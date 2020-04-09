Auto Symbol Switcher

Auto Symbol Switcher para MT5 - Rotación de la Lista de Vigilancia para Gráficos Multi-Activos

Auto Symbol Switcher para MetaTrader 5 es un panel de utilidad que automáticamente hace un ciclo del gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores que siguen muchos mercados y quieren que el gráfico se mueva a través de una lista de vigilancia sin hacer clic en los símbolos uno por uno. La herramienta es sólo de navegación: no abre, modifica ni cierra ninguna operación y no modifica su cuenta en modo alguno.

Puede utilizar el panel para divisas, índices, materias primas, acciones y contratos por diferencia (CFD), en función de lo que ofrezca su broker en MetaTrader 5. El objetivo de la utilidad es facilitar la navegación por los gráficos y hacerla más coherente cuando se supervisan muchos instrumentos.

Una guía de usuario detallada con capturas de pantalla y ejemplos adicionales está disponible en el siguiente artículo sobre MQL5:

Auto Symbol Switcher - Guía completa del usuario

Si también opera en MetaTrader 4, hay una versión MT4 separada de esta utilidad disponible en el Mercado: Auto Symbol Switcher para MT4

Cómo funciona el panel

Conecte Auto Symbol Switcher a cualquier gráfico en MT5 y elija cómo desea construir su lista de vigilancia. Puede utilizar los símbolos que ya están visibles en la ventana de vigilancia del mercado, escribir una simple lista separada por comas en la configuración o cargar símbolos desde un archivo de texto externo. A continuación, el panel mueve el gráfico de un símbolo al siguiente tras un retardo que usted define. Puede cambiar de dirección o pausar la rotación en cualquier momento.

La utilidad ofrece dos estilos de interfaz. Una sencilla barra compacta proporciona cuatro botones principales para el control manual (iniciar o detener la rotación, saltar al primer símbolo de la lista o desplazarse al símbolo anterior o siguiente). El panel completo añade interruptores en pantalla, más controles y un tema de color claro u oscuro opcional para que la interfaz siga siendo legible durante largas sesiones. Puede elegir el estilo de interfaz que mejor se adapte a su espacio de trabajo y al tamaño de su pantalla.

Características principales

  • Rotación automática de la lista de vigilancia: El gráfico recorre su lista de símbolos con un retardo entre cambios definido por el usuario.
  • Fuentes de símbolos flexibles: Construya la lista desde la ventana de Observación del Mercado, desde una simple lista en línea en las entradas, o desde un archivo de texto externo como se describe en la guía del usuario.
  • Filtros prácticos: Limite la rotación a los símbolos que estén visibles, que tengan ticks recientes o que el broker permita negociar, y excluya los símbolos cuyos nombres contengan patrones no deseados como "micro", "old" o "crypto".
  • Auto-añadir Market Watch opcional: Si un símbolo no está visible actualmente en Market Watch, el panel puede añadirlo automáticamente antes de cambiar a él.
  • Estilos de rotación: Elija entre rotación hacia delante, hacia atrás o ping-pong y defina si la secuencia debe formar un bucle en los extremos o detenerse.
  • Persistencia por gráfico: Cada instancia de panel puede recordar su última posición y sus opciones principales, de modo que los flujos de trabajo de varios gráficos permanecen organizados después de reiniciar el terminal.
  • Apariencia clara y oscura: Cambie entre los modos de color claro y oscuro para mantener un buen contraste en diferentes fondos de gráficos.

A quién va dirigido

  • Operadores diarios y revendedores que analizan muchos símbolos en el mismo marco temporal.
  • Observadores de carteras que rotan por listas de valores, índices, futuros o CFD.
  • Analistas que prefieren una revisión regular y automatizada de una lista de seguimiento predefinida.

Uso de Auto Symbol Switcher en MT5

En un flujo de trabajo típico, se adjunta el panel a un gráfico por lista de vigilancia. Por ejemplo, puede utilizar un gráfico para los principales pares de divisas, otro para los índices y otro para los metales y las energías. Cada gráfico puede tener su propio estilo de rotación, retardo y filtros. Puede pausar la rotación cuando desee estudiar un símbolo con más detalle y reanudarla más tarde con un solo clic.

Los filtros le ayudan a mantener centradas sus listas. Puede pedir al panel que omita los símbolos que no están visibles en Market Watch o que no están permitidos para operar en la cuenta corriente. La opción de patrón de exclusión le permite eliminar grupos de instrumentos de la rotación mediante simples fragmentos de nombres, en lugar de editar la lista de vigilancia manualmente.

Cómo empezar

  1. Descargue e instale Auto Symbol Switcher para MT5 desde Market.
  2. Abra un gráfico en MetaTrader 5 y adjunte la utilidad a ese gráfico.
  3. Elija la fuente de símbolos (Market Watch, lista en línea o archivo externo) y establezca el estilo de rotación y el retardo preferidos.
  4. Ajuste los filtros básicos y las opciones de apariencia para que el panel se adapte a su espacio de trabajo.
  5. Inicie la rotación y, si es necesario, utilice los botones del panel para hacer una pausa, saltar al primer símbolo o retroceder y avanzar manualmente.

Compatibilidad y requisitos

La utilidad está pensada para la plataforma MetaTrader 5 y puede utilizarse en cuentas de cobertura o de compensación. Funciona con cualquier símbolo que esté disponible en su cuenta MT5, incluyendo pares de divisas, índices, metales, energías, acciones, futuros y CFDs, sujeto a la alimentación de datos y permisos de su broker. Debido a que la herramienta es sólo de navegación, no depende de su estilo de negociación o configuración de riesgo.

Soporte y documentación

Todos los compradores reciben actualizaciones gratuitas y soporte técnico para Auto Symbol Switcher para MT5. Sugerencias que mejoren la estabilidad, claridad o usabilidad son consideradas para futuras versiones siempre que sea posible.

