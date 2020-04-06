BVG Algo Trader

BVG Algo Trader ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für einen stabilen Langzeitbetrieb unter verschiedenen Marktbedingungen konzipiert wurde.

Der EA verwendet einen dynamischen Mittelwertbildungsalgorithmus mit intelligentem Positionsmanagement, Volatilitätsfiltern, Trenderkennung und integrierten Schutzschichten.

Es werden keine riskanten Strategien wie Tick-Scalping, Arbitrage oder Hochfrequenzhandel eingesetzt.

Hauptmerkmale

✔ Intelligentes Positionsmanagement

Der EA verwendet einen kontrollierten Mittelwertbildungsmechanismus in Kombination mit volatilitätsbasierten Abständen.

Die Positionsgröße wird dynamisch an die Marktstruktur angepasst, um ein aggressives Lot-Wachstum zu vermeiden.

✔ Mehrschichtiger Schutz

Maximaler täglicher Verlustschutz

Equity/Balance-Schutz

Spread- und Slippage-Filter

Zeitbasiertes Handelslimit

Auto-Pause nach abnormaler Volatilität

✔ Adaptive Einstiegslogik

Nutzt interne Preis-Aktions-Filter, um temporäre Ungleichgewichte zu erkennen.

Einstiege werden nur dann zugelassen, wenn die Volatilität und der Spread optimal sind.

✔ Automatisches Erholungssystem

Ein eingebautes Erholungsmodul reduziert das Risiko nach großen Kursbewegungen und schließt die Zyklen effizient.

✔ Einfach zu bedienen

Der EA ist Plug-and-Play.

Schließen Sie ihn einfach an einen Chart an, passen Sie die Risikoeinstellungen an und lassen Sie das System automatisch handeln.

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M5 oder M15

Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (oder andere Majors mit niedrigem Spread)

Mindesteinlage: 100-300 USD

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Makler: ECN empfohlen

Übersicht der Eingaben

Handelseinstellungen

Lotgröße / Auto Lot - wählen Sie ein festes Lot oder ein risikobasiertes Lot

Max Spread - blockiert Einträge, wenn der Spread hoch ist

Slippage Control - verhindert die Ausführung zu schlechten Preisen

Magic Number - eindeutige ID für Aufträge

Mittelwertbildung Modul

Abstandsmultiplikator

Maximale Aufträge pro Zyklus

Anfänglicher Schritt

Dynamischer Schrittmodus

Schutz

Tägliches Verlustlimit (%)

Maximaler Drawdown-Stopp (%)

Eigenkapitalschutz

Pause nach Stop-Out

Zeitkontrolle

Handelsstart/Endzeit

Nachrichtenfilter (optional)

Andere

Schaltfläche "Alle schließen

Stop-Zyklus erzwingen

Benachrichtigungs-Optionen

Backtesting-Hinweise

Verwenden Sie Every Tick Based on Real Ticks für möglichst genaue Ergebnisse.

Der Spread sollte nahe an den realen Bedingungen Ihres Brokers eingestellt werden.

Der EA ist für eine langfristige, stabile Performance ausgelegt, nicht für kurzfristige Tests mit hohen Gewinnen.

Wichtig

Dieser EA garantiert keinen Gewinn oder eliminiert das Handelsrisiko.

Die Performance hängt vom Spread, der Volatilität, den Marktbedingungen und den Risikoeinstellungen ab.

Unterstützung

Alle Käufer erhalten: