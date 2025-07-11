SniperScope
- Göstergeler
- Natalyia Nikitina
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 11 Temmuz 2025
🌟 Önemli: Göstergeden en iyi şekilde yararlanmak için satın alma sonrasında lütfen benimle iletişime geçin! 🌟
🔍 SniperScope Açıklaması 🎯
SniperScope, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş akıllı bir göstergedir ve piyasaya giriş noktalarını hassas biçimde tespit etmek için tasarlanmıştır. Sinyal filtreleme sistemi, iki RSI ve iki MA içerir; böylece piyasa gürültüsü azaltılır ve yeniden çizilmeyen güvenilir sinyaller sağlanır.
📈 Avantajlar
- 🎯 Oklar belirdikten sonra sabitlenir, kaybolmaz
- 🧩 RSI ve MA ile çift filtreleme
- 🔔 Uyarılar: metin, ses, e-posta ve push bildirimi
- 👁 Net görselleştirme: oklar, bölgeler ve seviyeler
- ⏱ Tüm zaman dilimlerini destekler
- 📊 Bilgi paneli: gerçek zamanlı sinyal verimliliği
🧭 İşleme giriş ve çıkış
📌 Giriş:
- 📍 Giriş sinyali, RSI ve MA koşulları aynı anda sağlandığında ok şeklinde belirir
- 🎨 Renkli bölge, görsel algıyı artırır ve piyasa koşullarını daha hızlı anlamaya yardımcı olur
- 🕯️ Ok mum kapanışında sabitlenir, yeniden çizim ihtimali yoktur
- ✅ Ok belirdikten hemen sonra ve doğrulayıcı faktörler varsa işlem açılması önerilir
🚪 Çıkış:
- ❌ Göstergede otomatik çıkış belirleme özelliği yoktur
- 👀 Çıkış, sistemle entegre alt pencere göstergesinin analizi ile yapılır; görsel ipuçları içerir
- 🔍 Mum formasyonları, destek/direnç seviyeleri ve diğer teknik araçlar ek olarak kullanılabilir
- ⚙️ Göstergede işlem yönetimi bulunmaz. SL/TP otomasyonu için harici bir uzman danışman (ürüne dahil değildir) kullanılabilir
⚙ Giriş Parametreleri
- ShowInfoPanel — bilgi panelini göster/gizle
- inpTimeFrame — hesaplama için zaman dilimi
🧩 Uygun Olduğu Alanlar:
- Platform: MetaTrader 4 (MT4)
- Piyasalar: Forex, metaller, kripto para, endeksler
- Stratejiler: scalping, günübirlik, orta vadeli, ikili opsiyonlar
🔥 Slogan
SniperScope — nişan al, tetiği çek, karı kap.
💥 Yeniden çizim yok. Taviz yok.
📬 İletişim
Destek ve kurulum: mila88899sup99@yandex.ru