SniperScopeMetaTrader 4 プラットフォーム用に開発されたインジケーターで、市場への正確なエントリータイミングを判断するために設計されています。シグナルフィルタリングシステムは 2 つの RSI と 2 つの MA を組み合わせ、市場ノイズを効果的に除去し、信頼性の高い非リペイントシグナルを提供します。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定方法の詳細をご案内します。

利点

  • 矢印は一度表示されると固定され、消えることはありません
  • RSI と MA による二重フィルタリング
  • アラート機能：テキスト、サウンド、メール、プッシュ通知
  • 明確なビジュアル表示：矢印、ゾーン、レベル
  • すべてのタイムフレームに対応
  • 情報パネル：リアルタイムでシグナルの有効性を表示

エントリーとエグジット

エントリー：

  • RSI と MA の条件が同時に満たされたとき、矢印シグナルが生成されます
  • カラーゾーンが視覚的認識を強化し、迅速な判断をサポートします
  • 矢印はローソク足のクローズ時に固定され、リペイントを防ぎます
  • 矢印が出現した直後に、確認要素がある場合は取引開始を推奨します

エグジット：

  • インジケーターは自動的にエグジットポイントを決定しません
  • エグジットは組み込みのサブインジケーター分析に基づきます
  • ローソク足パターン、サポート／レジスタンスレベル、その他のテクニカル分析を利用可能
  • インジケーターには取引管理機能は含まれていません。必要に応じて外部 EA を使用してストップロスやテイクプロフィットを自動化できます

入力パラメータ

  • ShowInfoPanel — 情報パネルを表示
  • inpTimeFrame — 計算用タイムフレーム
  • inpRSI1_Period — 第1 RSI の期間
  • inpMA1_Period — 第1 MA の期間
  • inpMA1_Mode — MA1 の計算方法
  • inpMA1_Price — MA1 の価格タイプ
  • inpRSI2_Period — 第2 RSI の期間
  • inpMA2_Period — 第2 MA の期間
  • inpMA2_Mode — MA2 の計算方法
  • inpMA2_Price — MA2 の価格タイプ
  • inpAlertsOn — アラートの有効／無効
  • inpAlertsOnCurrent — 現在のローソク足でのシグナル
  • inpAlertsMessage — テキスト通知
  • inpAlertsSound — サウンド通知
  • inpAlertsEmail — メール通知
  • inpAlertsPush — プッシュ通知
  • inpLevelUp — RSI 上限レベル (80)
  • inpLevelDown — RSI 下限レベル (20)
  • inpShowArrows — 矢印を表示
  • inpArrowsUp — 買い矢印の色
  • inpArrowsDown — 売り矢印の色
  • inpArrowsSize — 矢印サイズ
  • inpMainLineWidth — メインラインの太さ
  • inpSubLineWidth — サブラインの太さ
  • inpColorNeutral — RSI 中立ゾーンの色
  • inpColorAbove — MA 上方の色
  • inpColorBellow — MA 下方の色
  • inpInterpolate — スムージングを有効化
  • inpUniqueID — オブジェクトのユニークプレフィックス

適用対象

  • プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4)
  • 市場: FX、金属、暗号資産、指数
  • 戦略: スキャルピング、デイトレード、スイング、中期、バイナリーオプション

スローガン

SniperScope — 狙いを定め、引き金を引き、利益を獲得。リペイントなし。妥協なし。

免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみを使用してください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的のみであり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール

サポート:

インストールや設定に関する質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください：📧 mila88899sup99@yandex.ru

