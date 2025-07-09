Raw Tick Recorder MT4

Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 4

Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder

Raw Tick Recorder EA ist ein nicht handelbarer Expert Advisor, der jeden eingehenden Markttick mit hochpräzisen Zeitstempeln aufzeichnet. Er speichert die Geld-/Briefdaten in verschiedenen Formaten auf der Festplatte für weitere Analysen, Modelltraining oder Broker-Verifizierung.

Ideal für Händler, Analysten, Quants und Entwickler, die saubere, zeitgestempelte Tick-Daten benötigen.

Anwendungsfälle

  • Erstellen Sie genaue Backtests auf Tick-Ebene mit dem Live-Feed Ihres Brokers
  • Exportieren Sie saubere Datensätze für das Training von AI/ML-Modellen
  • Überprüfen Sie das Spread-Verhalten, die Ausführungsqualität und die Kursstabilität
  • Überprüfen Sie die Latenz zwischen verschiedenen Brokern
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte Tick-Archive im .csv-, .bin- oder .bi5-Format

Warum Raw Tick Recorder EA wählen?

Ausgabe Lösung
Brokerdaten sind gerundet oder unzuverlässig Erfasst rohe Geld-/Briefkurse mit Zeitstempeln im Millisekundenbereich
Keine native Unterstützung für .bi5/Binärdateien Exportiert automatisch in das Format .bi5/.bin
Manuelle Neustarts überschreiben Dateien Fügt sich nahtlos an bestehende Dateien an
Leichter Betrieb auf VPS erforderlich Puffern und Flushen mit minimaler CPU-/Festplattennutzung
Unorganisierte Ausgabeordner Gut strukturierter Ordnerbaum pro Symbol und Tag
Fehlende Umgebungsmetadaten Exportiert .json-Datei mit Sitzungsinformationen und Konfiguration

Unterstützte Dateiformate

Format Erweiterung Inhalt Zweck
CSV .csv Zeit, Bid, Ask Lesbar mit Excel, Python, R
Binär .bin Binär: Zeit, Geldkurs, Briefkurs, Volumen Schnell für programmatische Verarbeitung
Dukascopy .bi5 Komprimiertes Bid/Ask-Format Verwendung mit Tickstory, JForex

Ordnerstruktur

  • TickData/<Symbol>/ - für .csv und .bin (eine Datei pro Sitzung)
  • TickData/<Symbol>/YYYY/MM/DD/ - für .bi5-Dateien (stündliche Aufteilung)
  • TickData/<Symbol>/session_metadata.json - Umgebungsinformationen

Eingabe-Parameter

Eingabe Beschreibung Voreinstellung
SaveToCSV / SaveToBinary Aktivieren/Deaktivieren des Ausgabeformats wahr / falsch
BinärFormat Wählen Sie zwischen BIN / BI5 / BOTH BOTH
UmwandelninGMT Zeitstempel in GMT-Zone speichern falsch
PufferGröße Ticks zum Puffern vor dem Schreiben 1000
FlushIntervallSekunden Ausfallsicheres zeitbasiertes Flush 30
AusgabeOrdner Benutzerdefinierter Ordnername TickData

Bewegen Sie den Mauszeiger über jede Eingabe in MT4, um Tooltips anzuzeigen.

Verwendung

  1. Öffnen Sie einen Chart (Symbol, das Sie aufzeichnen möchten)
  2. Raw Tick Recorder EA anhängen
  3. Konfigurieren Sie die Eingaben und klicken Sie auf OK
  4. Lassen Sie MT4 laufen (oder verwenden Sie einen VPS)
  5. Prüfen Sie in der linken unteren Ecke den Live-Status

Ein Chart = ein Symbol. Verwenden Sie mehrere Charts für Multi-Symbol-Aufnahmen.

Anmerkungen

  • 100% MQL4 nativ
  • Funktioniert mit allen Brokern und Kontotypen
  • Erkennt und protokolliert Zero-Spread-Kurse
  • Fügt beim Neustart automatisch Dateien hinzu
  • Optimierte CPU- und Festplattennutzung für 24/7-Betrieb

Ein Python-Parser ist verfügbar, um .bin/.bi5 in .csv zu konvertieren.

