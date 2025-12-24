Nova AC Trader ist eine moderne Automatisierung des Accelerator Oscillator (AC) - ein Momentum-Tool von Bill Williams, das entwickelt wurde, um Verschiebungen in der Marktbeschleunigung zu erkennen, bevor sich Trends vollständig bilden. Dieser EA verwandelt den Frühwarncharakter des Indikators in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann reagiert, wenn Momentumveränderungen eindeutig und konsistent sind.

Anstatt zu warten, bis der Trend offensichtlich ist, identifiziert Nova AC Trader, wann die Marktbeschleunigung beginnt, sich zu drehen - und bietet so Chancen im frühesten Stadium der Momentum-Entwicklung. Indem er Störgeräusche herausfiltert und Bestätigung verlangt, vermeidet er Fehlstarts und konzentriert sich auf bedeutsame Veränderungen.

Es geht darum, immer einen Schritt voraus zu sein und nicht der Bewegung hinterherzujagen, wenn sie schon vorbei ist.

Warum Händler Nova AC Trader wählen

Accelerator Oscillator, vollständig automatisiert:

Setzt die AC-Logik von Bill Williams mit disziplinierten Handelsfiltern um.

Frühe Momentum-Signale:

Entwickelt, um Beschleunigungsverschiebungen zu erfassen, bevor sich ein Trend vollständig bildet.

Eingebautes Risikomanagement:

Jeder Handel ist mit einem festen Stop-Loss und einem optionalen Trailing-System ausgestattet. Kein Martingal, kein Raster.

Marktübergreifende Vielseitigkeit:

Funktioniert auf Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - effektiv von H1- bis zu Tages-Charts.

Effizient, klar, einfach:

Rationale Ausführung und transparente Logik ohne Überkomplizierung.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova AC Trader gibt Händlern ein strukturiertes, momentumorientiertes System an die Hand, mit dem sie diszipliniert auf Beschleunigungen reagieren können.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihren Rabattpreis.