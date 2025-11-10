Smart Stop Manager MT5

Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision

Überblick

Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops vollautomatisch nach klaren, transparenten Regeln.

Egal ob ein einzelner Markt oder ein komplettes Multi-Symbol-Portfolio gehandelt wird – der Smart Stop Manager bringt Disziplin, Konsistenz und vollständige Risikoübersicht in jede Position. Er eliminiert emotionale Entscheidungen, reduziert manuellen Aufwand und stellt sicher, dass alle Stops jederzeit einer logisch marktstrukturierten Progression folgen.

Highlights

Automatische Stop-Platzierung basierend auf Marktstruktur

• Bewertet jede offene Position und setzt automatisch das optimale Stop-Loss gemäß Smart-Stop-Logik. Komplette Portfolioübersicht in einem Panel

• Zeigt Instrument, Richtung, Magic Number, Lotgröße, Entry-Preis, aktueller Preis, empfohlener SL, Pip-Distanz, laufenden Gewinn/Verlust, Risikoexposition und Status-Hinweise in Echtzeit. DPI-optimierte, professionelle Benutzeroberfläche

• Knackscharfe Darstellung und dynamisches Layout für moderne High-Resolution-Screens. Klare Statuskennzeichnung

• Jede Position erhält einen eindeutigen Status, der sofort sichtbar macht, ob Handlungsbedarf besteht. Erweiterte Sonderfall-Erkennung

• Erkennt Gegentrend-Trades, ungültige Levels, fehlende Stops oder manuelle SL-Überschreibungen und hebt sie sofort hervor. Universelle Marktkompatibilität

• Funktioniert einwandfrei auf Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen und exotischen Symbolen durch robuste Digit- und Tick-Size-Erkennung.

Mit dem Smart Stop Manager erhalten Trader eine zuverlässige und disziplinierte Automatisierungsebene, die die Präzision des Smart Stop Indicators und die breite Marktüberwachung des Smart Stop Scanners verbindet. Zusammen bilden sie ein vollständiges Stop-Management-Ökosystem, das Stress reduziert, Kapital schützt und in allen Marktphasen eine konsistente, objektive Ausführung sicherstellt.

Perfekt in Kombination mit Smart Stop Indicator & Smart Stop Scanner

Der Smart Stop Manager vervollständigt die Smart-Stop-Produktlinie: der Indicator liefert die präzise On-Chart-Stoplogik, der Scanner überwacht alle Symbole in Echtzeit, und der Manager führt die Stop-Loss-Anpassungen automatisch für alle aktiven Trades aus.

Entdecken Sie die komplette Smart-Stop-Produktlinie:

Smart Stop Indicator – On-Chart-Stoplogik

Smart Stop Scanner – Multi-Symbol-SL-Überwachung

Smart Stop Manager – automatische SL-Ausführung

Dieses Trio bildet ein vollständig integriertes Stop-Loss-System für moderne diskretionäre und systematische Trader – mit Klarheit, Struktur und hochpräziser Ausführung in jedem Marktumfeld.





Status-Kennzeichnungen erklärt

OK

Der aktuelle Stop-Loss entspricht dem empfohlenen Smart-Stop-Level. Die Position ist vollständig marktstrukturgerecht geschützt.

SL updated

Der Stop-Loss wurde gerade aktualisiert. Dieser Status erscheint nur kurz und wechselt dann automatisch zurück zu „OK“.

Locked profit

Der empfohlene Stop liegt über dem Einstiegspreis und sichert so einen garantierten Mindestgewinn bei gleichzeitigem Erhalt weiterer Trendchancen.

Review

Der aktuelle Stop liegt näher am Preis als der empfohlene SL. Um das Risiko nicht künstlich zu erhöhen, setzt der Manager den Stop niemals weiter weg. Manuelle Überprüfung notwendig.

No valid SL

Es existiert noch kein marktstrukturell gültiger Stop. Dies tritt oft bei frühen Gegentrend-Einstiegen oder Reversal-Situationen auf. Sobald die Marktstruktur klar ist, erscheint ein empfohlener SL.





User Input Parameter Guide

=== Trade Filtering ===

Only manage trades with this magic (0=all)

Verwaltet nur Trades mit der angegebenen Magic Number. Auf 0 setzen, um alle aktiven Positionen zu steuern.

Timeframe for SL calculation

Globaler Zeitrahmen zur Berechnung und Bestätigung der empfohlenen Stop-Loss-Levels.

=== Status Colors ===

Text color

Farbe für Text, Zahlen und Statuslabels im Panel.

Positive color

Farbe für bullische/positive Bedingungen oder bestätigte Schutz-Levels.

Negative color

Farbe für bärische/negative Bedingungen, die Aufmerksamkeit erfordern.

Muted color

Farbe für inaktive oder untergeordnete UI-Elemente.

New color

Highlight-Farbe für neu erkannte empfohlene Stop-Levels.

Alert color

Warnfarbe, wenn der Preis einem Stop kritisch nahekommt.

=== Miscellaneous ===

Update interval in seconds

Aktualisierungsintervall für Panel und SL-Logik (in Sekunden).

Enable debug

Aktiviert erweitertes Logging für Diagnosezwecke.





Weitere Ressourcen

Für Tutorials, Strategieguides und Produktinfos besuchen Sie unser zentrales Informationsportal:

Stein Investments – Central Knowledge Hub

Ausführliche Walkthroughs und reale Trading-Beispiele finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:

Stein Investments – YouTube-Kanal





