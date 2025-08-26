Auto Symbol Switcher MT4

Auto Symbol Switcher für MT4 - Rotation der Watchlist für Marktbeobachtungssymbole

Auto Symbol Switcher für MetaTrader 4 ist ein Chart-Navigationsprogramm, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen rotiert. Es wurde für diskretionäre Händler, Scalper und Analysten entwickelt, die einen organisierten Weg suchen, um Märkte zu scannen, ohne manuell die Symbole im Market Watch-Fenster zu wechseln. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine Aufträge und verändert Ihr Konto in keiner Weise.

Sie können das Tool verwenden, um Forex-Paare, Indizes, Metalle, Energien und andere Instrumente, die Ihr MT4-Broker anbietet, durchzugehen. Der Hauptzweck besteht darin, das Scannen der Watchlist schneller und konsistenter zu machen, wenn Sie viele Symbole auf dem gleichen Zeitrahmen oder über mehrere Zeitrahmen hinweg verfolgen.

Eine detaillierte Bedienungsanleitung mit Screenshots und zusätzlichen Beispielen finden Sie im folgenden Artikel auf MQL5:

Auto Symbol Switcher - Vollständiges Benutzerhandbuch

Wenn Sie auch auf MetaTrader 5 handeln, gibt es eine separate MT5-Version dieses Dienstprogramms im Market: Auto Symbol Switcher für MT5

Wie das Panel in MT4 funktioniert

Verbinden Sie Auto Symbol Switcher mit einem Chart in MetaTrader 4 und wählen Sie, wie Sie die Symbolliste erstellen möchten. Sie können Symbole direkt aus dem Market Watch-Fenster übernehmen, eine einfache kommagetrennte Liste in die Eingaben eingeben oder Symbole aus einer externen Textdatei laden, wie im Benutzerhandbuch beschrieben. Sobald die Liste definiert ist, bewegt das Panel den Chart nach einer von Ihnen festgelegten Verzögerung von einem Symbol zum nächsten. Sie können die Rotation jederzeit mit einem einzigen Klick stoppen oder fortsetzen.

Das Dienstprogramm bietet zwei Arten der Benutzeroberfläche. Eine kompakte Leiste bietet vier Hauptschaltflächen für die manuelle Steuerung (Starten oder Anhalten der Drehung, Springen zum ersten Symbol in der Liste oder Bewegen zum vorherigen und nächsten Symbol). Die vollständige Leiste bietet zusätzlich Bildschirmschalter, Filteranzeigen und helle oder dunkle Farbthemen, die bei langen Sitzungen oder auf hochauflösenden Bildschirmen nützlich sind. Sie können den Stil wählen, der am besten zu Ihrem Arbeitsbereich passt.

Hauptmerkmale

Automatische Symbolrotation: Das Diagramm durchläuft eine benutzerdefinierte Liste von Symbolen mit einer von Ihnen einstellbaren Verzögerung zwischen den Wechseln.

Das Diagramm durchläuft eine benutzerdefinierte Liste von Symbolen mit einer von Ihnen einstellbaren Verzögerung zwischen den Wechseln. Flexible Listenquellen: Erstellen Sie Ihre Watchlist aus Market Watch, aus einer einfachen Inline-Liste in den Einstellungen oder aus einer von Ihnen oder einem anderen Tool vorbereiteten Klartextdatei.

Erstellen Sie Ihre Watchlist aus Market Watch, aus einer einfachen Inline-Liste in den Einstellungen oder aus einer von Ihnen oder einem anderen Tool vorbereiteten Klartextdatei. Praktische Filter: Beschränken Sie die Rotation auf Symbole, die in Market Watch sichtbar sind, die aktuelle Ticks haben oder die für den Handel auf dem aktuellen Konto zugelassen sind, und schließen Sie Instrumente aus, deren Namen unerwünschte Muster wie "micro", "old" oder "crypto" enthalten.

Beschränken Sie die Rotation auf Symbole, die in Market Watch sichtbar sind, die aktuelle Ticks haben oder die für den Handel auf dem aktuellen Konto zugelassen sind, und schließen Sie Instrumente aus, deren Namen unerwünschte Muster wie "micro", "old" oder "crypto" enthalten. Optionales automatisches Hinzufügen von Market Watch: Wenn ein Symbol aus Ihrer Liste derzeit nicht in Market Watch sichtbar ist, kann das Dienstprogramm es automatisch hinzufügen, kurz bevor Sie zu ihm wechseln.

Wenn ein Symbol aus Ihrer Liste derzeit nicht in Market Watch sichtbar ist, kann das Dienstprogramm es automatisch hinzufügen, kurz bevor Sie zu ihm wechseln. Rotationsstile: Wählen Sie zwischen Vorwärts-, Rückwärts- oder Ping-Pong-Drehung (hin und her) und legen Sie fest, ob die Sequenz an den Enden eine Schleife bilden oder pausieren soll.

Wählen Sie zwischen Vorwärts-, Rückwärts- oder Ping-Pong-Drehung (hin und her) und legen Sie fest, ob die Sequenz an den Enden eine Schleife bilden oder pausieren soll. Persistenz pro Diagramm: Jede Instanz merkt sich ihre Listenposition und Hauptoptionen, so dass Multi-Chart-Setups auch nach einem Neustart der Plattform organisiert bleiben.

Jede Instanz merkt sich ihre Listenposition und Hauptoptionen, so dass Multi-Chart-Setups auch nach einem Neustart der Plattform organisiert bleiben. Zwei visuelle Stile: Eine einfache Leiste für minimale Layouts und ein vollständiges Panel mit hellen/dunklen Themen für eine detailliertere Steuerung.

Für wen ist es geeignet

Diskretionäre Händler und Scalper, die viele Paare auf dem gleichen Zeitrahmen scannen.

Analysten, die regelmäßig Listen von Forex-Paaren, Indizes, Metallen oder CFDs überprüfen.

Jeder, der das wiederholte Klicken reduzieren möchte, wenn er sich durch eine persönliche Watchlist in MT4 bewegt.

Verwendung des Auto Symbol Switcher in MT4

In einem typischen Arbeitsablauf verknüpfen Sie das Tool mit einem Chart pro Watchlist. Sie könnten zum Beispiel einen Chart für die wichtigsten Währungspaare, einen zweiten Chart für Cross-Paare und einen dritten Chart für Indizes oder Metalle verwenden. Jedes Diagramm kann seine eigene Verzögerung, Rotationsart und Filtereinstellungen haben. Sie können die Rotation unterbrechen, wenn Sie ein Symbol genauer untersuchen möchten, und sie später an der Stelle fortsetzen, an der sie unterbrochen wurde.

Filter und Ausschlussmuster helfen Ihnen, die Liste zu fokussieren, ohne Market Watch ständig zu bearbeiten. Sie entscheiden, ob das Tool inaktive Symbole oder Instrumente, die nicht auf dem aktuellen Konto gehandelt werden können, auslassen soll. Sie können auch Gruppen von Symbolen durch einfache Namensfragmente aus der Rotation entfernen, anstatt die Liste für jedes Symbol einzeln zu ändern.

Erste Schritte

Laden Sie Auto Symbol Switcher für MT4 vom Market herunter und installieren Sie es. Öffnen Sie einen Chart in MetaTrader 4 und verbinden Sie das Tool mit diesem Chart. Wählen Sie aus, wie Sie Ihre Symbolliste erstellen möchten (Market Watch, Inline-Liste oder externe Datei) und legen Sie den bevorzugten Rotationsstil und die Verzögerung fest. Passen Sie die grundlegenden Filter und Darstellungsoptionen so an, dass das Panel zu Ihrem Handelsarbeitsbereich passt. Starten Sie die Rotation und verwenden Sie bei Bedarf die Schaltflächen des Panels, um die Rotation anzuhalten, zum ersten Symbol zu springen oder sich manuell vor- und zurückzubewegen.

Kompatibilität und Anforderungen

Das Tool ist für die Plattform MetaTrader 4 bestimmt und funktioniert mit Instrumenten, die auf Ihrem MT4-Konto verfügbar sind, einschließlich Devisenpaaren, Indizes, Metallen, Energien und CFDs, je nach Broker-Feed. Da es sich um ein reines Navigationstool handelt, interagiert es nicht mit Aufträgen oder Positionen und ist nicht von Ihren Risikoeinstellungen oder Handelsstrategien abhängig.

Unterstützung und Dokumentation

Alle Käufer erhalten kostenlose Updates und technischen Support für Auto Symbol Switcher für MT4. Vorschläge zur Verbesserung der Stabilität, der Übersichtlichkeit oder der Benutzerfreundlichkeit werden nach Möglichkeit für zukünftige Versionen berücksichtigt.