Spanien, Handelsbilanz (Spain Trade Balance)

Land:
Spanien
EUR, Euro
Quelle:
Staatssekretariat für Wirtschaft (State Secretariat of Commerce)
Sektor:
Handel
Die spanische Handelsbilanz ist ein Bericht, der den Unterschied zwischen nationalen Ausfuhren und Einfuhren sowie den Kapitalbewegungen über einen ausgewählten Zeitraum widerspiegelt. Ökonomen verwenden die Handelsbilanz, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zwischen den Ländern zu bewerten. Dies ist ein makroökonomischer Indikator, der Informationen über die wirtschaftliche Situation im Land als Ganzes liefert und es Ihnen ermöglicht, alle Einnahmen des Landes aus anderen Ländern zu ermitteln, z.B. in Form von Ein- und Ausfuhren von Waren, Dienstleistungen, Kapital oder Transfers über einen bestimmten Zeitraum.

Die Struktur der Handelsbilanz umfasst vier Grundkomponenten:

  • Leistungsbilanz: Dies ist die wichtigste und häufigste Methode, um den aktuellen Stand der Volkswirtschaft zu ermitteln. Dazu gehört der Im- und Export von Waren und Dienstleistungen, Mieten und Transaktionen.
  • Bilanz des Kapitalverkehrs: spiegelt den Kapitalverkehr wider, wie z.B. Subventionen aus anderen Ländern oder Kauf und Verkauf von nicht-wirtschaftlichen Vorteilen.
  • Wirtschaftssaldo: Erhebt Daten über Kredite aus dem Ausland, Kapitalanlagen oder Einlagen aus dem Ausland.
  • Fehler und Auslassungen: Ziel dieses Berichts ist es, Fehler und Auslassungen aus früheren Berichten zu erfassen, die aufgrund der Schwierigkeiten bei der genauen Berechnung der nationalen Ausfuhren und Einfuhren auftreten können.

Abhängig von den erzielten Ergebnissen gibt es zwei Arten von Handelsbilanzen:

  • Handelsüberschuss: Die Bilanz ist günstig und hat positive Ergebnisse, d.h. die Exportverkäufe übersteigen die Importe.
  • Handelsdefizit: Die Bilanz ist ungünstig, d.h. die Menge der Einfuhren ist in einem bestimmten Zeitraum offensichtlich höher als die Ausfuhren.

Die Länder streben im Allgemeinen nicht nach Gleichheit zwischen diesen beiden Seiten, aber sie versuchen in der Regel, das Gleichgewicht der Handelsbilanz zu erreichen. Die Auswirkungen der Handelsbilanz auf die Euro-Kurse sind nicht eindeutig und hängen vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren wie dem BIP ab.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
€​-4.693 B
€​-5.562 B
€​-6.001 B
Sep 2025
€​-6.001 B
€​-5.782 B
€​-5.984 B
Aug 2025
€​-5.984 B
€​-3.236 B
€​-4.009 B
Jul 2025
€​-4.009 B
€​-3.881 B
€​-3.588 B
Jun 2025
€​-3.588 B
€​-3.991 B
€​-2.543 B
Mai 2025
€​-2.543 B
€​-3.803 B
€​-3.882 B
Apr 2025
€​-3.882 B
€​-5.630 B
€​-5.482 B
Mär 2025
€​-5.482 B
€​-2.910 B
€​-3.425 B
Feb 2025
€​-3.425 B
€​-4.413 B
€​-4.122 B
Dez 2024
€​-4.122 B
€​-3.324 B
€​-5.131 B
Nov 2024
€​-5.131 B
€​-3.071 B
€​-3.932 B
Okt 2024
€​-3.932 B
€​-3.115 B
€​-3.291 B
Sep 2024
€​-3.291 B
€​-3.115 B
€​-4.763 B
Aug 2024
€​-4.763 B
€​-1.658 B
€​-3.214 B
Jul 2024
€​-3.214 B
€​-2.637 B
€​-0.713 B
Jun 2024
€​-0.713 B
€​-3.081 B
€​-2.349 B
Mai 2024
€​-2.349 B
€​-3.198 B
€​-4.656 B
Apr 2024
€​-4.656 B
€​-3.354 B
€​-2.026 B
Mär 2024
€​-2.026 B
€​-3.473 B
€​-2.350 B
Feb 2024
€​-2.350 B
€​-4.465 B
€​-3.729 B
Jan 2024
€​-3.729 B
€​-3.402 B
Dez 2023
€​-3.402 B
€​-3.428 B
€​-2.426 B
Nov 2023
€​-2.426 B
€​-4.630 B
€​-5.136 B
Okt 2023
€​-5.136 B
€​-3.779 B
€​-3.838 B
Sep 2023
€​-3.838 B
€​-4.092 B
€​-4.435 B
Aug 2023
€​-4.435 B
€​-5.914 B
€​-4.903 B
Jul 2023
€​-4.903 B
€​-4.807 B
€​-2.355 B
Jun 2023
€​-2.355 B
€​-4.309 B
€​-3.111 B
Mai 2023
€​-3.111 B
€​-6.988 B
€​-4.375 B
Apr 2023
€​-4.375 B
€​2.012 B
€​-0.158 B
Mär 2023
€​-0.158 B
€​-0.723 B
€​-2.465 B
Feb 2023
€​-2.465 B
€​-4.244 B
€​-3.956 B
Jan 2023
€​-3.956 B
€​-4.798 B
€​-4.509 B
Dez 2022
€​-4.509 B
€​-5.460 B
€​-3.313 B
Nov 2022
€​-3.313 B
€​-8.449 B
€​-6.853 B
Okt 2022
€​-6.853 B
€​-6.972 B
€​-6.976 B
Sep 2022
€​-6.976 B
€​-7.557 B
€​-7.937 B
Aug 2022
€​-7.937 B
€​-7.681 B
€​-6.561 B
Jul 2022
€​-6.561 B
€​-6.160 B
€​-5.394 B
Jun 2022
€​-5.394 B
€​-4.236 B
€​-4.759 B
Mai 2022
€​-4.759 B
€​-4.701 B
€​-6.394 B
Apr 2022
€​-6.394 B
€​-4.098 B
€​-4.642 B
Mär 2022
€​-4.642 B
€​-5.145 B
€​-4.252 B
Feb 2022
€​-4.252 B
€​-5.849 B
€​-6.123 B
Jan 2022
€​-6.123 B
€​-4.973 B
€​-5.342 B
Dez 2021
€​-5.342 B
€​-3.913 B
€​-4.207 B
Nov 2021
€​-4.207 B
€​-1.536 B
€​-3.361 B
Okt 2021
€​-3.361 B
€​-0.791 B
€​-2.396 B
Sep 2021
€​-2.396 B
€​-2.309 B
€​-3.877 B
Aug 2021
€​-3.877 B
€​-1.896 B
€​-1.597 B
