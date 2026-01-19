FarmedHedge Pair Trading Dashboard
- Utilitys
- Tanapisit Tepawarapruek
Version: 1.901
19 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
🎉 EINFÜHRUNGSAKTION - 50% RABATT! Regulärer Preis: $599
Einführungspreis: $299 (Begrenzte Zeit!)
📖 FarmHedge - Profe
ssional Pair Trading Dashboard.
**FarmHedge** ist ein leistungsstarker statistischer Arbitrage Expert Advisor, der für den Paarhandel entwickelt wurde.
Er analysiert Korrelationen zwischen Währungspaaren und identifiziert Mean-Reversion-Möglichkeiten mithilfe der Z-Score-Analyse.
📊 VERIFIED TRADING RESULTS
✅ Myfxbook (Verified):
🔄 HYBRID-EA SYSTEM - Manuelles Trading oder Auto Pilot, Sie haben die Wahl!
✅ Flexibles Trading - Wechseln Sie jederzeit zwischen Manuell & Auto
✅ Pair Trading Dashboard - 500+ korrelierte Paare für statistische Arbitrage
✅ Auto Pilot - 24/7 automatisierte open/close Orders
✅ Z-Score Analyse - Eingebautes Mean-Reversion Chart Tool
✅ Multi-Asset Support - Forex, Exotic &Krypto-Paare
✅ Quick Search - Finden Sie jedes Paar sofort
✅ Full Automate - Einmal einstellen, automatisch handeln
###🎯 KEY FEATURES
📊 Visual Dashboard
- Echtzeit-Überwachung von 100+ Währungspaar-Kombinationen.
- Ein-Klick-Handel direkt vom Dashboard aus.
- Live P/L-Verfolgung für alle offenen Positionen.
- Suche & Filter nach Symbol, Korrelation, Z-Score.
📈 Z-Score Analyse
- Statistische Abweichungsmessung vom historischen Mittelwert.
- Anpassbarer Rückblickzeitraum (Standard: 500 Bars).
- Einstiegssignale bei Z-Score ±2,0 oder höher - Mittelwertumkehr-Ausstiegssignale.
🤖 3 Handelsmodi
- Manueller Modus: Volle Kontrolle, Öffnen/Schließen durch Anklicken.
- Hybrid-Modus: Manuelle Eingabe + Auto TP/SL.
- Vollautomatischer Modus: Automatischer Einstieg, TP und SL.
**⚙️ Automatische Handelsfunktionen
- Automatisches Öffnen, wenn die Z-Score-Schwelle erreicht ist.
- Automatisches TP nach Z-Score oder USD-Gewinnziel.
- Automatischer SL nach Z-Score, Korrelationsabfall oder USD-Verlust.
- Cooldown-System nach Stop Loss.
🛡️ Risikomanagement
- Max. offenes Paar-Limit.
- Max. Z-Score-Filter für Einstieg.
- Korrelations-Mindestanforderung.
- Max Drawdown % Schutz.
- Spread-Überwachung.
### 📊 WIE ES FUNKTIONIERT
1. Korrelationsanalyse: Scannt alle verfügbaren Paare, um hoch korrelierte Kombinationen zu finden.
2. Z-Score-Berechnung: Misst, wie weit der Spread von seinem historischen Mittelwert abgewichen ist.
Z > +2.0 → SHORT-Signal (Paar1 überbewertet gegenüber Paar2)
Z < -2.0 → LONG-Signal (Paar1 unterbewertet gegenüber Paar2)
3. Mean Reversion: Wenn der Z-Score gegen Null geht, werden die Positionen mit Gewinn geschlossen.
