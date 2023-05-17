ICT Silver Bullet MT4

ICT Silberkugel



Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Indikator für den Handel mit dem ICT Silver Bullet-Konzept oder ICT-Konzepten, Smart Money Concepts oder SMC sind, wird dieser Indikator Ihre Bedürfnisse erfüllen!

Dieser Indikator hilft Ihnen bei der Identifizierung der folgenden Punkte:

FVG - Fair Value Gaps

Marktstruktur: BOS und CHOCH. Er basiert auf ZIGZAG, da dies die subjektivste Art ist, dies zu tun.

ICT Silver Bullet-Fenster und zugehörige Benachrichtigungen, wenn es startet und wenn ein FVG erscheint

Swing High und Low, die potenzielle Liquidität auf der Kauf- und Verkaufsseite darstellen

Höchst- und Tiefstwerte der vorherigen und aktuellen Woche,

Höchst- und Tiefstwerte des Vortages,

Zurück zu 3 Wochen offener Lücke

Wie Sie diesen Indikator verwenden

Sie müssen diesen Indikator auf Ihre Charts laden und die Einstellungen gemäß den Erläuterungen in diesem Benutzerhandbuch aktualisieren.

Der Indikator funktioniert bei der Eröffnung jeder neuen Kerze. Der Indikator stellt die Fenster, Levels, Sessions, BOS, CHOCH und FVG dar. Er stellt die Elemente auf der Grundlage einer Loopback-Periode dar.

Ab Version 2.2 können Sie diesen Indikator für den Handel mit höheren Zeitrahmen auf der Grundlage von Smart-Money-Konzepten und verschiedenen visuellen Hilfen, die er bietet, verwenden.

Ein anpassbares Panel ist verfügbar, um jedes Element dynamisch ein- und auszublenden, ohne zu den Einstellungen zurückkehren zu müssen, was sehr nützlich ist, da die Charts manchmal schwerfällig werden und das Ausblenden einiger Elemente unsere Entscheidungen klarer macht.

Wenn Sie mit der Silver Bullet-Strategie handeln, ist es am besten, mit 5-Minuten-Charts und weniger zu arbeiten. Nur das aktive Silver Bullet-Fenster wird in den Live-Charts angezeigt. Wenn die Alarm- und Benachrichtigungsfunktion aktiviert ist, sendet Ihnen der Indikator einen Alarm oder eine Benachrichtigung über ein mögliches Setup während des Silver-Bullet-Fensters. In diesem Stadium liegt es an Ihnen als Händler, die aktuellen Marktbedingungen zu studieren und den Handel zu tätigen. Dieser Indikator wird Ihnen kein Kauf- oder Verkaufssignal geben.

Nehmen Sie sich die Zeit, den Indikator mit dem Strategie-Tester zu testen.

Need help or have questions? I am Lio, don't hesitate to reach out! We are always available to respond, help, and improve.





Zusammenfassung der Silver Bullet Strategie

Die Strategie Kredit geht an Michael J. Huddleston, bekannt als ICT, und die vollständige Strategie kann auf seinem youtube-Kanal gefunden werden.

Es handelt sich um ein Time-Box-Setup, das sich häufig auf Forex und Indizes wiederholt. Es wird in drei Zeitfenstern gehandelt: 3 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens, 10 Uhr morgens bis 11 Uhr morgens und 14 Uhr bis 15 Uhr nach New Yorker Ortszeit. Für einen Einstieg muss eine faire Wertlücke innerhalb der Spanne identifiziert werden, eine Marktstruktur, die die Bewegung nach unten oder oben unterstützt, und die Identifizierung eines Mindesthandelsrahmens von 10 Punkten für Indizes und 15 Pips für Devisenpaare. Ein sehr viel robusterer Rahmen ist die Kombination dieses Einstiegs mit einem Draw on Liquidity Draw, der auf dem Höchst- und Tiefstkurs der aktuellen Woche, dem Höchst- und Tiefstkurs des Vortages und dem NWOG der aktuellen Woche sowie dem Höchst- und Tiefstkurs der vorherigen Sitzung ermittelt wird . Die Kombination mit dem optimalen Handelseinstieg von Classic ICT und der Zusammenfluss mit dem 2022 ICT Mentorship Youtube Model ist besser.