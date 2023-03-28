FTMO Smart Trader EA Ragnarock

Begrenzte Einkäufe bei $211 USD nächsten 566 USD , Für eine begrenzte Zeit:

Erschließen Sie sich die Macht des Handels wie ein Experte mit FTMO Smart Trader EA. Unsere hochentwickelten Algorithmen helfen Ihnen, Trends im Markt zu erkennen und intelligente, dynamische Entscheidungen zu treffen, um Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Als einziges algorithmisches Handelswerkzeug, das speziell für den EURUSD-Markt entwickelt wurde, können Sie darauf vertrauen, dass FTMO Smart Trader EA Ihnen helfen wird, in der Welt des Handels erfolgreich zu sein.

Mit vollautomatischem Handel bietet der Roboter einen Equity-Stop-Loss und intelligente, dynamische Take-Profit und Stop-Loss, die alle automatisiert sind. Er arbeitet nach Trendpreisen und beinhaltet ein intelligentes Stop-Loss-Handelssystem. Der Roboter ist einfach zu konfigurieren, zu testen und auszuführen und verfügt über einen Zeitfilter.

Unser technisches Team steht Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Einrichtung und Anleitung zu unterstützen, damit Sie erfolgreich sind. Wir bieten einen 24/7-Kundensupport, und Sie können unsererTelegram-Gruppe @grizzly_traders für weitere Informationen beitreten.

Mit FTMO Smart Trader EA können Sie sicher sein, dass Sie ein leistungsstarkes Werkzeug in Ihrem Handelsarsenal haben, das Ihnen helfen kann, die FTMO-, Funded Next- und MFF-Herausforderungen zu bestehen. Der Roboter ist vollständig automatisiert, so dass er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader leicht zu bedienen ist. Der Roboter verfügt außerdem über ein intelligentes Stop-Loss-System, das Verluste begrenzt und Gewinne schützt, so dass Sie mit Zuversicht handeln können.

Zu den empfohlenen Symbolen gehören EURUSD, XAUUSD, und der empfohlene Zeitrahmen ist M1\.

Bitte beachten Sie, dass sich die Marktbedingungen ständig ändern, wodurch Backtests weniger zuverlässig sein können. Dennoch kann das Backtesting ein nützliches Instrument sein, um zu verstehen, wie sich eine Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen entwickeln könnte. Um die Zuverlässigkeit von Backtests zu verbessern, empfehlen wir, einen längeren Zeitraum zu verwenden und mehr historische Daten in die Analyse einzubeziehen. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass Backtesting nur ein Instrument unter vielen ist, um die Leistung einer Strategie zu bewerten. Andere Instrumente wie Forward Testing und Live-Trading können ebenfalls nützlich sein, um die Leistung einer Strategie zu bewerten.

Parameter

Der Expert Advisor ist so einfach wie möglich zu bedienen! Stellen Sie ihn einfach auf dem Chart in einem beliebigen Zeitrahmen ein und wählen Sie das Risikoniveau.



Arbeitssymbol ), gold,nasdaq,M1



Gewinnmitnahme 100 auf Gold und Nasdaq 1000



Zeitrahmen - beliebig (nicht empfindlich)



Es stehen drei Risikostufen zur Auswahl: niedrig, normal und hoch.



Alle Parameter des Expert Advisors sind speziell in den Code eingebettet, um die Nutzung des Produkts zu erleichtern.



Geeignet für das Bestehen von FTMO, Prop-Firm-Konto und andere Herausforderungen.



Absolut unempfindlich gegenüber Broker-Bedingungen, funktioniert bei allen Arten von Konten einwandfrei.



ftmo bestehen



Keine Mittelwertbildungstechniken



Schützen Sie Ihre Trades immer mit Stop Loss und Take Profit



Eine Einlage von mehr als 1.000 ist erforderlich, um diesen EA auf Konten mit einem Hebel von 1:30 zu verwenden.)

Der Roboter kann für $700 erworben werden. Für diesen günstigen Preis erhalten Sie einensehr guten Roboter, ohne jegliche Einschränkungen wie Kontonummernlizenzen oder zeitliche Beschränkungen. Sie können ihn mit jedem Broker verwenden und außerdem erhalten Sie alle Updates kostenlos. Wir planen, den Roboter alle paar Monate zu aktualisieren, so dass Sie immer die neueste Version, die hinzugefügt wurde, überprüfen und entsprechend herunterladen können. Die aktuelle Version ist 1.01, und die nächste wird 2.00 sein. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden und wir helfen Ihnen gerne weiter.

THE ROBOT verfügt über eine aktive Community, in der Trader auf Set-Dateien zugreifen und Fragen stellen können. Die Community wird auf der beliebten Handelsplattform MQL5 gehostet und kann über den folgenden Link erreicht werden:

