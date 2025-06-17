Dynamic Pips MT4

5

✨✨✨ Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 🎄🎄🎄

🔥 40% RABATT auf Dynamic Pips EA — jetzt nur $799 inklusive 8 Aktivierungen.

🔥 Und das ist noch nicht alles:

  • Boring Pips EA (MT4 oder MT5) gratis, falls du es noch nicht besitzt.

  • Zusätzliche 10% Rabatt, wenn du bereits Kunde bist.

Schnell sein!
Dieses Angebot gilt für die ersten 5 Käufer oder bis zum 7. Januar 2026 — je nachdem, was zuerst eintritt.

📩 Für weitere Details oder um das Angebot zu nutzen, schreib mir einfach eine Nachricht.

  • Trumps zweite Amtszeit hat eine Welle aggressiver Handelspolitik ausgelöst – beginnend mit der Rückkehr umfassender Zölle, die die globalen Märkte erschüttern.
  • Die Spannungen im Nahen Osten haben sich verschärft – zuletzt zwischen Israel und Iran – was ein möglicher Faktor für steigende Ölpreise ist.
  • Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine geht ohne absehbares Ende weiter und treibt die geopolitische Instabilität weiter voran.
  • Wirtschaftlicher Nationalismus nimmt zu, während internationale Zusammenarbeit zerbricht.
  • Lieferketten bleiben anfällig, und inflationäre Belastungen nehmen in den großen Volkswirtschaften weiter zu.

Finanzmärkte sind anfälliger und unvorhersehbarer als je zuvor. Hast du deine Handelsstrategie bereits an diese neue Realität angepasst?

Um diese turbulente Zeit erfolgreich zu meistern, brauchen Trader mehr als nur traditionelle Strategien.
 Du benötigst ein System, das nicht ausschließlich auf große Bewegungen einzelner Währungspaare angewiesen ist, sondern kontinuierlich Chancen über viele Märkte hinweg nutzt. Außerdem brauchst du intelligenten Kapitalschutz, der Verluste begrenzt, wenn sich Marktannahmen als falsch herausstellen. Und vor allem: Du brauchst vollständige Flexibilität, um die Strategie an deinen Stil und deine Risikotoleranz anzupassen.
Dynamic Pips EA wurde entwickelt, um Tradern in volatilen und unsicheren Märkten Stabilität und Performance zu ermöglichen. Es basiert auf drei Kernprinzipien:
Diversifikation, Kapitalschutz und tiefe Anpassbarkeit.

1. Diversifikation durch Handel mit mehreren Währungspaaren:

Anstatt das Risiko auf wenige Paare zu konzentrieren, handelt Dynamic Pips EA aktiv mit über 10 Haupt- und Nebenwährungspaaren. Diese Marktbreite erhöht die Zahl der Einstiegsmöglichkeiten und reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Kursbewegungen. Gerade in Zeiten globaler Unsicherheit – wenn Währungen durch politische Ereignisse, Sanktionen oder Wirtschaftsnachrichten beeinflusst werden – kann diese Diversifikation für stabilere Ergebnisse sorgen und profitable Chancen in anderen Märkten aufdecken.

2. Intelligentes gruppenbasiertes Stop-Loss-System:

Dynamic Pips EA nutzt einen einzigartigen pip-basierten Gruppen-Stop-Loss-Mechanismus, der alle Positionen innerhalb einer Gruppe schließt, wenn ein definierter Verlustschwellenwert erreicht wird. So werden unkontrollierte Verluste verhindert und das Kapital geschützt, selbst wenn die ursprüngliche Markteinschätzung falsch war. Dieses System ist individuell auf die Volatilität und Charakteristik jedes Währungspaars abgestimmt.

3. Maximale Flexibilität durch tiefgreifende Individualisierung:

Jeder Trader hat seinen eigenen Stil – in Bezug auf Risiko, bevorzugte Paare, Trade-Management und Strategie. Dynamic Pips EA bietet vollständige Kontrolle über interne Parameter: Von Signalstärke und Handelsfrequenz über Risiko pro Paar bis zur Trade-Richtung – alles kann individuell angepasst werden. Ob vorsichtiger Kapitalerhalt oder aggressives Scalping: Der EA lässt sich exakt auf deine Trading-Philosophie abstimmen.

Diese drei Funktionen machen Dynamic Pips EA zu einem starken, anpassungsfähigen Werkzeug, das Trader unterstützt, den Markt aktiv zu meistern, statt von dessen Unsicherheiten überrascht zu werden.


