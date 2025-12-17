AbuTrader

Nur 10 Exemplare ab 800 $

Tolle Zeit des Tages

---Kurz gesagt, wir haben einen zu 100 % automatisierten Forex-Roboter namens AbuTrader erstellt (keine menschliche Bestätigung erforderlich)

Es kann Geld verdienen, während Sie schlafen oder ein Leben führen



PROP FIRM spezielle Set-DATEI zum Bestehen von Tests oder zum Verwalten echter bestandener Konten mit allen Limits komfortabel



* Funktioniert mit allen Major- und Minor-Paaren

* Zeitrahmen – automatische Auswahl mit PAIRs-Verhalten (H1, H4, M30)

*Einzahlung von mindestens 400 $ ist in Ordnung

*Jeder Brooker-Server ist mit jedem Suffix einverstanden

*Monatlicher Gewinn von ca. 5-10 % ohne Risiko

*Nachrichtenfilter täglicher FX

*Strategietyp: Ultrahart codierte 16.000 Codezeilen, alle für ein umfassendes Geldmanagement, mit neuronaler Vorhersage sowie automatisierten Unterstützungs- und Widerstandsschaltflächen, einem detaillierten manuellen Bedienfeld und auch einer Anzeigeautomatisierung



-Preis bis zu 200 $ für den Großhandel, wenn Sie auf unserer Website AbuMarket kaufen




-wenn Sie von mql5 kaufen – 400 $ für 5 Aktivierungen




Zahlungsart – für Sie am einfachsten, bis zu 15 Methoden

Kein Betrug – Schaltfläche zum sofortigen Download

KOSTENLOSER, vollständiger 3-Monats-Support

KOSTENLOSE Updates für immer

  KOSTENLOSE Erstinstallation (nach 3 Monaten 10 Dollar)



Sind Sie Short-FBS-Mitglied? Mehr

  (https://t.me/abumarket_support) Helfen Sie uns? SALE Erhalten Sie 30 % (Provision) auf AbuMarket Affiliate oder in TG ....mehr



  (https://t.me/abumarket_support)Buchen Sie jetzt Ihre Demo

Empfohlene Produkte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
