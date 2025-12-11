Smart Trailing Stop Manager

Übernehmen Sie die Kontrolle über das Risiko mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 5

Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version?Er ist separat im Market erhältlich: Smart Trailing Stop Manager MT4

Haben Sie genug von verpassten Gewinnen oder manuellen Stop-Loss-Anpassungen?
Smart Trailing Stop Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm für MetaTrader 5, mit dem Sie Ihr Trailing Stop-, Breakeven-, Partial Close- und SL-Management automatisieren können. Egal, ob Sie ein diskretionärer Händler, ein Signalverfolger oder ein Scalper sind - dieses Tool hilft Ihnen, Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen, und zwar automatisch.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Eingänge. Lassen Sie dieses Tool Ihre Ausstiege verwalten.

Hauptmerkmale

  • 7 Trailing-Stop-Modi: Fester Schritt, Risiko-Belohnung %, ATR-basiert, Swing High/Low, Gleitender Durchschnitt, Parabolic SAR, Fibonacci Level

  • Auto Stop Loss: Wendet automatisch SL auf Trades ohne Schutz an

  • Breakeven-Logik: Sichern Sie Ihren Einstiegskurs mit optionalem Offset

  • Teilweises Schließen: Nehmen Sie Teilgewinne bei benutzerdefinierten Pip-Levels mit

  • Multi-Symbol-kompatibel: Funktioniert bei allen Paaren und Vermögenswerten

  • Magische Zahl-Filter: Verwalten Sie alle Aufträge oder bestimmte Strategien

  • Dashboard-Schnittstelle: Live-Ansicht der Trailing-Parameter und des Status

Dies ist ein Dienstprogramm - es eröffnet keine Trades. Es verwaltet nur bestehende Positionen.

Entwickelt für manuelle und Signal-Trader

Smart Trailing Stop Manager ist ideal, wenn Sie:

  • Sie manuell Trades platzieren, aber vergessen, die Ausstiege zu verwalten

  • Signale kopieren und Positionen automatisch absichern möchten

  • EAs betreiben, denen eine angemessene SL- oder TP-Kontrolle fehlt

  • eine Trailing-Kontrolle für viele Assets benötigen

Sie definieren die Regeln. Dieses Tool setzt sie durch - 24/5.

Wie es funktioniert

Schließen Sie das Tool einfach an einen Chart an, konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Trailing-Modus, und los geht's.
Es überwacht sofort alle Trades und wendet die Logik an, wenn sich der Preis entwickelt. Kein Code, keine Bindung an einen Broker, kein manueller Aufwand.

Beispiel für Anwendungsfälle:

  • SL auf Breakeven verschieben +5 Pips nach +20 Pips Gewinn

  • Schließen Sie 30% Volumen nach 50 Pips Gewinn

  • SL mit ATR(14) x 1,5 dynamisch nachziehen

Benutzererfahrung

  • Plug-and-Play-Einrichtung

  • Minimale Systembelastung, VPS-kompatibel

  • Echtzeit-Dashboard-Panel (keine DLLs, keine WebRequests)

  • Vollständige Dokumentation enthalten

Plattform-Kompatibilität

  • MetaTrader 5 (nur MT5)

  • Funktioniert mit jedem Broker, Kontotyp oder Vermögenswert

  • Ideal für Prop-Trading, Scalping, Swing- und Copy-Trading-Setups

  • Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demoversion, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Vollständiges Benutzerhandbuch - Smart Trailing Stop Manager

