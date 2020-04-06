New Padent Ea

Dieser Spezialist ist für den Handel mit AUDCAD konzipiert. Er hat auf Indikatoren basierende Einstiegslevels. Der Handel beginnt, wenn der Indikator ausgelöst wird. Wenn der Markt geht in die entgegengesetzte Richtung, es weiterhin zu öffnen Trades auf geeignete Entry-Levels, um mit einem Gewinn zu schließen. Das Startguthaben ist 3000 Dollar mit 0,01 Lose. so sind Sie ultra sicher. Sie haben ein hohes Risiko Start mit einem hohen Risiko sicher von $ 1000, und ein mittleres Risiko Start mit $ 2000.