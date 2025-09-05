Timeless Charts

Timeless Charts ist eine fortschrittliche Charting-Lösung, die für professionelle Trader entwickelt wurde, die maßgeschneiderte Charts / benutzerdefinierte Zeitrahmen benötigen – einschließlich Sekunden-Charts / Sekunden-Zeiträumen, Renko-Charts / Renko-Balken, Cluster-Charts / Footprint-Charts und erweiterte Werkzeuge, wie sie in den beliebtesten Plattformen zu finden sind.

Im Gegensatz zu traditionellen Offline-Charts oder einfachen benutzerdefinierten Indikatoren erstellt diese Lösung vollständig benutzerdefinierte Balken mit echter Zeitstempelgenauigkeit bis auf Millisekunden, was ein leistungsstarkes und präzises Trading-Erlebnis ermöglicht.

  1. Diese Anwendung funktioniert nicht / kann nicht im Strategy Tester getestet werden. Die Anwendung erfordert Benutzerinteraktion mit der benutzerdefinierten Oberfläche und das Kopieren historischer Tick-Daten, was vom Strategy Tester nicht unterstützt wird. 
  2. Diese Anwendung unterstützt nicht, dass andere EAs auf ihren Daten laufen. Sie ist primär für manuelles Trading und Analyse vorgesehen.

Die Anwendung umgeht native MT5-Einschränkungen und bietet eine leistungsstarke Chart-Engine mit verbesserten Visuals und robusten Funktionen, unter anderem:

  • Eigene Tick-Aggregationsarten (nach Zeitrahmen in Sekunden/Minuten/Stunden/Tagen, Tick-Anzahl, Range-Bars, Renko-Bars, Line Break, Kagi und Point-and-Figure)

  • Tools zur Volumen-/Order-Flow-Analyse wie Cluster/Footprints, Balkenstatistiken, Volumenprofile, Marktprofile, volumengewichtete gleitende Durchschnitte (VWAPs)

  • Technische Indikatoren (z. B. ADX, ATR, ATR Stop, Bollinger Bands, Donchian Channel, MACD, Gleitende Durchschnitte, RSI, Standardabweichung, Stochastik, Volumen, Delta-Volumen, kumulatives Delta-Volumen, Weis Wave, HiLo Activator usw.)

  • Zeichenwerkzeuge (Text/Label, horizontale Linien, vertikale Linien, Trendlinien, Dreiecke, Rechtecke, Fibonacci Retracement, Fibonacci Expansion, gleichabständiger Kanal, Fibonacci Kanal, lineare Regressionskanäle, Standardabweichungskanal, VWAP, Profil, TPO usw.)

  • Synchronisation des Fadenkreuzes über Charts mit demselben Symbol / sogenanntes globales Fadenkreuz

  • Synchronisation der Zeichnungen über Charts mit demselben Symbol / sogenannte globale Zeichnungen

  • Visualisierung von Trading-Leveln mit der Fähigkeit, Order oder Position zu schließen und/oder zu bearbeiten

  • Schnelles Handels-Panel für offene Positionen mit vordefinierten Stop Loss und Take Profit

  • Schnelles Setzen von Pending Orders mit gedrückter SHIFT-Taste (für Pending Buy) und CTRL-Taste (für Pending Sell)

  • Markt-Wiederholung (Market Replay) zur Übung Ihrer Trading-Fähigkeiten und Strategien

  • Tradesimulation erlaubt Ihnen, in Echtzeit auf einem virtuellen Konto (Paper Money) zu handeln und / oder im Market Replay

Warum volumetrische Charts in MT5?

  • Echte zeitgestempelte Balken, nicht gebunden an 1-Minuten-Charts

  • Volle Freiheit zur Nutzung nicht zeitbasierter und Order-Flow-Charts

  • Hochleistungsfähige, unabhängige Rendering-Engine

  • Entwickelt für präzises Trading, Order-Flow-Analyse und Scalping

  • Ideal für Trader, die Volumen, Delta und benutzerdefinierte Balkenstrategien verwenden

Abonnieren Sie den Kanal und bleiben Sie über Projektupdates informiert.

Tritt der Chatgruppe bei, um dein Wissen oder deine Fragen mit den Nutzern dieses Produkts zu teilen.


