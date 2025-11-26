Ultimate Extractor
- Utilitys
- Clifton Creath
- Version: 10.10
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
- Aktivierungen: 8
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5
Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking.
Was es tut
Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstützt die Überwachung mehrerer Konten mit einem Portfolio-Dashboard, das die Daten von mehreren MT5-Terminals konsolidiert.
Phase 2: Aggregiert EA-Daten zu einem "Verzeichnis", in dem Benutzer reale Ergebnisse vergleichen können, um das Meer von EAs auf MQL5 zu durchforsten. Dies wird auch mit Daten aus dem kommenden ultimativen Backtester gekoppelt werden.
Hauptmerkmale
- Multi-EA-Analyse: Verfolgen Sie die Leistung einer unbegrenzten Anzahl von Expert Advisors gleichzeitig mit individuellen Aufschlüsselungen
- Echtzeit-Überwachung: Live-Verfolgung offener Positionen, gleitender P/L und aktueller Drawdown mit Auto-Refresh
- Historischer Aktien-Drawdown: Rekonstruiert die tatsächliche Aktienkurve einschließlich nicht realisierter P/L aus der Kurshistorie (für die Performance zwischengespeichert)
- Interaktive HTML-Berichte: Sortierbare Tabellen, Sparkline-Diagramme, Heatmaps und monatliche Kalenderansichten
- Pro-EA-Analyse: Individuelle Statistiken, einschließlich Gewinn-/Verlust-Streifen, Gewinnquoten, Gewinnfaktoren und Aktienkurven
- Tageszeit-Heatmap: Visuelle Analyse, die zeigt, welche Handelszeiten am profitabelsten sind
- Auszahlungs-Rechner: Berechnet den mitgenommenen Gewinn mit konfigurierbaren Steuersätzen und Auszahlungsprozentsätzen
- Portfolio-Dashboard: Inklusive PowerShell-Skript zur Konsolidierung mehrerer Kontoberichte
Eingabe-Parameter
- AusgabeDateiname: Dateiname des benutzerdefinierten Berichts
- AutoAuffrischen aktivieren: Automatische Berichtsaktualisierung (konfigurierbares Intervall)
- AktivierenLiveVerfolgung: Überwachung der offenen Positionen in Echtzeit
- CalculateHistoricalEquityDD: Rekonstruktion des Equity Drawdown aus der Kurshistorie
- EntnahmeBerechnung aktivieren: Berechnungen des Take-Home-Profits anzeigen
- WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Einstellungen der Entnahmerate
- SteuerSatz: Steuerprozentsatz für Gewinnberechnungen
- JSONExport aktivieren: Exportieren von Daten für das Dashboard mit mehreren Konten
- EnableDrawdownAlert: Warnung, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet
- Bis zu 200 EA-Namenszuordnungen und 10 EA-Gruppenkonfigurationen
Wie verwenden
- Ultimate Extractor an einen beliebigen Chart anhängen
- Konfigurieren Sie EA-Namenszuordnungen in den Eingaben (oder verwenden Sie die automatische Erkennung)
- Bericht wird automatisch im Ordner MQL5/Files erstellt
- Öffnen Sie die HTML-Datei in einem beliebigen Browser, um Ihr Dashboard zu betrachten
Output-Dateien
- TradeReport_[Kontonummer].html: Interaktiver Hauptbericht
- ReportData_[AccountNumber].json: Datenexport für das Portfolio-Dashboard
Dokumentation und Beispielkonfigurationsdateien sind auf Anfrage über MQL5 Messaging erhältlich.
I run three accounts with many EAs. Ultimate Extractor is the perfect tool to analyze the performance and metrics of each individual EA. It can also display the combined results across all accounts. What I really appreciate is that the developer listens to user requests, no matter how complex they may be, and implements them in a short time whenever possible. All in all, it’s an amazing product at a very fair price and one that is continuously being developed.