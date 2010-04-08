PropSurge One MT5 — Prop 챌린지 통과를 위한 어드바이저

이 거래 알고리즘은 규율과 Prop 회사 요구사항 준수를 중점으로 설계되었습니다. 아키텍처는 훈련 환경에 맞춰져 있으며, 리스크 관리와 자본 규칙 준수가 핵심 요소입니다. 알고리즘은 평가 프로그램 내에서 안정적으로 작동하도록 최적화되어 있습니다.

주의! 구매 직후 저에게 연락하세요 — 설정 지침을 드립니다!

중요: Prop Firm Challenge가 무엇인지 모른다면 — 이 어드바이저를 구매하지 마십시오.



독창성: 어드바이저는 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않아 제한된 손실폭을 보장합니다. 알고리즘은 단 하나의 거래만을 열며, 엄격한 손절(StopLoss)과 익절(TakeProfit)을 설정합니다 — 이것이 Prop Firm Challenge를 통과하기 위한 독특한 솔루션입니다.

기술 사양

플랫폼: MetaTrader 5

전략 유형: 변동성 기반 모멘텀 트레이딩

진입 방식: 모멘텀 방향의 지정가 주문

리스크 관리: 단일 거래, 고정 손절, 마틴게일 및 헤지 없음

권장 리스크: Standard Mode — 1%, Turbo Mode — 최대 20%

다이나믹 로트: 0 — 고정; 다이나믹 모드 활성화는 설명서 참조

최소 예치금: $200 이상

지원 거래 상품

지수: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000

암호화폐: BTCUSD

금속: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP

외환: 주요 통화쌍

운영 모드

Standard Mode: 중간 위험

Turbo Mode: 공격적 조건을 위한 높은 위험

주요 특징

엄격한 리스크 관리: 내장된 손실 제한

신뢰성: 마틴게일, 헤지, 과적합 없음

유연성: 다양한 상품 지원

적응성: 다양한 거래 시나리오에 맞게 설정 가능

입력 파라미터

Magic Number: 포지션 식별자

Maximum Slippage: 허용 슬리피지

Fixed Lot / Dynamic Lot: 로트 모드 선택

Maximum Risk Percent: 거래당 위험 제한

Maximum Transaction: 최대 거래 수

Maximum Bidding Step: 주문 간격

Maximum Trailing: 트레일링 스톱 (핍)

Maximum Trailing Loss: 트레일링 손실 제한

Maximum Velocity Pulse: 시장 활동 제한

Maximum Stop Loss %: 손절 비율

Maximum Stop Loss (pips): 손절 (핍)

Trade Comment: 거래 코멘트

참고: 올바른 테스트를 위해 지역에 맞는 GMT 오프셋을 사용하세요.

면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 손실이 재정 상태에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생 가능한 손실에 대해 책임지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 데모 목적이며, 향후 성과를 보장하지 않습니다.

