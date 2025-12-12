MT4 Send To Telegram

MT4 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen

MT4 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 4-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht und wann es geliefert wird.

Sie erhalten intelligente Telegram-Benachrichtigungen für Handelseintritte, Ausstiege, ausstehende Aufträge, SL/TP-Änderungen und Performance-Berichte. Sie können auch ein konfigurierbares Verzögerungssystem verwenden, um schnelle Aktualisierungen in einer einzigen Nachricht zusammenzufassen, um Spam zu reduzieren und Ihren Telegram-Verlauf lesbar zu halten.

Eine vollständige Anleitung zur Einrichtung und die Demoversion, die auf einem echten Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie hier : MT5 & MT4 Send To Telegram - Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wenn Sie die MetaTrader 5 Version benötigen, ist diese separat im Market erhältlich: MT5 Senden an Telegram.

Wichtigste Merkmale

  • Flexible Telegram-Verbindung (2 Modi)

    • Benutzername-Modus (schnelles persönliches Setup): Verbinden Sie sich über den Standard-Bot und geben Sie dann Ihren Telegram-Benutzernamen in EA Inputs ein (keine manuelle Token-Eingabe).
    • Benutzerdefinierter Bot-Modus (Pro): Verwenden Sie Ihren eigenen Bot-Token + Chat-ID für private Gruppen/Kanäle und volle Kontrolle.

  • Trade Event Alerts - Sie werden benachrichtigt, wenn:

    • Marktpositionen eröffnet werden
    • Positionen geschlossen werden
    • SL/TP geändert wird (optionale Verzögerung zur Gruppierung mehrerer Änderungen)
    • Pending Orders platziert, geändert, ausgeführt/gematcht oder storniert werden

  • Screenshot-Benachrichtigungen (optional)

    • Hängt automatisch einen Screenshot des Charts für ausgewählte Ereignisse an (Eröffnung, Matching/Ausführung, SL/TP-Änderung, Schließung).
    • Sendet Foto + Text in einer Telegram-Nachricht (Bild mit Beschriftung) für saubere Kanäle und einfache Weiterleitung.

  • Threaded-Nachrichten pro Trade

    • SL/TP-Updates und Schließungswarnungen können auf die ursprüngliche Nachricht über den eröffneten Handel antworten.
    • Hält jeden Handel als klare Zeitleiste in Telegram organisiert.

  • Vereinheitlichtes Delay-System (weniger Rauschen, sauberere Logs)

    • Wenden Sie Verzögerungen auf Ereignisse wie Öffnen/Schließen, ausstehende Aktualisierungen und SL/TP-Bearbeitungen an.
    • Hilft dabei, schnelle Änderungen in einer einzigen Nachricht zusammenzufassen, um die Lesbarkeit zu verbessern.

  • Automatische Leistungsberichte

    • Tägliche / wöchentliche / monatliche / jährliche Zusammenfassungen, die an Telegram geliefert werden.
    • Enthält wichtige Statistiken wie Gewinn/Verlust, Gewinnrate, Drawdown, durchschnittliche Haltedauer, bester Tag/Stunde und mehr.

  • Magic Number-Filterung

    • Überwachen Sie alle Trades(Magic = 0)
    • Oder überwachen Sie nur bestimmte Strategien, indem Sie eine Magic Number festlegen.

  • Benutzerdefinierte Nachrichtenvorlagen

    • Bearbeiten Sie den genauen Text, der an Telegram gesendet wird, mit HTML-Formatierung und Platzhaltern.
    • Nützlich für das Branding von Signalkanälen und die Erstellung einheitlicher Warnformate.

  • Sicher durch Design

    • Schreibgeschütztes Dienstprogramm: Öffnet, schließt oder verändert keine Trades.
    • Entwickelt, um neben anderen EAs zu laufen, ohne die Ausführung zu beeinträchtigen.

Für wen ist es geeignet?

  • Manuelle Händler, die den Handel von überall aus einsehen möchten

  • Signalanbieter / Copy Trader, die Telegram-Kanäle verwalten

  • EA-Nutzer, die mehrere Strategien in einem Terminal überwachen

  • Prop-Firm-Händler, die strukturierte Handelsprotokolle und Berichte benötigen

Wie verwenden

  1. Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an (ein Chart pro Terminal ist ausreichend)

  2. Wählen Sie den Telegram-Verbindungsmodus (Benutzername oder Custom Bot/Chat ID)

  3. (Optional) Legen Sie die Magic Number fest, um Trades zu filtern

  4. Aktivieren Sie die gewünschten Benachrichtigungen (Eingänge, Ausgänge, SL/TP, Pending, Berichte, Screenshots)

  5. Nach der Konfiguration beginnt der EA automatisch Benachrichtigungen zu senden

Funktioniert bei allen Brokern und Kontotypen. Ideal für den VPS-Einsatz und die mobile Überwachung.

Strategie-Tester-Kompatibilität

Um die Regeln der Marktüberprüfung zu erfüllen, ist die grundlegende Logik nur für den Strategy Tester enthalten.
Diese Funktion wird im normalen Live- oder Demobetrieb nicht verwendet.

Haftungsausschluss

Dieser EA eröffnet oder verwaltet keine Trades. Er sendet lediglich Benachrichtigungen über Handelsaktivitäten auf Ihrem Konto. Testen Sie ihn immer gründlich, bevor Sie ihn in einer Live-Umgebung verwenden. Der Handel birgt Risiken.

Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. Die achte Strategie, die letzte aus dem EUR-8-Portfolio , verwendet die BollingerBands-Mittelwertumkehrmethode für die Einrichtung der Pending Order. Ein ganzes Portfolio von Strategien zu haben, das für Sie handelt, ist unglaublich effizient, verpassen Sie diese Gelegenheit nicht. Prüfen Sie meine anderen Strategien noch heute und stellen Sie Ihr Portfolio zusammen. Vorteile für Sie Plug & Play System ,
