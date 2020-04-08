SniperScope

🌟 Importante: Dopo l'acquisto, contattami per ricevere istruzioni e raccomandazioni sulla configurazione dell'indicatore! 🌟

🔍 Descrizione di SniperScope 🎯

SniperScope è un indicatore intelligente per la piattaforma MetaTrader 4, progettato per identificare con precisione i punti d'ingresso nel mercato. Il sistema di filtraggio dei segnali include due RSI e due MA, riducendo efficacemente il rumore di mercato e fornendo segnali affidabili senza ridisegno.

📈 Vantaggi

  • 🎯 Le frecce si fissano alla loro comparsa e non scompaiono
  • 🧩 Doppio filtro con RSI e MA
  • 🔔 Avvisi: testo, suono, email e push
  • 👁 Visualizzazione chiara: frecce, aree e livelli
  • ⏱ Supporta tutti i timeframe
  • 📊 Pannello informativo: efficienza dei segnali in tempo reale

🧭 Entrata e uscita dal trade

📌 Entrata:

  • 📍 Il segnale d'ingresso appare come freccia quando le condizioni RSI e MA sono soddisfatte
  • 🎨 Le aree colorate migliorano la percezione visiva e aiutano a interpretare il mercato
  • 🕯️ La freccia si blocca alla chiusura della candela, evitando il ridisegno
  • ✅ Si consiglia di entrare subito dopo la comparsa della freccia, se vi sono conferme

🚪 Uscita:

  • ❌ L'indicatore non determina automaticamente il punto di uscita
  • 👀 L'uscita si basa sull'analisi dell'indicatore del sottografico, con suggerimenti visivi
  • 🔍 Si possono usare anche pattern a candele, livelli di supporto/resistenza e altri strumenti tecnici
  • ⚙️ L'indicatore non include la gestione del trade. Può essere usato un expert advisor esterno (non incluso) per automatizzare SL/TP

⚙ Parametri di input

  • ShowInfoPanel — mostra/nascondi il pannello informativo
  • inpTimeFrame — timeframe per i calcoli
  • ... (tutti i parametri sono tradotti — posso aggiungerli su richiesta)

🧩 Compatibile con:

  • Piattaforma: MetaTrader 4 (MT4)
  • Mercati: Forex, metalli, criptovalute, indici
  • Strategie: scalping, intraday, medio termine, opzioni binarie

🔥 Slogan

SniperScope — prendi la mira, premi il grilletto, incassa il profitto.
💥 Nessun ridisegno. Nessun compromesso.

📬 Contatto

Per supporto e configurazione: mila88899sup99@yandex.ru

