Jackal
- Experten
- Cence Jk Oizeijoozzisa
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 10 August 2025
- Aktivierungen: 10
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie
Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.
Konfigurationsdatei herunterladen
Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel
Konfigurationsdatei herunterladen
Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel
Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen.
1. Breakout-Fallen-Strategie
- Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei gleichzeitige Pending Orders in entgegengesetzte Richtungen:
- Buy Stop über dem aktuellen Preis
- Sell Stop unter dem aktuellen Preis
- Dies stellt sicher, dass der EA sofort in den Markt einsteigt, wenn eine starke Richtungsbewegung erfolgt, ohne die Richtung im Voraus zu prognostizieren.
2. Intelligentes Handelsmanagement
- Initialer Stop Loss (SL): Ein fester Stop Loss wird gesetzt, um das Risiko zu begrenzen.
- Trailing Stop: Sobald der Trade in den Gewinn läuft, folgt der SL automatisch dem Preis, um Gewinne zu sichern.
- Risikoloser Modus: Wenn der Trade einen definierten Gewinn erreicht, wird der SL leicht über den Einstiegspunkt verschoben. So wird sichergestellt, dass der Trade selbst im schlimmsten Fall mit einem Nettogewinn schließt.
3. Recovery- & Gewinnschutz-Systeme
- Smart Close: Schließt den nächsten Trade auf einem Niveau, das den vorherigen Verlust ausgleicht und einen Nettogewinn sichert, falls ein Trade mit Verlust schließt.
- Drawdown-Recovery: Ein fortschrittlicher Mechanismus, der unter bestimmten Bedingungen aktiviert wird, um schwebende Verluste zu reduzieren und zu managen.
Eingabeparameter Anleitung
Der Jackal EA ist vollständig über Eingabeparameter anpassbar. Unten findest du eine Erklärung der wichtigsten Bereiche:
Lot-Management
|LotsSize
|Wenn ungleich null, verwendet der EA diese feste Lotgröße für alle Trades.
|LotsPer1000
|Wenn LotsSize = 0, berechnet der EA die Lotgröße dynamisch basierend auf dem Kontostand (z.B. 0,01 pro 1000 $).
|MinLots / MaxLots
|Minimale und maximale erlaubte Lotgrößen.
Kernhandelseinstellungen
|Limit
|Abstand (in Punkten) vom aktuellen Preis zum Platzieren von Buy Stop / Sell Stop Orders.
|def_SL
|Initialer Stop Loss Wert (in Pips).
|MaxDailyTrades
|Maximale Anzahl an Trades pro Tag.
|DailyProfitLimit
|Tägliches Gewinnziel. Der Handel stoppt, sobald dieses Limit erreicht ist.
Fortgeschrittenes Gewinn- & Risikomanagement
Trailing Stop:
|Start_trailing
|Anzahl der Pips Gewinn bevor der Trailing Stop aktiviert wird.
|Distance_trailing
|Abstand zwischen aktuellem Preis und Trailing SL.
Risikoloser Modus:
|EnableRiskFree
|Aktiviert oder deaktiviert den risikolosen Modus.
|RiskFreePips
|Profit in Pips bevor der risikolose Modus aktiviert wird.
|RiskFreeProfitPips
|Anzahl der Pips über dem Einstiegspreis, um Gewinn abzusichern.
Smart Recovery:
|EnableSmartClose
|Aktiviert smartes Schließen zum Ausgleich vorheriger Verluste.
|EnableDrawdownRecoveryClose
|Aktiviert Drawdown-Recovery-System zur Verringerung schwebender Verluste.
Trading-Filter
|def_MaxSpread
|Maximal erlaubter Spread (in Punkten) für die Orderausführung.
|EnableMAFilter
|Aktiviert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter. Handel nur in Richtung des langfristigen Trends.
|BB_PARAM / RSI_PARAM
|Parameter für Bollinger Bänder und RSI-Indikatoren als zusätzliche Filter.
|StartHour / EndHour
|Erlaubte Handelszeiten am Tag. Außerhalb dieses Fensters wird nicht gehandelt.
Technische Einstellungen
|MyMagicNumber
|Eindeutiger Identifikator für die Trades des EA. Verhindert Konflikte mit anderen EAs.
|Slippage
|Maximal erlaubte Preisabweichung bei der Orderausführung.