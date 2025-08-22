PropSurge One MT5
- Uzman Danışmanlar
- Natalyia Nikitina
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 22 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
MT5 için danışman, prop meydan okumalarını geçmek için optimize edildi.
🔍 Genel Tanıtım
Bu profesyonel otomatik işlem algoritması, FTMO, FundedNext, The5ers gibi şirketlerin sınavlarını geçmek isteyen trader’lar için özel olarak tasarlanmıştır. Stratejisi, ani volatilite artışlarını yakalayıp piyasa yönüne bekleyen emirler yerleştirir. Martingale, hedge veya yapay zeka kullanmaz; yalnızca disiplinli risk yönetimine dayanır.
⚙️ Teknik Özellikler
|Platformlar
|MetaTrader 5
|Strateji Türü
|Volatiliteye dayalı impuls ticareti
|Giriş yöntemi
|Piyasa yönünde bekleyen emirler
|Risk Yönetimi
|Tek işlem, sabit stop-loss, martingale yok, hedge yok
|Önerilen risk
|Standart mod: %1 — Turbo mod: %20’ye kadar
|Dynamic Lot
|0 = sabit lot. Dinamik mod için ekli görseldeki ayarları uygulayın
|Minimum bakiye
|200 $’dan itibaren
📊 Backtest Sonuçları (US30 üzerinde)
|Mod
|Başlangıç Bakiyesi
|Kâr
|Max. Çekilme
|Risk
|Standart
|$1.000
|$10.928 (+%1092)
|%2,43
|%1
|Turbo
|$1.000
|$8.592.000
|%4,69
|%20
📉 Risk Kontrolü: Risk Percent% = 20 olsa dahi maksimum çekilme %5’i geçmez.
⚙️ Dynamic Lot = 0: Sabit lot kullanılır. Dinamik mod için görseldeki talimatlara bakın.
📈 Desteklenen Enstrümanlar
- Endeksler: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000
- Kripto: BTCUSD
- Kıymetli metaller: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP
- Forex: Tüm ana para çiftleri
🔥 Mod Seçenekleri
- Standart Mod: Düşük riskli, istikrarlı büyüme
- Turbo Mod: Agresif mod, prop sınavlarını hızlı geçmek için
💡 Avantajlar
- ✅ Martingale yok, hedge yok, yapay zeka yok – yalnızca mantık ve kontrol
- 📈 Kanıtlanmış performans: US30’da 7 ayda +%1092 kazanç
- 🛠 Çoklu varlık desteği: endeksler, altın, kripto, forex
- 🚀 Prop firm sınavlarını 5–14 günde geçme potansiyeli
- 📉 Yüksek riskte dahi sınırlı çekilme
🔧 Giriş Parametreleri
- Magic Number: Pozisyon tanımlayıcı
- Maximum Slippage: Maksimum izin verilen kayma
- Fixed / Dynamic Lot: Sabit veya hesaplanan lot boyutu
- Maximum Risk Percent: İşlem başına maksimum risk
- Maximum Transaction: Maksimum eşzamanlı işlem sayısı
- Maximum Bidding Step: Emirler arası maksimum mesafe
- Maximum Trailing / Loss: Takipli kar/zarar (pip)
- Maximum Velocity Pulse: Piyasa aktivite limiti
- Stop Loss % / pip Drawdown: Çekilmeye göre SL ayarları
- Trade Comment: Açıklama/etiket
⏰ Not: Backtest sırasında kendi zaman diliminize uygun GMT Offset değeri kullanın.
