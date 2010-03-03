PropSurge One MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 22 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Consulente per MT5, ottimizzato per il superamento delle sfide di prop trading.
🔍 Descrizione generale
Questo sistema di trading automatizzato professionale è progettato per aiutare i trader a superare le valutazioni di prop firm come FTMO, FundedNext, The5ers e molte altre. Basato su una strategia che intercetta impulsi di volatilità, adotta una gestione del rischio rigorosa e non utilizza martingala, hedging né intelligenza artificiale.
⚙️ Specifiche tecniche
|Piattaforme
|MetaTrader 5
|Tipo di strategia
|Trading impulsivo basato sulla volatilità
|Ingresso a mercato
|Ordini pendenti in direzione dell’impulso
|Gestione del rischio
|1 operazione attiva, stop-loss fisso, senza martingala né hedge
|Rischio consigliato
|Standard: 1% — Turbo: fino al 20%
|Dynamic Lot
|0 = lotto fisso. Per attivare il lotto dinamico, seguire le istruzioni fornite
|Deposito minimo
|Da 200 $
📊 Risultati del backtest (strumento US30)
|Modalità
|Deposito
|Profitto
|Drawdown
|Rischio
|Standard
|$1.000
|$10.928 (+1092%)
|2,43%
|1%
|Turbo
|$1.000
|$8.592.000
|4,69%
|20%
📉 Controllo del rischio: anche con Risk Percent% = 20, il drawdown resta inferiore al 5%.
⚙️ Dynamic Lot = 0 utilizza un lotto fisso. Per il lotto dinamico seguire le impostazioni nell’immagine inclusa.
📈 Strumenti supportati
- Indici: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000
- Criptovalute: BTCUSD
- Metalli: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP
- Forex: Tutte le principali coppie di valute
🔥 Modalità operative
- Standard Mode: crescita stabile con basso rischio
- Turbo Mode: modalità aggressiva per superare rapidamente le valutazioni
💡 Vantaggi principali
- ✅ Nessuna martingala, nessun hedging, nessuna AI — solo logica
- 📈 Performance dimostrata: +1092% in 7 mesi su US30
- 🛠 Compatibilità multi-asset: indici, forex, metalli e crypto
- 🚀 Challenge completata in soli 5–14 giorni (modalità Turbo)
- 📉 Drawdown sempre sotto controllo, anche in condizioni di rischio elevato
🔧 Parametri di input
- Magic Number: ID della posizione
- Maximum Slippage: slippage massimo consentito
- Fixed Lot / Dynamic Lot: volume fisso o calcolato
- Maximum Risk Percent: rischio massimo per trade
- Maximum Transaction: numero massimo di operazioni simultanee
- Maximum Bidding Step: distanza massima tra ordini
- Trailing Stop / Loss: parametri di trailing in pips
- Velocity Pulse: soglia di attività del mercato
- Stop Loss % e in pips (Drawdown): SL basato sul drawdown
- Trade Comment: commento per l’analisi
⏰ Nota: imposta il fuso orario (GMT Offset) corretto per il tuo Paese durante i test.
