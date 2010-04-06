Dynamic Trend Oscillator mw

„Dynamischer Trendoszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4!





– Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung.

– Der dynamische Trendoszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen.

– Dieser Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte aus dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen in Richtung des Haupttrends zu finden.

– Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der blauen Linie.

– Verwenden Sie den dynamischen Trendoszillator in Kombination mit jedem geeigneten Trendindikator.

– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Mustern kombinieren.

– Er ist deutlich genauer als Standardoszillatoren. Geeignete Zeitrahmen: M30, H1, H4, D1, W1.

– Mit PC- und Mobile-Alarmen.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.