Productos recomendados
TP SL Calculator
Pham
Utilidades
Para MT4: Calculadora TP SL para MT4 Esta herramienta le ayuda a calcular automáticamente el beneficio en Take - Profit precio y la pérdida en Stop - Loss precio. Característica: - Calcular el beneficio en el precio TP. Se aplica a todos los operadores (COMPRA / COMPRA LIMITE / COMPRA STOP / VENTA / VENTA LIMITE / VENTA STOP), con precio TP mayor que 0. El beneficio se expresa en dinero y puntos. - Calcular la pérdida a precio SL. Aplicar a todos los operadores (COMPRA / COMPRA LIMITE / COMPRA P
Tax Spain Impuestos Hacienda
Jose Luis Thenier Villa
Utilidades
Generador de Informes Automatizados para la Hacienda Española Esta utilidad permite generar informes automatizados para la hacienda española con varias ventajas: Se genera un informe detallado en un archivo HTML en el directorio base de MetaTrader 5. En este informe se incluyen todas las operaciones de manera individualizada. Para cuentas nominadas en otra moneda el informe generará automáticamente una columna de ganancias en euros utilizando los mismos datos del broker. Las ganancias en otras m
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
Fast Manager (MT5 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Creado para agilizar la operativa manual, este EA ofrece botones en el gráfico para la ejecución instantánea de compra/venta y funciones de "Cerrar todo", al tiempo que gestiona automáticamente el riesgo entre bastidores. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Características princi
Keyboard Trading MT5
Michael Mcbride
Utilidades
Keyboard Trading MT5 es una utilidad de teclas de acceso rápido MT5 El gráfico en el que está cargado el EA debe ser el gráfico activo (en el que se hace clic con el mouse) para poder operar con las teclas de acceso rápido. Si se abren muchas posiciones, el stoploss movido es el de la primera operación, pero el resto debe ajustarse. con el ratón.   Entradas a elegir:   1. Agregue las notas 1 y 2 para mostrarlas en la parte superior izquierda. 1. Tamaño del lote (mínimo 0,01) 2. StopLo
Mt5 to Telegram notif
Naeem Rehman Lakha
Utilidades
MT5 Telegram Notifier - Monitorización de cuenta en tiempo real Mantente informado y en control de tu cuenta de trading desde cualquier lugar. Esta utilidad Expert Advisor envía notificaciones instantáneas e informes detallados directamente a su chat de Telegram. Beneficios Clave Alertas en Tiempo Real : Reciba notificaciones cuando se abran, cierren posiciones o cambien las órdenes pendientes. Gestión del Riesgo : Las alertas de nivel de margen te ayudan a actuar antes de los umbrales críticos
HotKey Trade
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilidades
HotKey Trade es un panel de ejecución rápida que te permite operar con solo presionar una tecla. Abre órdenes BUY (C), SELL (V) o cierra todas (X) al instante, sin menús ni clics. Además, puedes ajustar el lote con las flechas ↑↓ y visualizar P&L, margen y tamaño de lote en tiempo real. Ideal para scalpers, traders manuales y quienes valoran la velocidad. Operativa con teclas,  Visualización de P&L y margen, Control dinámico del lotaje, Compatible con cualquier símbolo y temporalidad Tecla para
Hidden SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Hidden SL-TP Manager para MT5 Proteja sus operaciones de Stop Hunting con Niveles SL/TP Invisibles Precio: $30 USD ¿Qué es Hidden SL-TP Manager? Hidden SL-TP Manager es una utilidad avanzada para MetaTrader 5 que crea niveles invisibles de Stop Loss y Take Profit para sus operaciones. Mientras que los niveles tradicionales de SL/TP son visibles para los corredores y pueden ser potencialmente atacados durante la volatilidad del mercado, nuestra tecnología oculta mantiene su estrategia de gestión
Chart Background Changer Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Utilidades
Chart Background Changer Utility v1.90 Herramienta profesional de personalización de gráficos para MetaTrader 5 Descripción del producto Transforme su experiencia de trading en MetaTrader 5 con Chart Background Changer Utility - una herramienta profesional que le permite personalizar sus gráficos con fondos, imágenes o colores personalizados. Si desea crear un espacio de trabajo visualmente más atractivo o reducir la fatiga visual con colores personalizados, esta utilidad hace que sea sencillo
Close All Buy and Sell Huki
Vu Kim Huyen
5 (1)
Utilidades
Este es un EA (Expert Advisor) diseñado para soportar el cierre manual y automático de órdenes. Características principales: Ajustar automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las órdenes de compra y venta en base a los puntos especificados. Cierra automáticamente las órdenes de compra o venta cuando se alcanza el nivel de beneficio especificado. Cierra automáticamente todas las órdenes de compra y venta cuando su beneficio total alcanza el nivel deseado. Se pueden cerrar manua
FREE
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual Dolphin Libere el ritmo del mercado con el Indicador Visual Dolphin, su herramienta definitiva para identificar y capitalizar las tendencias del mercado con claridad y confianza. Diseñado tanto para operadores principiantes como experimentados, este indicador elimina el ruido y las conjeturas, proporcionando señales de compra y venta cristalinas directamente en su gráfico. La lógica detrás de las ondas El núcleo del indicador Visual Dolphin es un sofisticado pero intuitivo sist
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
MMTrader Manager
Mateusz Makarewicz
Utilidades
Bienvenido a mi producto MMTrader Manager. EA que le permite para las operaciones de gestión simple y posiciones. Características principales: Apertura de Posiciones - Abra operaciones rápidamente con Take Profit (TP) personalizable, Stop Loss (SL), y la configuración del tamaño del lote. Cierre de posiciones - Cierre operaciones con un solo clic. Sistema de Cuadrícula - Crea automáticamente una cuadrícula de órdenes. Modo Recuperación - Cálculo de lotes de recuperación de pérdidas. Datos histó
FREE
Close All Windows
Wei Tu
Utilidades
Este EA (Asesor Experto), diseñado para MetaTrader 5, cierra automáticamente todos los gráficos al cargar e inmediatamente se elimina del gráfico actual. Es adecuado para usuarios que quieren limpiar todos sus gráficos rápidamente y evitar tener que cerrar cada gráfico manualmente. Características: Limpieza única: cierra todos los gráficos abiertos inmediatamente después de la carga. Eliminación automática : El EA se elimina automáticamente del gráfico actual tras su ejecución, sin necesidad de
FREE
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Utilidades
Cómo funciona el Script Limpiador de Gráficos El Limpiador de Gráficos es una herramienta de un solo clic diseñada para limpiar instantáneamente su gráfico. Cuando arrastra y suelta el script en un gráfico, éste busca y elimina todos los objetos visuales, incluidas las líneas de tendencia, las líneas horizontales, las etiquetas de texto, las formas y cualquier otro dibujo que haya colocado. El resultado es un gráfico completamente limpio y despejado, que le ofrece un nuevo espacio de trabajo
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
Candle Time End and Spread MT5
Tran Van Luc
5 (3)
Utilidades
Herramienta super sencilla, cómoda y útil. Permite visualizar la hora de finalización de una vela (estándar) y ampliar la extensión del símbolo en tiempo real. La herramienta de cuenta atrás es suave, no entrecortada ni lenta como otras herramientas. Herramienta útil para operadores profesionales especializados en operaciones a corto y largo plazo. Contacto con el autor o guía del usuario: https: // www.mql5.com/en/channels/metool_trading
FREE
Close Orders With Keyboard Shortcut Hotkeys MT5
Thi Ngo
5 (1)
Utilidades
Esta es una utilidad que le ayuda a cerrar órdenes de mercado y órdenes pendientes (opcional), utilizando atajos de teclado. Para mí, es más cómodo y rápido que pulsar un botón en el gráfico. Puede configurar: Atajo de teclado Hotkey: Puede cambiar y utilizar la mayoría de las teclas del teclado. Combinación de teclas (Ctrl, Shift) también disponible en caso de que desee utilizar (Tenga en cuenta que no todas las combinaciones funcionan). Número Mágico Símbolo: Todos los símbolos, o Símbolo d
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilidades
Trailing Stop Manager PRO — Gestión profesional del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO es un Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que automatiza la gestión del trailing stop sobre las posiciones abiertas. Puede gestionar todas las posiciones de la cuenta o solo aquellas filtradas por símbolo y/o MagicNumber. El EA incluye varios modos: trailing fijo en pips, trailing basado en ATR, break-even automático, cierre parcial y un panel visual (dashboard). Objetivo de la herrami
EW Close All
Edgellence
Utilidades
EW Close All – Un clic. Todo cerrado. EW Close All es un Expert Advisor ligero y multilingüe que te permite cerrar todas las operaciones abiertas y cancelar todas las órdenes pendientes al instante, con solo un clic. Cierra todas las posiciones abiertas   Cancela todas las órdenes pendientes   Funciona en cualquier símbolo y timeframe   Interfaz multilingüe   Limpio, rápido y fiable Perfecto para salidas rápidas, control de riesgo o limpieza al final del día. Mantén el control tot
FREE
Deposit defender MT5
Nina Yermolenko
Utilidades
La utilidad está diseñada para ahorrar fondos en su cuenta de operaciones. Admite tres niveles de capital mínimo y margen libre. Para cada nivel, puede establecer el cierre parcial (en un determinado porcentaje) o completo de todas las órdenes de mercado. El porcentaje de cierre parcial se aplica a cada orden por separado en función de su tamaño actual (es decir, el tamaño en el momento en que el capital o el margen libre alcanzan el nivel correspondiente). Al alcanzar el último tercio del nivel
Positioner EA
Vladimir Utkin
Utilidades
¿En qué consiste? Este Asesor Experto añade un panel visual de operaciones a los gráficos de MetaTrader 5. Características principales: - Abrir/cerrar operaciones con un clic - Gestionar los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) - Auto-aplicar la configuración de riesgo - Tema claro/oscuro Interfaz: 1. Panel principal con botones: - `BUY` - abrir orden de compra - `SELL` - abrir orden de venta - `CLOSE ALL` - cerrar todas las operaciones - `On/Off` - ocultar/mostrar el panel 2. Campos d
Broker Analysis Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Broker Analysis Utility - ¡Su Monitor de Rendimiento de Broker Definitivo! Obtenga total transparencia sobre la calidad de ejecución de su broker. ¿Es usted un operador que valora la precisión, la transparencia y el rendimiento? Broker Analysis Utility es una herramienta esencial diseñada para monitorizar la calidad de ejecución de su broker, la estabilidad de la conexión, los spreads, el deslizamiento y los costes de negociación en tiempo real. Si usted es un scalper, day trader o inversor a l
Close In Quick Script
Mathew Louis Sau Kinminja
Utilidades
El Close In Quick Script es un script MQL5 optimizado y de alto rendimiento diseñado para cerrar rápidamente todas las posiciones abiertas para el símbolo del gráfico actual en la plataforma MetaTrader 5. Diseñado para la velocidad y la fiabilidad, aprovecha el comercio asíncrono, las comprobaciones mínimas del sistema, y un sólido manejo de errores para garantizar el cierre de operaciones sin problemas. Si usted es un day trader, scalper, o gestor de carteras, este script es una herramienta ese
FREE
Open Positions and Buttons
Paul, Matthieu Paturle
Utilidades
Este EA le proporcionará la cantidad de puntos una vez que abra una posición, ya sea de venta o de compra. Yo lo uso en lugar del beneficio, ya que este me juega algunas malas pasadas. También puedes configurar un Take Profit y/o un Stop Loss en los ajustes del EA. El cálculo del punto sólo funcionará con el comercio manual. El número mágico es 0. También tiene la posibilidad de crear etiquetas para + Haut, - Haut, - Bas, + Bas y algunas líneas de tendencia en un ángulo de 45 o - 45 grados. A
Money and Trade Manager Demo
Tobias Michael Kerner
Utilidades
Esta es la versión demo de Money and Trade Manager, que se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/58163# La Demo está limitada a EUR/USD , pero por lo demás es completamente funcional. Características: fácil posicionamiento de stoploss y takeprofit con líneas de asistencia horizontales cálculo automático del volumen riesgo fijo, establecido por el operador Cierre de todas las operaciones de un tipo, con un solo clic (larga o corta, para este símbolo) Creación de órdenes
FREE
Binaries Trend Analyzer Educational Tool
Juan Manuel Scandizzo
Utilidades
Binarias_Script.mq5  — Script de análisis técnico para binarias Español: Binarias_Script.mq5 es un script técnico para analizar señales de opciones binarias en tres temporalidades (M15, M5, M1). Su objetivo es brindar una visión estructurada y confiable del mercado antes de tomar una decisión de inversión manual. No ejecuta operaciones ni toma control de la cuenta. Es una herramienta ideal para quienes desean mejorar sus criterios de entrada y tener una segunda opinión basada en confluenc
Virtual Trailing SL TP MT5
Konstantin Kulikov
5 (1)
Utilidades
La utilidad coloca trailing stop, breakeven, stop loss y take profit virtuales (ocultos a su broker). Es necesario permitir la negociación automatizada en la configuración del terminal. En el modo de prueba, la utilidad abre posiciones de compra o venta en los primeros ticks, lo que le permite observar visualmente la lógica dada, cambiando los parámetros de la utilidad. En modo real, la utilidad no abre posiciones. Discuta las complejidades del comercio Forex aquí: chat "Age of Expert Advisors "
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilidades
Symbol Manager o Grid Manager, diseñado para agrupar órdenes en una posición (por Símbolo o por Número Mágico). Esta utilidad será útil para los traders multidivisa (muchos EAs), que pueden tener múltiples órdenes en varios pares. Podrá ver el número total de lotes, el beneficio total, y establecer stop loss y take profit virtuales. Para establecer un TP (o SL) real, primero debe establecer el valor virtual, y luego introducir el comando en esta celda: "Si desea establecer un TP/SL real para to
Reflection Candles Chart
Jinsong Zhang
Utilidades
Esta herramienta se utiliza para generar un gráfico de reflexión K - line de un par de divisas para las operaciones de cambio de divisas. Por ejemplo, si el par de divisas es EURUSD, se genera un par de divisas personalizado denominado EURUSD_ref y se abre un gráfico para ese par de divisas. El precio de un par de divisas personalizado es el inverso del precio del par original, lo que equivale a un nuevo par de divisas, el USDEUR. El uso es sencillo, póngalo en cualquier gráfico, se abrirá el
Simple Telegram Notification
Rian Rassetiadi
Utilidades
Simple Telegram Notification - ¡Mantente informado sobre tu actividad de trading en MT5! Mantente conectado con tu actividad de trading en MetaTrader 5 usando Simple Telegram Notification, el Asesor Experto que envía notificaciones en tiempo real a tu aplicación de Telegram cada vez que se abren, modifican o cierran órdenes. Ya sea que estés en tu escritorio o en movimiento, siempre estarás al día con la información crítica de trading. Características principales: Notificaciones de Órdenes : Re
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilidades
Este es un panel de comercio visual que lo ayuda a colocar y administrar operaciones fácilmente, evitando errores humanos y mejorando su actividad comercial. Combina una interfaz visual fácil de usar con un enfoque sólido de gestión de riesgos y posiciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de usar. Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión de riesgos precisa, sin problemas La preservación del c
Otros productos de este autor
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilidades
Controle el riesgo con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 5 ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado : Smart Trailing Stop Manager MT4 ¿Cansado de perder beneficios o de ajustar manualmente los Stop Loss? Smart Trailing Stop Manager es una potente utilidad para MetaTrader 5 diseñada para automatizar su gestión de trailing stop, breakeven, cierre parcial y SL. Si usted es un operador discrecional, seguidor de la señal, o scalper - esta herramienta a
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT5 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Aumente su ventaja en las operaciones con el indicador VWAP definitivo de nivel institucional ¿POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el estándar de oro utilizado por las instituciones, fondos de cobertura, y los operadores profesionales para identificar el valor justo de mercado. VWAP Ultimate Pro MT5 trae este poder institucional a l
Multi Anchor VWAP Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT4 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, especialmente diseñado para MetaTrader 4. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas de % y alertas instantáneas multicanal - ideal para scalpers, intradía y swing traders que necesitan un mapeo de valor razonable de grado institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT5? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro es una utilidad de gestión de operaciones para MetaTrader que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera est
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 es una utilidad de gestión de operaciones que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera e
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT4 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Lleve la precisión VWAP de nivel institucional a la plataforma clásica MetaTrader 4 ¿POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el punto de referencia utilizado por los bancos, prop desks, y los fondos de cobertura para medir el valor razonable. VWAP Ultimate Pro MT4 ofrece el mismo poder a los operadores minoristas, optimizado para la arquitectura d
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, sin desorden. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas en %, y alertas instantáneas multicanal - creado para scalpers, traders intradía y swing traders que exigen un mapeo de valor razonable de nivel institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT4? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es el punto de referenc
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real. Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico . Cero funciones de negociación : no abre , modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1 .20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Antes de activa
FREE
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real. Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico. Cero funciones de negociación : no abre, modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Antes de activarlo
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 4 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Probador de Estrategias), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es un Asesor Experto no comercial que registra cada tick entrante del mercado con marcas de tiempo de alta precisión. Guarda los datos de compra/venta en el disco en múltiples formatos para su posterior análisis, la formación del modelo, o la verificació
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Automatice la gestión de riesgos con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 4 ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 ¿Le cuesta ajustar manualmente los stops y asegurar los beneficios? Smart Trailing Stop Manager MT4 es una utilidad inteligente para MetaTrader 4 que automatiza los trailing stops, la gestión del punto de equilibrio, los cierres parciales y los SL automáticos. Optimizado específicamente para los usuarios
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper para MT4 - Sencilla utilidad de SL a Entrada Break Even Helper para MetaTrader 4 es una herramienta compacta y eficaz que ayuda a los operadores a proteger sus operaciones abiertas moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al precio de entrada cuando una operación alcanza un nivel de beneficios definido por el usuario (en puntos). Diseñada para operadores preocupados por el riesgo, esta utilidad simplifica la gestión del SL sin depender de complejos sistemas de trailing o estr
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT4 - Rotación de la Lista de Vigilancia para los Símbolos de Vigilancia del Mercado Auto Symbol Switcher para MetaTrader 4 es una utilidad de navegación de gráficos que rota automáticamente el gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores discrecionales, scalpers y analistas que quieren una forma organizada de explorar los mercados sin cambiar manualmente los símbolos en la ventana de Market Watch. La herramienta es sólo de navegac
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT4 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT4 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y un Asesor Experto DCA (dollar-cost averaging) para MetaTrader 4. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que ace
