Kopiert Signale von jedem Telegram-Kanal und führt den Handel sofort auf MT5 aus, ohne Admin-Rechte!

Erhalten Sie Handelssignale auf Telegram und wünschen Sie sich, dass diese sofort auf dem Meta Trader 5 ausgeführt werden können?

Telegram to MT5 Signal Copier ist eine leistungsstarke Brücke zwischen Ihren Telegram-Signalkanälen und MetaTrader 5. Er hört Nachrichten von einem bestimmten Telegram-Kanal ab und extrahiert automatisch Handelssignale - einschließlich Symbol, Aktion, Einstiegskurs, Stop-Loss und Take-Profit - und führt sie dann sofort aus.

Ganz gleich, ob Sie einem Premium-Signalanbieter folgen oder Ihre eigenen Telegram-Benachrichtigungen automatisieren, dieses Tool hilft Ihnen, Ihre Handelsabläufe zu rationalisieren, den manuellen Aufwand zu reduzieren und verpasste Chancen zu vermeiden.

⚙️ Hauptmerkmale:

✅ Verbindet sich direkt mit Ihrem Telegram-Kanal

✅ Analysiert wichtige Handelsanweisungen (KAUF/VERKAUF, Symbol, Einstieg, SL, TP)

✅ Speichert Signale für MQL5-Zugriff

✅ Kompatibel mit jedem MT5 Expert Advisor oder benutzerdefinierter Logik

✅ Einfache Einrichtung mit Ihren Telegram-Anmeldedaten

SET-UP GUIDE:

Unterstützte Symbole:





# Forex "EURUSD" , "GBPUSD" , "AUDUSD" , "NZDUSD" , "USDJPY" , "USDCHF" , "USDCAD " , "EURGBP" , "EURJPY" , "EURCHF" , "EURCAD" , "EURAUD" , "EURNZD " , " GBPJPY ", "GBPCHF" , "GBPCAD" , "GBPAUD" , "GBPNZD " , "AUDJPY" , "AUDCHF" , "AUDCAD" , "AUDNZD " , "NZDJPY" , "NZDCHF" , "NZDCAD " , "CADJPY" , "CADCHF" , "CHFJPY " , # Metalle "XAUUSD" , "XAGUSD" , "XPTUSD" , "XPDUSD " , # Deriv Synthetische Indizes ( "Boom 1000 Index" , "Boom 500 Index " , "Crash 1000 Index" , "Crash 500 Index " , "Volatilität 10 Index" , "Volatilität 25 Index " , "Volatilität 50 Index" , "Volatilität 75 Index" , "Volatilität 100 Index " , "Step Index "



📦 Was Sie erhalten:

✔️ Eine vorgefertigte .exe-Anwendung - keine Kodierung erforderlich

✔️ Beispiel-MT5-EA zur Demonstration des Lesens und der Verwendung von Signalen

✔️ Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung

✔️ Unterstützung bei der Integration und Anpassung

🛠️ Voraussetzungen:

Telegram-Konto (mit Zugriff auf den Zielkanal)

Windows-PC oder VPS

MetaTrader 5-Terminal

Internetverbindung

👨‍💻 Ideal für:

Trader, die Signale über Telegram empfangen

Entwickler, die automatische Handelssysteme auf der Basis von externen Alarmen entwickeln

Signalanbieter, die Alarme über Telegram verbreiten

Jeder, der das manuelle Kopieren von Trades in MT5 automatisieren möchte

📌 Anmerkungen:

Funktioniert mit öffentlichen oder privaten Telegram-Kanälen, in denen Sie Mitglied sind

📞 Unterstützung:

Freundlicher Support und Dokumentation inklusive.

Brauchen Sie Hilfe bei der Integration? Wir sind hier, um zu helfen!