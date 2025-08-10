Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie

Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen.

1. Breakout-Fallen-Strategie

Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei gleichzeitige Pending Orders in entgegengesetzte Richtungen:

Buy Stop über dem aktuellen Preis

über dem aktuellen Preis

Sell Stop unter dem aktuellen Preis

unter dem aktuellen Preis Dies stellt sicher, dass der EA sofort in den Markt einsteigt, wenn eine starke Richtungsbewegung erfolgt, ohne die Richtung im Voraus zu prognostizieren.

2. Intelligentes Handelsmanagement

Initialer Stop Loss (SL): Ein fester Stop Loss wird gesetzt, um das Risiko zu begrenzen.

Ein fester Stop Loss wird gesetzt, um das Risiko zu begrenzen. Trailing Stop: Sobald der Trade in den Gewinn läuft, folgt der SL automatisch dem Preis, um Gewinne zu sichern.

Sobald der Trade in den Gewinn läuft, folgt der SL automatisch dem Preis, um Gewinne zu sichern. Risikoloser Modus: Wenn der Trade einen definierten Gewinn erreicht, wird der SL leicht über den Einstiegspunkt verschoben. So wird sichergestellt, dass der Trade selbst im schlimmsten Fall mit einem Nettogewinn schließt.

3. Recovery- & Gewinnschutz-Systeme

Smart Close: Schließt den nächsten Trade auf einem Niveau, das den vorherigen Verlust ausgleicht und einen Nettogewinn sichert, falls ein Trade mit Verlust schließt.

Schließt den nächsten Trade auf einem Niveau, das den vorherigen Verlust ausgleicht und einen Nettogewinn sichert, falls ein Trade mit Verlust schließt. Drawdown-Recovery: Ein fortschrittlicher Mechanismus, der unter bestimmten Bedingungen aktiviert wird, um schwebende Verluste zu reduzieren und zu managen.

Eingabeparameter Anleitung

Der Jackal EA ist vollständig über Eingabeparameter anpassbar. Unten findest du eine Erklärung der wichtigsten Bereiche:

Lot-Management

LotsSize Wenn ungleich null, verwendet der EA diese feste Lotgröße für alle Trades. LotsPer1000 Wenn LotsSize = 0, berechnet der EA die Lotgröße dynamisch basierend auf dem Kontostand (z.B. 0,01 pro 1000 $). MinLots / MaxLots Minimale und maximale erlaubte Lotgrößen.

Kernhandelseinstellungen

Limit Abstand (in Punkten) vom aktuellen Preis zum Platzieren von Buy Stop / Sell Stop Orders. def_SL Initialer Stop Loss Wert (in Pips). MaxDailyTrades Maximale Anzahl an Trades pro Tag. DailyProfitLimit Tägliches Gewinnziel. Der Handel stoppt, sobald dieses Limit erreicht ist.

Fortgeschrittenes Gewinn- & Risikomanagement

Trailing Stop:

Start_trailing Anzahl der Pips Gewinn bevor der Trailing Stop aktiviert wird. Distance_trailing Abstand zwischen aktuellem Preis und Trailing SL.

Risikoloser Modus:

EnableRiskFree Aktiviert oder deaktiviert den risikolosen Modus. RiskFreePips Profit in Pips bevor der risikolose Modus aktiviert wird. RiskFreeProfitPips Anzahl der Pips über dem Einstiegspreis, um Gewinn abzusichern.

Smart Recovery:

EnableSmartClose Aktiviert smartes Schließen zum Ausgleich vorheriger Verluste. EnableDrawdownRecoveryClose Aktiviert Drawdown-Recovery-System zur Verringerung schwebender Verluste.

Trading-Filter

def_MaxSpread Maximal erlaubter Spread (in Punkten) für die Orderausführung. EnableMAFilter Aktiviert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter. Handel nur in Richtung des langfristigen Trends. BB_PARAM / RSI_PARAM Parameter für Bollinger Bänder und RSI-Indikatoren als zusätzliche Filter. StartHour / EndHour Erlaubte Handelszeiten am Tag. Außerhalb dieses Fensters wird nicht gehandelt.

