PropSurge One MT5
- エキスパート
- Natalyia Nikitina
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 22 8月 2025
- アクティベーション: 10
PropSurge One MT5 — Propチャレンジ突破のためのアドバイザー
この取引アルゴリズムは、規律とProp企業の要件遵守に重点を置いて設計されています。そのアーキテクチャはトレーニング環境を想定しており、リスク管理と資本ルールの遵守が重要な要素です。アルゴリズムは評価プログラム内で安定して機能するよう最適化されています。
重要: Prop Firm Challengeが何か分からない場合 — このアドバイザーを購入しないでください。
独自性: アドバイザーはマーチンゲールやグリッドを使用せず、ドローダウンを制限します。アルゴリズムは厳格なストップロスとテイクプロフィットを伴う1回の取引のみを行います — これがProp Firm Challenge突破のためのユニークなソリューションとなっています。
技術仕様
- プラットフォーム: MetaTrader 5
- 戦略タイプ: ボラティリティに基づくモメンタム取引
- エントリ方法: モメンタム方向への指値注文
- リスク管理: 1回の取引、固定ストップロス、マーチンゲールやヘッジなし
- 推奨リスク: Standard Mode — 1%、Turbo Mode — 最大20%
- ダイナミックロット: 0 — 固定; ダイナミックモードの有効化は説明書を参照
- 最低入金額: $200から
対応取引商品
- 指数: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000
- 暗号資産: BTCUSD
- 貴金属: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP
- FX: 主要通貨ペア
動作モード
- Standard Mode: 中程度のリスク
- Turbo Mode: 攻撃的条件向けの高リスク
主な特徴
- 厳格なリスク管理: 内蔵されたドローダウン制限
- 信頼性: マーチンゲール、ヘッジ、過学習なし
- 柔軟性: 幅広い商品に対応
- 適応性: 様々な取引シナリオに合わせて調整可能
入力パラメータ
- Magic Number: ポジション識別子
- Maximum Slippage: 許容スリッページ
- Fixed Lot / Dynamic Lot: ロットモード選択
- Maximum Risk Percent: 取引ごとのリスク制限
- Maximum Transaction: 最大取引数
- Maximum Bidding Step: 注文間隔
- Maximum Trailing: トレーリングストップ（pips）
- Maximum Trailing Loss: トレーリング損失制限
- Maximum Velocity Pulse: 市場活動制限
- Maximum Stop Loss %: ストップロス（％）
- Maximum Stop Loss (pips): ストップロス（pips）
- Trade Comment: 取引コメント
注意: 正しいテストのためには、地域に対応するGMTオフセットを使用してください。
免責事項: 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみを使用してください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的で提示されており、将来の成果を保証するものではありません。
サポート:
