CrownFVG EA ist ein präzisionsgefertigtes Breakout + Fair Value Gap (FVG) Handelssystem, das entwickelt wurde, um beständige Gewinne auf dem M5-Zeitrahmen zu erzielen.

Aufgebaut mit einer Multi-Group-Scalping-Architektur, kombiniert dieser EA institutionelle Handelskonzepte mit algorithmischer Geschwindigkeit, um Marktineffizienzen dort zu identifizieren und zu handeln, wo der Preis am wahrscheinlichsten reagiert - die Fair Value Gaps.

Entwickelt für Händler, die Wert auf Genauigkeit, Kontrolle und Kapitalschutz legen, vermeidet der CrownFVG EA riskante Techniken wie Martingale oder Grid Stacking. Stattdessen konzentriert er sich auf eine intelligente FVG-Ausbruchslogik, stetiges Wachstum und minimalen Drawdown - und ist damit ideal für professionelle und private Händler.





Technische Informationen