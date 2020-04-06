BVG Algo Trader
- Experten
- Van Thong Vo
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
BVG Algo Trader
BVG Algo Trader ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für einen stabilen Langzeitbetrieb unter verschiedenen Marktbedingungen konzipiert wurde.
Der EA verwendet einen dynamischen Mittelwertbildungsalgorithmus mit intelligentem Positionsmanagement, Volatilitätsfiltern, Trenderkennung und integrierten Schutzschichten.
Es werden keine riskanten Strategien wie Tick-Scalping, Arbitrage oder Hochfrequenzhandel eingesetzt.
Hauptmerkmale
✔ Intelligentes Positionsmanagement
Der EA verwendet einen kontrollierten Mittelwertbildungsmechanismus in Kombination mit volatilitätsbasierten Abständen.
Die Positionsgröße wird dynamisch an die Marktstruktur angepasst, um ein aggressives Lot-Wachstum zu vermeiden.
✔ Mehrschichtiger Schutz
-
Maximaler täglicher Verlustschutz
-
Equity/Balance-Schutz
-
Spread- und Slippage-Filter
-
Zeitbasiertes Handelslimit
-
Auto-Pause nach abnormaler Volatilität
✔ Adaptive Einstiegslogik
Nutzt interne Preis-Aktions-Filter, um temporäre Ungleichgewichte zu erkennen.
Einstiege werden nur dann zugelassen, wenn die Volatilität und der Spread optimal sind.
✔ Automatisches Erholungssystem
Ein eingebautes Erholungsmodul reduziert das Risiko nach großen Kursbewegungen und schließt die Zyklen effizient.
✔ Einfach zu bedienen
Der EA ist Plug-and-Play.
Schließen Sie ihn einfach an einen Chart an, passen Sie die Risikoeinstellungen an und lassen Sie das System automatisch handeln.
Empfohlene Einstellungen
-
Zeitrahmen: M5 oder M15
-
Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (oder andere Majors mit niedrigem Spread)
-
Mindesteinlage: 100-300 USD
-
Hebelwirkung: 1:100 oder höher
-
Makler: ECN empfohlen
Übersicht der Eingaben
Handelseinstellungen
-
Lotgröße / Auto Lot - wählen Sie ein festes Lot oder ein risikobasiertes Lot
-
Max Spread - blockiert Einträge, wenn der Spread hoch ist
-
Slippage Control - verhindert die Ausführung zu schlechten Preisen
-
Magic Number - eindeutige ID für Aufträge
Mittelwertbildung Modul
-
Abstandsmultiplikator
-
Maximale Aufträge pro Zyklus
-
Anfänglicher Schritt
-
Dynamischer Schrittmodus
Schutz
-
Tägliches Verlustlimit (%)
-
Maximaler Drawdown-Stopp (%)
-
Eigenkapitalschutz
-
Pause nach Stop-Out
Zeitkontrolle
-
Handelsstart/Endzeit
-
Nachrichtenfilter (optional)
Andere
-
Schaltfläche "Alle schließen
-
Stop-Zyklus erzwingen
-
Benachrichtigungs-Optionen
Backtesting-Hinweise
-
Verwenden Sie Every Tick Based on Real Ticks für möglichst genaue Ergebnisse.
-
Der Spread sollte nahe an den realen Bedingungen Ihres Brokers eingestellt werden.
-
Der EA ist für eine langfristige, stabile Performance ausgelegt, nicht für kurzfristige Tests mit hohen Gewinnen.
Wichtig
Dieser EA garantiert keinen Gewinn oder eliminiert das Handelsrisiko.
Die Performance hängt vom Spread, der Volatilität, den Marktbedingungen und den Risikoeinstellungen ab.
Unterstützung
Alle Käufer erhalten:
-
Volle technische Unterstützung
-
Detaillierte Unterstützung bei der Einrichtung
-
Anleitung zur Parameteroptimierung
-
Updates auf Lebenszeit