Regeln.

Wichtige Hinweise

Da alle SL- und TP-Ebenen virtuell sind, muss das Terminal oder der VPS online bleiben, damit der Schutz funktioniert. Wenn die Plattform geschlossen, die Verbindung getrennt oder der EA aus dem Chart entfernt wird, sieht der Broker keine SL- oder TP-Levels und kann keine Trades in Ihrem Namen schließen. Wenn Sie einen serverseitigen Schutz benötigen, können Sie immer noch klassische SL/TP zusammen mit der virtuellen Logik platzieren oder ein separates Risikolimit auf der Brokerseite beibehalten.

Erste Schritte

Laden Sie das Dienstprogramm vom Markt herunter und installieren Sie es. Öffnen Sie den Chart des Symbols, das Sie verwalten möchten, und schließen Sie das Dienstprogramm an. Stellen Sie Ihre bevorzugten Abstände, den Trailing-Modus und Symbolfilter in den Eingaben ein und bestätigen Sie, dass das Chart-Panel die erwarteten Werte anzeigt. Lassen Sie die Plattform oder den VPS laufen, damit das Dienstprogramm die Positionen in Echtzeit überwachen und verwalten kann.

Unterstützung und Dokumentation

Alle Käufer erhalten kostenlose Updates und technischen Support für das aktuelle Produkt. Vorschläge, die die Stabilität, Sicherheit oder Übersichtlichkeit verbessern, werden nach Möglichkeit umgesetzt.