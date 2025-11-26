Ultimate Extractor

5

Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5

Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking.

Was es tut

Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstützt die Überwachung mehrerer Konten mit einem Portfolio-Dashboard, das die Daten von mehreren MT5-Terminals konsolidiert.

Phase 2: Aggregiert EA-Daten zu einem "Verzeichnis", in dem Benutzer reale Ergebnisse vergleichen können, um das Meer von EAs auf MQL5 zu durchforsten. Dies wird auch mit Daten aus dem kommenden ultimativen Backtester gekoppelt werden.

Hauptmerkmale

  • Multi-EA-Analyse: Verfolgen Sie die Leistung einer unbegrenzten Anzahl von Expert Advisors gleichzeitig mit individuellen Aufschlüsselungen
  • Echtzeit-Überwachung: Live-Verfolgung offener Positionen, gleitender P/L und aktueller Drawdown mit Auto-Refresh
  • Historischer Aktien-Drawdown: Rekonstruiert die tatsächliche Aktienkurve einschließlich nicht realisierter P/L aus der Kurshistorie (für die Performance zwischengespeichert)
  • Interaktive HTML-Berichte: Sortierbare Tabellen, Sparkline-Diagramme, Heatmaps und monatliche Kalenderansichten
  • Pro-EA-Analyse: Individuelle Statistiken, einschließlich Gewinn-/Verlust-Streifen, Gewinnquoten, Gewinnfaktoren und Aktienkurven
  • Tageszeit-Heatmap: Visuelle Analyse, die zeigt, welche Handelszeiten am profitabelsten sind
  • Auszahlungs-Rechner: Berechnet den mitgenommenen Gewinn mit konfigurierbaren Steuersätzen und Auszahlungsprozentsätzen
  • Portfolio-Dashboard: Inklusive PowerShell-Skript zur Konsolidierung mehrerer Kontoberichte

Eingabe-Parameter

  • AusgabeDateiname: Dateiname des benutzerdefinierten Berichts
  • AutoAuffrischen aktivieren: Automatische Berichtsaktualisierung (konfigurierbares Intervall)
  • AktivierenLiveVerfolgung: Überwachung der offenen Positionen in Echtzeit
  • CalculateHistoricalEquityDD: Rekonstruktion des Equity Drawdown aus der Kurshistorie
  • EntnahmeBerechnung aktivieren: Berechnungen des Take-Home-Profits anzeigen
  • WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Einstellungen der Entnahmerate
  • SteuerSatz: Steuerprozentsatz für Gewinnberechnungen
  • JSONExport aktivieren: Exportieren von Daten für das Dashboard mit mehreren Konten
  • EnableDrawdownAlert: Warnung, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet
  • Bis zu 200 EA-Namenszuordnungen und 10 EA-Gruppenkonfigurationen

Wie verwenden

  1. Ultimate Extractor an einen beliebigen Chart anhängen
  2. Konfigurieren Sie EA-Namenszuordnungen in den Eingaben (oder verwenden Sie die automatische Erkennung)
  3. Bericht wird automatisch im Ordner MQL5/Files erstellt
  4. Öffnen Sie die HTML-Datei in einem beliebigen Browser, um Ihr Dashboard zu betrachten

Output-Dateien

  • TradeReport_[Kontonummer].html: Interaktiver Hauptbericht
  • ReportData_[AccountNumber].json: Datenexport für das Portfolio-Dashboard

Dokumentation und Beispielkonfigurationsdateien sind auf Anfrage über MQL5 Messaging erhältlich.


Video Ultimate Extractor
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Auswahl:
Stefan Nydegger
366
Stefan Nydegger 2025.12.13 09:26 
 

I run three accounts with many EAs. Ultimate Extractor is the perfect tool to analyze the performance and metrics of each individual EA. It can also display the combined results across all accounts. What I really appreciate is that the developer listens to user requests, no matter how complex they may be, and implements them in a short time whenever possible. All in all, it’s an amazing product at a very fair price and one that is continuously being developed.

Clifton Creath
841
Antwort vom Entwickler Clifton Creath 2025.12.19 04:51
Glad to hear your're enjoying!!! I may give you a hard time depending on the request though :).
dte011
256
dte011 2025.12.09 10:49 
 

Excellent tool. I have about 20 EA's running, divided over three accounts. The Ultimate Extractor reads the history of all the accounts, updates every minute, and shows the combined results (plus results per account and per EA) in great detail on a sophisticated dashboard. It even keeps track of running trades, so you can easily keep track of how it's going through the day. Instead of having all the data accumulated to a HTML file on the VPS, there are other options like uploading to OneDrive, so that the dashboard can be viewed on other devices. I'm impressed.

Clifton Creath
841
Antwort vom Entwickler Clifton Creath 2025.12.12 02:59
Glad you're enjoying Ultimate Extractor!!! Thank you for the review!!
cucuna
73
cucuna 2025.12.08 05:53 
 

One of the most useful EA's on the market. Thanks!

Clifton Creath
841
Antwort vom Entwickler Clifton Creath 2025.12.08 13:09
Thanks for the review, i agree, glad im not just biased :)
De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.12.06 11:06 
 

Obsoletely Amazing!!! Just loaded 9 different accounts, did 6 groupings of Magic numbers, and loaded a lot more individually. Best of all it worked perfectly after the first try, and it works continuously updating everything, every minute, as I set it. Next level product, probably the best MQL5 utility on the market at the moment. For the price it is a bargain, instead of taking up lots of time to individually log in to each account and to monitor trades, now it literally takes seconds. Appreciated Clifton!!!

Clifton Creath
841
Antwort vom Entwickler Clifton Creath 2025.12.08 13:08
I'm glad you're enjoying it! Thank you for the review and the support :)
pikachu88
288
pikachu88 2025.12.02 05:13 
 

Excellent visual tool to monitor and analyse how the EAs are performing. Love it!

Clifton Creath
841
Antwort vom Entwickler Clifton Creath 2025.12.02 05:14
Thank you for the review and feedback! We will keep improving based on users requests :)
COCACola171
98
COCACola171 2025.11.29 12:23 
 

This will be very useful

Clifton Creath
841
Antwort vom Entwickler Clifton Creath 2025.11.29 13:35
Thank you for the review! I am glad you’re enjoying the Ultimate Extractor!
Alan Gilberto Pirovino
626
Alan Gilberto Pirovino 2025.11.26 23:04 
 

Details are very clear and i like blue one (my favorite also lol) keep good job!

Clifton Creath
841
Antwort vom Entwickler Clifton Creath 2025.11.27 04:38
Thank you so much for the review Alan! More updates coming soon :)
Mercier Guillaume Patrick
536
Mercier Guillaume Patrick 2025.11.26 04:53 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Clifton Creath
841
Antwort vom Entwickler Clifton Creath 2025.11.26 20:33
Mercier, I am glad to hear you’re enjoying the extractor! There is really no better way to track EAs. Thank you for the feedback happy trading!
