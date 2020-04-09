Auto Symbol Switcher para MT5 - Rotación de la Lista de Vigilancia para Gráficos Multi-Activos

Auto Symbol Switcher para MetaTrader 5 es un panel de utilidad que automáticamente hace un ciclo del gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores que siguen muchos mercados y quieren que el gráfico se mueva a través de una lista de vigilancia sin hacer clic en los símbolos uno por uno. La herramienta es sólo de navegación: no abre, modifica ni cierra ninguna operación y no modifica su cuenta en modo alguno.

Puede utilizar el panel para divisas, índices, materias primas, acciones y contratos por diferencia (CFD), en función de lo que ofrezca su broker en MetaTrader 5. El objetivo de la utilidad es facilitar la navegación por los gráficos y hacerla más coherente cuando se supervisan muchos instrumentos.

Una guía de usuario detallada con capturas de pantalla y ejemplos adicionales está disponible en el siguiente artículo sobre MQL5:

Auto Symbol Switcher - Guía completa del usuario

Si también opera en MetaTrader 4, hay una versión MT4 separada de esta utilidad disponible en el Mercado: Auto Symbol Switcher para MT4

Cómo funciona el panel

Conecte Auto Symbol Switcher a cualquier gráfico en MT5 y elija cómo desea construir su lista de vigilancia. Puede utilizar los símbolos que ya están visibles en la ventana de vigilancia del mercado, escribir una simple lista separada por comas en la configuración o cargar símbolos desde un archivo de texto externo. A continuación, el panel mueve el gráfico de un símbolo al siguiente tras un retardo que usted define. Puede cambiar de dirección o pausar la rotación en cualquier momento.

La utilidad ofrece dos estilos de interfaz. Una sencilla barra compacta proporciona cuatro botones principales para el control manual (iniciar o detener la rotación, saltar al primer símbolo de la lista o desplazarse al símbolo anterior o siguiente). El panel completo añade interruptores en pantalla, más controles y un tema de color claro u oscuro opcional para que la interfaz siga siendo legible durante largas sesiones. Puede elegir el estilo de interfaz que mejor se adapte a su espacio de trabajo y al tamaño de su pantalla.

Características principales

Rotación automática de la lista de vigilancia: El gráfico recorre su lista de símbolos con un retardo entre cambios definido por el usuario.

El gráfico recorre su lista de símbolos con un retardo entre cambios definido por el usuario. Fuentes de símbolos flexibles: Construya la lista desde la ventana de Observación del Mercado, desde una simple lista en línea en las entradas, o desde un archivo de texto externo como se describe en la guía del usuario.

Construya la lista desde la ventana de Observación del Mercado, desde una simple lista en línea en las entradas, o desde un archivo de texto externo como se describe en la guía del usuario. Filtros prácticos: Limite la rotación a los símbolos que estén visibles, que tengan ticks recientes o que el broker permita negociar, y excluya los símbolos cuyos nombres contengan patrones no deseados como "micro", "old" o "crypto".

Limite la rotación a los símbolos que estén visibles, que tengan ticks recientes o que el broker permita negociar, y excluya los símbolos cuyos nombres contengan patrones no deseados como "micro", "old" o "crypto". Auto-añadir Market Watch opcional: Si un símbolo no está visible actualmente en Market Watch, el panel puede añadirlo automáticamente antes de cambiar a él.

Si un símbolo no está visible actualmente en Market Watch, el panel puede añadirlo automáticamente antes de cambiar a él. Estilos de rotación: Elija entre rotación hacia delante, hacia atrás o ping-pong y defina si la secuencia debe formar un bucle en los extremos o detenerse.

Elija entre rotación hacia delante, hacia atrás o ping-pong y defina si la secuencia debe formar un bucle en los extremos o detenerse. Persistencia por gráfico: Cada instancia de panel puede recordar su última posición y sus opciones principales, de modo que los flujos de trabajo de varios gráficos permanecen organizados después de reiniciar el terminal.

Cada instancia de panel puede recordar su última posición y sus opciones principales, de modo que los flujos de trabajo de varios gráficos permanecen organizados después de reiniciar el terminal. Apariencia clara y oscura: Cambie entre los modos de color claro y oscuro para mantener un buen contraste en diferentes fondos de gráficos.

A quién va dirigido

Operadores diarios y revendedores que analizan muchos símbolos en el mismo marco temporal.

Observadores de carteras que rotan por listas de valores, índices, futuros o CFD.

Analistas que prefieren una revisión regular y automatizada de una lista de seguimiento predefinida.

Uso de Auto Symbol Switcher en MT5

En un flujo de trabajo típico, se adjunta el panel a un gráfico por lista de vigilancia. Por ejemplo, puede utilizar un gráfico para los principales pares de divisas, otro para los índices y otro para los metales y las energías. Cada gráfico puede tener su propio estilo de rotación, retardo y filtros. Puede pausar la rotación cuando desee estudiar un símbolo con más detalle y reanudarla más tarde con un solo clic.

Los filtros le ayudan a mantener centradas sus listas. Puede pedir al panel que omita los símbolos que no están visibles en Market Watch o que no están permitidos para operar en la cuenta corriente. La opción de patrón de exclusión le permite eliminar grupos de instrumentos de la rotación mediante simples fragmentos de nombres, en lugar de editar la lista de vigilancia manualmente.

Cómo empezar

Descargue e instale Auto Symbol Switcher para MT5 desde Market. Abra un gráfico en MetaTrader 5 y adjunte la utilidad a ese gráfico. Elija la fuente de símbolos (Market Watch, lista en línea o archivo externo) y establezca el estilo de rotación y el retardo preferidos. Ajuste los filtros básicos y las opciones de apariencia para que el panel se adapte a su espacio de trabajo. Inicie la rotación y, si es necesario, utilice los botones del panel para hacer una pausa, saltar al primer símbolo o retroceder y avanzar manualmente.

Compatibilidad y requisitos

La utilidad está pensada para la plataforma MetaTrader 5 y puede utilizarse en cuentas de cobertura o de compensación. Funciona con cualquier símbolo que esté disponible en su cuenta MT5, incluyendo pares de divisas, índices, metales, energías, acciones, futuros y CFDs, sujeto a la alimentación de datos y permisos de su broker. Debido a que la herramienta es sólo de navegación, no depende de su estilo de negociación o configuración de riesgo.

Soporte y documentación

Todos los compradores reciben actualizaciones gratuitas y soporte técnico para Auto Symbol Switcher para MT5. Sugerencias que mejoren la estabilidad, claridad o usabilidad son consideradas para futuras versiones siempre que sea posible.