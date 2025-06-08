PropSurge One MT5

🌟 Attention ! Contactez-moi immédiatement après votre achat pour recevoir les instructions détaillées et mes recommandations professionnelles. 🌟

Conseiller pour MT5, optimisé pour la réussite des défis de trading propriétaire.

🔍 Présentation générale

Cet algorithme de trading professionnel a été conçu pour aider les traders à réussir les évaluations de sociétés de financement telles que FTMO, FundedNext, The5ers et bien d’autres. Il fonctionne sur la base des impulsions de volatilité et d'une gestion des risques disciplinée, sans martingale, sans hedge, sans intelligence artificielle.

⚙️ Spécifications techniques

Plateformes MetaTrader 5
Type de stratégie Trading impulsionnel basé sur la volatilité
Méthode d’entrée Ordres en attente dans la direction du mouvement
Gestion du risque 1 position à la fois, stop-loss fixe, pas de martingale, pas de hedge
Risque recommandé Mode standard : 1 % — Mode turbo : jusqu’à 20 %
Lot dynamique 0 = lot fixe. Pour activer le mode dynamique, suivez l’image explicative fournie
Dépôt minimum À partir de 200 $

📊 Résultats du backtest (instrument US30)

Mode Capital initial Profit Drawdown max. Risque
Standard 1 000 $ 10 928 $ (+1092 %) 2,43 % 1 %
Turbo 1 000 $ 8 592 000 $ 4,69 % 20 %

📉 Contrôle du risque : même avec Risk Percent% = 20, le drawdown ne dépasse pas 5 %.

⚙️ Dynamic Lot = 0 signifie lot fixe. Pour activer le lot dynamique, utilisez les paramètres comme indiqué sur l’image fournie.

📈 Instruments compatibles

  • Indices : US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000
  • Cryptomonnaies : BTCUSD
  • Métaux précieux : XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP
  • Forex : Toutes les paires de devises majeures

🔥 Modes intégrés

  • Mode standard : trading stable et conservateur
  • Mode turbo : mode agressif pour passer les challenges en quelques jours

💡 Avantages clés

  • ✅ Aucun martingale, hedge ou apprentissage automatique – 100 % logique
  • 📈 Performance prouvée : +1092 % en 7 mois sur US30
  • 🛠 Multi-actifs pris en charge : indices, métaux, forex, crypto
  • 🚀 Possibilité de réussir un challenge prop en 5 à 14 jours
  • 📉 Drawdown sous contrôle même en mode agressif

🔧 Paramètres d’entrée

  • Magic Number : identifiant de position
  • Maximum Slippage : glissement maximal autorisé
  • Fixed Lot 0.01 / Dynamic Lot 0 : configuration du volume de trading
  • Maximum Risk Percent : pourcentage de risque par trade
  • Maximum Transaction : nombre maximal de positions ouvertes
  • Maximum Bidding Step : écart maximal entre les ordres
  • Maximum Trailing (pips) : trailing-stop maximal
  • Maximum Trailing Loss (pips) : perte maximale par trailing
  • Maximum Velocity Pulse : seuil d’activité du marché
  • Maximum Stop Loss % (drawdown) : SL basé sur drawdown en %
  • Maximum Stop Loss en pips (drawdown) : SL basé sur drawdown en pips
  • Trade Comment : commentaire rattaché aux ordres

Remarque : lors des tests, utilisez le GMT Offset approprié à votre fuseau horaire.

Contactez-nous

📧 Pour toute question, écrivez-nous à : mila88899sup99@yandex.ru


