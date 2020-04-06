Bullish AI Trader EA - KI-gesteuerter Handel für MetaTrader 5

Nutzen Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz mit dem Bullish AI Trader EA, einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser EA wurde für den automatisierten Handel entwickelt und ist auf reine Kaufgeschäfte mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen spezialisiert. Er nutzt KI-gesteuerte Analysen, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Er eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler und bietet ein robustes Risikomanagement sowie eine nahtlose Integration in MT5.

Hauptmerkmale

KI-gesteuerter Handel: Nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen zur Analyse von Preistrends, Marktstimmung und technischen Indikatoren für präzise Kaufsignale.

Ausschließliche Kaufstrategie: Konzentriert sich auf Aufwärtstrends und optimiert die Performance bei Aufwärtsbewegungen am Markt.

Dynamisches Risikomanagement:

Feste Losgröße: 0,01 Lots pro $1.000 Kontostand (z.B. 0,05 Lots für $5.000).



Automatischer Stop-Loss und Take-Profit, die dynamisch auf Basis der Marktvolatilität angepasst werden.

Flexible Anpassung: Optimiert für XAUUSD (H1), aber anpassbar an andere Paare und Zeitrahmen.

Echtzeit-Benachrichtigungen: Erhalten Sie Handelsbenachrichtigungen über Telegram, indem Sie Ihren Benutzernamen in den Einstellungen eingeben.

Benutzerfreundliches Setup: Schnelle Installation ohne Programmieraufwand, perfekt für alle Trader.

Niedriger Drawdown: AI und Risikomanagement minimieren Verluste und maximieren die Effizienz.

Warum Bullish AI Trader EA wählen?

Automatisierte Effizienz: Überlassen Sie KI die Analyse und Handelsausführung und sparen Sie Zeit.

Gewinnpotenzial: Profitieren Sie von Aufwärtstrends mit hochwahrscheinlichen Kaufsignalen.

Robuste Risikokontrolle: Feste Losgrößen und dynamische SL/TP schützen Ihr Kapital.

Skalierbar: Passen Sie die Strategie für Forex, Rohstoffe oder andere Vermögenswerte an.

Wie es funktioniert

Der Bullish AI Trader EA nutzt KI, um historische Kursdaten, die Marktstimmung und technische Indikatoren (z. B. gleitende Durchschnitte, RSI) zu analysieren, um Aufwärtstrends zu erkennen. Wenn ein Kaufsignal mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt wird, eröffnet der EA einen Handel mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Beim XAUUSD (H1) könnte er beispielsweise einen Kaufauftrag bei einem wichtigen Unterstützungsniveau während eines Aufwärtstrends erteilen und Gewinne sichern, wenn der Kurs steigt.

Beispiel:

Kontostand: 2.000 $

Losgröße: 0,02 Lots

Handel: Kauf von XAUUSD bei $2.000 mit SL bei $1.980 und TP bei $2.040

Ergebnis: SL passt sich dynamisch an, um Gewinne zu sichern, wenn der Preis steigt.

Wie zu verwenden

Installieren Sie den EA: Kaufen und laden Sie Bullish AI Trader EA.ex5 vom MQL5 Marketherunter .

Legen Sie ihn im MQL5/Experts-Ordnervon MT5 ab (Datei > Datenordner öffnen).

Starten Sie MT5 neu. An den Chart anhängen: Öffnen Sie MT5, suchen Sie den EA im Navigator (Strg+N).

Ziehen Sie den EA auf den XAUUSD H1 Chart. Konfigurieren Sie die Einstellungen: Geben Sie Ihren Telegram-Benutzernamen für Handelsbenachrichtigungen ein.

Passen Sie die Lotgröße (Standard: 0,01 pro 1.000 $) oder die Zeitrahmen an, falls gewünscht.

Aktivieren Sie AutoTrading im MT5. Leistung überwachen: Zeigen Sie Handelsaktivitäten und Protokolle im MT5 an.

Erhalten Sie Telegram-Benachrichtigungen in Echtzeit für Handelsaktualisierungen.

System-Anforderungen

Plattform: MetaTrader 5 (Windows, Mac, oder VPS)

Asset: Optimiert für XAUUSD (H1); anpassbar für andere Paare

Konto: Mindestguthaben $1.000; empfohlener Hebel 1:100 oder höher

Internet: Stabile Verbindung für Echtzeit-Handel

Unterstützung & Updates

Dokumentation: Ausführliche Anleitungen und FAQs enthalten.

Kundenbetreuung: Kontaktieren Sie uns über Telegram oder MQL5 für schnelle Hilfe.

Aktualisierungen: Regelmäßige Verbesserungen, um MT5-Kompatibilität und Leistung zu gewährleisten.

Haftungsausschluss:

Der Bullish AI Trader EA ist für Demokonten konzipiert. Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie ihn gründlich, bevor Sie ihn auf Live-Konten einsetzen. Der Verkäufer haftet nicht für Handelsverluste.

Beginnen Sie noch heute

Steigern Sie Ihren Handel mit dem Bullish AI Trader EA. Kaufen Sie jetzt auf dem MQL5-Markt und schalten Sie AI-gesteuertes Trading zu einem unschlagbaren Preis frei!