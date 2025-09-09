Trend Range King

DE — Trend Range EA: Das Beste aus zwei Welten (Trend + Mean Reversion)

Weiterentwicklung des 5-Sterne-bewerteten Trend King EA – bewährt auf höheren Timeframes (z. B. H4) – jetzt kombiniert mit einer starken Mean-Reversion-Technik für Phasen ohne klaren Trend. Ergebnis: ein robuster, barbasierter Ansatz, der in beiden Marktregimen arbeiten kann.

Highlights

  • 2-Kern-Motor: Trend-Modul (ATR-normalisiertes EMA-Gap + Hysterese + RSI) & Range-Modul (ATR-Abweichung + RSI-Center; optional Engulfing/Inside-Bar).

  • Validierungs- & Broker-freundlich: Open-Prices-Only, 1× pro Bar, schlanker Code, kein Grid/Martingale, keine DLL, ECN-sichere Orderlogik.

  • Risikosteuerung: ATR-SL/TP, ATR-Trailing/Break-Even, Fixed Lot oder %-Risk, Auto-Magic, Spread-Wächter, Session-Filter, Spike-Schutz.

  • Einfach zu optimieren: klare, grob gerasterte Parameter – erzeugen Plateaus statt Nadelspitzen.

So handelt der EA

  • Trend: folgt stabilen Moves (empf. H4/H1).

  • Range: handelt Rückläufe im Band (empf. M15–H1).

  • Empfohlen: fixer Spread im Tester, „Open prices only“.

Lieferumfang
Voreinstellungen & kurzes Optimierungs-Handbuch. Keine versteckten Test-Modi, keine externen Abhängigkeiten.

Hinweis: Handel birgt Risiken; vergangene Ergebnisse garantieren keine Zukunft.


Weitere Produkte dieses Autors
Trend King EA
Frank Paetsch
Experten
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptiver Trend-Pullback-EA mit AO-Baseline-Snap, 3-EMA-Mapping und Hybrid-Exits  Was ist Trend King? Trend King ist ein professioneller Trend-Pullback-EA , der ein klares 3-EMA-Regime-Modell mit einem Adaptive-Optimization (AO) -Kern verbindet. AO lernt die Marktvolatilität über Perzentile , snapped eine Baseline pro Symbol/Zeiteinheit und mappt darauf Eintrags-Strenge, Stops und Exits – ohne Neu-Kompilierung. Dazu kommen robuste Risiko-Controls, Volatilitäts-Exi
Raschke 3 10 und Friends
Frank Paetsch
Experten
Raschke & Friends – Multi Asset Expert Advisor (MT4) Ein portfolio-orientiertes, regimebewusstes Handelssystem Entwickelt für Robustheit – nicht für Perfektion Überblick Raschke & Friends ist ein Multi-Modul- und Multi-Asset-Expert-Advisor für MetaTrader 4, der konsequent aus einer Portfolio-Perspektive heraus entwickelt wurde – nicht als einzelnes Setup, das überall funktionieren muss. Das System kombiniert mehrere klassische Handelsansätze – Trend, Mean Reversion, Breakout und Inside Bar – ohn
Evergreen Stop Raid EA
Frank Paetsch
Utilitys
Evergreen Stop Raid EA Der Evergreen Stop Raid EA ist ein Präzisionshandelssystem, das auf einem der leistungsstärksten und zuverlässigsten Konzepte in der modernen Kursentwicklung basiert: Liquiditätsüberschwemmungen , auch bekannt als Stop Raids . Diese Ereignisse treten auf, wenn der Markt absichtlich über ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinausschießt, um Stop-Loss-Orders auszulösen, Liquidität zu erfassen und dann eine scharfe Umkehr einzuleiten. Dieser EA wurde entwi
Evergreen Pivot EA
Frank Paetsch
Utilitys
Evergreen Pivot Trader EA Der Evergreen Pivot Trader EA ist ein sauberes, intelligentes, hochgradig anpassungsfähiges Handelssystem, das auf den klassischen täglichen Pivot-Levels aufbaut und mit moderner Preisaktionslogik erweitert wurde. Es erfasst sowohl: Reversal-Trades (Fakeouts bei S/R-Levels) Trendfortsetzungs-Trades (Break & Retest Setups) Das macht ihn extrem flexibel und für eine Vielzahl von Marktbedingungen geeignet. Wie es funktioniert An jedem neuen Handelstag berechnet der E
Supalak37
34
Supalak37 2025.09.22 08:33 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Frank Paetsch
7549
Antwort vom Entwickler Frank Paetsch 2025.10.08 07:35
Thank you so much for the kind words! 🙌
I’m thrilled to hear it’s performing well for you in both the Trend and Range modules. Passing your optimized settings into the AO mapping is exactly how it’s meant to be used—once the baselines are snapped, it gets very close to “set & forget.” If you’d like, feel free to share your set files or symbols/TFs and I can suggest tweaks (AUTO/FIXED/SNAP Baseline modes, ATR gates, etc.). Wishing you continued smooth, green pips! 💚
Antwort auf eine Rezension