Unterstützung & Updates

  • Schneller Support über MQL5 Messaging

  • Kontinuierliche Verbesserungen auf der Grundlage von Benutzerfeedback

  • Keine externen Links oder Plattformen von Drittanbietern erforderlich

Haftungsausschluss

Dieses Dienstprogramm platziert keine Trades.
Es ist nur für das Handelsmanagement gedacht.
Testen Sie es immer in der Demoversion, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Empfohlene Produkte
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitys
BTC Handelsassistent EA Manuelles Handelswerkzeug mit automatisiertem Risikomanagement Dieser Expert Advisor unterstützt manuelle Kryptowährungshändler durch automatisiertes Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung und Gewinnabsicherung und bietet gleichzeitig visuelles Handelsmanagement über eine intuitive Schnittstelle. Kurze Beschreibung BTC Trading Assistant EA ist ein Dienstprogramm, das für manuelle Kryptowährungshändler entwickelt wurde. Der EA berechnet die Positionsgrößen auf der Gru
Trading Simulator in StrategyTester
Sandro Begashvili
5 (1)
Utilitys
Backtest Simulator- Der ultimative Handelsmanager für Live & Backtesting Der Rhino Backtest Manager ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das für den nahtlosen Betrieb sowohl im Live-Trading- als auch im Strategie-Tester-Modus auf MT5 entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Handelsmanagern, die nur im Live-Modus funktionieren, ist Rhino so optimiert, dass er auch im Backtesting eine Echtzeit-Handelserfahrung bietet, was ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Strategie
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilitys
Talents ATR Scalper Dienstprogramm (MT5) Das Talents ATR Scalper Utility ist ein professionelles Handelsausführungs- und Management-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Inspiriert vom biblischen Gleichnis der Talente , wurde dieses Dienstprogramm entwickelt, um Händlern zu helfen, ihr Potenzial mit präziser Risikokontrolle, Einfachheit mit einem Klick und fortschrittlicher Automatisierung zu vervielfachen. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Gold oder Indizes handeln, dieses Tool sorgt für
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Smart Bulk SL Setter
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilitys
Smart Bulk SL Setter Haben Sie es satt, die Stop-Loss-Levels manuell für jeden einzelnen Handel anzupassen? Verabschieden Sie sich von mühsamer manueller Arbeit und begrüßen Sie eine überlegene Risikokontrolle! Der Smart Bulk SL Setter ist ein intelligentes Skript, das Ihnen die Macht des kollektiven Stop-Loss-Managements mit einem einzigen Klick gewährt. Dieses Skript ist so konzipiert, dass es als automatisches "Sicherheitsschild" fungiert und sicherstellt, dass jede offene Position sofort inn
FREE
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Utilitys
Der Stopp Loss Manger Mit dem Stopp Loss Manager kannst du endlich ruhig schlafen, während er dein Risiko im Börsenhandel effektiv managt.  Lege einfach deine individuellen Stopp Loss Limits fest und lasse den Manager für dich handeln.  Nie wieder Sorgen um Verluste - der Stopp Loss Manager übernimmt das für dich!  Hol dir jetzt die ultimative Unterstützung für dein Trading und maximiere deine Gewinne mit Leichtigkeit.  Schließe dich noch heute der Community von erfolgreichen Tradern an, die auf
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilitys
BossFXTradePanelEA (MT5) [Die ersten 10 verkauften Exemplare zum Preis von 50 USD werden auf 99USD erhöht] BossFXTradePanelEA ist ein vollständig interaktives Handelsmanagement-Panel, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde und Händlern eine einfach zu bedienende Ein-Klick-Schnittstelle zur Ausführung und Verwaltung von Trades bietet. Dieser EA vereinfacht die Handelsausführung , das Risikomanagement und die Positionskontrolle, indem er Marktaufträge, Stop Loss, Take Profit, Trailing Stops und Bre
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
5 (2)
Experten
LarryTrader EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für XAUUSD auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf einem dynamischen Ausbruchs- und Momentum-Modell, das darauf ausgelegt ist, unter strikter Risikokontrolle aus den untertägigen Kursbewegungen Kapital zu schlagen. Er passt sich auf intelligente Weise an die Marktbedingungen an, indem er Volumenbestätigungen, Volatilitätsfilter und ein adaptives Stop-Loss-Management verwendet. Der EA enthält fortschrit
FREE
Order Closer Manager for MT5
Kapil Sehrawat
Utilitys
Order Closer Manager für MetaTrader 5 Der Order Closer Manager ist ein leistungsstarker und einfach zu bedienender MetaTrader 5 (MT5) Expert Advisor, der Händlern hilft, ihre offenen Aufträge effizient zu verwalten. Dieser EA ist ideal für Trader, die eine präzise Kontrolle über ihre Trades mit minimalen manuellen Eingriffen wünschen. Er verfügt über ein intuitives Dashboard, das ein einfaches Schließen von Positionen, die Anwendung von Breakeven und andere Ordermanagement-Funktionen ermöglicht.
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilitys
Equity Shield Pro 1.1 NEUE VERSION Equity Shield Pro 1.1 ist ein leistungsstarker Utility EA, der Ihr Handelskonto durch aktive Überwachung und Durchsetzung von Eigenkapitalschutz- und Gewinnmanagementregeln schützt. Ganz gleich, ob Sie mit Privatkonten handeln oder an firmeneigenen Herausforderungen arbeiten, dieser EA gewährleistet die strikte Einhaltung von Risiko- und Gewinnzielen und ermöglicht es Ihnen, Disziplin und Konsistenz zu wahren. Equity Shield Pro 1.1 ist mit allen Challenge-Typ
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Meistern Sie Prop-Firm-Herausforderungen, bevor Sie echtes Geld riskieren!   Unser fortschrittlicher Simulator recreates authentische Prop-Firm-Handelsumgebungen und hilft Ihnen, mit Zuversicht zu üben, Strategien zu entwickeln und Herausforderungen zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Prop-Firm-Herausforderung mit Demo- oder Live-Konten simulieren, unterstützt sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierten Handel über EAs, erstellen Sie personalisierte Herausforderunge
Smart Hedge MT5
Francesco Baldi
Experten
Haben Sie Angst vor Kurseinbrüchen am Wochenende, die Ihr Konto leerfegen? Sind Sie es leid, dass ungünstige Nachrichten Ihre Positionen stoppen? Mit Smart Hedge können Sie beruhigt handeln. Smart Hedge schützt Ihre Positionen vor Wochenend-Gaps und Nachrichtenspitzen. MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/113290 Beschreibung : Haben Sie jemals befürchtet, dass eine Eilmeldung während des Wochenendes Ihr Konto auslöschen könnte? Haben Sie jemals Ihre Positionen durch eine negati
Hedge Commander Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Auto-Hedge-System Beschreibung Das Auto-Hedge-System ist ein dynamisches Risikomanagement-Tool, das dazu dient, Handelskonten vor erheblichen Drawdowns zu schützen und gleichzeitig Möglichkeiten zur Erholung und zum Gewinn zu bieten. Wenn es aktiviert ist, überwacht das System kontinuierlich den Drawdown des Kontos im Verhältnis zum Anfangssaldo, der zum Zeitpunkt der Aktivierung aufgezeichnet wurde. Sobald der Drawdown den vordefinierten Auslöseprozentsatz erreicht, wird der Auto-Hedge-Mechanis
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Anti Grid Position Protector
Konstantinos Kalaitzidis
Utilitys
Anti Grid Position Protector   ist ein Hilfstool, das Sie vor der Versuchung schützen soll, eine Verlustposition in der Hoffnung auf eine Erholung nach dem Verlust aufzustocken oder zu versuchen, sich abzusichern, wenn dies nicht beabsichtigt ist. ------------Eingänge--------- ---- Absicherung bei Verlust von Positionen zulassen? -   Es handelt sich um eine Wahr/Falsch-Eingabe   (Doppelklick, um den Wert zu ändern),   die die Eröffnung eines Handels (entweder ausstehende Order oder Marktausfüh
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PATTERN 123 PRO - REVOLUTIONÄRER INDIKATOR FÜR HANDELSSIGNALE WARUM 98% DER TRADER SCHEITERN - UND WIE WIR ES GELÖST HABEN Trader verlieren Geld nicht, weil sie keine Charts lesen können, sondern weil sie den RÄUSCH nicht von den ECHTEN CHANCEN trennen können. Sie sehen überall Muster, aber welche davon funktionieren tatsächlich? Welche Signale sind noch gültig, wenn sie sie entdecken? SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 --------------------
Izi Hedge Free Limit 3 order hedge
Le Van Tien
Utilitys
izi hedge ist ein Tool, das Ihnen hilft, Risiken zu managen, Hedge-Aufträge zu verwalten und verlorene Aufträge wieder auszugleichen. Wie es funktioniert izi hedge platziert einen Auftrag, der dem von Ihnen für das betreffende Währungspaar erteilten Auftrag entgegengesetzt ist. Wenn die von Ihnen erteilte Order korrekt ist, wird die umgekehrte Order automatisch gelöscht. Wenn sich der Markt unglücklicherweise gegen Ihren Auftrag wendet und den Hedge-Auftrag berührt, beginnt das System mit der
FREE
Boom Trader
Godbless C Nygu
Experten
Jetzt Deriv beitreten Link auf meinem Profil>>>> Boom Trader Dieser Roboter wurde für den Handel mit Boom 1000 entwickelt, der auf Deriv verfügbar ist. Boom 1000 ist einer von vielen anderen Indizes, deren Verhalten ist es, die Spike von wenigen Pips zu bilden, Diese Spikes passieren immer nach 1000 Ticks. Um Spikes zu vermeiden, kam ich auf die Idee, den Roboter zu entwickeln, der Verkäufe und wenige Käufe tätigt. WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Instal
Account Risk Hedge Bot
Clinton Dennis Edem
Utilitys
Konto Risikoabsicherung Bot ...sichern Sie Ihre Trades mit Vertrauen ab. Sichern Sie Ihre Investitionen mit Account Risk Hedge Bot ab und bleiben Sie der Volatilität der Märkte mit unserer innovativen Risikomanagementlösung voraus. Account Risk Hedge Bot wurde entwickelt, um Ihre Investitionen mit automatischer Präzision abzusichern und Ihnen dabei zu helfen, die Unsicherheiten des Marktes zu überwinden, um Verluste zu minimieren und Erträge zu maximieren. Hinweis: Account Risk Hedge Bot f
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experten
Eintausend Pip Satz1:TP/SL 20kpip. Satz2:TP/SL 10kpip. Satz3: TP/SL 5k pip. Satz4: TP/SL 2k pip. Satz5: TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker. Nur Pair DE40, US100, US30. Automatisch hinzugefügt EU London Session. Diese Version arbeitet mit festem Lot und buy/sell. Roboter Strategie: Trade open = Erster "Round Price-Number Entry". Schreiben Sie mir eine Nachricht mit Fragen, wenn Sie unentschlossen sind. Ich sende ex4 Code auf Anfrage.
FREE
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Experten
Der Gold Titan ist ein automatischer Trading Advisor für die MetaTrader-Plattform, der speziell für das Instrument XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Er analysiert Marktdaten und führt Trades basierend auf vordefinierten Parametern aus, um Händler in ihrem Entscheidungsprozess zu unterstützen. Hauptmerkmale: - Optimiert für XAU/USD Entwickelt mit Blick auf die Volatilität des Goldes, so dass es für den Handel mit dem Gold/USD-Paar geeignet ist. - Kombinierte Marktanalyse Verwendet eine Mischung a
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitys
Auto SL/TP Manager EA - Intelligente automatische Verwaltung Auto SL/TP Manager EA ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um das Auftragsmanagement mit maximaler Effizienz und Diskretion zu automatisieren . Er verwaltet automatisch : Den Stop Loss (SL) und den Take Profit (TP) . Das Profit Lock (progressive Gewinnsperre). Den Trailing Stop mit mehreren erweiterten Methoden. Die verdeckte Anzeige des SL und des TP für mehr Diskretion (nicht sichtbar für den Höfling). Dies ist das ide
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Automated Forex Trailing Stop Loss Program
Jairzino Rivelino Williams
Utilitys
Metatrader5 Trailing Stop Loss Programm Plattform-Kompatibilität : Dieses Programm ist für die Plattform MetaTrader 5 konzipiert. Funktionsweise : Das Programm scannt alle offenen Forex-Währungspaar-Trades auf MetaTrader 5 und passt deren STOP LOSSES an eine PROFIT-Position an, basierend auf den von Ihnen angegebenen Eingabeparametern. Parameter und Beispiel : Handelsbeispiel : EURUSD Long (KAUFEN) Handel bei 1,0800 STOP LOSS (-50 Pips) bei 1,0750 TAKE PROFIT (+50 Pips) bei 1,0850 Programm-Eins
Sapphire Strat Maker Alt
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Experten
Sapphire Strat Maker Alt ist ein EA-Builder ( Expert Advisor Builder) . Mit ihm können Sie auf einfache Weise neue Strategien erstellen und sie optimieren, um die besten Parameter zu finden, die Ihre Ergebnisse maximal verbessern. Das Ziel ist es, die Fähigkeiten von MQL5 für jeden zugänglich zu machen, auch wenn Sie keine Ahnung von Programmierung haben. Sehen Sie sich die Pro Version an, indem Sie hier klicken - Sapphire Strat Maker . Mit diesem Expert Advisor können Sie Strategien erstellen,
FREE
Close All Position In exact at half of second
Anik Chandra Dey Sagor
Utilitys
Es wird Ihre alle Handel in der Hälfte der zweiten egal Sie öffnen 100 plus Handel offen wird es alle Handel Hälfte der Sekunde zu schließen. es gute Arbeit für 1 -5 min Scalping diese Ea haben viele Funktion siehe das Bild, das ich dort hochgeladen. ea, die Funktion schließen alle Handel haben, schließen Sie alle lossing Handel, schließen Sie alle Gewinn Handel. haben auch viel System, wo Sie Ihre erwartete Menge und kaufen verkaufen Taste setzen können und es kann 100 Handel in 1 Sekunde schli
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitys
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung. Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert. DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilitys
Timeless Charts ist eine fortschrittliche Charting-Lösung, die für professionelle Trader entwickelt wurde, die maßgeschneiderte Charts / benutzerdefinierte Zeitrahmen benötigen – einschließlich Sekunden-Charts / Sekunden-Zeiträumen, Renko-Charts / Renko-Balken, Cluster-Charts / Footprint-Charts und erweiterte Werkzeuge, wie sie in den beliebtesten Plattformen zu finden sind. Im Gegensatz zu traditionellen Offline-Charts oder einfachen benutzerdefinierten Indikatoren erstellt diese Lösung vollstä
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Weitere Produkte dieses Autors
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indikatoren
VWAP Ultimate Pro MT5 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts Erhöhen Sie Ihren Handelsvorsprung mit dem ultimativen VWAP-Indikator für institutionelle Anleger WARUM WÄHLEN PROFESSIONELLE TRADER DEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist der Goldstandard, der von Institutionen, Hedgefonds und professionellen Händlern zur Ermittlung des fairen Marktwerts verwendet wird. VWAP Ultimate Pro MT5 bringt diese institutionelle Leistung mit einem All-i
Multi Anchor VWAP Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Indikatoren
Multi Anchor VWAP Pro MT4 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts Präzise VWAP-Verankerung, speziell für MetaTrader 4 entwickelt. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - ideal für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen. Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT5? Klicken Sie hier WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN VWAP ist die instituti
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT5 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 5 (MT5). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilitys
Virtual SL TP Trailing Pro - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Handelsmanagement Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro ist ein Handelsverwaltungsprogramm für MetaTrader, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilitys
Virtual SL TP Trailing Pro für MT4 - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Trade Management Suchen Sie nach der MetaTrader 5 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro für MT4 ist ein Handelsverwaltungsprogramm, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
VWAP Ultimate Pro MT4 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts Bringen Sie VWAP-Präzision der institutionellen Klasse auf die klassische MetaTrader 4-Plattform WARUM WÄHLEN TRADER VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist die Benchmark, die von Banken, Prop-Desks und Hedge-Fonds verwendet wird, um den fairen Wert zu ermitteln. VWAP Ultimate Pro MT4 bietet Händlern dieselbe Leistung, optimiert für die MT4-Architektur und unter Beibehaltung alle
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indikatoren
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts Präzise VWAP-Verankerung, kein Durcheinander. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - entwickelt für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen. Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT4? Klicken Sie hier WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN VWAP ist die institutionelle Benchm
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet. Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen. Keine Handelsfunktionen - eröffnet , ändert oder schließt keine Orders. Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1 .20+). Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Bevor Si
FREE
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilitys
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet. Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen. Keine Handelsfunktionen - eröffnet, ändert oder schließt keine Orders. Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Bevor Sie
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 4 Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA ist ein nicht handelbarer Expert Advisor, der jeden eingehenden Markttick mit hochpräzisen Zeitstempeln aufzeichnet. Er speichert die Geld-/Briefdaten in verschiedenen Formaten auf der Festplatte für weitere Analysen, Modelltraining oder Broker-Verifizierung. Ideal für
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Automatisieren Sie das Risikomanagement mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 4 Suchen Sie eine Version für MetaTrader 5? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Haben Sie Probleme mit der manuellen Anpassung von Stops und der Sicherung von Gewinnen? Smart Trailing Stop Manager MT4 ist ein intelligentes Dienstprogramm für MetaTrader 4, das Trailing Stops, Break-Even-Management, partielle Schließungen und Auto SL automatisiert. Es wurde speziell für M
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Break Even Helper für MT4 - Einfaches SL zum Einstiegskurs Dienstprogramm Break Even Helper für MetaTrader 4 ist ein kompaktes und effektives Tool, das Händlern hilft, ihre offenen Trades zu schützen, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf den Einstiegskurs verschiebt, wenn ein Trade ein benutzerdefiniertes Gewinnniveau (in Punkten) erreicht. Dieses Tool wurde für risikobewusste Händler entwickelt und vereinfacht die SL-Verwaltung, ohne auf komplexe Trailing-Systeme oder benutzerdefinierte
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT4 - Rotation der Watchlist für Marktbeobachtungssymbole Auto Symbol Switcher für MetaTrader 4 ist ein Chart-Navigationsprogramm, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen rotiert. Es wurde für diskretionäre Händler, Scalper und Analysten entwickelt, die einen organisierten Weg suchen, um Märkte zu scannen, ohne manuell die Symbole im Market Watch-Fenster zu wechseln. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT4 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT4 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 4. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 4, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms arbeiten. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits e
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT4 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 4 (MT4). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilitys
MT4 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen MT4 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 4-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Experten
GoldenTrend Master MT5: Der Ultimative Trendfolgende Expertenberater für den Forex-Handel Übersicht: Wir stellen vor: GoldenTrend Master MT5, ein unverzichtbares Handelswerkzeug für Investoren, die im dynamischen Forex-Markt Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Ausgestattet mit einem robusten Trendfolgealgorithmus garantiert dieser Expertenberater (EA), dass Sie die besten Gewinnchancen erfassen, während Sie Risiken minimieren. Echtzeit-Kontosignale:   https://www.mql5.com/en/signals/2248460 H
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Experten
Automatisierter AI-Handel MT5: Ihr intelligenter Partner für den Forex-Erfolg Übersicht: Willkommen in der Zukunft des Forex-Handels mit dem Automatisierten AI-Handel MT5, Ihrem ultimativen Handelspartner. Dieser Expert Advisor (EA) ist ein Meisterwerk der künstlichen Intelligenz, das darauf ausgelegt ist, Ihr Handelserlebnis zu vereinfachen. Nahtlos in Ihr Diagramm integriert, arbeitet er mit bemerkenswerter Einfachheit und Effizienz bei XAU, EUR und GBP-Paaren und ist mit jedem Broker kompati
Green Wave
The Hung Ngo
Experten
Verbessern Sie Ihren Devisenhandel mit dem Green Wave EA , einem zuverlässigen Swing Trading Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5). Angetrieben vom Raymond Cloudy Day-Indikator fängt dieser EA Marktschwankungen mit Präzision ein und bietet einen ausgewogenen Ansatz für Risiko und Ertrag. Optimiert für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen, bietet er flexible Einstellungen für andere Währungspaare, so dass er für Händler aller Stufen geeignet ist. Testen Sie es gründlich auf einem Demokonto, um die Einste
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Experten
MT5 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen MT5 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 5-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Experten
Bullish AI Trader EA - KI-gesteuerter Handel für MetaTrader 5 Nutzen Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz mit dem Bullish AI Trader EA , einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser EA wurde für den automatisierten Handel entwickelt und ist auf reine Kaufgeschäfte mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen spezialisiert. Er nutzt KI-gesteuerte Analysen, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Er eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene H
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Experten
Dynamic Volatility Breakout EA - Präzisionshandel für MetaTrader 5 Entfesseln Sie die Kraft des Breakout-Handels mit dem Dynamic Volatility Breakout EA , einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser vollautomatische EA wurde von Shi Xiong entwickelt und erfasst hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten, die durch die Marktvolatilität ausgelöst werden. Er ist ideal für Händler, die mit minimalem Aufwand eine konstante Performance erzielen möchten. Er wurde für XAUUSD
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilitys
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 5 Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA ist ein leichtgewichtiges Dienstprogramm, das jeden Tick aus dem Preis-Feed Ihres Brokers in Echtzeit erfasst. Es zeichnet Bid/Ask-Daten mit Millisekunden-Genauigkeit auf und exportiert sie in mehrere Formate, darunter .csv, .bin und .bi5 . Dieser EA sendet, ändert ode
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilitys
Break Even Helper - Einfacher SL-Manager für MT5 Break Even Helper ist ein leichtgewichtiges und effizientes MetaTrader 5-Dienstprogramm , das Händlern bei der Risikoverwaltung hilft, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf Break Even verschiebt, wenn ein Handel ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht. Suchen Sie nach der MetaTrader 4-Version? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich : Break Even Helper MT4 Dieses Tool ist ideal für Händler, die eine einfache Break-Even-Funktion wünschen, ohne
Prop Guardian Risk Manager MT5
The Hung Ngo
Utilitys
Prop Guardian Risk Manager MT5 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 5, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms handeln. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits er
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT5 - Watchlist Rotation für Multi-Asset Charts Auto Symbol Switcher für MetaTrader 5 ist ein Hilfspanel, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen durchlaufen lässt. Es wurde für Händler entwickelt, die viele Märkte verfolgen und möchten, dass sich der Chart durch eine Watchlist bewegt, ohne die Symbole einzeln anzuklicken. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine Trades und verändert Ihr Konto in keiner Weis
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT5 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT5 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 5. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension