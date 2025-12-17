Nur 10 Exemplare ab 800 $





Tolle Zeit des Tages





---Kurz gesagt, wir haben einen zu 100 % automatisierten Forex-Roboter namens AbuTrader erstellt (keine menschliche Bestätigung erforderlich)





Es kann Geld verdienen, während Sie schlafen oder ein Leben führen













PROP FIRM spezielle Set-DATEI zum Bestehen von Tests oder zum Verwalten echter bestandener Konten mit allen Limits komfortabel













* Funktioniert mit allen Major- und Minor-Paaren





* Zeitrahmen – automatische Auswahl mit PAIRs-Verhalten (H1, H4, M30)





*Einzahlung von mindestens 400 $ ist in Ordnung





*Jeder Brooker-Server ist mit jedem Suffix einverstanden





*Monatlicher Gewinn von ca. 5-10 % ohne Risiko





*Nachrichtenfilter täglicher FX





*Strategietyp: Ultrahart codierte 16.000 Codezeilen, alle für ein umfassendes Geldmanagement, mit neuronaler Vorhersage sowie automatisierten Unterstützungs- und Widerstandsschaltflächen, einem detaillierten manuellen Bedienfeld und auch einer Anzeigeautomatisierung













-Preis bis zu 200 $ für den Großhandel, wenn Sie auf unserer Website AbuMarket kaufen

















-wenn Sie von mql5 kaufen – 400 $ für 5 Aktivierungen

















Zahlungsart – für Sie am einfachsten, bis zu 15 Methoden





Kein Betrug – Schaltfläche zum sofortigen Download





KOSTENLOSER, vollständiger 3-Monats-Support





KOSTENLOSE Updates für immer





KOSTENLOSE Erstinstallation (nach 3 Monaten 10 Dollar)













Sind Sie Short-FBS-Mitglied? Mehr





https://t.me/abumarket_support ) Helfen Sie uns? SALE Erhalten Sie 30 % (Provision) auf AbuMarket Affiliate oder in TG ....mehr













https://t.me/abumarket_support )Buchen Sie jetzt Ihre Demo



