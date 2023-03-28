FTMO Smart Trader EA Ragnarock

Erschließen Sie sich die Macht des Handels wie ein Experte mit FTMO Smart Trader EA. Unsere hochentwickelten Algorithmen helfen Ihnen, Trends im Markt zu erkennen und intelligente, dynamische Entscheidungen zu treffen, um Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Als einziges algorithmisches Handelswerkzeug, das speziell für den EURUSD-Markt entwickelt wurde, können Sie darauf vertrauen, dass FTMO Smart Trader EA Ihnen helfen wird, in der Welt des Handels erfolgreich zu sein.

Mit vollautomatischem Handel bietet der Roboter einen Equity-Stop-Loss und intelligente, dynamische Take-Profit und Stop-Loss, die alle automatisiert sind. Er arbeitet nach Trendpreisen und beinhaltet ein intelligentes Stop-Loss-Handelssystem. Der Roboter ist einfach zu konfigurieren, zu testen und auszuführen und verfügt über einen Zeitfilter.

Unser technisches Team steht Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Einrichtung und Anleitung zu unterstützen, damit Sie erfolgreich sind. Wir bieten einen 24/7-Kundensupport, und Sie können unsererTelegram-Gruppe @grizzly_traders für weitere Informationen beitreten.

Mit FTMO Smart Trader EA können Sie sicher sein, dass Sie ein leistungsstarkes Werkzeug in Ihrem Handelsarsenal haben, das Ihnen helfen kann, die FTMO-, Funded Next- und MFF-Herausforderungen zu bestehen. Der Roboter ist vollständig automatisiert, so dass er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader leicht zu bedienen ist. Der Roboter verfügt außerdem über ein intelligentes Stop-Loss-System, das Verluste begrenzt und Gewinne schützt, so dass Sie mit Zuversicht handeln können.

Zu den empfohlenen Symbolen gehören EURUSD, XAUUSD, und der empfohlene Zeitrahmen ist M1\.

Bitte beachten Sie, dass sich die Marktbedingungen ständig ändern, wodurch Backtests weniger zuverlässig sein können. Dennoch kann das Backtesting ein nützliches Instrument sein, um zu verstehen, wie sich eine Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen entwickeln könnte. Um die Zuverlässigkeit von Backtests zu verbessern, empfehlen wir, einen längeren Zeitraum zu verwenden und mehr historische Daten in die Analyse einzubeziehen. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass Backtesting nur ein Instrument unter vielen ist, um die Leistung einer Strategie zu bewerten. Andere Instrumente wie Forward Testing und Live-Trading können ebenfalls nützlich sein, um die Leistung einer Strategie zu bewerten.

Parameter

    • Der Expert Advisor ist so einfach wie möglich zu bedienen! Stellen Sie ihn einfach auf dem Chart in einem beliebigen Zeitrahmen ein und wählen Sie das Risikoniveau.
    • Arbeitssymbol ), gold,nasdaq,M1
    • Gewinnmitnahme 100 auf Gold und Nasdaq 1000
    • Zeitrahmen - beliebig (nicht empfindlich)
    • Es stehen drei Risikostufen zur Auswahl: niedrig, normal und hoch.
    • Alle Parameter des Expert Advisors sind speziell in den Code eingebettet, um die Nutzung des Produkts zu erleichtern.
    • Geeignet für das Bestehen von FTMO, Prop-Firm-Konto und andere Herausforderungen.
    • Absolut unempfindlich gegenüber Broker-Bedingungen, funktioniert bei allen Arten von Konten einwandfrei.
    • ftmo bestehen
    • Keine Mittelwertbildungstechniken
    • Schützen Sie Ihre Trades immer mit Stop Loss und Take Profit
    • Eine Einlage von mehr als 1.000 ist erforderlich, um diesen EA auf Konten mit einem Hebel von 1:30 zu verwenden.)

Der Roboter kann für $700 erworben werden. Für diesen günstigen Preis erhalten Sie einensehr guten Roboter, ohne jegliche Einschränkungen wie Kontonummernlizenzen oder zeitliche Beschränkungen. Sie können ihn mit jedem Broker verwenden und außerdem erhalten Sie alle Updates kostenlos. Wir planen, den Roboter alle paar Monate zu aktualisieren, so dass Sie immer die neueste Version, die hinzugefügt wurde, überprüfen und entsprechend herunterladen können. Die aktuelle Version ist 1.01, und die nächste wird 2.00 sein. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden und wir helfen Ihnen gerne weiter.

THE ROBOT verfügt über eine aktive Community, in der Trader auf Set-Dateien zugreifen und Fragen stellen können. Die Community wird auf der beliebten Handelsplattform MQL5 gehostet und kann über den folgenden Link erreicht werden: https://www.mql5.com/en/channels/tmotraderpro.

Wir bemühen uns, Ihnen den besten Kundenservice zu bieten und freuen uns darauf, Ihnen beim Erreichen Ihrer Handelsziele zu helfen. Erhalten Sie 20% Rabatt, indem Sie unsere Website besuchen:

Bewertungen 1
David
26
David 2023.04.14 21:50 
 

The bot is not working properly and apparently, it is being worked on. This is not the robot being advertised on the overview. I even asked telegram support and I was told the robots on the websites are much better than this one. The fault with this one is that it doesn't do any trades. Had it on for 2 days and it made 4 trades and made around 4$ profit haha. I am doubtful when it comes to investing over 500$ on their website for the bot they are using apparently. This pretty much broke my trust.

Tshivhidzo Moss Mbedzi
3353
Antwort vom Entwickler Tshivhidzo Moss Mbedzi 2023.04.15 22:55
I'm sorry to hear that you're experiencing issues with the bot. It sounds like you've already reached out to Telegram support and didn't receive a satisfactory response. I understand that this has caused you to lose trust in the product and you're hesitant to invest further. In regards to the issue with the bot not making trades, have you tried adjusting the settings as instructed? The steps you provided suggest that there may be some settings that need to be adjusted in order for the bot to function properly. It's possible that there was an error in the initial setup that is causing the bot to underperform. If you haven't already, I recommend following the instructions provided and restarting your MT4 platform. This may help to resolve the issue with the bot not making trades. Additionally, it may be worth reaching out to the company's customer support team to see if they can offer any further assistance or guidance in resolving the issue. I understand that this experience has been frustrating for you, but I hope that by following these steps, you'll be able to get the bot working as advertised. If you continue to have issues or have any further concerns, please don't hesitate to reach out for additional support. Set take profit to 100 on gold and 1000 on BTC and NASDAQ use one munites time frame
