Bullish AI Trader

Bullish AI Trader EA - KI-gesteuerter Handel für MetaTrader 5

Nutzen Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz mit dem Bullish AI Trader EA, einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser EA wurde für den automatisierten Handel entwickelt und ist auf reine Kaufgeschäfte mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen spezialisiert. Er nutzt KI-gesteuerte Analysen, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Er eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler und bietet ein robustes Risikomanagement sowie eine nahtlose Integration in MT5.

Hauptmerkmale

  • KI-gesteuerter Handel: Nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen zur Analyse von Preistrends, Marktstimmung und technischen Indikatoren für präzise Kaufsignale.

  • Ausschließliche Kaufstrategie: Konzentriert sich auf Aufwärtstrends und optimiert die Performance bei Aufwärtsbewegungen am Markt.

  • Dynamisches Risikomanagement:

    • Feste Losgröße: 0,01 Lots pro $1.000 Kontostand (z.B. 0,05 Lots für $5.000).

    • Automatischer Stop-Loss und Take-Profit, die dynamisch auf Basis der Marktvolatilität angepasst werden.

  • Flexible Anpassung: Optimiert für XAUUSD (H1), aber anpassbar an andere Paare und Zeitrahmen.

  • Echtzeit-Benachrichtigungen: Erhalten Sie Handelsbenachrichtigungen über Telegram, indem Sie Ihren Benutzernamen in den Einstellungen eingeben.

  • Benutzerfreundliches Setup: Schnelle Installation ohne Programmieraufwand, perfekt für alle Trader.

  • Niedriger Drawdown: AI und Risikomanagement minimieren Verluste und maximieren die Effizienz.

Warum Bullish AI Trader EA wählen?

  • Automatisierte Effizienz: Überlassen Sie KI die Analyse und Handelsausführung und sparen Sie Zeit.

  • Gewinnpotenzial: Profitieren Sie von Aufwärtstrends mit hochwahrscheinlichen Kaufsignalen.

  • Robuste Risikokontrolle: Feste Losgrößen und dynamische SL/TP schützen Ihr Kapital.

  • Skalierbar: Passen Sie die Strategie für Forex, Rohstoffe oder andere Vermögenswerte an.

Wie es funktioniert

Der Bullish AI Trader EA nutzt KI, um historische Kursdaten, die Marktstimmung und technische Indikatoren (z. B. gleitende Durchschnitte, RSI) zu analysieren, um Aufwärtstrends zu erkennen. Wenn ein Kaufsignal mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt wird, eröffnet der EA einen Handel mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Beim XAUUSD (H1) könnte er beispielsweise einen Kaufauftrag bei einem wichtigen Unterstützungsniveau während eines Aufwärtstrends erteilen und Gewinne sichern, wenn der Kurs steigt.

Beispiel:

  • Kontostand: 2.000 $

  • Losgröße: 0,02 Lots

  • Handel: Kauf von XAUUSD bei $2.000 mit SL bei $1.980 und TP bei $2.040

  • Ergebnis: SL passt sich dynamisch an, um Gewinne zu sichern, wenn der Preis steigt.

Wie zu verwenden

  1. Installieren Sie den EA:

    • Kaufen und laden Sie Bullish AI Trader EA.ex5 vom MQL5 Marketherunter .

    • Legen Sie ihn im MQL5/Experts-Ordnervon MT5 ab (Datei > Datenordner öffnen).

    • Starten Sie MT5 neu.

  2. An den Chart anhängen:

    • Öffnen Sie MT5, suchen Sie den EA im Navigator (Strg+N).

    • Ziehen Sie den EA auf den XAUUSD H1 Chart.

  3. Konfigurieren Sie die Einstellungen:

    • Geben Sie Ihren Telegram-Benutzernamen für Handelsbenachrichtigungen ein.

    • Passen Sie die Lotgröße (Standard: 0,01 pro 1.000 $) oder die Zeitrahmen an, falls gewünscht.

    • Aktivieren Sie AutoTrading im MT5.

  4. Leistung überwachen:

    • Zeigen Sie Handelsaktivitäten und Protokolle im MT5 an.

    • Erhalten Sie Telegram-Benachrichtigungen in Echtzeit für Handelsaktualisierungen.

System-Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5 (Windows, Mac, oder VPS)

  • Asset: Optimiert für XAUUSD (H1); anpassbar für andere Paare

  • Konto: Mindestguthaben $1.000; empfohlener Hebel 1:100 oder höher

  • Internet: Stabile Verbindung für Echtzeit-Handel

Unterstützung & Updates

  • Dokumentation: Ausführliche Anleitungen und FAQs enthalten.

  • Kundenbetreuung: Kontaktieren Sie uns über Telegram oder MQL5 für schnelle Hilfe.

  • Aktualisierungen: Regelmäßige Verbesserungen, um MT5-Kompatibilität und Leistung zu gewährleisten.

Haftungsausschluss:

Der Bullish AI Trader EA ist für Demokonten konzipiert. Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie ihn gründlich, bevor Sie ihn auf Live-Konten einsetzen. Der Verkäufer haftet nicht für Handelsverluste.

Beginnen Sie noch heute

Steigern Sie Ihren Handel mit dem Bullish AI Trader EA. Kaufen Sie jetzt auf dem MQL5-Markt und schalten Sie AI-gesteuertes Trading zu einem unschlagbaren Preis frei!
Empfohlene Produkte
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "einrichten und vergessen". Der Kunde muss nichts weiter tun, als den Rund-um-die-Uhr-Betrieb des Handelsterminals sicherzustellen. D
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Experten
MagicCrossOverEA - Smarter Trendhandel mit leistungsstarker Kontrolle MagicCrossOverEA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf der bewährten Crossover-Strategie mit 2 gleitenden Durchschnitten basiert und mit modernen, intelligenten Funktionen für die Märkte von heute ausgestattet ist. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sowohl Präzision als auch Flexibilität verlangen. Er erkennt auf intelligente Weise Trendverschiebungen, bestätigt Einstiege mit Hilfe von Filtern für höhere Z
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Funktioniert mit allen Symbolen; Verwendung für EURUSD; Verwendung auf M5. Signale: Es ist ein guter rationaler Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Ichimoku und Alligator (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix L
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Buy-bot): https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "set it and forget it", d.h. der Kunde muss nichts weiter tun, als den Betrieb des Handelsterminals rund um die Uhr zu gewährleisten. D
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experten
**Prop Dominus** - Fortgeschrittener, auf künstlicher Intelligenz basierender Expert Advisor für MetaTrader 5 --- ## **I. Zusammenfassung** Prop Dominus ist ein mehrschichtiger, KI-gestützter Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Seine Grundlage beruht auf probabilistischer Modellierung, dynamischen Inferenzsystemen und fortschrittlicher Marktregimeerkennung. Durch eine systematische Architektur und eine robuste Echtzeit-Kalibrierung versucht Prop Dominus
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Bullish Counterattack Line GA
Osama Echchakery
Experten
Das Kerzenmuster Bullish Counterattack Line wird von zwei Kerzen gebildet. Hier erfahren Sie, wie Sie das Bullish Counterattack Candlestick-Muster erkennen können: Die erste Kerze ist bärisch und groß Die zweite Kerze ist bullisch und klein Es gibt eine Lücke zwischen dem Schluss der ersten Kerze und der Eröffnung der zweiten Kerze Beide Kerzen schließen auf demselben Niveau Dieses bullische 2-Kerzen-Muster ist ein Umkehrmuster, d.h. es wird verwendet, um Tiefpunkte zu finden. Aus diesem Grund w
Finanix Gold EA MT5
Charles Linzon Dy
Experten
Finanix Gold EA ist das Ergebnis von zwei Jahren umfangreicher Forschung und Backtests, die sicherstellen, dass er auf einer soliden Grundlage von datengestützten Erkenntnissen und bewährten Handelsstrategien aufgebaut ist . Dieser Expert Advisor ist auf den Handel mit XAUUSD/Gold abgestimmt. Er kann aber auch mit jedem anderen Instrument gehandelt werden. Wir stellen Ihnen den innovativen Finanix Gold EA vor, der sich auf fortschrittliche mathematische Funktionen und unvergleichliche Berechnun
Long Journey EA
Frederick Mensah
Experten
- Kein Martingal - Kein Raster - Keine Hochrisiko-Strategie. - Große Bewegungen anvisieren - Schwingen - Geringes Risiko Dieser EA ist gut für vielbeschäftigte Personen, die keine Zeit haben, den Bildschirm ständig zu überwachen. Stellen Sie ihn einfach auf den 4H-Zeitrahmen und lassen Sie ihn die ganze Arbeit im Untergrund machen. Dieser ausgezeichnete Expert Advisor ist kein Scalper. Er wurde entwickelt, um größere Bewegungen und langfristige Gewinne zu erzielen, während Verluste minimiert
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader4 Version | Auto Smart Pro MT5 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt Skalierungsstrategie: Die Scaling-Strategi
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT5 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experten
Der EA eröffnet Trades auf der Grundlage von Signalen des Fractals-Indikators und verwendet intelligente Mittelwertbildung und Positionsvolumenberechnung. Im Gegensatz zu den meisten Grid-Expert Advisors eröffnet Double Grid Pro Mittelwertbildungspositionen nur bei Signalen. Der Fractals-Indikator wird in diesem Fall als der effektivste angesehen. Der Expert Advisor kann für einen aggressiven und konservativen Handelsstil konfiguriert werden. Der Schlüsselparameter der Strategie ist der Parame
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
5 (2)
Experten
Golden US Session MT5 basiert auf einer klassischen, populären Breakout-Strategie und verwendet keine Martingale- oder Grid-Mechanismen. Golden US Session MT5  platziert zur täglichen Eröffnung der US-Börsen ein Paar von Buy-/Sell-Stopporders. Sobald eine der Stopporders getriggert wurde und im Markt platziert ist, erfolgt die Löschung der Stopporder. Sollte einmal eine Order am Stopp-Loss geschlossen werden, so ist der Verlust auf $5/0.01 Lot begrenzt. Um einen solchen Verlust schneller auszug
IGold AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
IGold AI ist ein neuer EA mit fortschrittlicher Technologie. Diese neue Technologie nutzt KI und maschinelles Lernen, um den Preisvergleich von XAUUSD mit den Kursspannen in der Datenbank zu diversifizieren, die Struktur zu destrukturieren und potenzielle Orders für ein einzigartiges Scalping zu finden. Künstliche Intelligenz arbeitet hauptsächlich mit unserem Server. Wir haben eine einzigartige Technologie integriert, die beim Preisvergleich den Preis in Echtzeit auf unserem Server vergleicht
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Experten
Der zugrunde liegende P.S.-Technical Trading Bot ist ein in der Sprache MQL5 geschriebenes Computerprogramm. Der P.S.-Technical Trading Bot ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der auf den beiden von dem technischen Analysten Welles Wilder Jr. entwickelten technischen Indikatoren ADX und Parabolic SAR basiert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, empfehle ich Ihnen das Buch "New Concepts in Technical Trading Systems", das 1978 veröffentlicht wurde. Darüber hinaus eliminiert der Tradi
STAR 160 in One
Sivakumar Paul Suyambu
Experten
STAR 160 in One (MT5 EA) - 160-Strategien Multi-Market Scalper/Trader All-in-One MT5 Expert Advisor für Forex, Indizes & Rohstoffe - 160 eingebaute Strategien, Anti-Martingale-Risiko und volle Automatisierung. Kein Raster. Kein Martingal. Keine Indikator-Abhängigkeit (reiner Preis-Aktions-Kern). STAR 160 in 1 - Benutzerhandbuch & Set-Dateien Live-Signale & andere Produkte Was ist STAR 160 in One? STAR 160 in One ist ein MT5 EA der Schweizer Armee , der 160 einzigartige Strategien enthält
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Experten
GALAXY es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Architektur ist eine vollautomatische autonome Roboter Experte fähig Unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen GALAXY Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER AUSZUWÄHLEN ALLES AUTOMATISCH DIESES SYSTEM IST IMMER AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNGEN MACHEN GEWINN-ZYKLEN GALAXY ist ein 100
Trendline Surge
Mansoor Ali P Cheriaottayil
Experten
Trendline Breakout Pro EA: Maximieren Sie Ihre Gewinne mit der Smart Grid Martingale Strategie Nutzen Sie die Macht der Trendlinien und des fortgeschrittenen Rasterhandels mit dem Trendline Breakout Pro EA ! Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Trades auszulösen, wenn der Preis über/unter dynamisch gezeichneten Trendlinien schließt, mit flexiblen Optionen, um Trendlinien-Follow-Throughs oder Ablehnungen zu handeln. Kombiniert mit einem robusten Martingal-Grid-System ist er darauf aus
FREE
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Experten
Einführung in den Moving Average EA HINWEIS – Nach dem Kauf des Moving Average EA senden Sie mir eine private Nachricht, um mein Utility TradeWatch EA kostenlos zu erhalten! Der Moving Average EA ist ein flexibles Handelstool, das speziell für synthetische Indizes entwickelt wurde, aber auch effektiv im Devisenhandel und bei anderen Anlageklassen funktioniert. Im Gegensatz zu vielen EAs, die auf festen Moving Average-Einstellungen basieren, ermöglicht dieser EA den Benutzern, ihre Moving Average
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experten
Dieser EA ist Sessions Handelsroboter, der es Ihnen ermöglicht, die Handelssitzung Ihrer Wahl zu handeln, da er darauf wartet, dass die Marktmarker eine Entscheidung über die Richtung des Tages treffen, bevor er irgendwelche Geschäfte tätigt. Es hat 3 Einstiegssignale, die Candle-Stick-Muster, gleitende Durchschnitte und Range-Break verwendet, um Gewinne zu maximieren und die Vorteile der trendigen Markt zu nehmen. Der EA praktiziert Risikomanagement und hat die Möglichkeit, das Konto zu vergröß
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
GoldCrusher V2
Bob Sulaiman
Experten
GoldCrusher V2 : Expert Advisor für XAUUSD Breakout Dominance UNÜBERTROFFENE PERFORMANCE-HIGHLIGHTS METRIC LETZTES ERGEBNIS (V2.47) KOMMENTAR Gewinnfaktor (PF) 3.51 Außergewöhnlich! Zeigt eine sehr hohe Gewinneffizienz im Verhältnis zu den Verlusten an. Maximaler Drawdown (DD) 2.14% Hohe Kapitalstabilität. Minimales Risiko dank strenger Verwaltung. Gewonnene Trades 77.14% Hohe Gewinnrate, bestätigt durch das Duale Filtersystem. Ziel R:R 1:3.4 Hervorragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis für ag
