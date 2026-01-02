TriParity AfterShock Catcher NonArbitrage Logic

TriParity AfterShock Catcher

TriParity AfterShock Catcher ist das ausführungsseitige Tool des TriParity-Workflows. Es hilft Ihnen dabei, ein ausgewähltes "Aftershock-Regime" in eine wiederholbare Handelsentscheidung mit definierten Entry / TP / SL und Baseline-Statistiken umzuwandeln - ohne sich auf Vorhersagen oder "garantierte Mean Reversion" zu verlassen.

Wichtig: Dies ist KEINE dreieckige Arbitrage-Ausführung.
TriParity AfterShock Catcher handelt das Nachbeben (Time-Lag / Overshoot → Konvergenz), das nach Interbank-Paritätskorrekturen auftreten kann.

Preisgestaltung (Step-Up Modell)

Der Einführungspreis beginnt bei $230. Der Preis steigt für jede 10 verkauften Exemplare um 10 $, wobei die Obergrenze bei 300 $ liegt.

Was dieser Catcher leistet

  • Bietet eine strukturierte Methode zur Ausführung und Verwaltung eines ausgewählten Setups
  • Hilft, Ausstiege im Voraus zu definieren (TP/SL-Struktur), wodurch emotionale Entscheidungen reduziert werden
  • Enthält ein Stats Board-Konzept zur Unterstützung einer disziplinierten Bewertung:
    • TP-Reichweiten (TP1-TP3) und SL-Rate zur Überprüfung der Ausgangssituation
    • Hilft Ihnen, Regimewechsel zu bemerken, anstatt davon auszugehen, dass "es immer zurückkommt".

✅ Das Ziel ist nicht, "den Markt vorherzusagen".
Das Ziel ist die Standardisierung der Ausführung und die Verringerung des Zögerns/der Überreaktion.

Warum Statistiken Teil des Designs sind

Triangular Arbitrage wird oft als "dünne, risikofreie Logik" beschrieben, aber der Handel mit Aftershocks im Einzelhandel ist es nicht. Da dies nicht risikofrei ist, verwendet TriParity Statistiken, um Ausstiege und Risikoerwartungen zu verankern:

  • NOWCAST ist der primäre Regimefilter
  • Statistiken sind sekundär (Bestätigung/Basislinie), keine herausgepickten Marketingzahlen

Empfohlener Handels-Workflow (separat erhältlich)

Der TriParity-Handel wird in 3 Schritten abgeschlossen:

  1. Scanner (NOWCAST) → A/B-Kandidaten finden
  2. KI-Check (Eingabeaufforderung → Kurzbericht) → Abgleich der Fundamentaldaten / Blindspot-Check
  3. Catcher → Ausführen mit strukturiertem Entry / TP / SL / Stats

Cross-Sell (empfohlen):
👉 Für die schnellste Kandidatenfindung verwenden Sie den TriParity PRO Scanner (NOWCAST eingebaut) (separat erhältlich).
Catcher ist am stärksten, wenn Sie mit einem gefilterten Kandidaten vom Scanner ankommen.

Weitere Produkte dieses Autors
TriParity PRO LiveGAP Arbitrage Dashboard
Kazutaka Yamamoto
Indikatoren
TriParity PRO LiveGAP ist ein institutionelles Echtzeit-Dreiecksparitäts-/Arbitrage-Gap-Dashboard für MetaTrader 5. Es zeigt live Bid/Ask für Dreiecke (AB × BC = AC), das synthetische Kreuz (SYN Bid/Ask), die Lücke in Pips, BAND IN/OUT und eine eingebaute Datenqualitätsbewertung (OK/WRN/BAD ) - so können Sie echte Marktverschiebungen von Feed/Symbol/Tick-Problemen unterscheiden . Es wurde entwickelt, um seltene "dreieckige Arbitrage-ähnliche" Momente auf dem Bildschirm sichtbar und überprüfbar z
TriParity AfterShock PRO Scanner AiPrompt
Kazutaka Yamamoto
Indikatoren
TriParity AfterShock PRO Scanner (NOWCAST eingebaut) Der TriParity AfterShock PRO Scanner ist ein diskretionäres MT5-Marktfilterungstool , das auf der Dreiecksparität (AB×BC≈AC) basiert. Es hilft Ihnen, Ihre Watchlist zu komprimieren und schnell qualitativ hochwertige "Aftershock"-Regimes zu identifizieren - kurzlebige Verzerrungs-Setups, die auf niedrigeren Timeframes nach Interbank-Korrekturen auftreten können. Wichtig: Dies ist KEINE Dreiecksarbitrage . Dreiecksarbitrage erfordert eine nahe
