Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor

Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten.

Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen.

Strategie-Übersicht

Grid-Handelslogik

Der EA eröffnet sequenzielle Trades in definierten Preisintervallen, um Marktrückgänge sowohl in Range- als auch in Trending-Bedingungen zu erfassen.

Progressive Lot-Verwaltung

Adaptive Lot-Skalierung wird verwendet, um Erholungszyklen zu verwalten. Das Engagement steigt mit jedem Zyklus und erfordert ein ausreichendes Handelskapital.

Hedging-Modul

Optionale Gegenpositionen können eröffnet werden, um das Risiko bei erhöhter Marktvolatilität zu steuern.

Vollautomatischer Handel

Der EA übernimmt automatisch den Einstieg in den Handel, die Skalierung des Handels, das Profit-Targeting und das Positionsmanagement, sobald er an den Chart angehängt ist.

Risikomanagement-System

Unterstützt die automatische Losberechnung auf der Grundlage des Kontostands oder die Verwendung einer festen Losgröße. Eine ordnungsgemäße Konfiguration ist erforderlich.

Instrumentenkompatibilität

Optimiert vor allem für XAUUSD (Gold). Andere Instrumente können nur nach entsprechender Prüfung und Optimierung gehandelt werden.

Handelsanforderungen

Kapitalrichtlinien

Grid- und Progressive-Lot-Strategien erfordern ein ausreichendes Kontokapital, um Drawdowns und offene Handelssequenzen sicher zu verwalten. Es handelt sich hierbei nur um allgemeine Richtlinien, die je nach Brokerbedingungen und Risikotoleranz des Benutzers variieren können.

Zeitrahmen und empfohlenes Mindestkapital:

M30 - 3000 USD oder höher

M15 - 10000 USD oder höher

M5 - 20000 USD oder höher

M1 - 50000 USD oder höher

Niedrigere Zeitrahmen erhöhen die Handelsfrequenz und das Gesamtrisiko. Höhere Zeitrahmen führen zu einer langsameren Handelsaktivität mit geringerem Risiko. Die Wahl des Zeitrahmens sollte Ihrem Kapital und Ihrer Risikotoleranz entsprechen.

Zeitrahmen-Kompatibilität

M1 bis M30.

Empfohlene Handelsbedingungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Broker: ECN oder Broker mit niedrigem Spread

Hebelwirkung: 1 bis 500 oder höher

Ausführung: VPS mit niedriger Latenzzeit empfohlen

Eingabe-Parameter

UseMoneyManagement - Aktiviert die automatische Losberechnung auf der Grundlage des Kontostands

LotSize - Feste Losgröße, wenn das Geldmanagement deaktiviert ist

TakeProfit - Gewinnziel pro Handelszyklus

StopLoss - Wert für den Schutz vor Drawdowns im Notfall

MagicNumber - Handelsidentifikator

MaxSpread - Maximal zulässiger Spread für den Handelseinstieg

TradePairs - Handelsinstrumente (Standard XAUUSD)

Risiko-Offenlegung

Dieser EA verwendet Grid-Trading und progressive Lot-Skalierungsmethoden, die Konten einem erhöhten Risiko aussetzen. Länger andauernde Markttrends oder unzureichendes Kapital können zu schweren Drawdowns oder zum Totalverlust der Mittel führen.

Alle Benutzer müssen:

Diesen EA vor dem Live-Handel auf einem Demokonto testen.

Passen Sie die Größe der Lots und die Auswahl des Zeitrahmens an das Kontokapital an.

Vermeiden Sie es, mehr als einen Grid- oder Martingale EA auf demselben Handelskonto zu betreiben.

Handeln Sie nur mit Risikokapital.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie verwenden

Verbinden Sie Trillion Pips GridX EA mit einem Chart Ihrer Wahl (empfohlen XAUUSD).

Konfigurieren Sie die Eingabeeinstellungen entsprechend der Größe Ihres Kontos und des gewählten Zeitrahmens.

Aktivieren Sie AutoTrading in MetaTrader 4.

Überwachen Sie die Leistung und passen Sie die Parameter nach Bedarf an.