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experten
Algo Edge EA Dieser EA nur BUY Download der zweiten EA für SELL und führen Sie es beide. -DE40/ Tec100 Selbstlernender EA nur den EA auf den Chart setzen und starten keine Einstellungsoptimierung. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 und vieles mehr. Multifunktionaler Expert Advisor kann mit jedem Forex-Paar oder Indize handeln. EA kann mit jedem Broker handeln. M1 hoch, M30 mittel, H1 geringes Risiko. Funktionen: Für andere Indize Beispiel US30: Ändern Sie die Robot Worktime in Europa auf 16:3
FREE
Candles Commander MT5
Adrian Gabriel Pop
Experten
Candles Commander - Finden Sie Ihren mechanischen EDGE auf dem Markt Candles Commander - ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der sorgfältig für den Erfolg an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Diese Strategie wurde fast 2 Jahre lang rigorosen Tests und manuellen Überprüfungen unterzogen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Unser EA kann einen mechanischen EDGE in jedem Instrument Ihrer Wahl finden, von Forex-Instrumenten bis hin zu Indizes und Rohstoffen mit nur einer Optimierung
Jarvis AI MT5
Priyanka Seth
Experten
Fortschrittliche KI-Technologie mit Jarvis AI Jarvis AI ist ein innovativer, hochmoderner Expert Advisor für den Handel, der Ihr Handelserlebnis verändern soll. Er basiert auf fortschrittlicher künstlicher Intelligenz, einschließlich neuronaler Netzwerke, maschinellem Lernen und Datenanalyse, und ist in der Lage, sich an dynamische Marktbedingungen anzupassen und zu gedeihen. Jarvis AI ist auf Präzisionshandel für XAUUSD (Gold) und GBPUSD spezialisiert und legt dabei großen Wert auf Sicherheit,
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Volatilities Scalper ist ein EA, der auf den Hochs/Tiefs einer Kerze basiert. Er verwendet viele Indikatoren, um einen genauen Einstieg zu erhalten, und sichert ab, wenn der Preis in die entgegengesetzte Richtung ging. Siehe die Parameter unten und verwenden Sie bitte nicht die Standardeinstellungen. Fühlen Sie sich frei, auch zu optimieren, damit Sie seine Fähigkeiten auf dem Live-Markt sehen können. Für Volatilitätsindex 75 verwenden Sie die Einstellungen unten: Autolots :0.0000001 SL : Wahlw
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
Experten
Hedge Star EA - Intelligente, adaptive, vollautomatische Handelsintelligenz ( candleforms.co ) Hedge Star EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um Stabilität, Präzision und Anpassungsfähigkeit unter wechselnden Marktbedingungen zu bieten. Durch die Kombination von Trendanalyse, Hedge-Logik, Gittermechanik und dynamischen Risikokontrollfunktionen reagiert der Roboter intelligent auf Preisbewegungen, während das Risiko streng kontrolliert wird.
Robo Forex Aura BTC EA
Tiago Junior Moreira Ramos
Experten
BTC AURA – Intelligenter MT5-Roboter BTC AURA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das entwickelt wurde, um Operationen auf BTCUSD zu automatisieren. Es nutzt eine Reverse-Martingale-Strategie mit intelligenten Anpassungen. Der Roboter nutzt Markt­ausbrüche und Umkehrungen, verwaltet Einstiege und Lotgrößen strategisch und bietet Zeitfilter, Wochentagssteuerung sowie ein visuelles Dashboard. Damit können Sie automatisch an der Volatilität von Bitcoin teilnehmen, ohne manuelles Eingreifen, un
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weitere Produkte dieses Autors
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über das Risiko mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 5 Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version? Er ist separat im Market erhältlich : Smart Trailing Stop Manager MT4 Haben Sie genug von verpassten Gewinnen oder manuellen Stop-Loss-Anpassungen? Smart Trailing Stop Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm für MetaTrader 5, mit dem Sie Ihr Trailing Stop-, Breakeven-, Partial Close- und SL-Management automatisieren können. Egal, ob Sie ein diskretio
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indikatoren
VWAP Ultimate Pro MT5 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts Erhöhen Sie Ihren Handelsvorsprung mit dem ultimativen VWAP-Indikator für institutionelle Anleger WARUM WÄHLEN PROFESSIONELLE TRADER DEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist der Goldstandard, der von Institutionen, Hedgefonds und professionellen Händlern zur Ermittlung des fairen Marktwerts verwendet wird. VWAP Ultimate Pro MT5 bringt diese institutionelle Leistung mit einem All-i
Multi Anchor VWAP Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Indikatoren
Multi Anchor VWAP Pro MT4 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts Präzise VWAP-Verankerung, speziell für MetaTrader 4 entwickelt. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - ideal für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen. Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT5? Klicken Sie hier WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN VWAP ist die instituti
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT5 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 5 (MT5). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilitys
Virtual SL TP Trailing Pro - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Handelsmanagement Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro ist ein Handelsverwaltungsprogramm für MetaTrader, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilitys
Virtual SL TP Trailing Pro für MT4 - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Trade Management Suchen Sie nach der MetaTrader 5 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro für MT4 ist ein Handelsverwaltungsprogramm, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
VWAP Ultimate Pro MT4 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts Bringen Sie VWAP-Präzision der institutionellen Klasse auf die klassische MetaTrader 4-Plattform WARUM WÄHLEN TRADER VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist die Benchmark, die von Banken, Prop-Desks und Hedge-Fonds verwendet wird, um den fairen Wert zu ermitteln. VWAP Ultimate Pro MT4 bietet Händlern dieselbe Leistung, optimiert für die MT4-Architektur und unter Beibehaltung alle
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indikatoren
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts Präzise VWAP-Verankerung, kein Durcheinander. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - entwickelt für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen. Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT4? Klicken Sie hier WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN VWAP ist die institutionelle Benchm
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet. Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen. Keine Handelsfunktionen - eröffnet , ändert oder schließt keine Orders. Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1 .20+). Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Bevor Si
FREE
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilitys
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet. Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen. Keine Handelsfunktionen - eröffnet, ändert oder schließt keine Orders. Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Bevor Sie
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 4 Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA ist ein nicht handelbarer Expert Advisor, der jeden eingehenden Markttick mit hochpräzisen Zeitstempeln aufzeichnet. Er speichert die Geld-/Briefdaten in verschiedenen Formaten auf der Festplatte für weitere Analysen, Modelltraining oder Broker-Verifizierung. Ideal für
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Automatisieren Sie das Risikomanagement mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 4 Suchen Sie eine Version für MetaTrader 5? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Haben Sie Probleme mit der manuellen Anpassung von Stops und der Sicherung von Gewinnen? Smart Trailing Stop Manager MT4 ist ein intelligentes Dienstprogramm für MetaTrader 4, das Trailing Stops, Break-Even-Management, partielle Schließungen und Auto SL automatisiert. Es wurde speziell für M
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Break Even Helper für MT4 - Einfaches SL zum Einstiegskurs Dienstprogramm Break Even Helper für MetaTrader 4 ist ein kompaktes und effektives Tool, das Händlern hilft, ihre offenen Trades zu schützen, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf den Einstiegskurs verschiebt, wenn ein Trade ein benutzerdefiniertes Gewinnniveau (in Punkten) erreicht. Dieses Tool wurde für risikobewusste Händler entwickelt und vereinfacht die SL-Verwaltung, ohne auf komplexe Trailing-Systeme oder benutzerdefinierte
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT4 - Rotation der Watchlist für Marktbeobachtungssymbole Auto Symbol Switcher für MetaTrader 4 ist ein Chart-Navigationsprogramm, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen rotiert. Es wurde für diskretionäre Händler, Scalper und Analysten entwickelt, die einen organisierten Weg suchen, um Märkte zu scannen, ohne manuell die Symbole im Market Watch-Fenster zu wechseln. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT4 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT4 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 4. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 4, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms arbeiten. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits e
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT4 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 4 (MT4). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilitys
MT4 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen MT4 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 4-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Experten
GoldenTrend Master MT5: Der Ultimative Trendfolgende Expertenberater für den Forex-Handel Übersicht: Wir stellen vor: GoldenTrend Master MT5, ein unverzichtbares Handelswerkzeug für Investoren, die im dynamischen Forex-Markt Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Ausgestattet mit einem robusten Trendfolgealgorithmus garantiert dieser Expertenberater (EA), dass Sie die besten Gewinnchancen erfassen, während Sie Risiken minimieren. Echtzeit-Kontosignale:   https://www.mql5.com/en/signals/2248460 H
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Experten
Automatisierter AI-Handel MT5: Ihr intelligenter Partner für den Forex-Erfolg Übersicht: Willkommen in der Zukunft des Forex-Handels mit dem Automatisierten AI-Handel MT5, Ihrem ultimativen Handelspartner. Dieser Expert Advisor (EA) ist ein Meisterwerk der künstlichen Intelligenz, das darauf ausgelegt ist, Ihr Handelserlebnis zu vereinfachen. Nahtlos in Ihr Diagramm integriert, arbeitet er mit bemerkenswerter Einfachheit und Effizienz bei XAU, EUR und GBP-Paaren und ist mit jedem Broker kompati
Green Wave
The Hung Ngo
Experten
Verbessern Sie Ihren Devisenhandel mit dem Green Wave EA , einem zuverlässigen Swing Trading Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5). Angetrieben vom Raymond Cloudy Day-Indikator fängt dieser EA Marktschwankungen mit Präzision ein und bietet einen ausgewogenen Ansatz für Risiko und Ertrag. Optimiert für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen, bietet er flexible Einstellungen für andere Währungspaare, so dass er für Händler aller Stufen geeignet ist. Testen Sie es gründlich auf einem Demokonto, um die Einste
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Experten
MT5 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen MT5 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 5-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Experten
Dynamic Volatility Breakout EA - Präzisionshandel für MetaTrader 5 Entfesseln Sie die Kraft des Breakout-Handels mit dem Dynamic Volatility Breakout EA , einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser vollautomatische EA wurde von Shi Xiong entwickelt und erfasst hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten, die durch die Marktvolatilität ausgelöst werden. Er ist ideal für Händler, die mit minimalem Aufwand eine konstante Performance erzielen möchten. Er wurde für XAUUSD
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilitys
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 5 Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA ist ein leichtgewichtiges Dienstprogramm, das jeden Tick aus dem Preis-Feed Ihres Brokers in Echtzeit erfasst. Es zeichnet Bid/Ask-Daten mit Millisekunden-Genauigkeit auf und exportiert sie in mehrere Formate, darunter .csv, .bin und .bi5 . Dieser EA sendet, ändert ode
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilitys
Break Even Helper - Einfacher SL-Manager für MT5 Break Even Helper ist ein leichtgewichtiges und effizientes MetaTrader 5-Dienstprogramm , das Händlern bei der Risikoverwaltung hilft, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf Break Even verschiebt, wenn ein Handel ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht. Suchen Sie nach der MetaTrader 4-Version? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich : Break Even Helper MT4 Dieses Tool ist ideal für Händler, die eine einfache Break-Even-Funktion wünschen, ohne
Prop Guardian Risk Manager MT5
The Hung Ngo
Utilitys
Prop Guardian Risk Manager MT5 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 5, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms handeln. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits er
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT5 - Watchlist Rotation für Multi-Asset Charts Auto Symbol Switcher für MetaTrader 5 ist ein Hilfspanel, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen durchlaufen lässt. Es wurde für Händler entwickelt, die viele Märkte verfolgen und möchten, dass sich der Chart durch eine Watchlist bewegt, ohne die Symbole einzeln anzuklicken. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine Trades und verändert Ihr Konto in keiner Weis
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT5 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT5 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 5. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension