FarmedHedge Pair Trading Dashboard

🎉 EINFÜHRUNGSAKTION - 50% RABATT! Regulärer Preis: $599

Einführungspreis: $299 (Begrenzte Zeit!)



📖 FarmHedge - Profe

ssional Pair Trading Dashboard.

**FarmHedge** ist ein leistungsstarker statistischer Arbitrage Expert Advisor, der für den Paarhandel entwickelt wurde.

Er analysiert Korrelationen zwischen Währungspaaren und identifiziert Mean-Reversion-Möglichkeiten mithilfe der Z-Score-Analyse.



📊 VERIFIED TRADING RESULTS

✅ Myfxbook (Verified):





🔄 HYBRID-EA SYSTEM - Manuelles Trading oder Auto Pilot, Sie haben die Wahl!

✅ Flexibles Trading - Wechseln Sie jederzeit zwischen Manuell & Auto

✅ Pair Trading Dashboard - 500+ korrelierte Paare für statistische Arbitrage

✅ Auto Pilot - 24/7 automatisierte open/close Orders

✅ Z-Score Analyse - Eingebautes Mean-Reversion Chart Tool

✅ Multi-Asset Support - Forex, Exotic & Krypto-Paare

✅ Quick Search - Finden Sie jedes Paar sofort

✅ Full Automate - Einmal einstellen, automatisch handeln



###🎯 KEY FEATURES

📊 Visual Dashboard

- Echtzeit-Überwachung von 100+ Währungspaar-Kombinationen.

- Ein-Klick-Handel direkt vom Dashboard aus.

- Live P/L-Verfolgung für alle offenen Positionen.

- Suche & Filter nach Symbol, Korrelation, Z-Score.



📈 Z-Score Analyse

- Statistische Abweichungsmessung vom historischen Mittelwert.

- Anpassbarer Rückblickzeitraum (Standard: 500 Bars).

- Einstiegssignale bei Z-Score ±2,0 oder höher - Mittelwertumkehr-Ausstiegssignale.



🤖 3 Handelsmodi

- Manueller Modus : Volle Kontrolle, Öffnen/Schließen durch Anklicken.

- Hybrid-Modus : Manuelle Eingabe + Auto TP/SL.

- Vollautomatischer Modus : Automatischer Einstieg, TP und SL.



**⚙️ Automatische Handelsfunktionen

- Automatisches Öffnen, wenn die Z-Score-Schwelle erreicht ist.

- Automatisches TP nach Z-Score oder USD-Gewinnziel.

- Automatischer SL nach Z-Score, Korrelationsabfall oder USD-Verlust.

- Cooldown-System nach Stop Loss.



🛡️ Risikomanagement

- Max. offenes Paar-Limit.

- Max. Z-Score-Filter für Einstieg.

- Korrelations-Mindestanforderung.

- Max Drawdown % Schutz.

- Spread-Überwachung.



### 📊 WIE ES FUNKTIONIERT

1 . Korrelationsanalyse : Scannt alle verfügbaren Paare, um hoch korrelierte Kombinationen zu finden.

2 . Z-Score-Berechnung : Misst, wie weit der Spread von seinem historischen Mittelwert abgewichen ist.

Z > +2.0 → SHORT-Signal (Paar1 überbewertet gegenüber Paar2)

Z < -2.0 → LONG-Signal (Paar1 unterbewertet gegenüber Paar2)

3 . Mean Reversion : Wenn der Z-Score gegen Null geht, werden die Positionen mit Gewinn geschlossen.





