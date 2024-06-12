Fractal Trend Lines mt

Crypto_Forex 지표 "Fractal Trend Lines" for MT4.





- 이 지표는 브레이크아웃과 함께 그래픽 분석을 사용하는 트레이더에게 매우 좋습니다!!!

- "Fractal Trend Lines"는 그래픽 상승 추세선(보라색) 및 하락 추세선(빨간색)을 보여줍니다.

- 상승 추세선 및 하락 추세선은 가장 가까운 두 개의 프랙탈에 기반합니다.

- 지표에는 추세선 색상과 너비를 담당하는 몇 가지 매개변수가 있습니다.

- 지표에는 브레이크아웃에 대한 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다.

.........................................................................................

이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.