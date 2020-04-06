BVG Algo Trader

BVG Algo Trader

BVG Algo Trader ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für einen stabilen Langzeitbetrieb unter verschiedenen Marktbedingungen konzipiert wurde.
Der EA verwendet einen dynamischen Mittelwertbildungsalgorithmus mit intelligentem Positionsmanagement, Volatilitätsfiltern, Trenderkennung und integrierten Schutzschichten.
Es werden keine riskanten Strategien wie Tick-Scalping, Arbitrage oder Hochfrequenzhandel eingesetzt.

Hauptmerkmale

✔ Intelligentes Positionsmanagement

Der EA verwendet einen kontrollierten Mittelwertbildungsmechanismus in Kombination mit volatilitätsbasierten Abständen.
Die Positionsgröße wird dynamisch an die Marktstruktur angepasst, um ein aggressives Lot-Wachstum zu vermeiden.

✔ Mehrschichtiger Schutz

  • Maximaler täglicher Verlustschutz

  • Equity/Balance-Schutz

  • Spread- und Slippage-Filter

  • Zeitbasiertes Handelslimit

  • Auto-Pause nach abnormaler Volatilität

✔ Adaptive Einstiegslogik

Nutzt interne Preis-Aktions-Filter, um temporäre Ungleichgewichte zu erkennen.
Einstiege werden nur dann zugelassen, wenn die Volatilität und der Spread optimal sind.

✔ Automatisches Erholungssystem

Ein eingebautes Erholungsmodul reduziert das Risiko nach großen Kursbewegungen und schließt die Zyklen effizient.

✔ Einfach zu bedienen

Der EA ist Plug-and-Play.
Schließen Sie ihn einfach an einen Chart an, passen Sie die Risikoeinstellungen an und lassen Sie das System automatisch handeln.

Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: M5 oder M15

  • Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (oder andere Majors mit niedrigem Spread)

  • Mindesteinlage: 100-300 USD

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher

  • Makler: ECN empfohlen

Übersicht der Eingaben

Handelseinstellungen

  • Lotgröße / Auto Lot - wählen Sie ein festes Lot oder ein risikobasiertes Lot

  • Max Spread - blockiert Einträge, wenn der Spread hoch ist

  • Slippage Control - verhindert die Ausführung zu schlechten Preisen

  • Magic Number - eindeutige ID für Aufträge

Mittelwertbildung Modul

  • Abstandsmultiplikator

  • Maximale Aufträge pro Zyklus

  • Anfänglicher Schritt

  • Dynamischer Schrittmodus

Schutz

  • Tägliches Verlustlimit (%)

  • Maximaler Drawdown-Stopp (%)

  • Eigenkapitalschutz

  • Pause nach Stop-Out

Zeitkontrolle

  • Handelsstart/Endzeit

  • Nachrichtenfilter (optional)

Andere

  • Schaltfläche "Alle schließen

  • Stop-Zyklus erzwingen

  • Benachrichtigungs-Optionen

Backtesting-Hinweise

  • Verwenden Sie Every Tick Based on Real Ticks für möglichst genaue Ergebnisse.

  • Der Spread sollte nahe an den realen Bedingungen Ihres Brokers eingestellt werden.

  • Der EA ist für eine langfristige, stabile Performance ausgelegt, nicht für kurzfristige Tests mit hohen Gewinnen.

Wichtig

Dieser EA garantiert keinen Gewinn oder eliminiert das Handelsrisiko.
Die Performance hängt vom Spread, der Volatilität, den Marktbedingungen und den Risikoeinstellungen ab.

Unterstützung

Alle Käufer erhalten:

  • Volle technische Unterstützung

  • Detaillierte Unterstützung bei der Einrichtung

  • Anleitung zur Parameteroptimierung

  • Updates auf Lebenszeit


Video BVG Algo Trader
Empfohlene Produkte
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Experten
HFX 6.1 Starter Dieser Expert Advisor kann versuchen, alle möglichen frühen Markttrends in allen Zeitrahmen zu scannen, aber er ist gut genug, um EA auf den M15-Zeitrahmen zu setzen. Einige der eingebauten Oszillator-Indikatoren werden verwendet, um vorherzusagen, wohin der Marktpreis gehen wird. Wenn der frühe Trend fehlschlägt, verwendet EA eine Flat-Lot-Hedge mit kontrollierter Orderdistanz. Hier unten EA-Parameter:     Trade_Set_AUTO, Standard ist ## AUTO Trade Setting ##, Mittlere Note
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Grid Coverage und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
SW Scalper
Mhd Amran Bin Lop
Experten
SW Scalper EA SW Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf Scalping basiert, wenn der Markt eine schnelle Bewegung anzeigt. Auch dieses System kommen mit sehr intelligenten Money-Management-Code und nicht wie andere Expert Advisor mit diesem ea Sie nicht verwenden können feste Menge zu handeln. Sie müssen die sehr intelligente Money-Management-System in diesem ea, um jeden Handel zu öffnen, müssen Sie nur Ihr Risiko setzen und das System wird alle anderen Job für Sie tun. Und we
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
Experten
[ EA] MECHANIC ist ein MetaTrader (MT4) Expert Advisor, der für die drei Basiswährungspaare EURUSD, GBPUSD und AUDUSD entwickelt wurde. Mit individuellen Einstellungen kann er auch sehr gut mit jedem anderen Währungspaar arbeiten. Der EA implementiert eine vollständige, voll funktionsfähige und exakte mechanische Handelsstrategie, die keinen Platz für Emotionen lässt. Er basiert auf den Standard MT4 Indikatoren "Bollinger Bands" und "Parabolic SAR". Die Strategie funktioniert nur auf dem Zeitrah
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Experten
MetaProfitX wendet eine einzigartige Strategie an, bei der er kontinuierlich kleine profitable Trades scalpt. MetaProfitX hebt sich von anderen Expert Advisors durch seinen bemerkenswerten Ansatz im Umgang mit Verlustgeschäften ab. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden, die sich ausschließlich auf Stop-Loss-Aufträge verlassen, um Verluste zu begrenzen, setzt MetaProfitX eine ausgeklügelte Technik ein, um Verlustpositionen zu verwalten, indem es als Korb handelt und alle Positionen auf einmal
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Gold Minute ist ein Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert eine strukturierte Einstiegsebene (Momentum-/Bestätigungsfilter und Zeitkontrollen) mit einer Positionsaufbaulogik, die Aufträge in konfigurierten Abständen hinzufügen kann. Der EA umfasst Mindestabstandsprüfungen zwischen Aufträgen, optionale Indikatorbestätigungen und Tages-/Zeitfilter. Er unterstützt die Handhabung von Symbol-Suffixen und einen Auftragsfluss im ECN-S
Inversus TS
Eva Carmelina Hernandez Matias
Experten
Inversus Trend Scalper ist ein großartiges Werkzeug, das mit einer Strategie programmiert wurde, die von einem Trendindikator unterstützt wird, um zum besten Zeitpunkt in den Markt einzusteigen. Es verfügt über ein dynamisches Trailing-System, um Gewinnaufträge zu schützen, und ein Hedging-System, um Verluste mit neuen Aufträgen zu decken und im Plus zu schließen, sobald das Ziel erreicht ist. Sie können von 100 dlls in Cent-Konto und 1.000 usd in Standard-Konto für jedes Paar von Gleichgewicht
Super Scalping
I Nyoman Suryasa
1 (2)
Experten
Beschreibung Dieser Expert Advisor wird mit einer Super Scalping Technique Strategie verwendet. Kann mit begrenztem Kapital und Mindestkapital von 100 USD mit 1:500 Leverage verwendet werden, es wird empfohlen , mit 200 USD Kapital Leverage 1:500 , oder mehr. Verwendung bei Brokern mit Tickcharts und Daten auf einem M1 Time Frame auf dem Chart, es wird empfohlen , indem Sie das Paar GBPUSD/EURUSD auf M1/M5 Time Frame . Benutzen Sie Broker mit Spreads von weniger als 30 Punkten, am besten mit
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Experten
Grid Hero ist ein vollautomatischer EA, der einen revolutionären Grid-Algorithmus (P.A.M.A.) zusammen mit einer charakteristischen Synergie aus Price Action Trading und einer Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit verwendet. Grid Hero wurde streng nach der "Reversed Sampling"-Entwicklungsmethodik entwickelt, getestet und optimiert, basierend auf der "In-Sample"-Phase (2012 bis 2017) und der "Out-Of-Sample"-Phase (2004 bis 2011). Es hat 13 Jahre Backtesting mit realen Tickdaten und rea
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Durch den Einsatz von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf eine neue Ebene. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu t
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experten
Der MaverickProPlus ist ein vollautomatischer EA für den Handel mit dem EURUSD-Paar. Es ist Design entlang des Trends zu handeln und auch den Handel während der Umkehrung. Er verwendet eine adaptive Grid-Strategie. Bei der adaptiven Grid-Strategie ist der Abstand zwischen den Trades nicht festgelegt, der Einstieg in den nächsten Trade basiert auf den günstigsten Marktbedingungen, um den Trade mit Gewinn abzuschließen. Das Risiko, das mit der normalen Grid/Martingale-Strategie verbunden ist, wir
Yogi EA
Pavel Yakovlev
Experten
Yogi EA ist ein Scalping Expert Advisor für EURCHF und GBPCHF. Der EA führt eine komplexe Analyse durch, die eine ruhige Phase des Marktes zum Handeln aufzeigt. Der Expert Advisor verwendet kein Hedging, Martingale, Grid-Strategien, Arbitrage, etc. Die meisten Einstellungen sind bereits in den EA-Code integriert. Alles was Sie tun müssen, ist das Währungspaar auszuwählen, die WET (Western European Time) Zeitzone in den EA-Parametern einzustellen und den Handel zu starten. Arbeits-Zeitrahmen - M1
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
Experten
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&amp ;lang=en (01) Prüfung ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en (02) Starttermin 21. Dezember 2023 Neue und verbesserte Einstellungen https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en (03) Startdatum 04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix?share=58da3d7968d6&amp;
LRY FX Robot
Ruiyuan Luo
Experten
LRY FX Robot is a fully automatic trading Robot, which makes orders according to RSI indicators. EA operating environment The EA can be run in any currency, but the best test is EURUSD for H1, with a minimum of $1000. Parameters Lot - lot size for pending orders. MaxLotSize - the maximum number of open orders. InterestAmount - As the balance increased, so did the number of orders Star Hour - the EA operation start hour. End Hour - the EA operation end hour. LotMultiplier - lot multiplier for the
Standard Oscilators
Mars Safin
Experten
Standard-Oszillatoren Roboter verwendet eine breite Palette von Standard-MT4-Indikatoren in seiner Arbeit . Die Handelsentscheidungen werden auf der Grundlage einer komplexen Analyse der Indikatorwerte getroffen. Keine Martingale. Kein Orderraster - es kann immer nur ein Handel eröffnet werden. Der Roboter ist ausschließlich für das EurUsd-Paar und den H1-Zeitrahmen konzipiert . Um den unvermeidlichen Drawdown unter bestimmten Bedingungen und die Erholung davon zu minimieren, verfügt der Robote
NeuroIntelligence
Vitaliy Kashcheev
2 (1)
Experten
Wir präsentieren Ihnen NeuroIntelligence Advisor . Der Advisor wird für den Einsatz auf TimeFrames (M1) und mit einem Spread von weniger als 13 Pips empfohlen. Empfohlene Paare für den Handel mit EURUSD, GPBUSD, USDCAD, AUDUSD, USDJPY. Optionen Risiko - Dieser Parameter gibt an, welches Risiko mit der Transaktion verbunden ist (geringes Risiko - 3% / mittleres Risiko - 10% / Übertreibung der Einlage - 15%). Orders Magic Number- Dieser Parameter gibt an, wie hoch die Magic Number der offenen Orde
Total P
Viktar Rudabelets
2 (4)
Experten
Total P ist ein vollautomatisches Handelssystem. Das System nutzt beim Handel die grundlegenden Muster des Forex-Marktes - Preisrückkehr nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Der Roboter ist vollständig optimiert und für den Handel eingerichtet. Empfohlener Zeitrahmen: M15 Empfohlener Broker: beliebiger Broker Empfohlenes Währungspaar: USDCHF Das Handelssystem funktioniert sowohl auf VPS als auch auf dem PC des Benutzers. Maximal genaue Backtests und der Handel auf realen Konte
Great Ox EA
Hatem Koshok
Experten
Great Ox EA ist ein vollautomatischer EA, der sowohl auf klassischen als auch auf ECN-Konten funktioniert. Er ist so programmiert, dass er verschiedene Handelssysteme verwendet, wie z.B. Trending, Hedging, neuronales Netzwerk, etc. SL und TP sind immer vorhanden. Die Expertenstrategie besteht darin, die vorherigen Trenddaten des Paares zu sammeln und dann zu versuchen, den vorherigen Trend mit verschiedenen Strategien wie Hedging und neuronalem Netzwerk abzugleichen, um den optimalen Platz für d
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
AlgoRai Yen
Charbel Abboud
1 (1)
Experten
Liebe Nutzer, wir sind stolz darauf, Ihnen unseren algorithmischen Samurai Expert Advisor vorstellen zu können, der mit der neuesten Technologie für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen entwickelt wurde. Der AlgoRai Yen Roboter verwendet keine Martingale, Grids oder andere toxische Handelsmethoden. Jeder Handel wird mit einem festen Stop Loss und einem festen Take Profit begleitet. AlgoRai Yen ist ein professioneller Portfolio-EA, der 5 Strategien kombiniert, die erfolgreich auf all
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Experten
AutoTraderEA Beschreibung Wie der Name schon sagt, ist dies ein Autotrading-Roboter. Er handelt auf dem H1-Zeitrahmen. Er sucht nach klaren Trades und ist sehr genau, nimmt aber trotzdem ein paar Trades pro Woche. Ansonsten werden Verluste durch einen StopLoss von 130 Pips minimiert, der geändert werden kann. AutoTrader gibt dem Benutzer die Möglichkeit zu wählen, ob das Handelsvolumen gleich bleibt oder sich direkt proportional zur Veränderung des Kontokapitals ändert. Der EA wurde nur auf dem
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Experten
Stufic ist das Ergebnis eines langen Entwicklungsweges. Es wurde für den Einsatz in der Kapitalverwaltung von Handelsgruppen geschaffen. Die Hauptidee ist, das Kapital durch unerwartete Schwankungen der Märkte zu erhalten. Es ist eines der Systeme, das auf 90% der Währungspaare funktionieren kann. Es ist ein Teilnehmer an der World Cup Trading Championship 2016 mit echten 10K USD. Stufic war auch unter den fünf besten Tradern im Echtgeld-Wettbewerb, der von Fidelis Capital organisiert wurde (Nov
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
AlphaX Investment King
Michael Martens
Experten
Beschreibung Der Handelsautomat nutzt saisonale Muster. Es sind insgesamt sieben Strategien implementiert. Die Strategien A, B und AB und Christmas Run können mit verschiedenen Sets gefahren werden, für den Turnaround Tuesday lassen sich die gleitenden Durchschnitte variieren. Für die Witchcraft Wonder Strategie lassen sich Ein- und Ausstiegszeitpunkte anpassen. Weiterhin existiert ein variabler Filter, um Einstiege zu optimieren. Unterstützte Märkte AktienIndizes (bspw. S&P 500, DAX) Gold (
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Zen Flow 2 MT4
Hamza Ashraf
2.33 (6)
Experten
START-PROMOTION: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 1.700$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Instruction Blog Link to Channel Willkommen bei ZenFlow! ZenFlow ist ein fortschrittlicher EA, der entwickelt wurde, um sich präzise und schnell an sich ändernde Markttrends anzupassen. Er ist optimiert, um das Symbol XAUUSD( or GOLD) zu handeln und sollte nur auf einem Chart ausgeführt werden. Dieser EA verwendet ei
Weitere Produkte dieses Autors
BVG BankAlgo EA
Van Thong Vo
Experten
BVG BankAlgo EA - Smart DCA & Hedge Recovery System BVG BankAlgo EA ist eine Handelsmaschine im institutionellen Stil, die eine adaptive DCA-Skalierungsstrategie mit einem leistungsstarken Hedge-Recovery-System kombiniert. Keine Indikatoren, kein Repaint, keine Verzögerung - nur eine reine preisgesteuerte Ausführung, die für einen niedrigen Drawdown und eine schnelle Zykluserholung entwickelt wurde. Der EA ist vollständig anpassbar und eignet sich für den M1-Handel , wo Präzision und Geschwin
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension