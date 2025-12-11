Smart Trailing Stop Manager
- Utilitys
- The Hung Ngo
- Version: 1.70
- Aktualisiert: 11 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Übernehmen Sie die Kontrolle über das Risiko mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 5
Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version?Er ist separat im Market erhältlich: Smart Trailing Stop Manager MT4
Haben Sie genug von verpassten Gewinnen oder manuellen Stop-Loss-Anpassungen?
Smart Trailing Stop Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm für MetaTrader 5, mit dem Sie Ihr Trailing Stop-, Breakeven-, Partial Close- und SL-Management automatisieren können. Egal, ob Sie ein diskretionärer Händler, ein Signalverfolger oder ein Scalper sind - dieses Tool hilft Ihnen, Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen, und zwar automatisch.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Eingänge. Lassen Sie dieses Tool Ihre Ausstiege verwalten.
Hauptmerkmale
-
7 Trailing-Stop-Modi: Fester Schritt, Risiko-Belohnung %, ATR-basiert, Swing High/Low, Gleitender Durchschnitt, Parabolic SAR, Fibonacci Level
-
Auto Stop Loss: Wendet automatisch SL auf Trades ohne Schutz an
-
Breakeven-Logik: Sichern Sie Ihren Einstiegskurs mit optionalem Offset
-
Teilweises Schließen: Nehmen Sie Teilgewinne bei benutzerdefinierten Pip-Levels mit
-
Multi-Symbol-kompatibel: Funktioniert bei allen Paaren und Vermögenswerten
-
Magische Zahl-Filter: Verwalten Sie alle Aufträge oder bestimmte Strategien
-
Dashboard-Schnittstelle: Live-Ansicht der Trailing-Parameter und des Status
Dies ist ein Dienstprogramm - es eröffnet keine Trades. Es verwaltet nur bestehende Positionen.
Entwickelt für manuelle und Signal-Trader
Smart Trailing Stop Manager ist ideal, wenn Sie:
-
Sie manuell Trades platzieren, aber vergessen, die Ausstiege zu verwalten
-
Signale kopieren und Positionen automatisch absichern möchten
-
EAs betreiben, denen eine angemessene SL- oder TP-Kontrolle fehlt
-
eine Trailing-Kontrolle für viele Assets benötigen
Sie definieren die Regeln. Dieses Tool setzt sie durch - 24/5.
Wie es funktioniert
Schließen Sie das Tool einfach an einen Chart an, konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Trailing-Modus, und los geht's.
Es überwacht sofort alle Trades und wendet die Logik an, wenn sich der Preis entwickelt. Kein Code, keine Bindung an einen Broker, kein manueller Aufwand.
Beispiel für Anwendungsfälle:
-
SL auf Breakeven verschieben +5 Pips nach +20 Pips Gewinn
-
Schließen Sie 30% Volumen nach 50 Pips Gewinn
-
SL mit ATR(14) x 1,5 dynamisch nachziehen
Benutzererfahrung
-
Plug-and-Play-Einrichtung
-
Minimale Systembelastung, VPS-kompatibel
-
Echtzeit-Dashboard-Panel (keine DLLs, keine WebRequests)
-
Vollständige Dokumentation enthalten
Plattform-Kompatibilität
-
MetaTrader 5 (nur MT5)
-
Funktioniert mit jedem Broker, Kontotyp oder Vermögenswert
-
Ideal für Prop-Trading, Scalping, Swing- und Copy-Trading-Setups
- Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demoversion, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Vollständiges Benutzerhandbuch - Smart Trailing Stop Manager
Unterstützung & Updates
-
Schneller Support über MQL5 Messaging
-
Kontinuierliche Verbesserungen auf der Grundlage von Benutzerfeedback
-
Keine externen Links oder Plattformen von Drittanbietern erforderlich
Haftungsausschluss
Dieses Dienstprogramm platziert keine Trades.
Es ist nur für das Handelsmanagement gedacht.
Testen Sie es immer in der Demoversion, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Der Handel ist mit Risiken verbunden.