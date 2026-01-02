TriParity AfterShock Catcher NonArbitrage Logic

TriParity AfterShock Catcher

TriParity AfterShock Catcher ist das ausführungsseitige Tool des TriParity-Workflows. Es hilft Ihnen dabei, ein ausgewähltes "Aftershock-Regime" in eine wiederholbare Handelsentscheidung mit definierten Entry / TP / SL und Baseline-Statistiken umzuwandeln - ohne sich auf Vorhersagen oder "garantierte Mean Reversion" zu verlassen.

✅ Wichtig: Dies ist KEINE dreieckige Arbitrage-Ausführung.

TriParity AfterShock Catcher handelt das Nachbeben (Time-Lag / Overshoot → Konvergenz), das nach Interbank-Paritätskorrekturen auftreten kann.

Preisgestaltung (Step-Up Modell)

Der Einführungspreis beginnt bei $230. Der Preis steigt für jede 10 verkauften Exemplare um 10 $, wobei die Obergrenze bei 300 $ liegt.

Was dieser Catcher leistet

Bietet eine strukturierte Methode zur Ausführung und Verwaltung eines ausgewählten Setups

Hilft, Ausstiege im Voraus zu definieren (TP/SL-Struktur), wodurch emotionale Entscheidungen reduziert werden

Enthält ein Stats Board-Konzept zur Unterstützung einer disziplinierten Bewertung: TP-Reichweiten (TP1-TP3) und SL-Rate zur Überprüfung der Ausgangssituation Hilft Ihnen, Regimewechsel zu bemerken, anstatt davon auszugehen, dass "es immer zurückkommt".

zur Unterstützung einer disziplinierten Bewertung:

✅ Das Ziel ist nicht, "den Markt vorherzusagen".

Das Ziel ist die Standardisierung der Ausführung und die Verringerung des Zögerns/der Überreaktion.

Warum Statistiken Teil des Designs sind

Triangular Arbitrage wird oft als "dünne, risikofreie Logik" beschrieben, aber der Handel mit Aftershocks im Einzelhandel ist es nicht. Da dies nicht risikofrei ist, verwendet TriParity Statistiken, um Ausstiege und Risikoerwartungen zu verankern:

NOWCAST ist der primäre Regimefilter

ist der primäre Regimefilter Statistiken sind sekundär (Bestätigung/Basislinie), keine herausgepickten Marketingzahlen

Empfohlener Handels-Workflow (separat erhältlich)

Der TriParity-Handel wird in 3 Schritten abgeschlossen:

Scanner (NOWCAST) → A/B-Kandidaten finden KI-Check (Eingabeaufforderung → Kurzbericht) → Abgleich der Fundamentaldaten / Blindspot-Check Catcher → Ausführen mit strukturiertem Entry / TP / SL / Stats

Cross-Sell (empfohlen):

👉 Für die schnellste Kandidatenfindung verwenden Sie den TriParity PRO Scanner (NOWCAST eingebaut) (separat erhältlich).

Catcher ist am stärksten, wenn Sie mit einem gefilterten Kandidaten vom Scanner ankommen.