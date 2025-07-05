Custom Alerts AIO MT5

Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup

Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen: Forex, Edelmetalle, Indizes, Kryptowährungen. Aktien können bei Bedarf manuell hinzugefügt werden (als benutzerdefinierte Symbole), sind jedoch auf MetaTrader-Plattformen nur selten vertreten.

1. Warum Custom Alerts AIO?

Keine Zusatzlizenzen erforderlich
• Alle relevanten Stein-Investments-Indikatoren sind bereits integriert – keine separaten Käufe notwendig.
• Ideal für alle, die sofort mit der Marktüberwachung starten möchten.

Komplettlösung für alle Märkte
• Unterstützt alle wichtigen Asset-Klassen: Währungen, Gold, Indizes und Kryptowährungen.
• Keine Symbolnamen eingeben – einfach Asset-Klasse in den Einstellungen wählen und loslegen.

Maximale Effizienz
• Keine Templates, keine Konfiguration – einfach installieren und starten.
• Perfekt für den Einsatz im Hintergrund oder auf einem VPS für kontinuierliche Überwachung.

2. Installation & Anwendung

Einfache Einrichtung
• Öffne deine MetaTrader-Plattform und lade Custom Alerts AIO auf ein beliebiges Chart.
• Alle Komponenten sind sofort aktiv – du brauchst nichts weiter zu tun.
• Für den Empfang von Echtzeit-Volumendaten ist die Installation unseres kostenlosen Tools SI Connect notwendig. Hinweise dazu findest du in Abschnitt 2 der FX Volume FAQ.

Asset-Auswahl
• Einfach in den Einstellungen auswählen, ob du z. B. Forex, Gold, Indizes oder Krypto überwachen willst.
• Aktien können als benutzerdefinierte Symbole ergänzt werden (optional).

Flexible Alarm-Logik
• Alarmbedingungen wie Volumenanstiege, Stärke-Schwellenwerte oder Preisbewegungen können individuell definiert werden.
• Alle Berechnungen erfolgen vollständig intern – keine externen Indikatoren nötig.

3. Typische Anwendungsfälle

Multi-Market-Trader
• Überwache Forex, Gold, Krypto und Indizes gleichzeitig auf einem einzigen Chart.

Strategieorientiertes Trading
• Verwende Alarm-Trigger basierend auf deiner individuellen Handelslogik – etwa Stärke-Dynamik, Volumensignale oder kombinierte Setups.

Alerts unterwegs
• Perfekt für Trader, die auch außerhalb des Bildschirms informiert bleiben möchten.

4. Das Wichtigste auf einen Blick

• Keine separaten Lizenzen nötig – alles ist bereits integriert

• Funktioniert ohne grafische Anzeige – ideal für Ressourcen-schonendes Monitoring

• Unterstützt alle gängigen Märkte, Aktien optional

• Keine Konfiguration notwendig – sofort einsatzbereit

• Alle Alarmtypen mit Screenshots erklärt in der Custom Alerts FAQ

Brauchst du grafische Signale auf dem Chart?
Dann nutze alternativ die klassische Version von Custom Alerts:

5. Ressourcen & Support

FAQ: Alle verfügbaren Alarmoptionen werden detailliert und mit Bildern erklärt:
Custom Alerts FAQ

Community: Tritt unserer exklusiven Trader-Gruppe bei und tausche dich mit anderen aus.

Support: Bei Fragen zur Installation oder Strategie stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Bereit für mühelose Marktüberwachung?
Installiere Custom Alerts AIO jetzt und erhalte intelligente Alarme für alle Märkte – alles auf einem Chart, ganz ohne Setup.

Beste Grüße,
Daniel & Alain

Bewertungen 1
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:12 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

Auswahl:
