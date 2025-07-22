Telegram to mt5 signal copier

Kopiert Signale von jedem Telegram-Kanal und führt den Handel sofort auf MT5 aus, ohne Admin-Rechte!

Erhalten Sie Handelssignale auf Telegram und wünschen Sie sich, dass diese sofort auf dem Meta Trader 5 ausgeführt werden können?

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG

Telegram to MT5 Signal Copier ist eine leistungsstarke Brücke zwischen Ihren Telegram-Signalkanälen und MetaTrader 5. Er hört Nachrichten von einem bestimmten Telegram-Kanal ab und extrahiert automatisch Handelssignale - einschließlich Symbol, Aktion, Einstiegskurs, Stop-Loss und Take-Profit - und führt sie dann sofort aus.

Ganz gleich, ob Sie einem Premium-Signalanbieter folgen oder Ihre eigenen Telegram-Benachrichtigungen automatisieren, dieses Tool hilft Ihnen, Ihre Handelsabläufe zu rationalisieren, den manuellen Aufwand zu reduzieren und verpasste Chancen zu vermeiden.

⚙️ Hauptmerkmale:

  • ✅ Verbindet sich direkt mit Ihrem Telegram-Kanal

  • ✅ Analysiert wichtige Handelsanweisungen (KAUF/VERKAUF, Symbol, Einstieg, SL, TP)

  • ✅ Speichert Signale für MQL5-Zugriff

  • ✅ Kompatibel mit jedem MT5 Expert Advisor oder benutzerdefinierter Logik

  • ✅ Einfache Einrichtung mit Ihren Telegram-Anmeldedaten

SET-UP GUIDE:

LESEN SIE DIES FÜR DIE EINRICHTUNGSANLEITUNG


Unterstützte Symbole:


# Forex
"EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "NZDUSD", "USDJPY", "USDCHF", "USDCAD",
"EURGBP", "EURJPY", "EURCHF", "EURCAD", "EURAUD", "EURNZD",
" GBPJPY", "GBPCHF", "GBPCAD", "GBPAUD", "GBPNZD",
"AUDJPY", "AUDCHF", "AUDCAD", "AUDNZD",
"NZDJPY", "NZDCHF", "NZDCAD",
"CADJPY", "CADCHF", "CHFJPY",
# Metalle
"XAUUSD", "XAGUSD", "XPTUSD", "XPDUSD",
# Deriv Synthetische Indizes (
"Boom 1000 Index", "Boom 500 Index",
"Crash 1000 Index", "Crash 500 Index",
"Volatilität 10 Index", "Volatilität 25 Index",
"Volatilität 50 Index", "Volatilität 75 Index", "Volatilität 100 Index",
"Step Index "

📦 Was Sie erhalten:

  • ✔️ Eine vorgefertigte .exe-Anwendung - keine Kodierung erforderlich

  • ✔️ Beispiel-MT5-EA zur Demonstration des Lesens und der Verwendung von Signalen

  • ✔️ Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung

  • ✔️ Unterstützung bei der Integration und Anpassung

🛠️ Voraussetzungen:

  • Telegram-Konto (mit Zugriff auf den Zielkanal)

  • Windows-PC oder VPS

  • MetaTrader 5-Terminal

  • Internetverbindung

👨‍💻 Ideal für:

  • Trader, die Signale über Telegram empfangen

  • Entwickler, die automatische Handelssysteme auf der Basis von externen Alarmen entwickeln

  • Signalanbieter, die Alarme über Telegram verbreiten

  • Jeder, der das manuelle Kopieren von Trades in MT5 automatisieren möchte

📌 Anmerkungen:

  • Funktioniert mit öffentlichen oder privaten Telegram-Kanälen, in denen Sie Mitglied sind

📞 Unterstützung:

Freundlicher Support und Dokumentation inklusive.
Brauchen Sie Hilfe bei der Integration? Wir sind hier, um zu helfen!

Auswahl:
kowilogistics
24
kowilogistics 2025.08.20 16:15 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
3185
Antwort vom Entwickler Chukwuemeka Kingsley Anyanwu 2025.08.20 16:16
Hi please what is the challenge
Antwort auf eine Rezension