Trend Range King
- Experten
- Frank Paetsch
- Version: 2.9
- Aktualisiert: 8 November 2025
- Aktivierungen: 5
Weiterentwicklung des 5-Sterne-bewerteten Trend King EA – bewährt auf höheren Timeframes (z. B. H4) – jetzt kombiniert mit einer starken Mean-Reversion-Technik für Phasen ohne klaren Trend. Ergebnis: ein robuster, barbasierter Ansatz, der in beiden Marktregimen arbeiten kann.
Highlights
2-Kern-Motor: Trend-Modul (ATR-normalisiertes EMA-Gap + Hysterese + RSI) & Range-Modul (ATR-Abweichung + RSI-Center; optional Engulfing/Inside-Bar).
Validierungs- & Broker-freundlich: Open-Prices-Only, 1× pro Bar, schlanker Code, kein Grid/Martingale, keine DLL, ECN-sichere Orderlogik.
Risikosteuerung: ATR-SL/TP, ATR-Trailing/Break-Even, Fixed Lot oder %-Risk, Auto-Magic, Spread-Wächter, Session-Filter, Spike-Schutz.
Einfach zu optimieren: klare, grob gerasterte Parameter – erzeugen Plateaus statt Nadelspitzen.
So handelt der EA
Trend: folgt stabilen Moves (empf. H4/H1).
Range: handelt Rückläufe im Band (empf. M15–H1).
Empfohlen: fixer Spread im Tester, „Open prices only“.
Lieferumfang
Voreinstellungen & kurzes Optimierungs-Handbuch. Keine versteckten Test-Modi, keine externen Abhängigkeiten.
Hinweis: Handel birgt Risiken; vergangene Ergebnisse garantieren keine Zukunft.
I’m thrilled to hear it’s performing well for you in both the Trend and Range modules. Passing your optimized settings into the AO mapping is exactly how it’s meant to be used—once the baselines are snapped, it gets very close to “set & forget.” If you’d like, feel free to share your set files or symbols/TFs and I can suggest tweaks (AUTO/FIXED/SNAP Baseline modes, ATR gates, etc.). Wishing you continued smooth, green pips! 💚