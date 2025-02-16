Auto Stop Loss MT5

Auto Stop Loss (MT5 Manager) ist ein robustes Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um den Stress aus dem Handelsmanagement zu nehmen. Egal, ob Sie ein Scalper oder ein Swing-Trader sind, dieser EA wendet automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Ihre Trades an, sichert Gewinne mit Break-Even und maximiert Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop.

Dieser Manager funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und ermöglicht es Ihnen, bestimmte Symbole oder mehrere Paare von einem einzigen Chart aus zu verwalten .


Hauptmerkmale:

- Automatischer SL & TP: Wendet sofort Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Marktgeschäfte und schwebende Aufträge an, wenn sie fehlen.
- Auto Break-Even ( Option wahr/falsch): Verschiebt Ihren Stop Loss automatisch auf den Einstiegskurs (plus einen definierten Offset), sobald der Handel in den Gewinn geht, und sichert Ihre Position gegen Umkehrungen ab.
- Erweiterter Trailing-Stop ( Option wahr/falsch): Verfügt über einen "Start"-Parameter, der es ermöglicht, den Trailing-Stop erst dann zu aktivieren, wenn sich der Handel um eine bestimmte Strecke zu Ihren Gunsten bewegt hat, so dass Sie Gewinne laufen lassen können, bevor Sie den Stop nachziehen.
- Multi-Symbol-Management: Steuern Sie Trades für Multi-Symbole mit einer kommagetrennten Liste, um alle Trades von einem einzigen Chart aus zu verwalten.

- Filterung: Verwenden Sie Magic Numbers, um bestimmte Strategien zu verwalten, oder lassen Sie sie leer, um manuelle Trades zu verwalten.
Eingabe-Einstellungen:

------ Handelsverwaltung ------
- Gewinnmitnahme: Der Wert des Take Profit in Pips.
- Stop Loss: Der Wert des Stop Loss in Pips.

------ Break-even-Einstellungen ------
- Auto Break-even: Wenn "true", wird der Stop Loss automatisch zum Break-even bewegt.
- Pips im Gewinn: Wenn sich der Handel um diese Anzahl von Pips zu Ihren Gunsten entwickelt, wird der Stop auf Break-even verschoben.
- Pips-Abstand: Der Abstand zwischen dem Stop Loss und dem Einstiegspunkt nach Erreichen der Gewinnschwelle.

------ Trailing-Stop-Einstellungen ------
- Auto Trailing Stop: Wenn "true", wird der Stop Loss automatisch nachgezogen (Trailing).
- Stop: Der Abstand des Stops soll beibehalten werden, während der Handel entweder im Gewinn oder im Verlust ist.
- Schritt: Die zusätzliche Strecke, die der Kurs zurücklegen muss, bevor der Stop geändert wird.

- Start: Bedeutet, dass der Handel erst einen bestimmten Gewinn erreichen muss, bevor der Stop geändert werden kann.


------ So steuern Sie mehrere Symbole in einem Chart -------

Symbole (mit Komma getrennt) EURUSD, GBPUSD, ...: Wenn dieses Feld leer ist, steuert das Tool nur den dazugehörigen Chart. Um mehrere Symbole von einem Chart aus zu steuern, fügen Sie einfach Ihre Symbole mit einem Komma getrennt hinzu: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, .....

Sie können ein beliebiges Symbol auswählen, müssen aber sicherstellen, dass die Werte für Stop Loss, Take Profit, Breakeven und Trailing Stop für das Symbol geeignet sind. Ein Stop Loss von 10 Pips ist zum Beispiel:

EURUSD und andere Devisenpaare: 10

US30 und andere Indizes: 1000 (IC-Märkte)


------ Magische Zahl ------

- Magische Zahl: Behalten Sie die 0 für den manuellen Handel bei. (Wenn Sie möchten, dass dieser Manager mit einem EA zusammenarbeitet, ersetzen Sie einfach die 0 durch die magische Zahl Ihres EAs.



Darrel Raby
189
Darrel Raby 2025.11.23 09:30 
 

I had an EA that was winning trades but had no risk management. Occasionally it would go into drawdown and wipe out any profits I had made. Couldn't leave it to run un supervised. Now I have " Auto stop loss " running every trade automatically gets a stop loss, take profit and a trailing stop loss and the trade is managed for me. Perfect.

Nabil Oukhouma
1267
Antwort vom Entwickler Nabil Oukhouma 2025.11.24 10:30
Thank you for sharing your experience! I completely understand what you mean—an EA can appear profitable until one unmanaged drawdown wipes out all gains. I'm really glad to hear that "Auto Stop Loss" is providing your trades with the structure and protection they need. Knowing that each position now has an automatic stop loss, take profit, and trailing stop in place means you can finally let your EA run without constantly monitoring it. That’s exactly why I created this tool—consistent risk management should be automatic and stress-free. I truly appreciate your feedback, and I'm pleased to hear that it's making a positive difference in your trading!