Sie finden das Skript im vollständigen Benutzerhandbuch.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt führt keine Trades aus oder verwaltet sie. Sein einziger Zweck ist die Aufzeichnung von Tick-Daten aus dem Broker-Feed. Bitte testen Sie es gründlich in einer Demo, bevor Sie es in einer Live-Umgebung verwenden.

Empfohlene Produkte
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experten
Einzahlung : ab 100 Einzahlungseinheiten Handelspaare : Ich empfehle Währungspaare: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Handelszeitraum : beliebig Konto: Sie sollten ECN-ECN.Pro-Konten mit fünfstelligen Kursen mit einer moderaten Größe (Spread) verwenden. Parameter: USING - Wahl, Handelsrisiko oder festes Lot RISK/LOT - Lot-Risiko-Wert RESTORING_THE_BALANCE - Wiederherstellung des Gleichgewichts* HOW_THE_RESET_WINDOW - Zurücksetzen der globalen Variablen TAKE_PROFIT - Gewinn
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
Verdure Price Action Volatility Pair
Olawale Adenagbe
5 (1)
Utilitys
Es handelt sich um einen reinen Price-Action-Indikator, der die Eröffnungs- und Schlusskurse aller 28 wichtigsten Devisenpaare verfolgt und auf der Grundlage jedes Ticks in Echtzeit einen Volatilitätswert errechnet. Er verfolgt nur die rohen Preisdaten und nicht die Daten eines anderen Indikators und verwendet keine komplizierten Formeln oder Algorithmen zur Berechnung der Volatilität. Diese Version zeigt nur die Volatilität für ein einzelnes Währungspaar an. Vorteile Genaue und Echtzeit-Aktual
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4 (MT4) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung durch ein intelligentes Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Handels-Panel: Anpassbares Panel mit Sch
It is recommended to hang more accounts for EA
Yuzhu Liu
Experten
Abgesehen von der Betrachtung von gewalttätigen Positionen, konzentriert sich dieser EA auf stabile Gewinne Anwendbare Sorten: AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY und andere Währungen mit relativ stabilem Trend Dieser EA bietet Chartparameter und Schaltflächen zum schnellen Schließen von Positionen. Der Tabellentext ist in Chinesisch und Pinyin geschrieben, was für Chinesen bequemer zu sehen ist. Sie können die Bedeutung der Variablen einfach durch die Schreibweise verstehen. Das Konto sollte mehr
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilitys
Unlimited Binary Options Copier Remote ist ein leistungsstarkes Tool zum Kopieren von Binäroptionsgeschäften aus der Ferne zwischen mehreren Konten an verschiedenen Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Signal-Anbieter, die ihre binären Optionen Trades mit den anderen global auf seine eigenen Regeln teilen wollen. Ein Anbieter kann Trades an eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von unbegrenzten Anbietern erhalten. Der Anb
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Easy Trade share to MT4 Client
Jalitha K Johny
Utilitys
Produkt-Beschreibung: MT4 Trade Copier mit erweiterten Funktionen MT4 Trade Copier wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis zu rationalisieren und zu verbessern, indem es eine nahtlose Replikation von Trades über mehrere Konten hinweg ermöglicht. Er bietet fortschrittliche Funktionen, um den unterschiedlichen Handelsanforderungen und -präferenzen gerecht zu werden. Merkmale: Master/Slave-Auswahl: Wählen Sie ganz einfach zwischen Master- und Slave-Modus, um den Handel effektiv zu verwalten.
Argo Gold Edition MT4
Encho Enev
1 (1)
Experten
Hallo Trader! Ich stelle Ihnen Argo Gold Edition vor - einen Experten für den Goldhandel, der auf die Besonderheiten der Goldbewegungen auf den internationalen Märkten zugeschnitten ist. Die Grundlage seiner Logik ist, dass er profitablen Mustern folgt, die aus vergangenen Perioden stammen. Die mathematischen Algorithmen basieren auf der Korrelation zwischen den Werten der verwendeten Indikatoren und der entsprechenden Bewegung des Goldpreises. Der Experte ist auf der Grundlage der ARGO-Serie au
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ für MT4, ohne Repaint. – WPR selbst ist einer der besten Oszillatoren für Scalping. – Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ ermöglicht die Anzeige der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators. – Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen. – Dieser Indikator lässt sich ganz einfach über Parameter einrichten und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. – Die Einstiegsbed
Ek Trend Trading
Kaimin Wang
Experten
