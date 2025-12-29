KalenderKategorien

Spanien, Konsumentenvertrauen (Spain Consumer Confidence)

Land:
Spanien
EUR, Euro
Quelle:
Zentrum der Sozialforschung (CIS) (Centre for Sociological Research (CIS))
Sektor:
Verbraucher
Niedrig 81.5 -
82.9
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
77.5
81.5
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Verbrauchervertrauensindex (Consumer Confidence Index, CPI) spiegelt das Vertrauen der Verbraucher in die Stabilität der Wirtschaft des Landes wider. Der Index wird auf der Grundlage der monatlichen telefonischen Umfrage unter 2.000 Bürgern über 16 Jahren erstellt, die die verschiedenen Bevölkerungsgruppen Spaniens repräsentieren. Die Umfrage ermöglicht die Bewertung der durchschnittlichen Wirtschaftslage, der Kaufkraft und des Vertrauensniveaus der Verbraucher. Die Ergebnisse werden vom Zentrum für Sozialforschung (Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS) verarbeitet, einer autonomen Institution, die der Präsidialverwaltung unterstellt ist.

Der Verbrauchervertrauensindex besteht aus zwei Indikatoren:

  • Der Index der aktuellen Situation, der auf der Einschätzung der Verbraucher über die aktuelle wirtschaftliche Situation im Vergleich zur Situation vor sechs Monaten basiert.
  • Der Verbrauchererwartungsindex, der die Prognose der Verbraucher für die nächsten sechs Monate widerspiegelt.

Ein Bericht über ein starkes Verbrauchervertrauen, insbesondere wenn sich die Wirtschaft abschwächt, kann die Devisenmärkte stark beeinflussen. Die Zunahme des Verbrauchervertrauens kann darauf hindeuten, dass die Menschen mehr ausgeben und große Einkäufe tätigen werden (z.B. ein Auto oder ein Haus). Dies wird zu einer Zunahme der Wirtschaftstätigkeit und zu einem Anstieg der Konsumausgaben führen. Auch das Wachstum der Konsumausgaben kann zu einem inflationären Wachstum führen. Das ultimative Ziel dieses Index, unter einer Vielzahl anderer Wirtschaftsindizes, die von spanischen Unternehmen berechnet wurden, ist es, ein nützliches Werkzeug für die Interpretation und Vorhersage von Veränderungen der Kaufkraft der spanischen Bevölkerung zu schaffen. Daher wird der Verbrauchervertrauensindex in der Regel von professionellen Ökonomen genau beobachtet.

Allerdings ist das Verbrauchervertrauen eine sehr subjektive Einschätzung, die von der aktuellen Stimmung abhängt. Daher sollten die Ergebnisse vorsichtig interpretiert werden. Viele Ökonomen bewerten den gleitenden Durchschnitt des Index über 3 bis 6 Monate. Zeigt sie ein stetiges Wachstum oder einen Rückgang, sprechen Analysten von einem Trend. Ein Indexwachstum über den Erwartungen kann zu einer kurzfristigen Volatilität des Euros nach oben führen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Spanien, Konsumentenvertrauen (Spain Consumer Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
81.5
82.9
Jul 2025
82.9
76.1
82.5
Jun 2025
76.1
82.5
Mai 2025
82.5
74.1
76.5
Apr 2025
76.5
80.9
79.6
Mär 2025
79.6
81.4
Feb 2025
81.4
84.6
84.9
Jan 2025
84.9
82.5
85.0
Dez 2024
85.0
75.2
80.6
Nov 2024
80.6
80.6
79.6
Okt 2024
84.8
92.2
89.4
Aug 2024
89.4
92.7
88.4
Jul 2024
88.4
94.2
83.8
Jun 2024
83.8
81.6
84.5
Apr 2024
84.5
82.1
82.5
Mär 2024
82.5
72.6
78.5
Feb 2024
78.5
78.6
Jan 2024
78.6
77.6
Dez 2023
77.6
76.7
Nov 2023
76.7
87.3
70.5
Okt 2023
70.5
87.3
77.2
Sep 2023
77.2
93.6
94.4
Aug 2023
94.4
85.7
92.4
Jun 2023
92.4
79.4
81.5
Mai 2023
81.5
69.6
73.0
Apr 2023
73.0
78.9
67.4
Mär 2023
67.4
79.4
71.6
Feb 2023
71.6
72.8
73.0
Jan 2023
73.0
59.3
68.0
Dez 2022
68.0
50.2
60.5
Nov 2022
60.5
55.8
54.7
Okt 2022
54.7
57.2
55.7
Sep 2022
55.7
57.9
55.5
Jul 2022
55.5
63.0
65.8
Jun 2022
65.8
76.0
Mai 2022
76.0
59.9
74.6
Apr 2022
74.6
65.0
53.8
Mär 2022
53.8
85.4
89.8
Feb 2022
89.8
79.8
89.3
Jan 2022
89.3
74.0
81.3
Dez 2021
81.3
84.6
Nov 2021
84.6
99.7
97.3
Okt 2021
97.3
94.9
98.3
Sep 2021
98.3
91.4
91.6
Aug 2021
91.6
94.3
91.9
Jul 2021
91.9
93.1
97.5
Jun 2021
97.5
82.9
89.0
Mai 2021
89.0
74.6
77.8
Apr 2021
77.8
68.6
73.0
Mär 2021
73.0
59.8
65.9
12
