SniperScope — 正確なマーケットエントリーのためのインジケーター

SniperScope は MetaTrader 4 プラットフォーム用に開発されたインジケーターで、市場への正確なエントリータイミングを判断するために設計されています。シグナルフィルタリングシステムは 2 つの RSI と 2 つの MA を組み合わせ、市場ノイズを効果的に除去し、信頼性の高い非リペイントシグナルを提供します。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定方法の詳細をご案内します。

利点

矢印は一度表示されると固定され、消えることはありません

RSI と MA による二重フィルタリング

アラート機能：テキスト、サウンド、メール、プッシュ通知

明確なビジュアル表示：矢印、ゾーン、レベル

すべてのタイムフレームに対応

情報パネル：リアルタイムでシグナルの有効性を表示

エントリーとエグジット

エントリー：

RSI と MA の条件が同時に満たされたとき、矢印シグナルが生成されます

カラーゾーンが視覚的認識を強化し、迅速な判断をサポートします

矢印はローソク足のクローズ時に固定され、リペイントを防ぎます

矢印が出現した直後に、確認要素がある場合は取引開始を推奨します

エグジット：

インジケーターは自動的にエグジットポイントを決定しません

エグジットは組み込みのサブインジケーター分析に基づきます

ローソク足パターン、サポート／レジスタンスレベル、その他のテクニカル分析を利用可能

インジケーターには取引管理機能は含まれていません。必要に応じて外部 EA を使用してストップロスやテイクプロフィットを自動化できます

入力パラメータ

ShowInfoPanel — 情報パネルを表示

inpTimeFrame — 計算用タイムフレーム

inpRSI1_Period — 第1 RSI の期間

inpMA1_Period — 第1 MA の期間

inpMA1_Mode — MA1 の計算方法

inpMA1_Price — MA1 の価格タイプ

inpRSI2_Period — 第2 RSI の期間

inpMA2_Period — 第2 MA の期間

inpMA2_Mode — MA2 の計算方法

inpMA2_Price — MA2 の価格タイプ

inpAlertsOn — アラートの有効／無効

inpAlertsOnCurrent — 現在のローソク足でのシグナル

inpAlertsMessage — テキスト通知

inpAlertsSound — サウンド通知

inpAlertsEmail — メール通知

inpAlertsPush — プッシュ通知

inpLevelUp — RSI 上限レベル (80)

inpLevelDown — RSI 下限レベル (20)

inpShowArrows — 矢印を表示

inpArrowsUp — 買い矢印の色

inpArrowsDown — 売り矢印の色

inpArrowsSize — 矢印サイズ

inpMainLineWidth — メインラインの太さ

inpSubLineWidth — サブラインの太さ

inpColorNeutral — RSI 中立ゾーンの色

inpColorAbove — MA 上方の色

inpColorBellow — MA 下方の色

inpInterpolate — スムージングを有効化

inpUniqueID — オブジェクトのユニークプレフィックス

適用対象

プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4)

市場: FX、金属、暗号資産、指数

戦略: スキャルピング、デイトレード、スイング、中期、バイナリーオプション

スローガン

SniperScope — 狙いを定め、引き金を引き、利益を獲得。リペイントなし。妥協なし。

免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみを使用してください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的のみであり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール。