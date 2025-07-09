Raw Tick Recorder MT4
- Version: 1.50
- Aktualisiert: 9 Juli 2025
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 4
Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder
Raw Tick Recorder EA ist ein nicht handelbarer Expert Advisor, der jeden eingehenden Markttick mit hochpräzisen Zeitstempeln aufzeichnet. Er speichert die Geld-/Briefdaten in verschiedenen Formaten auf der Festplatte für weitere Analysen, Modelltraining oder Broker-Verifizierung.
Ideal für Händler, Analysten, Quants und Entwickler, die saubere, zeitgestempelte Tick-Daten benötigen.
Anwendungsfälle
- Erstellen Sie genaue Backtests auf Tick-Ebene mit dem Live-Feed Ihres Brokers
- Exportieren Sie saubere Datensätze für das Training von AI/ML-Modellen
- Überprüfen Sie das Spread-Verhalten, die Ausführungsqualität und die Kursstabilität
- Überprüfen Sie die Latenz zwischen verschiedenen Brokern
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Tick-Archive im .csv-, .bin- oder .bi5-Format
Warum Raw Tick Recorder EA wählen?
|Ausgabe
|Lösung
|Brokerdaten sind gerundet oder unzuverlässig
|Erfasst rohe Geld-/Briefkurse mit Zeitstempeln im Millisekundenbereich
|Keine native Unterstützung für .bi5/Binärdateien
|Exportiert automatisch in das Format .bi5/.bin
|Manuelle Neustarts überschreiben Dateien
|Fügt sich nahtlos an bestehende Dateien an
|Leichter Betrieb auf VPS erforderlich
|Puffern und Flushen mit minimaler CPU-/Festplattennutzung
|Unorganisierte Ausgabeordner
|Gut strukturierter Ordnerbaum pro Symbol und Tag
|Fehlende Umgebungsmetadaten
|Exportiert .json-Datei mit Sitzungsinformationen und Konfiguration
Unterstützte Dateiformate
|Format
|Erweiterung
|Inhalt
|Zweck
|CSV
|.csv
|Zeit, Bid, Ask
|Lesbar mit Excel, Python, R
|Binär
|.bin
|Binär: Zeit, Geldkurs, Briefkurs, Volumen
|Schnell für programmatische Verarbeitung
|Dukascopy
|.bi5
|Komprimiertes Bid/Ask-Format
|Verwendung mit Tickstory, JForex
Ordnerstruktur
- TickData/<Symbol>/ - für .csv und .bin (eine Datei pro Sitzung)
- TickData/<Symbol>/YYYY/MM/DD/ - für .bi5-Dateien (stündliche Aufteilung)
- TickData/<Symbol>/session_metadata.json - Umgebungsinformationen
Eingabe-Parameter
|Eingabe
|Beschreibung
|Voreinstellung
|SaveToCSV / SaveToBinary
|Aktivieren/Deaktivieren des Ausgabeformats
|wahr / falsch
|BinärFormat
|Wählen Sie zwischen BIN / BI5 / BOTH
|BOTH
|UmwandelninGMT
|Zeitstempel in GMT-Zone speichern
|falsch
|PufferGröße
|Ticks zum Puffern vor dem Schreiben
|1000
|FlushIntervallSekunden
|Ausfallsicheres zeitbasiertes Flush
|30
|AusgabeOrdner
|Benutzerdefinierter Ordnername
|TickData
Bewegen Sie den Mauszeiger über jede Eingabe in MT4, um Tooltips anzuzeigen.
Verwendung
- Öffnen Sie einen Chart (Symbol, das Sie aufzeichnen möchten)
- Raw Tick Recorder EA anhängen
- Konfigurieren Sie die Eingaben und klicken Sie auf OK
- Lassen Sie MT4 laufen (oder verwenden Sie einen VPS)
- Prüfen Sie in der linken unteren Ecke den Live-Status
Ein Chart = ein Symbol. Verwenden Sie mehrere Charts für Multi-Symbol-Aufnahmen.
Anmerkungen
- 100% MQL4 nativ
- Funktioniert mit allen Brokern und Kontotypen
- Erkennt und protokolliert Zero-Spread-Kurse
- Fügt beim Neustart automatisch Dateien hinzu
- Optimierte CPU- und Festplattennutzung für 24/7-Betrieb
Ein Python-Parser ist verfügbar, um .bin/.bi5 in .csv zu konvertieren.
Sie finden das Skript im vollständigen Benutzerhandbuch.
Haftungsausschluss
Dieses Produkt führt keine Trades aus oder verwaltet sie. Sein einziger Zweck ist die Aufzeichnung von Tick-Daten aus dem Broker-Feed. Bitte testen Sie es gründlich in einer Demo, bevor Sie es in einer Live-Umgebung verwenden.