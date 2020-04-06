OB Pro Trader EA gtf

OB PRO TRADER EA – ein hochwertiges Intraday-Handelssystem basierend auf Price-Action-Recherche!

Dieser Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 8 Set-Files für 6 Forex-Paare verfügbar!

Die Handelsidee basiert auf dem bekannten, leistungsstarken Price-Action-Muster, kombiniert mit Trend- und Scalping-Techniken!

Der OB PRO TRADER EA arbeitet im H1-Zeitrahmen während der EU- und US-Sitzungen.

EA-Funktionen:
– Der EA kann mit 6 Paaren (8 Charts) gleichzeitig ausgeführt werden.
– Automatische Lot-Berechnung abhängig vom Kontostand.
– Der EA verfügt standardmäßig über ein integriertes Zinseszins-Management.
– SL und TP sind dynamisch und passen sich standardmäßig der Marktvolatilität an.
– Jeder Trade hat SL und TP, die für den Broker nicht sichtbar sind.
- Intelligentes Filtersystem: Trendfilter, Oszillatorfilter, Wochentagsfilter, Arbeitszeitfilter, Spreadfilter usw.
- Mindestkontostand für den Betrieb des Roboters: nur 100 $.
- Hebelwirkung: beliebig im Bereich von 1:30 bis 1:2000.
- Handelspaare: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 Charts), GBPCAD (2 Charts).
- Zeitrahmen: H1.
- Betriebszeit: Der EA sucht nach Einstiegsmöglichkeiten gemäß Wochentagsfilter und Arbeitszeitfilter (in EU- und US-Sitzungen). Wenn das System während der - Betriebszeit keine Orders geöffnet hat, bedeutet dies, dass im Chart keine Einstiegssignale verfügbar waren.
- Mit adaptiven Trailing-Stop- und Break-Even-Funktionen.
- Der EA verfügt über eine Info-Spread-Swap-Anzeige: Sie zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gebunden ist.
- Kontostand, Eigenkapital und Margins werden ebenfalls angezeigt.

- Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder Ecke des Charts platziert werden.

Installation:
– Öffnen Sie 8 empfohlene Charts:
EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 Charts), GBPCAD (2 Charts)
– Wählen Sie den H1-Zeitrahmen für jeden Chart.
– Fügen Sie jedem Chart einen Expert Advisor hinzu.
– Wenden Sie die entsprechende „Set_file“ auf den EA an.
– Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren und den PC rund um die Uhr laufen lassen (ODER verwenden Sie einfach VPS anstelle des PCs).

WICHTIG!!! Für eine optimale Performance Ihres Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:
- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 zu verwenden, wobei Market_watch = GMT+2 (Standardzeit) und GMT+3 (Sommerzeit) ist. Sollte der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone verwenden, müssen Sie den Arbeitszeitfilter anpassen. Senden Sie mir einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen bei der Überprüfung und stelle Ihnen bei Bedarf die entsprechenden Set_files zur Verfügung.
- SPREAD und BROKER: Wählen Sie unbedingt ein Konto mit engen Spreads: ECN oder Raw Spread für eine bessere Performance.

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.

