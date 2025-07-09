Raw Tick Recorder MT4

Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 4

Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder

Raw Tick Recorder EA ist ein nicht handelbarer Expert Advisor, der jeden eingehenden Markttick mit hochpräzisen Zeitstempeln aufzeichnet. Er speichert die Geld-/Briefdaten in verschiedenen Formaten auf der Festplatte für weitere Analysen, Modelltraining oder Broker-Verifizierung.

Ideal für Händler, Analysten, Quants und Entwickler, die saubere, zeitgestempelte Tick-Daten benötigen.

Anwendungsfälle

Erstellen Sie genaue Backtests auf Tick-Ebene mit dem Live-Feed Ihres Brokers

Exportieren Sie saubere Datensätze für das Training von AI/ML-Modellen

Überprüfen Sie das Spread-Verhalten, die Ausführungsqualität und die Kursstabilität

Überprüfen Sie die Latenz zwischen verschiedenen Brokern

Erstellen Sie benutzerdefinierte Tick-Archive im .csv-, .bin- oder .bi5-Format

Warum Raw Tick Recorder EA wählen?

Ausgabe Lösung Brokerdaten sind gerundet oder unzuverlässig Erfasst rohe Geld-/Briefkurse mit Zeitstempeln im Millisekundenbereich Keine native Unterstützung für .bi5/Binärdateien Exportiert automatisch in das Format .bi5/.bin Manuelle Neustarts überschreiben Dateien Fügt sich nahtlos an bestehende Dateien an Leichter Betrieb auf VPS erforderlich Puffern und Flushen mit minimaler CPU-/Festplattennutzung Unorganisierte Ausgabeordner Gut strukturierter Ordnerbaum pro Symbol und Tag Fehlende Umgebungsmetadaten Exportiert .json-Datei mit Sitzungsinformationen und Konfiguration

Unterstützte Dateiformate

Format Erweiterung Inhalt Zweck CSV .csv Zeit, Bid, Ask Lesbar mit Excel, Python, R Binär .bin Binär: Zeit, Geldkurs, Briefkurs, Volumen Schnell für programmatische Verarbeitung Dukascopy .bi5 Komprimiertes Bid/Ask-Format Verwendung mit Tickstory, JForex

Ordnerstruktur

TickData/<Symbol>/ - für .csv und .bin (eine Datei pro Sitzung)

für .csv und .bin (eine Datei pro Sitzung) TickData/<Symbol>/YYYY/MM/DD/ - für .bi5-Dateien (stündliche Aufteilung)

für .bi5-Dateien (stündliche Aufteilung) TickData/<Symbol>/session_metadata.json - Umgebungsinformationen

Eingabe-Parameter

Eingabe Beschreibung Voreinstellung SaveToCSV / SaveToBinary Aktivieren/Deaktivieren des Ausgabeformats wahr / falsch BinärFormat Wählen Sie zwischen BIN / BI5 / BOTH BOTH UmwandelninGMT Zeitstempel in GMT-Zone speichern falsch PufferGröße Ticks zum Puffern vor dem Schreiben 1000 FlushIntervallSekunden Ausfallsicheres zeitbasiertes Flush 30 AusgabeOrdner Benutzerdefinierter Ordnername TickData

Bewegen Sie den Mauszeiger über jede Eingabe in MT4, um Tooltips anzuzeigen.

Verwendung

Öffnen Sie einen Chart (Symbol, das Sie aufzeichnen möchten) Raw Tick Recorder EA anhängen Konfigurieren Sie die Eingaben und klicken Sie auf OK Lassen Sie MT4 laufen (oder verwenden Sie einen VPS) Prüfen Sie in der linken unteren Ecke den Live-Status

Ein Chart = ein Symbol. Verwenden Sie mehrere Charts für Multi-Symbol-Aufnahmen.

Anmerkungen

100% MQL4 nativ

Funktioniert mit allen Brokern und Kontotypen

Erkennt und protokolliert Zero-Spread-Kurse

Fügt beim Neustart automatisch Dateien hinzu

Optimierte CPU- und Festplattennutzung für 24/7-Betrieb

Ein Python-Parser ist verfügbar, um .bin/.bi5 in .csv zu konvertieren.

Sie finden das Skript im vollständigen Benutzerhandbuch.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt führt keine Trades aus oder verwaltet sie. Sein einziger Zweck ist die Aufzeichnung von Tick-Daten aus dem Broker-Feed. Bitte testen Sie es gründlich in einer Demo, bevor Sie es in einer Live-Umgebung verwenden.