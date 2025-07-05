Custom Alerts AIO MT5

Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup

Übersicht

Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen: Forex, Edelmetalle, Indizes, Kryptowährungen. Aktien können bei Bedarf manuell hinzugefügt werden (als benutzerdefinierte Symbole), sind jedoch auf MetaTrader-Plattformen nur selten vertreten.

1. Warum Custom Alerts AIO?

Keine Zusatzlizenzen erforderlich

• Alle relevanten Stein-Investments-Indikatoren sind bereits integriert – keine separaten Käufe notwendig.

• Ideal für alle, die sofort mit der Marktüberwachung starten möchten. Komplettlösung für alle Märkte

• Unterstützt alle wichtigen Asset-Klassen: Währungen, Gold, Indizes und Kryptowährungen.

• Keine Symbolnamen eingeben – einfach Asset-Klasse in den Einstellungen wählen und loslegen. Maximale Effizienz

• Keine Templates, keine Konfiguration – einfach installieren und starten.

• Perfekt für den Einsatz im Hintergrund oder auf einem VPS für kontinuierliche Überwachung.

2. Installation & Anwendung

Einfache Einrichtung

• Öffne deine MetaTrader-Plattform und lade Custom Alerts AIO auf ein beliebiges Chart.

• Alle Komponenten sind sofort aktiv – du brauchst nichts weiter zu tun.

• Für den Empfang von Echtzeit-Volumendaten ist die Installation unseres kostenlosen Tools SI Connect notwendig. Hinweise dazu findest du in Abschnitt 2 der FX Volume FAQ. Asset-Auswahl

• Einfach in den Einstellungen auswählen, ob du z. B. Forex, Gold, Indizes oder Krypto überwachen willst.

• Aktien können als benutzerdefinierte Symbole ergänzt werden (optional). Flexible Alarm-Logik

• Alarmbedingungen wie Volumenanstiege, Stärke-Schwellenwerte oder Preisbewegungen können individuell definiert werden.

• Alle Berechnungen erfolgen vollständig intern – keine externen Indikatoren nötig.

3. Typische Anwendungsfälle

Multi-Market-Trader

• Überwache Forex, Gold, Krypto und Indizes gleichzeitig auf einem einzigen Chart. Strategieorientiertes Trading

• Verwende Alarm-Trigger basierend auf deiner individuellen Handelslogik – etwa Stärke-Dynamik, Volumensignale oder kombinierte Setups. Alerts unterwegs

• Perfekt für Trader, die auch außerhalb des Bildschirms informiert bleiben möchten.

4. Das Wichtigste auf einen Blick

• Keine separaten Lizenzen nötig – alles ist bereits integriert • Funktioniert ohne grafische Anzeige – ideal für Ressourcen-schonendes Monitoring • Unterstützt alle gängigen Märkte, Aktien optional • Keine Konfiguration notwendig – sofort einsatzbereit • Alle Alarmtypen mit Screenshots erklärt in der Custom Alerts FAQ

Brauchst du grafische Signale auf dem Chart?

Dann nutze alternativ die klassische Version von Custom Alerts:

5. Ressourcen & Support

FAQ: Alle verfügbaren Alarmoptionen werden detailliert und mit Bildern erklärt:

Custom Alerts FAQ Community: Tritt unserer exklusiven Trader-Gruppe bei und tausche dich mit anderen aus. Support: Bei Fragen zur Installation oder Strategie stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Bereit für mühelose Marktüberwachung?

Installiere Custom Alerts AIO jetzt und erhalte intelligente Alarme für alle Märkte – alles auf einem Chart, ganz ohne Setup.

Beste Grüße,

Daniel & Alain