Dynamic Pips MT4

Trumps zweite Amtszeit hat eine Welle aggressiver Handelspolitik ausgelöst – beginnend mit der Rückkehr umfassender Zölle, die die globalen Märkte erschüttern.

Die Spannungen im Nahen Osten haben sich verschärft – zuletzt zwischen Israel und Iran – was ein möglicher Faktor für steigende Ölpreise ist.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine geht ohne absehbares Ende weiter und treibt die geopolitische Instabilität weiter voran.

Wirtschaftlicher Nationalismus nimmt zu, während internationale Zusammenarbeit zerbricht.

Lieferketten bleiben anfällig, und inflationäre Belastungen nehmen in den großen Volkswirtschaften weiter zu.

Finanzmärkte sind anfälliger und unvorhersehbarer als je zuvor. Hast du deine Handelsstrategie bereits an diese neue Realität angepasst?

Dynamic Pips EA wurde entwickelt, um Tradern in volatilen und unsicheren Märkten Stabilität und Performance zu ermöglichen. Es basiert auf drei Kernprinzipien:

Diversifikation, Kapitalschutz und tiefe Anpassbarkeit.

Du benötigst ein System, dasangewiesen ist, sondern. Außerdem brauchst du, der Verluste begrenzt, wenn sich Marktannahmen als falsch herausstellen. Und vor allem: Du brauchst, um die Strategie an deinen Stil und deine Risikotoleranz anzupassen.

1. Diversifikation durch Handel mit mehreren Währungspaaren:

Anstatt das Risiko auf wenige Paare zu konzentrieren, handelt Dynamic Pips EA aktiv mit über 10 Haupt- und Nebenwährungspaaren. Diese Marktbreite erhöht die Zahl der Einstiegsmöglichkeiten und reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Kursbewegungen. Gerade in Zeiten globaler Unsicherheit – wenn Währungen durch politische Ereignisse, Sanktionen oder Wirtschaftsnachrichten beeinflusst werden – kann diese Diversifikation für stabilere Ergebnisse sorgen und profitable Chancen in anderen Märkten aufdecken.

2. Intelligentes gruppenbasiertes Stop-Loss-System:



Dynamic Pips EA nutzt einen einzigartigen pip-basierten Gruppen-Stop-Loss-Mechanismus, der alle Positionen innerhalb einer Gruppe schließt, wenn ein definierter Verlustschwellenwert erreicht wird. So werden unkontrollierte Verluste verhindert und das Kapital geschützt, selbst wenn die ursprüngliche Markteinschätzung falsch war. Dieses System ist individuell auf die Volatilität und Charakteristik jedes Währungspaars abgestimmt.

3. Maximale Flexibilität durch tiefgreifende Individualisierung:

Jeder Trader hat seinen eigenen Stil – in Bezug auf Risiko, bevorzugte Paare, Trade-Management und Strategie. Dynamic Pips EA bietet vollständige Kontrolle über interne Parameter: Von Signalstärke und Handelsfrequenz über Risiko pro Paar bis zur Trade-Richtung – alles kann individuell angepasst werden. Ob vorsichtiger Kapitalerhalt oder aggressives Scalping: Der EA lässt sich exakt auf deine Trading-Philosophie abstimmen.

Diese drei Funktionen machen Dynamic Pips EA zu einem starken, anpassungsfähigen Werkzeug, das Trader unterstützt, den Markt aktiv zu meistern, statt von dessen Unsicherheiten überrascht zu werden.









Technische Daten

Name Dynamic Pips Version 2.1 Platform MT4, MT5 Handelsstrategien Momentum, Angebots- & Nachfragezonen, Fibonacci-Retracement, Künstliche Intelligenz Empfohlene Paare AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF Zeitrahmen M5 Einzelsymbol-EA Ja – ein Chart pro Symbol Takeprofit Ja – mit Trailing-Funktion Stoploss Ja – fest Grid Optional Martingale Optional Risikomanagement 1. Handel stoppen / alle Positionen schließen bei voreingestelltem Drawdown

2. Gruppenbasierter Stop-Loss bei Fehlschlag der Marktannahme Volle Kontrolle Signalfilter, Frequenz, Richtung, Gaps, TP, SL, Volumen, Risikoverteilung, Schließregeln u.v.m.





Empfohlenes Mindestkapital: $1000



$1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

$1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

$2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

$2500 oder mehr: Alle 11 unterstützten Paare — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Diese Vorschläge basieren auf den vorgefertigten Preset-Dateien in: "Dynamic Pips EA: Installation File".



Haftungsausschluss Die dargestellten Leistungskennzahlen und erwarteten Ergebnisse basieren auf Anti-overfitting-Forschung unter Verwendung von Tick-Daten Dritter (Tick Data Suite und Tickstory) für den Zeitraum 2010–2023 und auf der Annahme, dass sich vergangene Markteigenschaften ganz oder teilweise in der Zukunft fortsetzen. Die Backtest-Ergebnisse werden ausschließlich zu illustrativen Zwecken bereitgestellt, um das Verhalten der Handelsstrategie zu veranschaulichen, und sollten nicht als Garantie, Hinweis oder verlässliche Grundlage für zukünftige Performance, Erträge oder Risikoniveaus angesehen werden.

Portfolio-Empfehlungen je nach Kontogröße:

