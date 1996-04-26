SniperScope — 정확한 시장 진입을 위한 인디케이터

SniperScope 는 MetaTrader 4 플랫폼용으로 개발된 인디케이터로, 시장에 진입할 정확한 시점을 판단하도록 설계되었습니다. 신호 필터링 시스템은 두 개의 RSI와 두 개의 MA를 결합하여 시장 잡음을 효과적으로 제거하고, 신뢰할 수 있는 비재페인트(non-repainting) 신호를 제공합니다.

주의! 구매 후 즉시 저에게 연락해 주세요. 설정 방법에 대한 안내를 드립니다.

장점

화살표는 나타나면 고정되며 사라지지 않습니다

RSI와 MA의 이중 필터링

알림 기능: 텍스트, 사운드, 이메일, 푸시 알림

명확한 시각화: 화살표, 영역, 레벨

모든 타임프레임 지원

정보 패널: 실시간 신호 효율성 표시

진입 및 청산

진입:

RSI와 MA 조건이 동시에 충족될 때 화살표 신호가 생성됩니다

컬러 영역은 시각적 인식을 강화하여 빠른 판단을 돕습니다

화살표는 캔들 종가에서 고정되어 재페인트를 방지합니다

화살표가 나타난 직후, 확인 요소가 있을 경우 거래 개시를 권장합니다

청산:

인디케이터는 자동으로 청산 지점을 결정하지 않습니다

청산은 내장된 보조 인디케이터 분석을 기반으로 합니다

캔들 패턴, 지지/저항 레벨 및 기타 기술적 분석 도구를 사용할 수 있습니다

인디케이터에는 거래 관리 기능이 포함되어 있지 않습니다. 필요 시 외부 EA를 사용하여 스톱로스 및 테이크프로핏을 자동화할 수 있습니다

입력 파라미터

ShowInfoPanel — 정보 패널 표시

inpTimeFrame — 계산용 타임프레임

inpRSI1_Period — 첫 번째 RSI 기간

inpMA1_Period — 첫 번째 MA 기간

inpMA1_Mode — MA1 계산 방법

inpMA1_Price — MA1 가격 유형

inpRSI2_Period — 두 번째 RSI 기간

inpMA2_Period — 두 번째 MA 기간

inpMA2_Mode — MA2 계산 방법

inpMA2_Price — MA2 가격 유형

inpAlertsOn — 알림 활성화/비활성화

inpAlertsOnCurrent — 현재 캔들에서 신호

inpAlertsMessage — 텍스트 알림

inpAlertsSound — 사운드 알림

inpAlertsEmail — 이메일 알림

inpAlertsPush — 푸시 알림

inpLevelUp — RSI 상단 레벨 (80)

inpLevelDown — RSI 하단 레벨 (20)

inpShowArrows — 화살표 표시

inpArrowsUp — 매수 화살표 색상

inpArrowsDown — 매도 화살표 색상

inpArrowsSize — 화살표 크기

inpMainLineWidth — 메인 라인 두께

inpSubLineWidth — 보조 라인 두께

inpColorNeutral — RSI 중립 영역 색상

inpColorAbove — MA 위 색상

inpColorBellow — MA 아래 색상

inpInterpolate — 스무딩 활성화

inpUniqueID — 객체 고유 접두사

적합 대상

플랫폼: MetaTrader 4 (MT4)

시장: 외환, 금속, 암호화폐, 지수

전략: 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙, 중기, 바이너리 옵션

슬로건

SniperScope — 조준하고, 방아쇠를 당기고, 수익을 확보하세요. 리페인트 없음. 타협 없음.

면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 손실이 재정 상태에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생 가능한 손실에 대해 책임지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 데모 목적일 뿐이며, 미래 성과를 보장하지 않습니다.

모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.