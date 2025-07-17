Break Even Helper MT4

Break Even Helper für MT4 - Einfaches SL zum Einstiegskurs Dienstprogramm

Break Even Helper für MetaTrader 4 ist ein kompaktes und effektives Tool, das Händlern hilft, ihre offenen Trades zu schützen, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf den Einstiegskurs verschiebt, wenn ein Trade ein benutzerdefiniertes Gewinnniveau (in Punkten) erreicht.

Dieses Tool wurde für risikobewusste Händler entwickelt und vereinfacht die SL-Verwaltung, ohne auf komplexe Trailing-Systeme oder benutzerdefinierte Strategien angewiesen zu sein.

Suchen Sie eine MetaTrader 5-Version?Sie ist separat auf dem Markt erhältlich: Break Even Helper MT5

Hauptmerkmale

  • Auto SL to Entry - Setzen Sie SL automatisch auf Break Even, sobald der Gewinn das Zielniveau erreicht.

  • Funktioniert mit allen Marktinstrumenten - Kompatibel mit Forex, Rohstoffen, Indizes und Kryptowährungen

  • Echtzeit-Überwachung - wertet alle offenen Positionen für das aktuelle Chart-Symbol aus

  • Handelt nicht - Ändert nur bestehende Orders, eröffnet oder schließt sie nicht

  • Leichtes Design - Minimale Auswirkung auf die Plattformleistung

  • Sicherer Betrieb mit anderen EAs - Keine Interferenz mit der Handelslogik

Eingabe-Einstellungen

  • EnableBreakEven : Aktivieren oder deaktivieren Sie die Breakeven-Logik

  • GewinnPunkte : Gewinnschwelle (in Punkten), die erforderlich ist, um eine SL-Anpassung auszulösen

  • Autor / Kontakt : Nur zur Referenz (keine Support-Links enthalten)

Wie es funktioniert

Nach dem Laden des Dienstprogramms in ein Diagramm prüft es kontinuierlich, ob offene Geschäfte vorliegen. Wenn ein Handel auf diesem Symbol die angegebenen ProfitPoints erreicht, wird der SL automatisch auf denselben Preis wie der offene Preis des Handels (Einstieg) gesetzt. Auf diese Weise können Händler potenzielle Verluste reduzieren und gleichzeitig Gewinne laufen lassen.

Es gibt keine Trailing-Mechanismen, keine Handelsausführungsfunktionen und keine Warnungen - nur eine saubere, effektive Break-even-Logik.

Technische Höhepunkte

  • Ausgeliefert als .ex4 kompilierte Datei

  • Keine externen Ressourcenlinks oder Serveranfragen

  • Befolgt alle MetaTrader Market Compliance-Richtlinien

Vollständige Anweisungen zur Einrichtung finden Sie unter:Vollständiges Benutzerhandbuch

Hinweis

Dieses Dienstprogramm bietet grundlegende Breakeven-Funktionen. Für fortgeschrittenere SL-Trailing-Systeme (ATR, Swing High/Low, Step-Trailing usw.) können Benutzer andere Tools in Betracht ziehen, die speziell für diesen Zweck im MetaTrader Market entwickelt wurden.

