🧠 Überblick

Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatischEchtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet.
Er wurde speziell fürSignalanbieter,Betreiber von Handelskopierern,Prüfer,Ausbilder undprofessionelle Handelsdienste entwickelt, die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen.

Alles vonEingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderungen, Trailing-Stop-Aktivierungen, Änderungen an ausstehenden Aufträgen und sogarverpasste oder stille Ereignisse werden erfasst und in einem sauberen, für Menschen lesbaren Format geliefert.


Starten Sie mit der Lieferung von 🔥 ultra-professionellen Telegram-Signalen in wenigen Minuten.

🔥 Hauptmerkmale

  • Telegram-Benachrichtigungen in Echtzeit ( Eingänge, Abschlüsse, Teilabschlüsse, SL/TP, Trailing

    🛠 E rforderliche Berechtigungen

    Um diesen EA zu nutzen, müssen Sie ihn aktivieren:

    • Tools → Optionen → Expert Advisors

    Keine externen DLLs oder Abhängigkeiten erforderlich.

    📥 Installation

    1. EA an einenbeliebigen Chart anhängen
    2. Telegram Bot Token & Chat ID einfügen
    3. WebRequest aktivieren
    4. Filter konfigurieren (optional)
    5. Fertig - Benachrichtigungen starten sofort

    ⚠️ Haftungsausschluss

    Dieses Tool liefert keine Handelssignale oder Finanzberatung. Es überwacht und meldet lediglich die Kontobewegungen.

    Stop, Breakeven, Kommentaränderung, usw.)
  • Verfolgung des Lebenszyklus ausstehender Aufträge: platziert → geändert → aktiviert → storniert → abgelaufen
  • Wiederherstellungssystem für "verpasste Ereignisse", um Ereignisse abzufangen, die MT5 nicht überträgt
  • Screenshot-on-entry-Funktion (optional)
  • Filtern von Symbolen und magischen Zahlen
  • Vollständige Gewinnaufschlüsselung: Kommission + Swap + Netto-P/L
  • Autostart-Zusammenfassung aller offenen Positionen und schwebenden Aufträge
  • Funktioniert mit jedem Broker, jedem Asset, jedem Zeitrahmen
  • Perfekt für den Aufbau eines Signaldienstes oder eines Kanals für Handelsbenachrichtigungen

📌 Anwendungsfälle

  • Telegram-Signalkanäle
  • Private Gruppen für Kunden/Studenten
  • PAMM/MAM-Überwachung
  • Prop-Firmen-Transparenzberichte
  • Erstellung von Handelsjournalen / Audit Trails
  • Multi-Strategie-Übertragungssystem (mit Filtern)

📊 F unktionsübersicht

Merkmal

Beschreibung

Benachrichtigungen bei Marktaufträgen

Einstieg, Ausstieg, SL/TP-Treffer, Teilschließungen

Verfolgung schwebender Aufträge

Platzierung, Änderung, Aktivierung, Stornierung, Verfall

SL/TP-Änderungen

Erkennung von Normal-, Trailing-Stop- und Breakeven-Bewegungen

Screenshot-Versand

Optionaler Screenshot beim Einstieg

Symbol-Filter

Nur ausgewählte Symbole überwachen

Magischer Filter

Auswahl der zu veröffentlichenden EAs/Strategien

Erkennung von verpassten Ereignissen

Erfasst stille Order-Löschungen/-Löschungen

Startup-Zusammenfassung

Meldet alle offenen Trades und schwebenden Aufträge

Verfolgung von Kommentaren

Erkennt Änderungen von Kommentaren zu Positionen

Einfache Einrichtung

Nur Bot-Token + Chat-ID



🎯 Warum Trader es lieben

  • Sofortige Warnungen → keine Verzögerungen
  • Super saubere & professionelle Formatierung
  • Funktioniert mit jeder Strategie oder EA
  • Reduziert die manuelle Arbeit für Signalanbieter
  • Schafft Vertrauen bei den Abonnenten durch transparentes Reporting

Warum diesen EA wählen?

Sofortige Einrichtung
Kein Server erforderlich
Extrem zuverlässig
Funktioniert mit jeder Strategie
Keine Codierung erforderlich
Professionelle Formatierung und Screenshots


