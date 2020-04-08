CurrencyMeter Pro

# CurrencyMeter Pro - Professioneller Multi-Market Strength Analyzer

## Überblick

CurrencyMeter Pro ist ein leistungsstarker Echtzeit-Momentum-Analysator, der die Stärke von Währungen, Kryptowährungen, Indizes, Metallen und Energiemärkten auf einen Blick erfasst. Treffen Sie klügere Handelsentscheidungen, indem Sie sofort die stärksten und schwächsten Instrumente in verschiedenen Anlageklassen identifizieren.

Egal, ob Sie ein Devisenhändler sind, der starke Währungen gegen schwache eintauschen möchte, oder ein Multi-Asset-Händler, der eine Bestätigung des Momentums sucht, CurrencyMeter Pro gibt Ihnen den Vorteil, den Sie brauchen.

---

## Hauptmerkmale

### Momentum-Analyse in Echtzeit
- Berechnet das Momentum bei jedem Tick mit adaptiver rollierender Min/Max-Normalisierung
- Eingebaute EMA-Glättung eliminiert Rauschen und falsche Signale
- Skalierter Bereich von -15 bis +15 für einfache Interpretation
- Farbcodierte Balken: Grün = bullisches Momentum, Rot = bearisches Momentum

### Präziser US Dollar Index (DXY)
- Berechnet den DXY nach der offiziellen ICE-Formel mit der richtigen Währungsgewichtung
- Verfolgt die tatsächliche Dollar-Stärke neben einzelnen Paaren
- Option zur Anzeige des DXY am Anfang oder am Ende der Liste

### Zwei Anzeigemodi (im Lieferumfang enthalten)
Dieses Produkt enthält ZWEI Indikator-Dateien, die Ihrem Handelsstil entsprechen:

**1. CurrencyMeter_Pro.mq4 (On-Chart Version)**
- Wird direkt auf Ihrem Kurschart als Overlay angezeigt
- Beliebige Positionierung: Oben-links, Oben-rechts, Unten-links oder Unten-rechts
- Perfekt für Trader, die alles auf einem Bildschirm sehen wollen

**2. CurrencyMeter_Pro_Subwindow.mq4 (Unterfenster-Version)**
- Anzeige in einem separaten Panel unterhalb Ihres Charts
- Horizontale Layout-Option für kompakte Darstellung
- Ideal für Trader, die einen übersichtlichen Chart mit Indikatoren in separaten Panels bevorzugen

### Vollständig anpassbare Anzeige
- Einstellbare Position (X/Y-Offset in Pixel)
- Anpassbare Balkenbreite, -höhe und -abstände
- Wählen Sie Ihre Farben für positives, negatives und neutrales Momentum
- Feste oder dynamische Textfarbe (passt sich der Balkenfarbe an oder bleibt fest)
- Einstellbare Schriftgröße und -art

### Universelle Broker-Kompatibilität
- Symbol-Präfix/Suffix-Optionen funktionieren mit JEDER Broker-Namenskonvention
- Unterstützt Formate wie: EURUSD, EURUSDm, EUR/USD, EURUSD.pro, m.EURUSD
- Automatische Erkennung: Zeigt nur Instrumente an, die Ihr Broker anbietet

### EA-Integration bereit
- Exportiert alle Momentum-Werte über GlobalVariables
- Zugriff auf Echtzeit-Stärkedaten in Ihren Expert Advisors
- Variablen-Format: Momentum_EURUSD, Momentum_DXY, etc.

---

## Unterstützte Instrumente (100+)

### Forex Majors (7)
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD

### Devisenkreuzungen - EUR (18)
EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURCZK, EURDKK, EURGBP, EURHKD, EURHUF, EURJPY, EURMXN, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURRUB, EURSEK, EURSGD, EURTRY, EURZAR

### Devisen-Kreuzungen - GBP (16)
GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPCZK, GBPDKK, GBPHKD, GBPHUF, GBPJPY, GBPMXN, GBPNOK, GBPNZD, GBPPLN, GBPSEK, GBPSGD, GBPTRY, GBPZAR

### Devisen-Kreuzungen - AUD/NZD/CAD/CHF (11)
AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD

### Forex Exotics - USD (13)
USDCNH, USDCZK, USDDKK, USDHKD, USDHUF, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDRUB, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR

### Andere Devisen (1)
NOKSEK

### Edelmetalle (4)
XAUUSD (Gold/USD), XAGUSD (Silber/USD), XAUAUD (Gold/AUD), XAGAUD (Silber/AUD)

### Öl & Energie (3 )
USOUSD (US-Rohöl), UKOUSD (Brent-Rohöl), XNGUSD (Erdgas)

### Kryptowährungen (5)
BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum), LTCUSD (Litecoin), XRPUSD (Ripple), BCCUSD (Bitcoin Cash)

### Indizes - US (3)
U30USD (Dow Jones 30), SPXUSD (S&P 500), NASUSD (Nasdaq 100)

### Indizes - Europa (5)
100GBP (UK FTSE 100), D30EUR (Deutschland DAX 30), F40EUR (Frankreich CAC 40), E50EUR (Euro Stoxx 50), E35EUR (Spanien IBEX 35)

### Indizes - Asien-Pazifik (4)
225JPY (Japan Nikkei 225), 200AUD (Australien S&P 200), H33HKD (Hong Kong Hang Seng), H50HKD (Hong Kong 50)

### Benutzerdefinierte Symbole (10 Slots)
Fügen Sie JEDES Symbol, das Ihr Broker anbietet, über die 10 Eingabefelder für benutzerdefinierte Symbole hinzu

- --

## Eingabeparameter

### Berechnungseinstellungen
| Parameter | Beschreibung | Standard |
|-----------|-------------|---------|
| Rolling Bars | Rückblickzeitraum für Min/Max-Berechnung | 10 |
| Glättungsfaktor | EMA-Glättungsintensität (0,01-0,5) | 0,1 |
| Berechnungszeitrahmen | Zeitrahmen für Kursdaten | M1 |

### Anzeigeeinstellungen
| Parameter | Beschreibung | Voreinstellung |
|-----------|-------------|---------|
| Anzeigeecke | Chartecke für Positionierung (On-Chart-Version) | Links oben |
| X-Offset | Horizontaler Abstand zur Ecke (Pixel) | 10 |
| Y-Offset | Vertikaler Abstand von der Ecke (Pixel) | 50 |
| Balken Max Breite | Maximale Breite der Schwungbalken (Pixel) | 150 |
| Balkenhöhe | Höhe der einzelnen Balken (Pixel) | 18 |
| Abstand zwischen den Balken | Vertikaler Abstand zwischen den Balken (Pixel) | 28 |
| Schriftgröße | Textgröße | 10 |
| Schriftart | Textschriftart | Arial Bold |
| Positive Momentum Farbe | Farbe für bullisches Momentum | Lime |
| Farbe für negatives Momentum | Farbe für bärisches Momentum | Rot |
| Neutral/Hintergrundfarbe | Hintergrundfarbe des Balkens | Grau |
| Textfarbe | Etikettenfarbe (wenn fixiert) | Weiß |
| Feste Textfarbe verwenden | Wahr=feste Farbe, Falsch=dynamisch (passt zum Balken) | Falsch |
| Horizontales Layout | Side-by-Side-Anzeige (nur Subwindow-Version) | Wahr |

### Broker-Einstellungen
| Parameter | Beschreibung | Standard |
|-----------|-------------|---------|
| Symbolpräfix | Wird vor dem Symbolnamen hinzugefügt (z. B. "m.") | Leer |
| Symbol Suffix | Wird nach dem Symbolnamen hinzugefügt (z. B. ".pro" oder "m") | Leer |

### DXY-Einstellungen
| Parameter | Beschreibung | Standard |
|-----------|-------------|---------|
| DXY anzeigen | Berechneten Dollar-Index anzeigen | Wahr |
| DXY am unteren Rand | DXY am unteren Rand der Liste anzeigen (gegenüber dem oberen Rand) | Wahr |

---

## Wie zu verwenden

### Installation
1. Kopieren Sie beide .ex4-Dateien in Ihren MT4-Indikatoren-Ordner
2. Starten Sie MT4 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Panel
3. Ziehen Sie Ihre bevorzugte Version auf einen Chart

### Schnellstart
1. Aktivieren Sie die Instrumente, die Sie verfolgen möchten, auf der Registerkarte "Inputs
2. Passen Sie die Anzeigeeinstellungen nach Ihren Wünschen an
3. Wenn die Symbole nicht angezeigt werden, überprüfen Sie die Namenskonvention Ihres Brokers und stellen Sie das entsprechende Präfix/Suffix ein.

### Handelsanwendungen
- **Paar Stark gegen Schwach**: Wenn EUR +12 und JPY -10 anzeigt, sollten Sie EURJPY kaufen.
- **Trends bestätigen**: Nutzen Sie das Momentum, um Ihre technische Analyse zu bestätigen
- **Multi-Asset-Scanning**: Schnell erkennen, welche Märkte in Bewegung sind
- **Dollar-Korrelation**: Vergleichen Sie DXY mit USD-Paaren für Korrelationsgeschäfte

- --

## Wichtige Hinweise

### Anfängliche Kalibrierungszeit
Der Indikator benötigt etwa 20-30 Sekunden, um die rollierenden Min/Max-Berechnungen zu kalibrieren, wenn er zum ersten Mal auf einen Chart geladen wird. Die Momentum-Werte stabilisieren sich und werden nach dieser kurzen Initialisierungsphase genau angezeigt. Dies ist ein normales Verhalten, das für eine genaue adaptive Skalierung erforderlich ist.

### Chart-Fenstergröße
Für eine optimale Leistung bei der Aktivierung neuer Instrumente sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Chart-Fenster eine angemessene Größe hat. Wenn einige Instrumente in kleineren Chartfenstern nicht angezeigt werden, vergrößern Sie einfach das Chartfenster und laden Sie den Indikator neu. Sobald der Indikator geladen ist, können Sie die Größe des Charts nach Belieben ändern und alle Anzeigen bleiben sichtbar.

### Symbolverfügbarkeit
Der Indikator erkennt automatisch, welche Symbole Ihr Broker anbietet. Wenn Sie ein Instrument aktivieren, das Ihr Broker nicht anbietet, erscheint es einfach nicht in der Anzeige. Verwenden Sie die Felder für benutzerdefinierte Symbole, um maklerspezifische Symbole hinzuzufügen, die nicht in der voreingestellten Liste enthalten sind.

- --

## Warum CurrencyMeter Pro?

**Multi-Asset-Abdeckung** - Forex, Krypto, Indizes, Metalle, Energie - alles in einem Indikator

**Professionelle Genauigkeit** - Offizielle DXY-Formel, EMA-Glättung, adaptive Normalisierung

**Zwei Anzeigemodi** - On-Chart-Overlay ODER separates Subwindow-Panel

**Universelle Kompatibilität** - Funktioniert mit der Symbolbenennungskonvention eines jeden Brokers

**Vollständig anpassbar** - Farben, Größen, Positionen und mehr als 100 Instrumente zur Auswahl

**EA Ready** - GlobalVariable Ausgabe für automatisierte Handelsintegration

**10 benutzerdefinierte Slots** - Fügen Sie jedes Symbol hinzu, das Ihr Broker anbietet.

---

## Was ist enthalten?

- CurrencyMeter_Pro.ex4 (On-Chart Version)
- CurrencyMeter_Pro_Subwindow.ex4 (Unterfenster-Version)
- Benutzerhandbuch (dieses Dokument)

---

## Unterstützung

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder senden Sie eine Nachricht. Ich setze mich dafür ein, dass Sie das Beste aus CurrencyMeter Pro herausholen.

---

*Handeln Sie intelligenter, indem Sie wissen, welche Märkte am stärksten sind. Laden Sie CurrencyMeter Pro noch heute herunter *

Sound Alert Features Hinzugefügt

Neuer Einstellungsbereich



  • Aktivieren Sie Sound Alerts:
  • Master ein/aus schalten (Standard: false)
  • Alarm bei Nulldurchgang:
  • Ton, wenn der Impuls positiv↔negativ wird (Voreinstellung: true)
  • Alarm bei Schwellenwert:
  • Ton, wenn der Impuls ±Schwellenwert überschreitet (Voreinstellung: true)
  • Schwellenwert:
  • Der Pegel, bei dem Schwellenwertalarme ausgelöst werden (Standard: 10)
  • Abklingzeit zwischen Alarmen: Sekunden, bevor dasselbe Instrument erneut alarmieren kann (Standard: 5)
  • Bullish Sound File:.wav-Datei für positive Überschreitungen (Standard: alert.wav)
  • Bearish Sound File:.wav-Datei für negative Überschreitungen (Standard: alert2.wav)

    •
    Instrumenten-Sound Toggles
    Vorkonfigurierte Toggles für gängige Instrumente:
    * EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD
    * XAUUSD (Gold), BTCUSD, ETHUSD
    * U30USD (Dow), SPXUSD (S&P), NASUSD (Nasdaq)
    * DXY (Dollar-Index)
    Benutzerdefinierte Beobachtungsliste
    4 Slots, in die Sie JEDEN Symbolnamen eingeben können, um ihn mit akustischen Alarmen zu überwachen.
    Wie es funktioniert
    Nulldurchgangs-Alarme:
    * Spielt einen bullischen Ton, wenn das Momentum von negativ → positiv wechselt.
    * Spielt einen bärischen Ton, wenn das Momentum von positiv → negativ wechselt
    Warnungen bei Schwellenüberschreitung:
    * Spielt einen bullischen Ton, wenn das Momentum über +10 (oder Ihren Schwellenwert) steigt.
    * Spielt einen bearishen Ton, wenn das Momentum unter -10 (oder Ihren Schwellenwert) fällt
    Intelligente Funktionen:
    * Automatische 30-sekündige Kalibrierungsphase (keine Alarme während des Starts)
    * Cooldown verhindert Sound-Spam
    * Protokolliert alle Alarme auf der Registerkarte Experten mit Details
    Beispiel-Setup
    Um EURUSD und DXY für den Handel zu überwachen:
    1. Ton-Warnungen aktivieren = true
    2. Ton_EURUSD = wahr
    3. Ton_DXY = wahr
    4. Schwellenwert Level = 10
    5. Abklingzeit = 5 Sekunden
    Sie werden es hören:
    * Warnung, wenn EURUSD-Momentum ±10 überschreitet
    * Alarm, wenn EURUSD nach oben/unten kippt
    * Alarm, wenn DXY ±10 überschreitet (inverse Bestätigung)
    * Verschiedene Töne, damit Sie wissen, was abgefeuert wurde
    Verfügbare MT4-Sounds
    Diese befinden sich in Ihrem MT4 `Sounds` Ordner:
    * alert.wav, alert2.wav
    * tick.wav
    * news.wav
    * ok.wav
    * expert.wav
    * connect.wav
    Oder fügen Sie Ihre eigenen .wav-Dateien hinzu, um sie anzupassen!

