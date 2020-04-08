SniperScope
- Indicatori
- Natalyia Nikitina
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 11 luglio 2025
- Attivazioni: 20
🌟 Importante: Dopo l'acquisto, contattami per ricevere istruzioni e raccomandazioni sulla configurazione dell'indicatore! 🌟
🔍 Descrizione di SniperScope 🎯
SniperScope è un indicatore intelligente per la piattaforma MetaTrader 4, progettato per identificare con precisione i punti d'ingresso nel mercato. Il sistema di filtraggio dei segnali include due RSI e due MA, riducendo efficacemente il rumore di mercato e fornendo segnali affidabili senza ridisegno.
📈 Vantaggi
- 🎯 Le frecce si fissano alla loro comparsa e non scompaiono
- 🧩 Doppio filtro con RSI e MA
- 🔔 Avvisi: testo, suono, email e push
- 👁 Visualizzazione chiara: frecce, aree e livelli
- ⏱ Supporta tutti i timeframe
- 📊 Pannello informativo: efficienza dei segnali in tempo reale
🧭 Entrata e uscita dal trade
📌 Entrata:
- 📍 Il segnale d'ingresso appare come freccia quando le condizioni RSI e MA sono soddisfatte
- 🎨 Le aree colorate migliorano la percezione visiva e aiutano a interpretare il mercato
- 🕯️ La freccia si blocca alla chiusura della candela, evitando il ridisegno
- ✅ Si consiglia di entrare subito dopo la comparsa della freccia, se vi sono conferme
🚪 Uscita:
- ❌ L'indicatore non determina automaticamente il punto di uscita
- 👀 L'uscita si basa sull'analisi dell'indicatore del sottografico, con suggerimenti visivi
- 🔍 Si possono usare anche pattern a candele, livelli di supporto/resistenza e altri strumenti tecnici
- ⚙️ L'indicatore non include la gestione del trade. Può essere usato un expert advisor esterno (non incluso) per automatizzare SL/TP
⚙ Parametri di input
- ShowInfoPanel — mostra/nascondi il pannello informativo
- inpTimeFrame — timeframe per i calcoli
- ... (tutti i parametri sono tradotti — posso aggiungerli su richiesta)
🧩 Compatibile con:
- Piattaforma: MetaTrader 4 (MT4)
- Mercati: Forex, metalli, criptovalute, indici
- Strategie: scalping, intraday, medio termine, opzioni binarie
🔥 Slogan
SniperScope — prendi la mira, premi il grilletto, incassa il profitto.
💥 Nessun ridisegno. Nessun compromesso.
📬 Contatto
Per supporto e configurazione: mila88899sup99@yandex.ru