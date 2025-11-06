Trillion Pips GridX EA

Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor

Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten.

Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen.

Strategie-Übersicht

Grid-Handelslogik
Der EA eröffnet sequenzielle Trades in definierten Preisintervallen, um Marktrückgänge sowohl in Range- als auch in Trending-Bedingungen zu erfassen.

Progressive Lot-Verwaltung
Adaptive Lot-Skalierung wird verwendet, um Erholungszyklen zu verwalten. Das Engagement steigt mit jedem Zyklus und erfordert ein ausreichendes Handelskapital.

Hedging-Modul
Optionale Gegenpositionen können eröffnet werden, um das Risiko bei erhöhter Marktvolatilität zu steuern.

Vollautomatischer Handel
Der EA übernimmt automatisch den Einstieg in den Handel, die Skalierung des Handels, das Profit-Targeting und das Positionsmanagement, sobald er an den Chart angehängt ist.

Risikomanagement-System
Unterstützt die automatische Losberechnung auf der Grundlage des Kontostands oder die Verwendung einer festen Losgröße. Eine ordnungsgemäße Konfiguration ist erforderlich.

Instrumentenkompatibilität
Optimiert vor allem für XAUUSD (Gold). Andere Instrumente können nur nach entsprechender Prüfung und Optimierung gehandelt werden.

Handelsanforderungen

Kapitalrichtlinien
Grid- und Progressive-Lot-Strategien erfordern ein ausreichendes Kontokapital, um Drawdowns und offene Handelssequenzen sicher zu verwalten. Es handelt sich hierbei nur um allgemeine Richtlinien, die je nach Brokerbedingungen und Risikotoleranz des Benutzers variieren können.

Zeitrahmen und empfohlenes Mindestkapital:

M30 - 3000 USD oder höher
M15 - 10000 USD oder höher
M5 - 20000 USD oder höher
M1 - 50000 USD oder höher

Niedrigere Zeitrahmen erhöhen die Handelsfrequenz und das Gesamtrisiko. Höhere Zeitrahmen führen zu einer langsameren Handelsaktivität mit geringerem Risiko. Die Wahl des Zeitrahmens sollte Ihrem Kapital und Ihrer Risikotoleranz entsprechen.

Zeitrahmen-Kompatibilität
M1 bis M30.

Empfohlene Handelsbedingungen

Symbol: XAUUSD (Gold)
Broker: ECN oder Broker mit niedrigem Spread
Hebelwirkung: 1 bis 500 oder höher
Ausführung: VPS mit niedriger Latenzzeit empfohlen

Eingabe-Parameter

UseMoneyManagement - Aktiviert die automatische Losberechnung auf der Grundlage des Kontostands
LotSize - Feste Losgröße, wenn das Geldmanagement deaktiviert ist
TakeProfit - Gewinnziel pro Handelszyklus
StopLoss - Wert für den Schutz vor Drawdowns im Notfall
MagicNumber - Handelsidentifikator
MaxSpread - Maximal zulässiger Spread für den Handelseinstieg
TradePairs - Handelsinstrumente (Standard XAUUSD)

Risiko-Offenlegung

Dieser EA verwendet Grid-Trading und progressive Lot-Skalierungsmethoden, die Konten einem erhöhten Risiko aussetzen. Länger andauernde Markttrends oder unzureichendes Kapital können zu schweren Drawdowns oder zum Totalverlust der Mittel führen.

Alle Benutzer müssen:

Diesen EA vor dem Live-Handel auf einem Demokonto testen.
Passen Sie die Größe der Lots und die Auswahl des Zeitrahmens an das Kontokapital an.
Vermeiden Sie es, mehr als einen Grid- oder Martingale EA auf demselben Handelskonto zu betreiben.
Handeln Sie nur mit Risikokapital.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie verwenden

Verbinden Sie Trillion Pips GridX EA mit einem Chart Ihrer Wahl (empfohlen XAUUSD).
Konfigurieren Sie die Eingabeeinstellungen entsprechend der Größe Ihres Kontos und des gewählten Zeitrahmens.
Aktivieren Sie AutoTrading in MetaTrader 4.
Überwachen Sie die Leistung und passen Sie die Parameter nach Bedarf an.

Auswahl:
Narendra Avdhutrao Naik
123
Narendra Avdhutrao Naik 2025.11.13 09:18 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sivaramakrishnan Natarajan
255
Antwort vom Entwickler Sivaramakrishnan Natarajan 2025.11.17 05:26
Thank you so much for your feedback
I’m really glad to hear that the GridX EA worked well for you and delivered good profits. Your satisfaction means a lot, and your positive review motivates me to keep improving my work.
If you ever need any help, updates, or have questions, feel free to contact me anytime.
Thanks again for your support
Antwort auf eine Rezension