Trend Trading - Gold ist ein automatisches Handelsprogramm, das in MQL4 speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es generiert Handelssignale, indem es die Muster der letzten drei Candlesticks mit benutzerdefinierten Volatilitätsstufen analysiert. Jedes Signal erlaubt die individuelle Konfiguration der Losgröße und führt Trades mit einer festen Losgröße aus. Das Programm arbeitet im Single-Order-Modus, d.h. es kann jeweils nur eine Order aktiv sein, wodurch das Handelsrisiko reduziert wird.
Project Oro
Giacomo Donati
Experten
Folgen Sie uns auf Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea Projekt Oro ist ein Handelsalgorithmus-Projekt, das ich vor etwa sechs Jahren begonnen habe. Nach unzähligen schmerzhaften und quälenden Stunden der Programmierung ist es endlich bereit, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. Der Expert Advisor (EA) basiert auf einer proprietären und einzigartigen Technik, die das Verhalten und die Bewegung von Kerzenständern und die Preisbewegung auf dem Goldmarkt analysiert. Er
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experten
Der Super Scalper Universal ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der fünf Indikatoren verwendet. Jede offene Position wird durch eine versteckte Stop-Order geschützt, die durch einen fortschrittlichen Modifikationsalgorithmus verwaltet wird. Bei der Suche nach geeigneten Signalen verwendet der EA den integrierten Indikator in Verbindung mit dem Trend- und Zeitfilter sowie dem Volatilitätsfilter. Er verwendet eine dynamische Positionsschließung, die den Ort, an dem die Order eröffne
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive DC — Berater für Prop Firm Challenges (XAUUSD) Exclusive DC ist ein spezialisierter Algorithmus für den Handel mit Gold (XAUUSD), entwickelt ausschließlich für Trader, die Prop Firm Challenges absolvieren. Der Berater ist vollständig optimiert und sofort nach der Installation einsatzbereit. Die Hauptaufgabe des Nutzers ist das Risikomanagement – alle anderen Prozesse laufen automatisch. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Wicht
Sajiro Trade Copier
Ahsan Ullah
Utilitys
Sajiro Copier - Smart Loss-Logic Trade Copier (Master + Slave EA) Ein professionelles MT4-Trade-Copying-System mit intelligenter Aktivierung auf der Basis einer fortlaufenden Verlusterkennung. Sajiro Copier wurde für Trader entwickelt, die mehrere Konten verwalten oder Erholungs-, Absicherungs- oder Diversifizierungsstrategien anwenden. Der EA kopiert Trades nur, wenn eine vordefinierte Verlustserie auf dem Master-Konto auftritt, was eine kontrollierte Risikoexposition und erhöhte Flexibilitä
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Experten
Riesiger 70% Halloween Sale nur für 24 Stunden! EA BLACK LION ist ein Expert Advisor, der die wahre Definition eines Scalper ist, wo es in der Lage ist, echte Divergenz Bewegungen im Forex-Markt zu erkennen. Er ist hoch entwickelt, da er potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungsmuster erkennen kann. Die Echtzeit-Divergenzmuster werden Ihnen visuell auf Ihrem MT4-Chart angezeigt. (Dies ist ein entscheidender Vorteil, da Sie die Strategie direkt vor sich sehen) Es wird ein ausgeklügeltes System verw
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Suite positioniert sich als innovativer Trading Advisor, der bewährte Handelsstrategien kombiniert. Sein Ziel ist es, Händlern ein zuverlässiges System von Marktanalysen, Prognosen und Empfehlungen zu bieten, das auf einer umfassenden Datenanalyse basiert. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale der Golden Suite: MARKTEINSTELLUNGEN Automatische Auswahl der Indikatoren Risiko in % der Einlage Trailing-Stop Nachrichtenfilter Mu
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Rua TrailingStop BreakEven Little
PHAM KIM QUY RuaCoder
4.5 (2)
Experten
Rua TrailingStop BreakEven Wenig Der EA ist nicht für Real Account. Sie können EA für Real Account mit Link: https: //www.mql5.com/en/market/product/47635 Verwendungen von EA - TrailingStop: Stoploss kontinuierlich nachziehen. - Breakeven: Einmaliges Verschieben des Stoploss. Benutzerdefinierte Parameter : Alle OrderOpenTime: + true: wirkt auf alle Orders + false: wirkt nur auf die seit dem EA-Lauf geöffnete Order Alle OrderType: + true: wirkt sich auf alle Aufträge aus. + false: wirkt nur auf
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitys
Weihnachts-Handelsspecial -50% Rabatt ! Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel. Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit NextGen Trade Manager AI - dem professionellen On-Chart-Panel, das sofortige Ausführung, visuelle Handelsplanung und leistungsstarkes Risikomanagement in einem intuitiven Tool vereint. Führen Sie Orders aus, verwalten Sie Risiken und sichern Sie Gewinne schneller als je zuvor - und das
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale in den MT4 (in dem Sie Mitglied sind ), es kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT4. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrichte
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilitys
EchoTrade Telegram zu MT5 Kopierer Nahtloses, sofortiges und zuverlässiges Kopieren von Signalen - direkt von Telegram zu MetaTrader 4! Das Produkt läuft nicht im Strategietester, aber Sie können eine kostenlose Testversion hier zum Testen vor dem Kauf erhalten . Sind Sie es leid, Trades von Telegram-Signalen manuell auszuführen? EchoTrade automatisiert den Prozess und kopiert Trades von jedem Telegram-Kanal oder jeder Telegram-Gruppe direkt in Ihr MT5-Konto - präzise, effizient und ohne Verzö
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitys
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit DFGX - unserem Dynamic Fibonacci Grid der zweiten Generation. Diese neue, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung wurde speziell für den konträren Intraday-Handel, das Scalping und den Nachrichtenhandel auf dem Forex-Markt entwickelt und optimiert. Dieses System ist die ideale Lösung für aktive professionelle Trader und Scalper, die nach innovativen Wegen zur Optimierung ihrer Strategie suchen. Das System bietet auch eine hervorragend
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem teilweisen Close-Prozentsatz bei To
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf d
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils réunis dans une seule interface pour une gestion et une analyse professionnelles. Intègre la gestion du risque, les ordres intelligents, et l’analyse du marché . Convient au Forex, indices, actions, cryptos et métaux. Pourquoi les traders l’utilisent Trading et gestion en un clic Calcul automatique du risque et du volume Ordres intelligents : grid, OCO, ordres cachés, SL/TP virtuels Gestion avancée : trailing sto
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Übersicht Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4. Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen. Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Ko
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitys
Das bedeutet, dass Sie jetzt auf mehreren MetaTrader 4-Konten gleichzeitig handeln können, die Trades eines beliebigen Handelsroboters auf die Konten Ihrer Freunde und Familie spiegeln können (auch wenn diese auf Ihre MT4-Kontonummer gesperrt sind), Investitionsportfolios von vielen MT4-Konten erstellen können, das Risiko von unregulierten Forex-Brokern beseitigen können, eine Verlust-Handelsstrategie in einen Gewinn umwandeln können und sofort ein unabhängiger Kontoverwalter werden können, ohne
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
Weitere Produkte dieses Autors
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über das Risiko mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 5 Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version? Er ist separat im Market erhältlich : Smart Trailing Stop Manager MT4 Haben Sie genug von verpassten Gewinnen oder manuellen Stop-Loss-Anpassungen? Smart Trailing Stop Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm für MetaTrader 5, mit dem Sie Ihr Trailing Stop-, Breakeven-, Partial Close- und SL-Management automatisieren können. Egal, ob Sie ein diskretio
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indikatoren
VWAP Ultimate Pro MT5 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts Erhöhen Sie Ihren Handelsvorsprung mit dem ultimativen VWAP-Indikator für institutionelle Anleger WARUM WÄHLEN PROFESSIONELLE TRADER DEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist der Goldstandard, der von Institutionen, Hedgefonds und professionellen Händlern zur Ermittlung des fairen Marktwerts verwendet wird. VWAP Ultimate Pro MT5 bringt diese institutionelle Leistung mit einem All-i
Multi Anchor VWAP Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Indikatoren
Multi Anchor VWAP Pro MT4 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts Präzise VWAP-Verankerung, speziell für MetaTrader 4 entwickelt. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - ideal für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen. Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT5? Klicken Sie hier WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN VWAP ist die instituti
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT5 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 5 (MT5). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilitys
Virtual SL TP Trailing Pro - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Handelsmanagement Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro ist ein Handelsverwaltungsprogramm für MetaTrader, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilitys
Virtual SL TP Trailing Pro für MT4 - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Trade Management Suchen Sie nach der MetaTrader 5 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro für MT4 ist ein Handelsverwaltungsprogramm, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
VWAP Ultimate Pro MT4 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts Bringen Sie VWAP-Präzision der institutionellen Klasse auf die klassische MetaTrader 4-Plattform WARUM WÄHLEN TRADER VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist die Benchmark, die von Banken, Prop-Desks und Hedge-Fonds verwendet wird, um den fairen Wert zu ermitteln. VWAP Ultimate Pro MT4 bietet Händlern dieselbe Leistung, optimiert für die MT4-Architektur und unter Beibehaltung alle
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indikatoren
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts Präzise VWAP-Verankerung, kein Durcheinander. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - entwickelt für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen. Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT4? Klicken Sie hier WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN VWAP ist die institutionelle Benchm
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet. Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen. Keine Handelsfunktionen - eröffnet , ändert oder schließt keine Orders. Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1 .20+). Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Bevor Si
FREE
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilitys
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet. Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen. Keine Handelsfunktionen - eröffnet, ändert oder schließt keine Orders. Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Bevor Sie
FREE
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Automatisieren Sie das Risikomanagement mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 4 Suchen Sie eine Version für MetaTrader 5? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Haben Sie Probleme mit der manuellen Anpassung von Stops und der Sicherung von Gewinnen? Smart Trailing Stop Manager MT4 ist ein intelligentes Dienstprogramm für MetaTrader 4, das Trailing Stops, Break-Even-Management, partielle Schließungen und Auto SL automatisiert. Es wurde speziell für M
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Break Even Helper für MT4 - Einfaches SL zum Einstiegskurs Dienstprogramm Break Even Helper für MetaTrader 4 ist ein kompaktes und effektives Tool, das Händlern hilft, ihre offenen Trades zu schützen, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf den Einstiegskurs verschiebt, wenn ein Trade ein benutzerdefiniertes Gewinnniveau (in Punkten) erreicht. Dieses Tool wurde für risikobewusste Händler entwickelt und vereinfacht die SL-Verwaltung, ohne auf komplexe Trailing-Systeme oder benutzerdefinierte
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT4 - Rotation der Watchlist für Marktbeobachtungssymbole Auto Symbol Switcher für MetaTrader 4 ist ein Chart-Navigationsprogramm, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen rotiert. Es wurde für diskretionäre Händler, Scalper und Analysten entwickelt, die einen organisierten Weg suchen, um Märkte zu scannen, ohne manuell die Symbole im Market Watch-Fenster zu wechseln. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT4 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT4 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 4. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 4, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms arbeiten. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits e
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT4 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 4 (MT4). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilitys
MT4 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen MT4 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 4-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Experten
GoldenTrend Master MT5: Der Ultimative Trendfolgende Expertenberater für den Forex-Handel Übersicht: Wir stellen vor: GoldenTrend Master MT5, ein unverzichtbares Handelswerkzeug für Investoren, die im dynamischen Forex-Markt Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Ausgestattet mit einem robusten Trendfolgealgorithmus garantiert dieser Expertenberater (EA), dass Sie die besten Gewinnchancen erfassen, während Sie Risiken minimieren. Echtzeit-Kontosignale:   https://www.mql5.com/en/signals/2248460 H