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 4, creada para traders que trabajan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Uti
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT4 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 4 (MT4). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de inversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilidades
MT4 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT4 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 4 directamente a Telegram . Tanto si operas manualmente, como si ejecutas estrategias automatizadas o gestionas un canal de señales, te ayuda a estar al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Asesores Expertos
GoldenTrend Master MT5: El Asesor Experto Definitivo para Seguir Tendencias en el Mercado Forex Descripción General: Presentamos el GoldenTrend Master MT5, una herramienta de trading indispensable para los inversores que buscan precisión y fiabilidad en el dinámico mercado de Forex. Con su robusto algoritmo de seguimiento de tendencias, este Asesor Experto (EA) asegura que captures las mejores oportunidades de ganancia mientras minimizas los riesgos. Señales de cuenta real:   https://www.mql5.c
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Trading Automatizado de AI MT5: Tu Socio Inteligente para el Éxito en Forex Descripción general: Bienvenido al futuro del trading en Forex con Trading Automatizado AI MT5, tu aliado definitivo en trading. Este Asesor Experto (EA) es una obra maestra de inteligencia artificial, diseñado para simplificar tu experiencia de trading. Se integra sin problemas en tu gráfico y opera con notable simplicidad y eficacia en pares XAU, EUR y GBP, compatible con cualquier corredor. Características principales
Green Wave
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones de divisas con el EA Green Wave , un fiable Asesor Experto de swing trading para MetaTrader 5 (MT5). Impulsado por el indicador Raymond Cloudy Day , este EA captura las oscilaciones del mercado con precisión, ofreciendo un enfoque equilibrado de riesgo y recompensa. Optimizado para XAUUSD en el marco de tiempo H1, proporciona una configuración flexible para otros pares de divisas, por lo que es adecuado para los operadores de todos los niveles. Pruébelo a fondo en una cuen
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Asesores Expertos
MT5 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT5 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 5 directamente a Telegram . Ya sea que opere manualmente, ejecute estrategias automatizadas, o administre un canal de señales, le ayuda a mantenerse al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve, y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Bullish AI Trader EA - Inteligencia Artificial para MetaTrader 5 Aproveche el poder de la inteligencia artificial con el EA Bullish AI Trader , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Diseñado para el trading automático, este EA se especializa en operaciones de compra en XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1, aprovechando el análisis basado en IA para identificar oportunidades de alta probabilidad. Ideal tanto para traders principiantes como experimentados, ofrece una sólida g
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Dynamic Volatility Breakout EA - Trading de Precisión para MetaTrader 5 Libere el poder de las operaciones de ruptura con el EA Dynamic Volatility Breakout , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Desarrollado por Shi Xiong, este EA totalmente automatizado captura oportunidades de ruptura de alta probabilidad impulsadas por la volatilidad del mercado, por lo que es ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante con el mínimo esfuerzo. Optimizado para XAUUSD en
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 5 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Strategy Tester), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es una utilidad ligera que captura cada tick de los precios de su broker en tiempo real. Registra los datos de compra/venta con una precisión de milisegundos y los exporta a múltiples formatos, incluyendo .csv, .bin y .bi5 . Este EA no envía, modifica o gestiona
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper - Simple SL Manager para MT5 Break Even Hel per es una utilidad ligera y eficiente para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a gestionar el riesgo moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al punto de equilibrio cuando una operación alcanza un determinado nivel de beneficios. ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Market : Break Even Helper MT4 Esta herramienta es ideal para los operadores que desean una función sencilla de punto de equilibr
Prop Guardian Risk Manager MT5
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT5 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 5, creada para traders que operan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Utilí
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT5 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT5 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y DCA (dollar-cost averaging) Asesor Experto para MetaTrader 5. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que acepta
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario