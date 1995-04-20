SniperScope
- インディケータ
- Natalyia Nikitina
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 11 7月 2025
- アクティベーション: 10
SniperScope — 正確なマーケットエントリーのためのインジケーター
SniperScope は MetaTrader 4 プラットフォーム用に開発されたインジケーターで、市場への正確なエントリータイミングを判断するために設計されています。シグナルフィルタリングシステムは 2 つの RSI と 2 つの MA を組み合わせ、市場ノイズを効果的に除去し、信頼性の高い非リペイントシグナルを提供します。
注意！購入後すぐにご連絡ください。設定方法の詳細をご案内します。
利点
- 矢印は一度表示されると固定され、消えることはありません
- RSI と MA による二重フィルタリング
- アラート機能：テキスト、サウンド、メール、プッシュ通知
- 明確なビジュアル表示：矢印、ゾーン、レベル
- すべてのタイムフレームに対応
- 情報パネル：リアルタイムでシグナルの有効性を表示
エントリーとエグジット
エントリー：
- RSI と MA の条件が同時に満たされたとき、矢印シグナルが生成されます
- カラーゾーンが視覚的認識を強化し、迅速な判断をサポートします
- 矢印はローソク足のクローズ時に固定され、リペイントを防ぎます
- 矢印が出現した直後に、確認要素がある場合は取引開始を推奨します
エグジット：
- インジケーターは自動的にエグジットポイントを決定しません
- エグジットは組み込みのサブインジケーター分析に基づきます
- ローソク足パターン、サポート／レジスタンスレベル、その他のテクニカル分析を利用可能
- インジケーターには取引管理機能は含まれていません。必要に応じて外部 EA を使用してストップロスやテイクプロフィットを自動化できます
入力パラメータ
- ShowInfoPanel — 情報パネルを表示
- inpTimeFrame — 計算用タイムフレーム
- inpRSI1_Period — 第1 RSI の期間
- inpMA1_Period — 第1 MA の期間
- inpMA1_Mode — MA1 の計算方法
- inpMA1_Price — MA1 の価格タイプ
- inpRSI2_Period — 第2 RSI の期間
- inpMA2_Period — 第2 MA の期間
- inpMA2_Mode — MA2 の計算方法
- inpMA2_Price — MA2 の価格タイプ
- inpAlertsOn — アラートの有効／無効
- inpAlertsOnCurrent — 現在のローソク足でのシグナル
- inpAlertsMessage — テキスト通知
- inpAlertsSound — サウンド通知
- inpAlertsEmail — メール通知
- inpAlertsPush — プッシュ通知
- inpLevelUp — RSI 上限レベル (80)
- inpLevelDown — RSI 下限レベル (20)
- inpShowArrows — 矢印を表示
- inpArrowsUp — 買い矢印の色
- inpArrowsDown — 売り矢印の色
- inpArrowsSize — 矢印サイズ
- inpMainLineWidth — メインラインの太さ
- inpSubLineWidth — サブラインの太さ
- inpColorNeutral — RSI 中立ゾーンの色
- inpColorAbove — MA 上方の色
- inpColorBellow — MA 下方の色
- inpInterpolate — スムージングを有効化
- inpUniqueID — オブジェクトのユニークプレフィックス
適用対象
- プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4)
- 市場: FX、金属、暗号資産、指数
- 戦略: スキャルピング、デイトレード、スイング、中期、バイナリーオプション
スローガン
SniperScope — 狙いを定め、引き金を引き、利益を獲得。リペイントなし。妥協なし。
免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみを使用してください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的のみであり、将来の成果を保証するものではありません。
すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール。
サポート:
インストールや設定に関する質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください：📧 mila88899sup99@yandex.ru