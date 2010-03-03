PropSurge One MT5

🌟 Attenzione! Contattami subito dopo l’acquisto per ricevere istruzioni dettagliate e consigli personalizzati! 🌟

Consulente per MT5, ottimizzato per il superamento delle sfide di prop trading.

🔍 Descrizione generale

Questo sistema di trading automatizzato professionale è progettato per aiutare i trader a superare le valutazioni di prop firm come FTMO, FundedNext, The5ers e molte altre. Basato su una strategia che intercetta impulsi di volatilità, adotta una gestione del rischio rigorosa e non utilizza martingala, hedging né intelligenza artificiale.

⚙️ Specifiche tecniche

Piattaforme MetaTrader 5
Tipo di strategia Trading impulsivo basato sulla volatilità
Ingresso a mercato Ordini pendenti in direzione dell’impulso
Gestione del rischio 1 operazione attiva, stop-loss fisso, senza martingala né hedge
Rischio consigliato Standard: 1% — Turbo: fino al 20%
Dynamic Lot 0 = lotto fisso. Per attivare il lotto dinamico, seguire le istruzioni fornite
Deposito minimo Da 200 $

📊 Risultati del backtest (strumento US30)

Modalità Deposito Profitto Drawdown Rischio
Standard $1.000 $10.928 (+1092%) 2,43% 1%
Turbo $1.000 $8.592.000 4,69% 20%

📉 Controllo del rischio: anche con Risk Percent% = 20, il drawdown resta inferiore al 5%.

⚙️ Dynamic Lot = 0 utilizza un lotto fisso. Per il lotto dinamico seguire le impostazioni nell’immagine inclusa.

📈 Strumenti supportati

  • Indici: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000
  • Criptovalute: BTCUSD
  • Metalli: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP
  • Forex: Tutte le principali coppie di valute

🔥 Modalità operative

  • Standard Mode: crescita stabile con basso rischio
  • Turbo Mode: modalità aggressiva per superare rapidamente le valutazioni

💡 Vantaggi principali

  • ✅ Nessuna martingala, nessun hedging, nessuna AI — solo logica
  • 📈 Performance dimostrata: +1092% in 7 mesi su US30
  • 🛠 Compatibilità multi-asset: indici, forex, metalli e crypto
  • 🚀 Challenge completata in soli 5–14 giorni (modalità Turbo)
  • 📉 Drawdown sempre sotto controllo, anche in condizioni di rischio elevato

🔧 Parametri di input

  • Magic Number: ID della posizione
  • Maximum Slippage: slippage massimo consentito
  • Fixed Lot / Dynamic Lot: volume fisso o calcolato
  • Maximum Risk Percent: rischio massimo per trade
  • Maximum Transaction: numero massimo di operazioni simultanee
  • Maximum Bidding Step: distanza massima tra ordini
  • Trailing Stop / Loss: parametri di trailing in pips
  • Velocity Pulse: soglia di attività del mercato
  • Stop Loss % e in pips (Drawdown): SL basato sul drawdown
  • Trade Comment: commento per l’analisi

Nota: imposta il fuso orario (GMT Offset) corretto per il tuo Paese durante i test.

Contattaci

📧 In caso di domande, scrivici: mila88899sup99@yandex.ru


