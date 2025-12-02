HotKey Trade ist ein Schnellausführungs-Panel, mit dem Sie per Tastendruck handeln können. Eröffnen Sie KAUFEN (C), VERKAUFEN (V) oder schließen Sie alle (X) Aufträge sofort, ohne Menüs oder Klicks. Außerdem können Sie die Losgröße mit den ↑↓-Pfeilen einstellen und P&L, Margin und Losgröße in Echtzeit anzeigen. Ideal für Scalper, manuelle Trader und alle, die Wert auf Geschwindigkeit legen.



Tastenbasierte Bedienung - GuV- und Margin-Anzeige - Dynamische Losgrößensteuerung - Kompatibel mit jedem Symbol und Zeitrahmen

Taste für BUY (Standard: C)Taste für SELL (Standard: V)Taste für CLOSE ALL (Standard: X)Taste für MOVE LOT UP (Standard: Pfeil nach oben)Taste für MOVE LOT DOWN (Standard: Pfeil nach unten)Taste für SHOW/HIDE LOT (Standard: L)