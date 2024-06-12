Fractal Trend Lines mt
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.7
- Atualizado: 13 junho 2024
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Linhas de Tendência Fractal" para MT4.
- Este indicador é excelente para os traders que utilizam a Análise Gráfica com breakouts!!!
- "Fractal Trend Lines" mostra linhas gráficas de tendência ascendente (cor violeta) e tendência descendente (cor vermelha).
- As linhas de tendência de alta e de tendência de baixa são construídas em 2 fractais correspondentes mais próximos.
- O indicador tem poucos parâmetros responsáveis pela cor e largura das linhas de tendência.
- O indicador possui alerta de fuga integrado para telemóvel e PC.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.
Thank you Dmitri for fast response, and nice indicator.