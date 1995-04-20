Raymond Cloudy Day MT4

Raymond Cloudy Day Indikator für MT4 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels

Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 4 (MT4). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber der Indikator kann bei Bedarf auch für andere Symbole und Zeiträume getestet und angepasst werden.

Der Indikator sagt keine zukünftigen Kurse voraus und garantiert keine profitablen Geschäfte. Er berechnet lediglich die Kursniveaus und stellt sie dar, damit Sie Ihre eigenen Handelsentscheidungen in einem klareren Kontext treffen können. Sie tragen die volle Verantwortung für alle Handelsergebnisse.

Hauptmerkmale

Pivot-basierte Umkehrzonen: Verwendet eine erweiterte Pivot-Berechnung, um Bereiche hervorzuheben, in denen der Preis reagieren könnte, anstatt sich nur auf die klassischen täglichen Pivots zu verlassen.

Trendverlängerungsebenen: Zeigt potenzielle Trendfortsetzungs- und Korrekturniveaus rund um die Haupt-Pivot-Struktur an, damit Sie sehen können, wo sich Bewegungen ausdehnen oder abschwächen können.

Take-Profit-Bereiche: Bietet logisch angeordnete Take-Profit-Zonen, die Sie als Referenzpunkte bei der Planung von Ein- und Ausstiegen verwenden können.

Unterstützungs- und Widerstandslinien: Zeichnet dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die Ihnen helfen, die aktuelle Struktur des Marktes auf einen Blick zu erkennen.

Einfache visuelle Schnittstelle: Die Niveaus werden direkt auf dem Kurschart mit klaren Linien und Beschriftungen eingezeichnet, und die Eingaben sind für eine schnelle Einrichtung einfach gehalten.

Wie der Indikator funktioniert

Der Raymond Cloudy Day Indicator wendet eine fortschrittliche Pivot-Methode auf die jüngsten Kursbewegungen an und zeichnet eine Reihe von Schlüsselniveaus auf Ihrem MT4-Chart ein. Diese Niveaus umfassen mögliche Umkehrzonen um den Hauptdrehpunkt, Ausdehnungsniveaus in Richtung der aktuellen Bewegung und Gewinnmitnahmebereiche, die weiter vom aktuellen Preis entfernt sind. Unterstützungs- und Widerstandslinien werden von derselben Struktur abgeleitet, so dass alle Niveaus miteinander konsistent bleiben.

Beim XAUUSD H1 kann der Indikator beispielsweise eine Gruppe von Unterstützungen in der Nähe eines Pivot-Niveaus, höhere Ausdehnungslinien in Richtung des Trends und ein oder mehrere Take-Profit-Ziele im Verlauf dieser Bewegung anzeigen. Sie können diese Niveaus mit Ihren eigenen Einstiegsregeln, dem Lesen der Kursentwicklung oder dem Risikomanagement kombinieren, um einen vollständigen Handelsplan zu erstellen. Der Indikator selbst eröffnet oder schließt keine Trades.

Typische Anwendungsfälle

Planung des Einstiegs auf der Grundlage von klar definierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, anstatt auf der Grundlage der Kursentwicklung zu raten.

Festlegung realistischer Take-Profit-Ziele auf der Grundlage vorberechneter Zonen anstelle willkürlicher Abstände.

Kombinieren von Pivot-basierten Levels mit bestehenden Strategien für Scalping, Intraday-Handel oder Swing-Trading.

Verwendung der standardmäßigen XAUUSD H1-Vorlage als Ausgangspunkt und anschließendes Testen benutzerdefinierter Einstellungen für andere Instrumente.

Grundlegende Verwendung

Installieren Sie den Indikator: Kaufen und laden Sie den Raymond Cloudy Day Indicator vom MQL5 Market herunter und installieren Sie ihn mit dem Standardverfahren für MT4 (Datei > Datenordner öffnen > MQL4 > Indikatoren). Starten Sie MetaTrader 4 neu, damit der Indikator im Navigator erscheint. Hängen Sie ihn an einen Chart an: Öffnen Sie in MT4 das Symbol und den Zeitrahmen, den Sie analysieren möchten (z. B. XAUUSD, H1), suchen Sie den Indikator im Navigator-Fenster und ziehen Sie ihn auf den Chart. Die Standardparameter sind für XAUUSD H1 eingestellt; Sie können sie nach Belieben anpassen. Lesen Sie die Niveaus: Beachten Sie die eingezeichneten Pivot-basierten Umkehrzonen, Erweiterungsebenen, Take-Profit-Bereiche und Unterstützungs-/Widerstandslinien. Verwenden Sie sie als Referenz für Ein- und Ausstiege und für die Platzierung von Stopps entsprechend Ihrem eigenen Handelsplan.

System-Anforderungen

Plattform: MetaTrader 4.

MetaTrader 4. Umgebung: Desktop-Terminal oder VPS mit einer stabilen Internetverbindung für Live-Chart-Updates.

Unterstützung und Updates

Alle Käufer erhalten kostenlose Updates und technischen Support für den Raymond Cloudy Day Indicator. Updates werden nach Bedarf veröffentlicht, um die Kompatibilität mit den aktuellen MT4-Builds zu gewährleisten und die Stabilität oder Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie den Verkäufer direkt über das MQL5-Nachrichtensystem kontaktieren.

Risikohinweis

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Kein Indikator oder Tool kann dieses Risiko ausschalten oder Gewinne garantieren. Das Verhalten eines Marktes oder einer Strategie in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den Indikator gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen, und verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.