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Experten
Automatisierter AI-Handel MT5: Ihr intelligenter Partner für den Forex-Erfolg Übersicht: Willkommen in der Zukunft des Forex-Handels mit dem Automatisierten AI-Handel MT5, Ihrem ultimativen Handelspartner. Dieser Expert Advisor (EA) ist ein Meisterwerk der künstlichen Intelligenz, das darauf ausgelegt ist, Ihr Handelserlebnis zu vereinfachen. Nahtlos in Ihr Diagramm integriert, arbeitet er mit bemerkenswerter Einfachheit und Effizienz bei XAU, EUR und GBP-Paaren und ist mit jedem Broker kompati
Green Wave
The Hung Ngo
Experten
Verbessern Sie Ihren Devisenhandel mit dem Green Wave EA , einem zuverlässigen Swing Trading Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5). Angetrieben vom Raymond Cloudy Day-Indikator fängt dieser EA Marktschwankungen mit Präzision ein und bietet einen ausgewogenen Ansatz für Risiko und Ertrag. Optimiert für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen, bietet er flexible Einstellungen für andere Währungspaare, so dass er für Händler aller Stufen geeignet ist. Testen Sie es gründlich auf einem Demokonto, um die Einste
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Experten
MT5 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen MT5 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 5-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Experten
Bullish AI Trader EA - KI-gesteuerter Handel für MetaTrader 5 Nutzen Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz mit dem Bullish AI Trader EA , einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser EA wurde für den automatisierten Handel entwickelt und ist auf reine Kaufgeschäfte mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen spezialisiert. Er nutzt KI-gesteuerte Analysen, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Er eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene H
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Experten
Dynamic Volatility Breakout EA - Präzisionshandel für MetaTrader 5 Entfesseln Sie die Kraft des Breakout-Handels mit dem Dynamic Volatility Breakout EA , einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser vollautomatische EA wurde von Shi Xiong entwickelt und erfasst hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten, die durch die Marktvolatilität ausgelöst werden. Er ist ideal für Händler, die mit minimalem Aufwand eine konstante Performance erzielen möchten. Er wurde für XAUUSD
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilitys
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 5 Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA ist ein leichtgewichtiges Dienstprogramm, das jeden Tick aus dem Preis-Feed Ihres Brokers in Echtzeit erfasst. Es zeichnet Bid/Ask-Daten mit Millisekunden-Genauigkeit auf und exportiert sie in mehrere Formate, darunter .csv, .bin und .bi5 . Dieser EA sendet, ändert ode
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilitys
Break Even Helper - Einfacher SL-Manager für MT5 Break Even Helper ist ein leichtgewichtiges und effizientes MetaTrader 5-Dienstprogramm , das Händlern bei der Risikoverwaltung hilft, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf Break Even verschiebt, wenn ein Handel ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht. Suchen Sie nach der MetaTrader 4-Version? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich : Break Even Helper MT4 Dieses Tool ist ideal für Händler, die eine einfache Break-Even-Funktion wünschen, ohne
Prop Guardian Risk Manager MT5
The Hung Ngo
Utilitys
Prop Guardian Risk Manager MT5 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 5, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms handeln. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits er
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT5 - Watchlist Rotation für Multi-Asset Charts Auto Symbol Switcher für MetaTrader 5 ist ein Hilfspanel, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen durchlaufen lässt. Es wurde für Händler entwickelt, die viele Märkte verfolgen und möchten, dass sich der Chart durch eine Watchlist bewegt, ohne die Symbole einzeln anzuklicken. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine Trades und verändert Ihr Konto in keiner Weis
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT5 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT5 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 5. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension