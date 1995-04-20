Raymond Cloudy Day MT4

Raymond Cloudy Day Indikator für MT4 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels

Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 4 (MT4). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber der Indikator kann bei Bedarf auch für andere Symbole und Zeiträume getestet und angepasst werden.

Der Indikator sagt keine zukünftigen Kurse voraus und garantiert keine profitablen Geschäfte. Er berechnet lediglich die Kursniveaus und stellt sie dar, damit Sie Ihre eigenen Handelsentscheidungen in einem klareren Kontext treffen können. Sie tragen die volle Verantwortung für alle Handelsergebnisse.

Hauptmerkmale

  • Pivot-basierte Umkehrzonen: Verwendet eine erweiterte Pivot-Berechnung, um Bereiche hervorzuheben, in denen der Preis reagieren könnte, anstatt sich nur auf die klassischen täglichen Pivots zu verlassen.
  • Trendverlängerungsebenen: Zeigt potenzielle Trendfortsetzungs- und Korrekturniveaus rund um die Haupt-Pivot-Struktur an, damit Sie sehen können, wo sich Bewegungen ausdehnen oder abschwächen können.
  • Take-Profit-Bereiche: Bietet logisch angeordnete Take-Profit-Zonen, die Sie als Referenzpunkte bei der Planung von Ein- und Ausstiegen verwenden können.
  • Unterstützungs- und Widerstandslinien: Zeichnet dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die Ihnen helfen, die aktuelle Struktur des Marktes auf einen Blick zu erkennen.
  • Einfache visuelle Schnittstelle: Die Niveaus werden direkt auf dem Kurschart mit klaren Linien und Beschriftungen eingezeichnet, und die Eingaben sind für eine schnelle Einrichtung einfach gehalten.

Wie der Indikator funktioniert

Der Raymond Cloudy Day Indicator wendet eine fortschrittliche Pivot-Methode auf die jüngsten Kursbewegungen an und zeichnet eine Reihe von Schlüsselniveaus auf Ihrem MT4-Chart ein. Diese Niveaus umfassen mögliche Umkehrzonen um den Hauptdrehpunkt, Ausdehnungsniveaus in Richtung der aktuellen Bewegung und Gewinnmitnahmebereiche, die weiter vom aktuellen Preis entfernt sind. Unterstützungs- und Widerstandslinien werden von derselben Struktur abgeleitet, so dass alle Niveaus miteinander konsistent bleiben.

Beim XAUUSD H1 kann der Indikator beispielsweise eine Gruppe von Unterstützungen in der Nähe eines Pivot-Niveaus, höhere Ausdehnungslinien in Richtung des Trends und ein oder mehrere Take-Profit-Ziele im Verlauf dieser Bewegung anzeigen. Sie können diese Niveaus mit Ihren eigenen Einstiegsregeln, dem Lesen der Kursentwicklung oder dem Risikomanagement kombinieren, um einen vollständigen Handelsplan zu erstellen. Der Indikator selbst eröffnet oder schließt keine Trades.

Typische Anwendungsfälle

  • Planung des Einstiegs auf der Grundlage von klar definierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, anstatt auf der Grundlage der Kursentwicklung zu raten.
  • Festlegung realistischer Take-Profit-Ziele auf der Grundlage vorberechneter Zonen anstelle willkürlicher Abstände.
  • Kombinieren von Pivot-basierten Levels mit bestehenden Strategien für Scalping, Intraday-Handel oder Swing-Trading.
  • Verwendung der standardmäßigen XAUUSD H1-Vorlage als Ausgangspunkt und anschließendes Testen benutzerdefinierter Einstellungen für andere Instrumente.

Grundlegende Verwendung

  1. Installieren Sie den Indikator: Kaufen und laden Sie den Raymond Cloudy Day Indicator vom MQL5 Market herunter und installieren Sie ihn mit dem Standardverfahren für MT4 (Datei > Datenordner öffnen > MQL4 > Indikatoren). Starten Sie MetaTrader 4 neu, damit der Indikator im Navigator erscheint.
  2. Hängen Sie ihn an einen Chart an: Öffnen Sie in MT4 das Symbol und den Zeitrahmen, den Sie analysieren möchten (z. B. XAUUSD, H1), suchen Sie den Indikator im Navigator-Fenster und ziehen Sie ihn auf den Chart. Die Standardparameter sind für XAUUSD H1 eingestellt; Sie können sie nach Belieben anpassen.
  3. Lesen Sie die Niveaus: Beachten Sie die eingezeichneten Pivot-basierten Umkehrzonen, Erweiterungsebenen, Take-Profit-Bereiche und Unterstützungs-/Widerstandslinien. Verwenden Sie sie als Referenz für Ein- und Ausstiege und für die Platzierung von Stopps entsprechend Ihrem eigenen Handelsplan.

System-Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 4.
  • Umgebung: Desktop-Terminal oder VPS mit einer stabilen Internetverbindung für Live-Chart-Updates.

Unterstützung und Updates

Alle Käufer erhalten kostenlose Updates und technischen Support für den Raymond Cloudy Day Indicator. Updates werden nach Bedarf veröffentlicht, um die Kompatibilität mit den aktuellen MT4-Builds zu gewährleisten und die Stabilität oder Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie den Verkäufer direkt über das MQL5-Nachrichtensystem kontaktieren.

Risikohinweis

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Kein Indikator oder Tool kann dieses Risiko ausschalten oder Gewinne garantieren. Das Verhalten eines Marktes oder einer Strategie in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den Indikator gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen, und verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.

Empfohlene Produkte
BeST Classic Pivot Points
Eleni Koulocheri
Indikatoren
BeST_ Classic Pivot Points ist ein MT4-Indikator, der auf dem weithin bekannten und durchaus klassischen Pivot-Punkt eines Marktpreisgeschehens basiert. Ein Pivot-Punkt wird als Durchschnitt von signifikanten Kursen (Hoch, Tief, Schluss) aus der Performance eines Marktes in der vorherigen Handelsperiode berechnet. Wenn der Markt in der folgenden Periode oberhalb des Pivot-Punktes handelt, wird dies in der Regel als bullische Stimmung gewertet, während ein Handel unterhalb des Pivot-Punktes als
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Indikatoren
Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator - Flexibel und verlässlich Dies ist nicht nur ein weiterer Auto Fibonacci Retracement Indikator - es ist eines der flexibelsten und zuverlässigsten Tools, die es gibt . Wenn Sie ihn nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung oder einen Kommentar, um das Projekt zu unterstützen. Sehen Sie sich meine anderen hilfreichen Tools unten an: Timeframes Trend Scanner - Scannen Sie den Trend von Vermögenswerten in verschiedenen Zeitrahmen mit mehreren Indi
FREE
Resistance and Support Indicator mt4
David Muriithi
5 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet automatisch die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Key Levels) für Sie ein, sobald Sie ihn auf einem Chart abgelegt haben. So müssen Sie diese Niveaus nicht jedes Mal neu zeichnen, wenn Sie die Preise in einem Chart analysieren. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Indikator auf ein Diagramm zu legen, die Einstellungen nach Ihren Wünschen anzupassen und ihn den Rest machen zu lassen. Aber es kommt noch besser: Der Indikator ist absolut kostenlos! Für weitere Informa
FREE
Multi Pivot Point
Meysam Ghasemi
Indikatoren
Pivot-Punkte werden von vielen Händlern verwendet und Pivot-Levels sind meistens sehr hilfreich. Dieser Indikator ist eine benutzerdefinierte mit internen Parametern. es kann zeigen, zwei mal Pivot (wöchentlich und täglich). Sie können wählen, Perioden insgesamt für jede Zeit zeigt Pivots.( 1 Woche , 2 Woche ,...1day , 2day ,...) Wenn Sie wöchentliche und tägliche Pivots verwenden, kann es Ihnen viele Unterstützungs- und Widerstandszonen zeigen. wenn haben Vorschlag Kommentar zu mir für die Aktu
FREE
Sofacero MTF Zigzag
Tran Viet So
Indikatoren
Dies ist ein Multi-Time-Frame Zigzag Indikator Sie können die Parameter von Zigzag ändern, einschließlich Zigzag Depth, Zigzag Deviation, Zigzag Backstep. Sie können wählen, in welchem Zeitrahmen der Zigzag angezeigt werden soll, indem Sie ShowXXX auf true oder false setzen (ShowXXX = ShowM1, ShowM5, ShowM15...). Beachten Sie: Der Zigzag des unteren Zeitrahmens wird nicht im oberen Zeitrahmen angezeigt. Beispiel: Ihr aktueller Zeitrahmen ist H1, Sie können die Zickzacklinien von M1 bis M30 nicht
Pivot Point daily
Meysam Ghasemi
Indikatoren
.................................wenn Sie Pivotpunktebenen benötigen............................... ............................das ist ein täglicher Pivot-Punkt-Level-Schöpfer........................... ...es ist für tägliche Pivots und zeigen Ebenen in Zeiten Zeitraum H4 , H1 , M30 , M15 ,M 5... .................................zeigt auch die Niveaus für die letzten 3 Tage.............................. ................ kann mit anderen Indikatoren verwendet werden und zeigt wichtige Niveaus an
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien auf Basis der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet dann di
FREE
Pivot Point MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indikatoren
Der Pivot-Point-Indikator berechnet automatisch die Pivot-Point-Linie sowie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und zeigt diese an. Der Pivotpunkt kann nach der Classic-, Floor-, Fibonacci-, Woodie-, Camarilla- oder DeMark-Formel berechnet werden. Es ist auch möglich, den Zeitraum für die Berechnung des Indikators zu wählen. Der Händler kann zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Zeiträumen wählen. Arten von Pivots Klassisch Boden Fibonacci Woodie Camari
FREE
Multi Timeframe ZigZag Indicator
Salman A A A T Bakhash
5 (2)
Indikatoren
Beschreibung: Dieser Indikator zeichnet die ZigZag-Linie in mehreren Zeitrahmen und sucht auch nach harmonischen Mustern vor der Fertigstellung des Musters. Merkmale: Fünf Instanzen des ZigZag-Indikators können für jeden gewünschten Zeitrahmen und Input konfiguriert werden. Zeichnen Sie Harmonic-Muster vor dem Abschluss des Musters. Anzeige der Fibonacci-Retracement-Verhältnisse. Konfigurierbare Fibonacci-Retracement-Ratios. Zeichnen Sie AB=CD basierend auf dem von Ihnen definierten Fibonacci
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Goldenen Fraktalkreuz Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder in Frage zu stellen? Hätten Sie gerne ein klares, zuverlässiges System, das Sie bei Ihren Entscheidungen unterstützt? Wir stellen Ihnen den Goldenen Fraktal-Kreuz vor - einen leistungsstarken und benutzerfreundlichen Indikator, der Ihnen hilft, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Es handelt sich hierbei nicht um einen weiteren Durchschnittsindikator, sondern um
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indikatoren
.....................................hi....................... ................für die Anzeige von Hochs und Tiefs sowie von Unterstützungen und Widerständen .....................wir haben eine Menge Möglichkeiten............................... es kann hilfreich sein, um Trends zu finden, höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs, niedrigere Tiefs .......................heute schreibe ich über eines davon.......................... ........................Sie können die Anzahl der letzten Unt
FREE
MP Woodie Pivot Levels
Pierre Ksachikian
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine eigenständige Version von MP Pivot Levels (All in one) mit Woodie Pivots. Woodie's Pivot-Punkte bestehen aus mehreren Schlüsselebenen, die aus vergangenen Kurspunkten berechnet werden, um den Handel auf eine einfache Art und Weise zu gestalten. Zu den Schlüsselniveaus gehören der "Pivot" selbst sowie mehrere Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (in der Regel jeweils bis zu drei). Händler nutzen diese Niveaus als Richtschnur für künftige Kursbewegungen bei der Planung
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
Smart Trendlines
Suvashish Halder
5 (1)
Indikatoren
Smart Trendlines - Trendlinien-Indikator Nr. 1 Smart Trendlines ist ein Präzisionsinstrument, das automatisch Trendlinien auf der Grundlage jedes gültigen Pivot-Punktes zeichnet und Händlern hilft, wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. Der Indikator passt sich kontinuierlich an, wenn sich neue Markt-Pivotpunkte bilden, und spiegelt so die Preisstruktur live und präzise wider. Ob Sie nun Trends verfolgen, sich auf Umkehrungen vorbereiten oder Ausbrüche antizipieren - mi
UPD1 Fibo Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (3)
Indikatoren
Der Indikator analysiert die angegebene Anzahl von Kerzen und zeichnet Fibonacci-Niveaus basierend auf dem Hoch-Tief. Da sich die Ebenen neu anordnen, interessieren wir uns für die rechte Seite des Bereichs. Der Preis magnetisiert die Niveaus und reagiert auf die Berührung. Verwenden Sie dieses Tool, um nach einer Korrektur einen Trendeintrittspunkt zu finden. Wenn wir links sehen, dass die Pegel perfekt angestiegen sind, können wir davon ausgehen, dass wir das Ende der Bewegung am Extrempunkt g
FREE
DR IDR for all sessions
Chi Chun Ho
4.93 (15)
Indikatoren
Updates 9/12/2023 - Wenn Sie nach dem Spock EA suchen, verkaufe ich ihn nicht mehr. DM mich für weitere Informationen. 24/10/2023 - Schauen Sie sich meine anderen Produkte. Ich beginne mit der Einführung einiger EAs und Indikatoren, die auf dieser Reihe basieren . Derzeit gibt es keine MT5-Version. Ich selbst benutze MT4. Also werde ich meine Zeit hauptsächlich damit verbringen, umfangreichere Statistiken für die Stats-Version und vielleicht sogar einen EA zu entwickeln. Vielleicht entwickle
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Strong Retracement Points
Farhad Kia
4.67 (3)
Indikatoren
SRP (Strong Retracement/Reversal Points) ist ein leistungsstarker und einzigartiger Unterstützungs- und Widerstandsindikator. Er zeigt die nächstgelegenen wichtigen Niveaus an, bei denen wir ein Retracement/Reversal des Preises erwarten! Wenn alle Niveaus von einer Seite durchbrochen werden, berechnet er neue Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und zeichnet diese ein, so dass die Niveaus je nach Markt für mehrere Tage gültig sein können! Hauptmerkmale Sie können es in allen Zeitrahmen verwen
FREE
Oscillator 5 35
Paul Bratby
Indikatoren
5/35 Oszillator zur Verwendung mit unserem Elliott-Wellen-Indikator als Teil der Gesamtstrategie für den Handel mit der 5. Welle. Die Elliott Wave Indicator Suite wurde um eine einfache, aber effektive Swing Trading Strategie herum entwickelt. Die Indikatoren-Suite eignet sich hervorragend für den Aktien-, Futures- und Forex-Handel auf verschiedenen Zeitskalen. Den wichtigsten Elliott-Wellen-Indikator finden Sie hier https://www.mql5.com/en/market/product/44034
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indikatoren
Der Auto-Fibonacci-Indikator ist ein professionelles technisches Analyseinstrument, das automatisch Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage der zuletzt geschlossenen Tages- (D1) oder 4-Stunden-Kerze (H4) zeichnet . Diese Niveaus werden von Händlern häufig verwendet, um wichtige Unterstützungs-, Widerstands- und Trendumkehrzonen zu identifizieren . Diese Version ist für den manuellen Handel konzipiert und unterstützt eine leistungsstarke Handelsstrategie, die Fibonacci-Levels in Kombinati
FREE
SR indicator
Alexander Chertnik
5 (2)
Indikatoren
SR ist ein Unterstützungs- und Widerstandsindikator , er zeigt wichtige Hochs und Tiefs durch verschiedene Farben an. Die Farbe eines Levels ändert sich, wenn das letzte Hoch oder Tief es berührt. Wenn ein Balken oberhalb oder unterhalb des Niveaus schließt, wird er gelöscht. extern inputs: loop for candles / colors / drawing time *Dieses Indikatorsignal ist nicht perfekt und muss mit anderen Marktanalysen und Bestätigungen verwendet werden.
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Major Support and Resistance Indicator
Ahmad Ar Abedalaziz Alazaizeh
Indikatoren
Dieser Indikator filtert den Zigzag-Indikator, um die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu berechnen . Variablen Mindestabstand zwischen den Peaks: ist der Abstand (GAP) zwischen den Peaks von dem Zigzag Peak-Sensitivität: Mindestanzahl von nahegelegenen Peaks Rückblick: bedeutet, dass die letzten 50 Peaks im Zigzag getestet werden müssen Objektname Perfix: ein Präfix für den Namen der Level-Linie im Chart
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
Pivot Points MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Pivot Points zeigt automatisch tägliche, wöchentliche und monatliche Pivot-Level auf dem Chart an, basierend auf den neuesten Marktdaten. Pivot-Punkte sind ein weit verbreiteter Indikator in der technischen Analyse, besonders im Forex-Markt. Funktionen Sendet Benachrichtigungen, wenn der Preis ein Pivot-Level erreicht.  Bietet vollständige Anpassungsmöglichkeiten für jede Art von Pivot-Level.   Zeigt Pivot-Level für täglich, wöchentlich und monatlich klar und übersichtlich an. Nutzt minimal
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indikatoren
Der Indikator erstellt Orderblöcke (BZ) nach dem Handelssystem von Roman (TS). Die Blöcke werden gleichzeitig in zwei Zeitrahmen gesucht: dem aktuellen und dem älteren (in den Einstellungen definiert). Um veraltete Blöcke zu optimieren und zu ignorieren, können Sie in den Einstellungen eine Begrenzung der Anzahl der Tage festlegen, innerhalb derer Blöcke gesucht werden. Die Blöcke werden nach den TS-Regeln gebildet, die aus drei Schritten bestehen: welche Kerze wurde herausgenommen (was?); welch
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über das Risiko mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 5 Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version? Er ist separat im Market erhältlich : Smart Trailing Stop Manager MT4 Haben Sie genug von verpassten Gewinnen oder manuellen Stop-Loss-Anpassungen? Smart Trailing Stop Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm für MetaTrader 5, mit dem Sie Ihr Trailing Stop-, Breakeven-, Partial Close- und SL-Management automatisieren können. Egal, ob Sie ein diskretio
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indikatoren
VWAP Ultimate Pro MT5 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts Erhöhen Sie Ihren Handelsvorsprung mit dem ultimativen VWAP-Indikator für institutionelle Anleger WARUM WÄHLEN PROFESSIONELLE TRADER DEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist der Goldstandard, der von Institutionen, Hedgefonds und professionellen Händlern zur Ermittlung des fairen Marktwerts verwendet wird. VWAP Ultimate Pro MT5 bringt diese institutionelle Leistung mit einem All-i
Multi Anchor VWAP Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Indikatoren
Multi Anchor VWAP Pro MT4 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts Präzise VWAP-Verankerung, speziell für MetaTrader 4 entwickelt. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - ideal für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen. Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT5? Klicken Sie hier WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN VWAP ist die instituti
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT5 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 5 (MT5). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilitys
Virtual SL TP Trailing Pro - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Handelsmanagement Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro ist ein Handelsverwaltungsprogramm für MetaTrader, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilitys
Virtual SL TP Trailing Pro für MT4 - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Trade Management Suchen Sie nach der MetaTrader 5 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro für MT4 ist ein Handelsverwaltungsprogramm, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
VWAP Ultimate Pro MT4 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts Bringen Sie VWAP-Präzision der institutionellen Klasse auf die klassische MetaTrader 4-Plattform WARUM WÄHLEN TRADER VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist die Benchmark, die von Banken, Prop-Desks und Hedge-Fonds verwendet wird, um den fairen Wert zu ermitteln. VWAP Ultimate Pro MT4 bietet Händlern dieselbe Leistung, optimiert für die MT4-Architektur und unter Beibehaltung alle
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indikatoren
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts Präzise VWAP-Verankerung, kein Durcheinander. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - entwickelt für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen. Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT4? Klicken Sie hier WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN VWAP ist die institutionelle Benchm
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet. Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen. Keine Handelsfunktionen - eröffnet , ändert oder schließt keine Orders. Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1 .20+). Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Bevor Si
FREE
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilitys
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet. Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen. Keine Handelsfunktionen - eröffnet, ändert oder schließt keine Orders. Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Bevor Sie
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 4 Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA ist ein nicht handelbarer Expert Advisor, der jeden eingehenden Markttick mit hochpräzisen Zeitstempeln aufzeichnet. Er speichert die Geld-/Briefdaten in verschiedenen Formaten auf der Festplatte für weitere Analysen, Modelltraining oder Broker-Verifizierung. Ideal für
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Automatisieren Sie das Risikomanagement mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 4 Suchen Sie eine Version für MetaTrader 5? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Haben Sie Probleme mit der manuellen Anpassung von Stops und der Sicherung von Gewinnen? Smart Trailing Stop Manager MT4 ist ein intelligentes Dienstprogramm für MetaTrader 4, das Trailing Stops, Break-Even-Management, partielle Schließungen und Auto SL automatisiert. Es wurde speziell für M
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Break Even Helper für MT4 - Einfaches SL zum Einstiegskurs Dienstprogramm Break Even Helper für MetaTrader 4 ist ein kompaktes und effektives Tool, das Händlern hilft, ihre offenen Trades zu schützen, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf den Einstiegskurs verschiebt, wenn ein Trade ein benutzerdefiniertes Gewinnniveau (in Punkten) erreicht. Dieses Tool wurde für risikobewusste Händler entwickelt und vereinfacht die SL-Verwaltung, ohne auf komplexe Trailing-Systeme oder benutzerdefinierte
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT4 - Rotation der Watchlist für Marktbeobachtungssymbole Auto Symbol Switcher für MetaTrader 4 ist ein Chart-Navigationsprogramm, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen rotiert. Es wurde für diskretionäre Händler, Scalper und Analysten entwickelt, die einen organisierten Weg suchen, um Märkte zu scannen, ohne manuell die Symbole im Market Watch-Fenster zu wechseln. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT4 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT4 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 4. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 4, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms arbeiten. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits e
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilitys
MT4 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen MT4 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 4-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Experten
GoldenTrend Master MT5: Der Ultimative Trendfolgende Expertenberater für den Forex-Handel Übersicht: Wir stellen vor: GoldenTrend Master MT5, ein unverzichtbares Handelswerkzeug für Investoren, die im dynamischen Forex-Markt Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Ausgestattet mit einem robusten Trendfolgealgorithmus garantiert dieser Expertenberater (EA), dass Sie die besten Gewinnchancen erfassen, während Sie Risiken minimieren. Echtzeit-Kontosignale:   https://www.mql5.com/en/signals/2248460 H
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Experten
Automatisierter AI-Handel MT5: Ihr intelligenter Partner für den Forex-Erfolg Übersicht: Willkommen in der Zukunft des Forex-Handels mit dem Automatisierten AI-Handel MT5, Ihrem ultimativen Handelspartner. Dieser Expert Advisor (EA) ist ein Meisterwerk der künstlichen Intelligenz, das darauf ausgelegt ist, Ihr Handelserlebnis zu vereinfachen. Nahtlos in Ihr Diagramm integriert, arbeitet er mit bemerkenswerter Einfachheit und Effizienz bei XAU, EUR und GBP-Paaren und ist mit jedem Broker kompati
Green Wave
The Hung Ngo
Experten
Verbessern Sie Ihren Devisenhandel mit dem Green Wave EA , einem zuverlässigen Swing Trading Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5). Angetrieben vom Raymond Cloudy Day-Indikator fängt dieser EA Marktschwankungen mit Präzision ein und bietet einen ausgewogenen Ansatz für Risiko und Ertrag. Optimiert für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen, bietet er flexible Einstellungen für andere Währungspaare, so dass er für Händler aller Stufen geeignet ist. Testen Sie es gründlich auf einem Demokonto, um die Einste
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Experten
MT5 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen MT5 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 5-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Experten
Bullish AI Trader EA - KI-gesteuerter Handel für MetaTrader 5 Nutzen Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz mit dem Bullish AI Trader EA , einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser EA wurde für den automatisierten Handel entwickelt und ist auf reine Kaufgeschäfte mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen spezialisiert. Er nutzt KI-gesteuerte Analysen, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Er eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene H
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Experten
Dynamic Volatility Breakout EA - Präzisionshandel für MetaTrader 5 Entfesseln Sie die Kraft des Breakout-Handels mit dem Dynamic Volatility Breakout EA , einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser vollautomatische EA wurde von Shi Xiong entwickelt und erfasst hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten, die durch die Marktvolatilität ausgelöst werden. Er ist ideal für Händler, die mit minimalem Aufwand eine konstante Performance erzielen möchten. Er wurde für XAUUSD
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilitys
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 5 Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA ist ein leichtgewichtiges Dienstprogramm, das jeden Tick aus dem Preis-Feed Ihres Brokers in Echtzeit erfasst. Es zeichnet Bid/Ask-Daten mit Millisekunden-Genauigkeit auf und exportiert sie in mehrere Formate, darunter .csv, .bin und .bi5 . Dieser EA sendet, ändert ode
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilitys
Break Even Helper - Einfacher SL-Manager für MT5 Break Even Helper ist ein leichtgewichtiges und effizientes MetaTrader 5-Dienstprogramm , das Händlern bei der Risikoverwaltung hilft, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf Break Even verschiebt, wenn ein Handel ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht. Suchen Sie nach der MetaTrader 4-Version? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich : Break Even Helper MT4 Dieses Tool ist ideal für Händler, die eine einfache Break-Even-Funktion wünschen, ohne
Prop Guardian Risk Manager MT5
The Hung Ngo
Utilitys
Prop Guardian Risk Manager MT5 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 5, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms handeln. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits er
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT5 - Watchlist Rotation für Multi-Asset Charts Auto Symbol Switcher für MetaTrader 5 ist ein Hilfspanel, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen durchlaufen lässt. Es wurde für Händler entwickelt, die viele Märkte verfolgen und möchten, dass sich der Chart durch eine Watchlist bewegt, ohne die Symbole einzeln anzuklicken. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine Trades und verändert Ihr Konto in keiner Weis
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT5 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT5 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 5. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension