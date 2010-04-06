Dynamic Trend Oscillator mw
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.59
- Aktivierungen: 10
„Dynamischer Trendoszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4!
– Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung.
– Der dynamische Trendoszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen.
– Dieser Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte aus dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen in Richtung des Haupttrends zu finden.
– Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der blauen Linie.
– Verwenden Sie den dynamischen Trendoszillator in Kombination mit jedem geeigneten Trendindikator.
– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Mustern kombinieren.
– Er ist deutlich genauer als Standardoszillatoren. Geeignete Zeitrahmen: M30, H1, H4, D1, W1.
– Mit PC- und Mobile-Alarmen.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.