Siehe hier den Dynamic Pips Input & Installation Guide: Dynamic Pips Input & Installation Guide

Einstellungsdatei des Dynamic Pips EA: Dynamic Pips EA Settings File

MT5-Version verfügbar: MT5

Weitere Produkte und Live-Trading-Leistung: Live signals


Technische Daten

 Name

 Dynamic Pips

 Version

 2.1

 Platform

 MT4, MT5

 Handelsstrategien

 Momentum, Angebots- & Nachfragezonen, Fibonacci-Retracement, Künstliche Intelligenz

 Empfohlene Paare

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 Zeitrahmen

 M5

 Einzelsymbol-EA

 Ja – ein Chart pro Symbol

 Takeprofit

 Ja – mit Trailing-Funktion

 Stoploss

 Ja – fest

 Grid

 Optional

 Martingale

 Optional

 Risikomanagement

 1. Handel stoppen / alle Positionen schließen bei voreingestelltem Drawdown
 2. Gruppenbasierter Stop-Loss bei Fehlschlag der Marktannahme
 Volle Kontrolle  Signalfilter, Frequenz, Richtung, Gaps, TP, SL, Volumen, Risikoverteilung, Schließregeln u.v.m.


Empfohlenes Mindestkapital: $1000

Portfolio-Empfehlungen je nach Kontogröße:

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500 oder mehr: Alle 11 unterstützten Paare — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Diese Vorschläge basieren auf den vorgefertigten Preset-Dateien in: "Dynamic Pips EA: Installation File".


Haftungsausschluss

Die dargestellten Leistungskennzahlen und erwarteten Ergebnisse basieren auf Anti-overfitting-Forschung unter Verwendung von Tick-Daten Dritter (Tick Data Suite und Tickstory) für den Zeitraum 2010–2023 und auf der Annahme, dass sich vergangene Markteigenschaften ganz oder teilweise in der Zukunft fortsetzen.

Die Backtest-Ergebnisse werden ausschließlich zu illustrativen Zwecken bereitgestellt, um das Verhalten der Handelsstrategie zu veranschaulichen, und sollten nicht als Garantie, Hinweis oder verlässliche Grundlage für zukünftige Performance, Erträge oder Risikoniveaus angesehen werden.

Bei Fragen oder Feedback zum Dynamic Pips EA sende mir gerne eine private Nachricht.

