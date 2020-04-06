Dynamic Volatility Breakout

Dynamic Volatility Breakout EA - Präzisionshandel für MetaTrader 5

Entfesseln Sie die Kraft des Breakout-Handels mit dem Dynamic Volatility Breakout EA, einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser vollautomatische EA wurde von Shi Xiong entwickelt und erfasst hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten, die durch die Marktvolatilität ausgelöst werden. Er ist ideal für Händler, die mit minimalem Aufwand eine konstante Performance erzielen möchten. Er wurde für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert und bietet ein robustes Risikomanagement sowie eine nahtlose Integration in MT5.

Hauptmerkmale

  • Automatisierter Ausbruchshandel: Erkennt und handelt volatilitätsbedingte Ausbrüche mit Präzision und macht manuelle Analysen überflüssig.
  • Erweiterte Marktanalyse:
    • Kombiniert ATR-, EMA- und Volumenindikatoren für präzise Einstiegssignale.
    • Verwendet tägliche Pivot-Levels, um Handels-Setups zu bestätigen.
  • Flexibles Risikomanagement:
    • Feste oder automatische Lot-Größe (z.B. 0,02 Lots pro $1.000).
    • Anpassbares Risiko:Gewinn-Verhältnis (Standard: 1:3).
    • Dynamischer Stop Loss und Take Profit für jeden Handel.
  • Trailing Stop & Breakeven:
    • Aktiviert Trailing Stop, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.
    • Verschiebt den Stop Loss zum Breakeven, um das Risiko zu minimieren.
  • Benutzerfreundliches Interface: Einfache Einrichtung mit intuitiven Parametern, keine Kodierung erforderlich.
  • Unterstützung der magischen Zahl: Verwalten Sie bestimmte Trades oder alle Aufträge für eine präzise Kontrolle.
  • Anpassbare Einstellungen: Anpassung an andere Paare oder Zeitrahmen mit dem Strategie-Tester des MT5.

Warum Dynamic Volatility Breakout EA wählen?

  • Zeitsparende Automatisierung: Konzentrieren Sie sich auf die Strategie, während der EA die Ausführung des Handels übernimmt.
  • Gewinnpotenzial: Nutzen Sie Ausbruchschancen mit hochwahrscheinlichen Setups.
  • Robuste Risikokontrolle: Dynamische SL/TP und Trailing Stop schützen Ihr Kapital.
  • Vielseitige Leistung: Optimiert für XAUUSD (H1), anpassbar an andere Märkte.
  • Zuverlässiger Betrieb: Nahtlose Integration mit MT5 für konsistenten Handel.

Wie es funktioniert

Der Dynamic Volatility Breakout EA identifiziert Ausbruchschancen durch Analyse der Marktvolatilität, der Trendrichtung und der Volumenspitzen. Wenn ein hochwahrscheinliches Setup erkannt wird (z. B. ein Kursausbruch über ein wichtiges Widerstandsniveau beim XAUUSD), eröffnet der EA einen Handel mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus. Der Trailing Stop und die Break-Even-Funktion stellen sicher, dass die Gewinne gesichert sind und das Risiko minimiert wird.

Beispiel:

  • Instrument: XAUUSD (H1)
  • Einstieg: Kauf bei $2.010 nach einem volatilitätsbedingten Ausbruch
  • Stop Loss: 2.000 $ (1,5x ATR)
  • Gewinnmitnahme: 2.040 $ (1:3 RR)
  • Ergebnis: Der Trailing Stop wird aktiviert, um Gewinne bei steigenden Kursen zu sichern.

Optimierungshinweis: Die Standardparameter sind für XAUUSD (H1) optimiert. Verwenden Sie für andere Paare (z. B. EURUSD, GBPUSD) den Strategie-Tester des MT5, um geeignete Einstellungen zu finden.

Backtest-Hinweis: Die Backtest-Ergebnisse zeigen eine starke Leistung bei XAUUSD (H1) mit der richtigen Optimierung. Testen Sie gründlich, um Ihrem Handelsstil gerecht zu werden.

Wie Sie den EA verwenden

  1. Installieren Sie den EA:

    • Kaufen und laden Sie Dynamic Volatility Breakout EA.ex5 vom MQL5 Market herunter.
    • Legen Sie ihn im MQL5/Experts-Ordner von MT5 ab (Datei > Datenordner öffnen).
    • Starten Sie MT5 neu.

  2. An den Chart anhängen:

    • Öffnen Sie MT5, suchen Sie den EA im Navigator (Strg+N).
    • Ziehen Sie den EA auf den XAUUSD H1 Chart.

  3. Konfigurieren Sie die Einstellungen:

    • Lot-Typ: Fest (z. B. 0,01 Lots) oder Auto (z. B. 0,02 Lots pro 1.000 $).
    • RR-Verhältnis: Risiko:Rendite-Verhältnis (Standard: 3).
    • ATR-Zeitraum: Zeitraum für die Volatilitätsberechnung (Standard: 10).
    • ATR-Multiplikator: Ausbruchsempfindlichkeit (Standardwert: 0,43).
    • Volumen MA Zeitraum: Zeitraum für die Volumenanalyse (Standardwert: 20).
    • Volumen Schwellenwert: Empfindlichkeit für Volumenspitzen (Standardwert: 1,86).
    • EMA schnell/langsam: Trendbestätigungsperioden (Standardwert: 34/89).
    • Trailing Stop: Aktivieren/Deaktivieren.
    • SL-Schwellenwert: Stop-Loss-Multiplikator (Standardwert: 1,5).
    • Magische Nummer: Eindeutige Handelskennung (Standardwert: 20250509).
    • Aktivieren Sie AutoTrading in MT5.

  4. Optimieren Sie für andere Instrumente:

    • Die Standardeinstellungen sind für XAUUSD (H1) optimiert. Verwenden Sie für andere Paare den Strategietester von MT5, um die Parameter (z. B. ATR-Multiplikator, Volumenschwelle) für eine optimale Leistung anzupassen.

System-Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5 (Windows, Mac, oder VPS)
  • Instrument: Optimiert für XAUUSD (H1); anpassbar für andere Paare
  • Konto: Mindestguthaben $100; empfohlener Hebel 1:100 oder höher
  • Internet: Stabile Verbindung für Echtzeithandel

Unterstützung & Updates

  • Dokumentation: Detailliertes Benutzerhandbuch verfügbar unter User Guide.
  • Kundenbetreuung: Kontaktieren Sie uns über MQL5 oder Telegram für schnelle Hilfe.
  • Aktualisierungen: Regelmäßige Verbesserungen, um MT5-Kompatibilität und Leistung zu gewährleisten.

Haftungsausschluss:

Der Handel birgt erhebliche Risiken, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie gründlich, bevor Sie es auf Live-Konten verwenden. Der Verkäufer haftet nicht für Handelsverluste.

Fangen Sie noch heute an

Verändern Sie Ihren Handel mit dem Dynamic Volatility Breakout EA. Kaufen Sie jetzt auf dem MQL5-Markt und nutzen Sie Ausbruchschancen mit Präzision!

