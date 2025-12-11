Übernehmen Sie die Kontrolle über das Risiko mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 5

Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version?Er ist separat im Market erhältlich: Smart Trailing Stop Manager MT4

Haben Sie genug von verpassten Gewinnen oder manuellen Stop-Loss-Anpassungen?

Smart Trailing Stop Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm für MetaTrader 5, mit dem Sie Ihr Trailing Stop-, Breakeven-, Partial Close- und SL-Management automatisieren können. Egal, ob Sie ein diskretionärer Händler, ein Signalverfolger oder ein Scalper sind - dieses Tool hilft Ihnen, Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen, und zwar automatisch.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Eingänge. Lassen Sie dieses Tool Ihre Ausstiege verwalten.

Hauptmerkmale

7 Trailing-Stop-Modi: Fester Schritt, Risiko-Belohnung %, ATR-basiert, Swing High/Low, Gleitender Durchschnitt, Parabolic SAR, Fibonacci Level

Auto Stop Loss: Wendet automatisch SL auf Trades ohne Schutz an

Breakeven-Logik: Sichern Sie Ihren Einstiegskurs mit optionalem Offset

Teilweises Schließen: Nehmen Sie Teilgewinne bei benutzerdefinierten Pip-Levels mit

Multi-Symbol-kompatibel: Funktioniert bei allen Paaren und Vermögenswerten

Magische Zahl-Filter: Verwalten Sie alle Aufträge oder bestimmte Strategien

Dashboard-Schnittstelle: Live-Ansicht der Trailing-Parameter und des Status

Dies ist ein Dienstprogramm - es eröffnet keine Trades. Es verwaltet nur bestehende Positionen.

Entwickelt für manuelle und Signal-Trader

Smart Trailing Stop Manager ist ideal, wenn Sie:

Sie manuell Trades platzieren, aber vergessen, die Ausstiege zu verwalten

Signale kopieren und Positionen automatisch absichern möchten

EAs betreiben, denen eine angemessene SL- oder TP-Kontrolle fehlt

eine Trailing-Kontrolle für viele Assets benötigen

Sie definieren die Regeln. Dieses Tool setzt sie durch - 24/5.

Wie es funktioniert

Schließen Sie das Tool einfach an einen Chart an, konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Trailing-Modus, und los geht's.

Es überwacht sofort alle Trades und wendet die Logik an, wenn sich der Preis entwickelt. Kein Code, keine Bindung an einen Broker, kein manueller Aufwand.

Beispiel für Anwendungsfälle:

SL auf Breakeven verschieben +5 Pips nach +20 Pips Gewinn

Schließen Sie 30% Volumen nach 50 Pips Gewinn

SL mit ATR(14) x 1,5 dynamisch nachziehen

Benutzererfahrung

Plug-and-Play-Einrichtung

Minimale Systembelastung, VPS-kompatibel

Echtzeit-Dashboard-Panel (keine DLLs, keine WebRequests)

Vollständige Dokumentation enthalten

Plattform-Kompatibilität

MetaTrader 5 (nur MT5)

Funktioniert mit jedem Broker, Kontotyp oder Vermögenswert

Ideal für Prop-Trading, Scalping, Swing- und Copy-Trading-Setups

Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demoversion, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Vollständiges Benutzerhandbuch - Smart Trailing Stop Manager

Unterstützung & Updates

Schneller Support über MQL5 Messaging

Kontinuierliche Verbesserungen auf der Grundlage von Benutzerfeedback

Keine externen Links oder Plattformen von Drittanbietern erforderlich

Haftungsausschluss

Dieses Dienstprogramm platziert keine Trades.

Es ist nur für das Handelsmanagement gedacht.

Testen Sie es immer in der Demoversion, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Der Handel ist mit Risiken verbunden.