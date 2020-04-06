Usd Killer Gemini AI Scalper

USD Killer Gemini EA ist die Lösung für Händler, die ihre Geschäfte mit der Sicherheit einer robusten und hochautomatisierten Strategie maximieren möchten. Dieser von Felipe FX entwickelte EA der nächsten Generation kombiniert modernste Technologie und fortschrittliche Indikatoren, um einen effizienten und profitablen Handel zu ermöglichen.

USD Killer ist ein fortschrittlicher Indikator zur Bestätigung von Eingaben. Er wurde mit der ganzen Kraft von AI Gemini entwickelt und wir finden Muster, die täglich auf dem Chart auftreten, was die Durchsetzungskraft auf lange Sicht erhöht.

Konfigurierbare Funktionen
Martingale: Ein intelligenter Ansatz, der die Lotgröße bei jedem weiteren Trade nach einem Verlust erhöht, um langfristig positive und sichere Trades zu gewährleisten.

Prozentualer Drawdown: Kontrollieren Sie das Risiko effektiv mit der Funktion, die Aufträge entsprechend dem Drawdown-Prozentsatz anpasst und so den Schutz Ihres Kapitals gewährleistet.

Tägliche Ziele: Legen Sie tägliche Handelsziele und Verlustlimits für ein vereinfachtes und effektives Risikomanagement fest. Der EA stoppt den Betrieb automatisch, wenn Grenzwerte erreicht werden.

Täglicher Signalfilter: Verwendet Signale basierend auf dem Schlusskurs der vorherigen täglichen Kerze, um Eingaben in neue Aufträge zu ermitteln und so die Handelsgenauigkeit zu erhöhen.

Lot-Volumen: Strenge Kontrollen stellen sicher, dass das Handelsvolumen immer innerhalb der vom Broker zugelassenen Grenzen liegt, wodurch abgelehnte Aufträge vermieden werden.

Vorteile
Vollständige Automatisierung: Lassen Sie den EA alle Analysen und Vorgänge durchführen, während Sie sich auf andere Aktivitäten konzentrieren. Ideal für Händler, die eine vollständige Automatisierung ohne Kompromisse bei Sicherheit und Leistung suchen.

Risikomanagement: Durch die Implementierung von Strategien wie Martingale und Drawdown-Kontrolle bietet der USD Killer EA einen ausgewogenen Ansatz zwischen Risiko und Ertrag.

Sicherheit und Zuverlässigkeit: Robuste Funktionen zum Orderabschluss, zur Margin-Prüfung und zur Lot-Volumen-Validierung sorgen dafür, dass Ihre Trades reibungslos ausgeführt werden.

Alltagseinrichtungen
Automatisierte Abläufe: Eine ständige Marktüberwachung ist nicht erforderlich. Der EA führt Analysen durch und führt Operationen automatisch aus.