Bewertungen 2
Petr Tesnar
563
Petr Tesnar 2025.07.01 08:07 
 

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

Empfohlene Produkte
Two hearts zone trading EA by VUK
Vajahat Ullah Khan
Experten
Vorstellung des Two Hearts Zone Trading EA von VUK (Am besten anwenden bei Ausbrüchen, Angebot- und Nachfragezonen, Umkehrungen usw.) – das ultimative Werkzeug für ZONE-Handelsbegeisterte. Dieser leistungsstarke Handelsroboter wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu verbessern, indem er automatisierte Unterstützung bei der Navigation durch die ZONE-Handelsstrategie bietet. Mit dem Two Hearts Zone Trading EA können Händler mühelos und präzise am ZONE-Trading teilnehmen. Egal, ob Sie ein erf
Triangular EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
1 (1)
Experten
Hinweis: MT4 Backtest kann keine EAs testen, die mit mehreren Symbolen gleichzeitig handeln. Verwenden Sie für Backtests die MT5-Versionen , die Sie hier herunterladen können . Wichtig: Dies ist ein Arbitrage EA und funktioniert möglicherweise nicht auf allen Konten. Es wird empfohlen, den auf den Produkt-Screenshots beschriebenen Testprozess zu befolgen. Wenn Sie mit dem Arbitrage-Handel nicht vertraut sind, wird empfohlen, unsere anderen Handelsroboter zu verwenden. Strategie: EA platzier
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Experten
MetaProfitX wendet eine einzigartige Strategie an, bei der er kontinuierlich kleine profitable Trades scalpt. MetaProfitX hebt sich von anderen Expert Advisors durch seinen bemerkenswerten Ansatz im Umgang mit Verlustgeschäften ab. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden, die sich ausschließlich auf Stop-Loss-Aufträge verlassen, um Verluste zu begrenzen, setzt MetaProfitX eine ausgeklügelte Technik ein, um Verlustpositionen zu verwalten, indem es als Korb handelt und alle Positionen auf einmal
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Experten
Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experten
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money ist ein Experte, der hilft, leicht und mit sehr geringem Risiko Geld zu verdienen, da es einen maximalen Gewinn bei einem geringen Risiko von nur 2 % des Geldes bietet. Die Einstellungen
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Experten
Gemini Trump EA stellt eine hochentwickelte Weiterentwicklung der Grid-Handelssysteme dar. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden, die sich auf die Anpassung des Systems an historische Daten stützen, wurde Gemini Trump EA entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen und die authentische Marktdynamik zu nutzen. Gemini verfügt über eine beeindruckende Reihe von Funktionen, die sowohl auf Komfort als auch auf Leistung ausgelegt sind. Mit seinem One Chart Setup können Sie alle unterstüt
Rush EA
Mislav Nikolic
Experten
SPEZIELLE EINFÜHRUNGSPROMOTION Nur noch 1 Stück zu 779$ Endgültiger Preis wird 979$ sein NEU: Mieten Sie Rush für 1 Jahr und erhalten Sie: - HETZNER SERVER KOSTENLOS - Im Wert von 348 EUR - Vorinstalliertes Windows 10 und MT4/MT5 Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr Konto in nur 2 Jahren um mehr als 200% erhöhen mit einem Roboter, der sich bereits als stabil und profitabel erwiesen hat. Ja, bereits bewiesen ! Ohne gefälschte, manipulierte Backtest-Ergebnisse und mit Photoshop bearbeitete Live
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
BitcoinRobotTradingEA
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
Ich stelle meinen neuen Expert Advisor BitcoinRobotTradingEA vor. Dieser EA verfolgt das Konzept der Trendverfolgung bei der Marktanalyse und optimiert so das gesamte Handels-Setup. Er analysiert Markttrends präzise bei der Eingabe von Transaktionen und berücksichtigt neben dem Orderflow auch die Orderblock-Zone. Dies macht die Analyse präziser und macht diesen Expert Advisor zu einem der besten Produkte am Finanzmarkt. Der für die Entwicklung dieses EA verwendete Algorithmus ist sowohl für die
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experten
Wir stellen vor: News scalp: Der führende Expert Advisor für Nachrichten-Scalping und Arbitrage Im Bereich des Devisenhandels erfordert das Ergreifen flüchtiger Gelegenheiten inmitten von Marktturbulenzen Präzision und Geschwindigkeit. Hier kommt News scalp ins Spiel, die Spitze der News Scalping Expert Advisors (EAs), die speziell für den hochriskanten Handel mit Nachrichten entwickelt wurden. Mit seinen innovativen Funktionen, die speziell auf schnelle Scalping-Strategien zugeschnitten sind,
ZeroEmotion
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Trend-Scalper basiert auf den Kopf-Schulter-Mikropattern und dem Relative-Stärke-Index. Der einzigartige Algorithmus des Beraters ermittelt die möglichen Richtungen der Preisbewegung, falsche Impulse und die Kraft der Bewegung werden berechnet. Jede Position hat einen Stop-Loss und Take-Profit. Gefährliche Handelsmethoden werden nicht verwendet. Es wird empfohlen, den Advisor mit den Standardeinstellungen für die folgenden Handelsinstrumente zu verwenden (Zeitrahmen 5 Minuten): GBPUSD, U
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experten
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionierung des Devisenhandels mit KI-Präzision Erschließen Sie die Zukunft des Devisenhandels mit dem TPS DynamicFX Pro EA, einem bahnbrechenden Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Komplexität der Finanzmärkte mit unübertroffener Genauigkeit und Effizienz zu navigieren. Dieser EA nutzt die Leistung fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und ist das ultimative Werkzeug sowohl für Anfänger, die beständige Gewinne anstreben, als auch für erfahrene
Vegor
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Advisor arbeitet auf der Grundlage einer Strategie zur Bestimmung der ruhigen und volatilen Marktbedingungen sowie der Phasen der Umverteilung der Handelsaktivität. In Momenten erhöhter Volatilität analysiert der Advisor ähnliches Kursverhalten (Muster) in der jüngsten Vergangenheit, und wenn Übereinstimmungen gefunden werden (die Anzahl der Übereinstimmungen wird vom Benutzer im Parameter Strategie-Genauigkeit konfiguriert), entscheidet der Advisor, den Handel zu beginnen. Der Advisor ver
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Trend thrreecoins
Chunwei Guan
Experten
Das Trenddreieck ist recht komplex. Es ist eine Absicherung zwischen zwei direkten Währungen und einer Querwährung oder zwischen zwei Querwährungen. Händler werden oft von externen Faktoren beeinflusst und können es nicht strikt ausführen, was zu Verlusten führt. Nach einer großen Anzahl von statistischen Datenanalysen und einer strengen wissenschaftlichen Demonstrationsberechnung kann das System durch viele Jahre der Überprüfung von realen Transaktionen stabile Gewinne erzielen. Von den Händler
Carry Expo Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Carry Expo Ai Robot mit aktuellem TF, Auto Trading, aktuellem Chart, beliebige Asset-Paare, beliebige Broker mit Zeit GMT+0, UTC+0, wie z.B. Exness Broker Er kann sich mit Level Martingale erholen und die Gewinn- und Verlustrichtung der Position vergleichen. Level 2 Steps Martingale und Hedging Duos Position (Long und Short), kein Indikator mehr. Für Martingale Schritt können Sie über Ihr Geld-Management und Frequenzhandel zu setzen. Beispi
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experten
Gold Bullion EA ist VIP, Es wurde von ENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mit mehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.die Indikatoren in Experten verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet. Alle Trades haben immer StopLoss hinter der Order Ein Experte auf Basis von (GOLD , XAUUSD ) Dieser Experte ist Day Trader und Breakout Strategie HINWEIS Standard EA Einstellung ist korrekt Zeitrahmen : Täglich D
Firemen
Tao He
Experten
Auf dem sich ständig verändernden Devisenmarkt standen die drei Währungspaare AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD aufgrund ihrer einzigartigen Marktcharakteristika schon immer im Fokus der Anleger. Sie werden von zahlreichen Faktoren wie Rohstoffpreisen, Wirtschaftsdaten und der globalen Risikostimmung stark beeinflusst. Die Volatilität birgt sowohl Chancen als auch versteckte Risiken. Und ein vernünftiges Positionsmanagement ist der Schlüssel, um in diesem komplexen Markt stetig voranzukommen . Für Anle
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
RegressionExpert
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor arbeitet auf der Grundlage wellenförmiger Veränderungen in den Kursbewegungen. Der dynamische Regressionskanal ermöglicht eine genaue Vorhersage der kurzfristigen Preisbewegung. Der Expert Advisor verwendet den Indikator in seinem Handel: https: // www.mql5.com/en/market/product/64252 Handelsinstrumente (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. Der Expert Advisor wurde seit 2003 erfolgreich mit 99% Qualitätskursen, Floating Spread und Random Ping getestet. Eine Optimierung des Adv
TradeButterfly
Evgeniy Zhdan
Experten
Der MT4 Trading Advisor berechnet die gebildeten Gartley Butterfly-Formen und trifft eine Entscheidung zu Beginn des Handels. "Butterfly Gartley" - eine der Figuren der grafischen Analyse, populär gemacht durch den technischen Analysten Larry Pesavento, entnommen aus der Publikation des Autors "Profit in the stock market", veröffentlicht in der Mitte der dreißiger Jahre. Bis heute gibt es 12 grundlegende "Gartley-Muster" - grafische Figuren mit der Konstruktion, basierend auf der Anwendung von
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
The Full Control
Anatoliy Ryzhakov
Experten
Der Full Control ist ein vollautomatischer Multiwährungs-Expert Advisor, der eine indikatorbasierte Marktanalyse unter Verwendung von "Stochastic", "Ichimoku" und "Volumes" durchführt. Er handelt auf dem M1-Zeitrahmen mit jeweils einem Auftrag. Der EA verwendet das Martingale-System. Das Funktionsprinzip des Expert Advisors Wenn Kauf- oder Verkaufsbedingungen auf der Grundlage der Stochastik-, Ichimoku- und Volumensindikatoren erkannt werden, eröffnet der EA die erste Order mit dem Anfangslot (
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Experten
Hallo an alle Anleger. Die meisten von euch wissen nicht, wie man auf diesem Finanzmarkt handelt. Soweit ich weiß, werden 95% der Marktteilnehmer verlieren. Heute möchte ich Ihnen einen EA vorstellen, der nach den Prinzipien des Kapitalmanagements und des Preisausgleichs arbeitet. Der EA handelt mit mehreren Währungspaaren gleichzeitig, um die Gewinne zu erhöhen und gleichzeitig das Kontorisiko zu reduzieren. Der EA arbeitet und gibt rund um die Uhr Aufträge, damit Sie keine Gelegenheit verpasse
Promex MT4
Evgeniia Terekhova
5 (1)
Experten
Promex ist ein einzigartiger Berater, der bei einer starken Kursabweichung vom normalen Wert handelt. Wenn Sie Trades zu einem Zeitpunkt öffnen, an dem eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung sehr wahrscheinlich ist, begleitet der Promex-Berater sie mit einem kurzen Trailing-Stopp, wodurch ein kleiner Gewinn vom Markt erzielt wird, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%. Anforderungen an das Handelskonto. Счета Kontotyp: ECN und RAW Leverage: 1:30 oder mehr Mindesteinzahlung: 100 USD
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experten
️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Experten
Real Miner EA ist ein intelligenter Trenddetektor-Roboter, der fortschrittliche mathematische und statistische Theorien verwendet. Die Einstiegsfilter haben leistungsstarke und erweiterte Korrekturen an den Einstiegspunkten. Alle Trades werden durch TP/SL angetrieben, um das Risiko des Kontos zu kontrollieren. Außerdem wurden einige intelligente Algorithmen in den EA eingebaut, um einige Einstellungen basierend auf ausgewählten Symbolen und Zeitrahmen automatisch anzupassen. So ist die Verwendun
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Experten
SAR Expert Advisor arbeitet automatisch 24 Stunden von Montag bis Freitag und verwenden VPS , so dass der Roboter arbeitet 24 Stunden von Montag bis Freitag und maximale Handelsergebnisse zu erhalten. Dieses ea verwendet Scalping , Trend und Trailing Stop Strategie. Dieses System verwendet den Parabolic SAR Indikator um Positionen zu eröffnen. Live-Konto Erforderliches Mindestguthaben: $100 auf dem Cent-Konto, $500 auf dem Cent-Konto, $1000 auf dem Micro-Konto SAR Expert Advisor funktioniert für
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Trend King EA
Frank Paetsch
Experten
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptiver Trend-Pullback-EA mit AO-Baseline-Snap, 3-EMA-Mapping und Hybrid-Exits  Was ist Trend King? Trend King ist ein professioneller Trend-Pullback-EA , der ein klares 3-EMA-Regime-Modell mit einem Adaptive-Optimization (AO) -Kern verbindet. AO lernt die Marktvolatilität über Perzentile , snapped eine Baseline pro Symbol/Zeiteinheit und mappt darauf Eintrags-Strenge, Stops und Exits – ohne Neu-Kompilierung. Dazu kommen robuste Risiko-Controls, Volatilitäts-Exi
Rockman
Jia Jie Tian
Experten
WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und eine Anleitung zur Einrichtung des EA zu erhalten. Ich habe viel Zeit und Mühe aufgewendet, um diese Software anspruchsvoll zu gestalten, mit Möglichkeiten für hohe potenzielle Renditen, während der Drawdown unter 20% gehalten wird. Die Algorithmen des Roboters bieten Anlegern jedes Ausbildungsniveaus eine Investitionsmöglichkeit, die sowohl sicher als auch aggressiv ist. Golden Coup EA imitiert die Arbeit des Gehirns und is
Weitere Produkte dieses Autors
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.8 (41)
Experten
Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 40% RABATT auf Boring Pips EA Hol dir 8 Aktivierungen für nur $399 USD – zeitlich begrenztes Angebot! Warum Boring Pips EA? Bewährte Performance – 165 Wochen getrackte Signale mit 1300%+ Gewinn Schnelles & einfaches Setup – in wenigen Minuten startklar Vollautomatisch – handle präzise und mit Vertrauen Schnell sein! Dieses Angebot gilt für die ersten 10 Käufer oder bis zum 7. Januar 2026 — j
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (5)
Experten
Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 40% RABATT auf Dynamic Pips EA — jetzt nur $799 inklusive 8 Aktivierungen . Und das ist noch nicht alles: Boring Pips EA (MT4 oder MT5) gratis , falls du es noch nicht besitzt. Zusätzliche 10% Rabatt , wenn du bereits Kunde bist. Schnell sein! Dieses Angebot gilt für die ersten 5 Käufer oder bis zum 7. Januar 2026 — je nachdem, was zuerst eintritt. Für weitere Details oder um das Angebot zu nutzen,
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.54 (13)
Experten
Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 40% RABATT auf Boring Pips EA Hol dir 8 Aktivierungen für nur $399 USD – zeitlich begrenztes Angebot! Warum Boring Pips EA? Bewährte Performance – 165 Wochen getrackte Signale mit 1300%+ Gewinn Schnelles & einfaches Setup – in wenigen Minuten startklar Vollautomatisch – handle präzise und mit Vertrauen Schnell sein! Dieses Angebot gilt für die ersten 10 Käufer oder bis zum 7. Januar 2026 — j
Auswahl:
Carl Tilley
1047
Carl Tilley 2025.07.07 14:03 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Petr Tesnar
563
Petr Tesnar 2025.07.01 08:07 
 

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

Antwort auf eine Rezension