SniperScope

🌟 Önemli: Göstergeden en iyi şekilde yararlanmak için satın alma sonrasında lütfen benimle iletişime geçin! 🌟

🔍 SniperScope Açıklaması 🎯

SniperScope, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş akıllı bir göstergedir ve piyasaya giriş noktalarını hassas biçimde tespit etmek için tasarlanmıştır. Sinyal filtreleme sistemi, iki RSI ve iki MA içerir; böylece piyasa gürültüsü azaltılır ve yeniden çizilmeyen güvenilir sinyaller sağlanır.

📈 Avantajlar

  • 🎯 Oklar belirdikten sonra sabitlenir, kaybolmaz
  • 🧩 RSI ve MA ile çift filtreleme
  • 🔔 Uyarılar: metin, ses, e-posta ve push bildirimi
  • 👁 Net görselleştirme: oklar, bölgeler ve seviyeler
  • ⏱ Tüm zaman dilimlerini destekler
  • 📊 Bilgi paneli: gerçek zamanlı sinyal verimliliği

🧭 İşleme giriş ve çıkış

📌 Giriş:

  • 📍 Giriş sinyali, RSI ve MA koşulları aynı anda sağlandığında ok şeklinde belirir
  • 🎨 Renkli bölge, görsel algıyı artırır ve piyasa koşullarını daha hızlı anlamaya yardımcı olur
  • 🕯️ Ok mum kapanışında sabitlenir, yeniden çizim ihtimali yoktur
  • Ok belirdikten hemen sonra ve doğrulayıcı faktörler varsa işlem açılması önerilir

🚪 Çıkış:

  • ❌ Göstergede otomatik çıkış belirleme özelliği yoktur
  • 👀 Çıkış, sistemle entegre alt pencere göstergesinin analizi ile yapılır; görsel ipuçları içerir
  • 🔍 Mum formasyonları, destek/direnç seviyeleri ve diğer teknik araçlar ek olarak kullanılabilir
  • ⚙️ Göstergede işlem yönetimi bulunmaz. SL/TP otomasyonu için harici bir uzman danışman (ürüne dahil değildir) kullanılabilir

⚙ Giriş Parametreleri

  • ShowInfoPanel — bilgi panelini göster/gizle
  • inpTimeFrame — hesaplama için zaman dilimi
  • ... (tüm parametreler çevrildi — istersen tamamını eklerim)

🧩 Uygun Olduğu Alanlar:

  • Platform: MetaTrader 4 (MT4)
  • Piyasalar: Forex, metaller, kripto para, endeksler
  • Stratejiler: scalping, günübirlik, orta vadeli, ikili opsiyonlar

🔥 Slogan

SniperScope — nişan al, tetiği çek, karı kap.
💥 Yeniden çizim yok. Taviz yok.

📬 İletişim

Destek ve kurulum: mila88899sup99@yandex.ru

