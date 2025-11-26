Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5

Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking.

Was es tut

Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstützt die Überwachung mehrerer Konten mit einem Portfolio-Dashboard, das die Daten von mehreren MT5-Terminals konsolidiert.

Phase 2: Aggregiert EA-Daten zu einem "Verzeichnis", in dem Benutzer reale Ergebnisse vergleichen können, um das Meer von EAs auf MQL5 zu durchforsten. Dies wird auch mit Daten aus dem kommenden ultimativen Backtester gekoppelt werden.

Hauptmerkmale

Multi-EA-Analyse: Verfolgen Sie die Leistung einer unbegrenzten Anzahl von Expert Advisors gleichzeitig mit individuellen Aufschlüsselungen

Echtzeit-Überwachung: Live-Verfolgung offener Positionen, gleitender P/L und aktueller Drawdown mit Auto-Refresh

Historischer Aktien-Drawdown: Rekonstruiert die tatsächliche Aktienkurve einschließlich nicht realisierter P/L aus der Kurshistorie (für die Performance zwischengespeichert)

Interaktive HTML-Berichte: Sortierbare Tabellen, Sparkline-Diagramme, Heatmaps und monatliche Kalenderansichten

Pro-EA-Analyse: Individuelle Statistiken, einschließlich Gewinn-/Verlust-Streifen, Gewinnquoten, Gewinnfaktoren und Aktienkurven

Tageszeit-Heatmap: Visuelle Analyse, die zeigt, welche Handelszeiten am profitabelsten sind

Auszahlungs-Rechner: Berechnet den mitgenommenen Gewinn mit konfigurierbaren Steuersätzen und Auszahlungsprozentsätzen

Portfolio-Dashboard: Inklusive PowerShell-Skript zur Konsolidierung mehrerer Kontoberichte

Eingabe-Parameter

AusgabeDateiname: Dateiname des benutzerdefinierten Berichts

AutoAuffrischen aktivieren: Automatische Berichtsaktualisierung (konfigurierbares Intervall)

AktivierenLiveVerfolgung: Überwachung der offenen Positionen in Echtzeit

CalculateHistoricalEquityDD: Rekonstruktion des Equity Drawdown aus der Kurshistorie

EntnahmeBerechnung aktivieren: Berechnungen des Take-Home-Profits anzeigen

WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Einstellungen der Entnahmerate

SteuerSatz: Steuerprozentsatz für Gewinnberechnungen

JSONExport aktivieren: Exportieren von Daten für das Dashboard mit mehreren Konten

EnableDrawdownAlert: Warnung, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet

Bis zu 200 EA-Namenszuordnungen und 10 EA-Gruppenkonfigurationen

Wie verwenden

Ultimate Extractor an einen beliebigen Chart anhängen Konfigurieren Sie EA-Namenszuordnungen in den Eingaben (oder verwenden Sie die automatische Erkennung) Bericht wird automatisch im Ordner MQL5/Files erstellt Öffnen Sie die HTML-Datei in einem beliebigen Browser, um Ihr Dashboard zu betrachten

Output-Dateien

TradeReport_[Kontonummer].html: Interaktiver Hauptbericht

ReportData_[AccountNumber].json: Datenexport für das Portfolio-Dashboard

Dokumentation und Beispielkonfigurationsdateien sind auf Anfrage über MQL5 Messaging erhältlich.