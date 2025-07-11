SniperScope

🌟 Important : après l'achat, contactez-moi pour recevoir les instructions et recommandations de configuration de l'indicateur ! 🌟

🔍 Présentation de SniperScope 🎯

SniperScope est un indicateur intelligent pour la plateforme MetaTrader 4, conçu pour identifier avec précision les points d'entrée sur le marché. Le système de filtrage des signaux utilise deux RSI et deux MA, réduisant efficacement le bruit du marché et fournissant des signaux fiables sans redessin.

📈 Avantages

  • 🎯 Les flèches sont fixées à leur apparition et ne disparaissent pas
  • 🧩 Double filtrage par RSI et MA
  • 🔔 Alertes : texte, son, email et push
  • 👁 Visualisation claire : flèches, zones et niveaux
  • ⏱ Compatible avec toutes les unités de temps
  • 📊 Panneau d'information : efficacité des signaux en temps réel

🧭 Entrée et sortie de position

📌 Entrée :

  • 📍 Le signal d'entrée prend la forme d'une flèche lorsque les conditions RSI et MA sont remplies simultanément
  • 🎨 Les zones colorées renforcent la lisibilité et facilitent l'interprétation du marché
  • 🕯️ La flèche est fixée à la clôture de la bougie, éliminant tout risque de redessin
  • ✅ Il est recommandé d'ouvrir une position juste après l'apparition de la flèche, avec confirmation

🚪 Sortie :

  • ❌ L'indicateur ne détermine pas automatiquement le point de sortie
  • 👀 La sortie se fait à partir de l’analyse de l’indicateur en sous-fenêtre avec des repères visuels
  • 🔍 Vous pouvez également utiliser des figures en chandeliers, niveaux de support/résistance et autres outils techniques
  • ⚙️ L’indicateur n’inclut pas la gestion des trades. Un expert externe (non inclus) peut être utilisé pour automatiser SL/TP

⚙ Paramètres d'entrée

  • ShowInfoPanel — afficher/masquer le panneau d'information
  • inpTimeFrame — unité de temps pour les calculs
  • ... (si tu veux, je peux ajouter l’intégralité des paramètres traduits)

🧩 Compatible avec :

  • Plateforme : MetaTrader 4 (MT4)
  • Marchés : Forex, métaux, crypto-monnaies, indices
  • Stratégies : scalping, intraday, swing trading, options binaires

🔥 Slogan

SniperScope — vise, appuie sur la gâchette, prends le profit.
💥 Sans redessin. Sans compromis.

📬 Contact

Assistance et configuration : mila88899sup99@yandex.ru

